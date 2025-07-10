Durante anos, o mercado imobiliário português concentrou-se nas grandes cidades, onde a valorização foi mais expressiva, mas também onde a saturação se torna cada vez mais evidente. A pressão dos preços em Lisboa, Porto ou mesmo em zonas turísticas como o Algarve levanta hoje a necessidade de olhar para o território com uma perspetiva mais ampla. Embora ainda não se possa falar de uma tendência consolidada, as regiões de fronteira começam a destacar-se como uma alternativa viável — uma possibilidade que merece atenção, sobretudo num contexto de mudança nos padrões de procura.

Concelhos como Bragança, Castelo Branco ou Portalegre, tradicionalmente vistos como periféricos, apresentam valores de venda significativamente mais acessíveis do que os praticados em Lisboa, Porto ou mesmo nos seus arredores. A isto soma-se uma qualidade de vida mais tranquila, menor densidade populacional e, em muitos casos, uma proximidade estratégica a Espanha que pode abrir novas dinâmicas residenciais e profissionais. Também no sul do país, territórios como Moura, Barrancos, Serpa ou Elvas partilham estas características, evidenciando um potencial crescente enquanto alternativas habitacionais viáveis, num contexto em que o interior alentejano começa a atrair uma nova atenção.

A realidade transfronteiriça já é o quotidiano para muitas famílias nestas regiões: trabalhar de um lado da fronteira e viver do outro tornou-se prática comum, impulsionada pela mobilidade facilitada e por uma diferença de custos que continua a favorecer o lado português. Esta convivência tem vindo a ser reforçada por projetos conjuntos entre municípios dos dois países, com recurso a fundos europeus, iniciativas de turismo integrado e estratégias de dinamização económica que voltam a colocar estas zonas no radar de desenvolvimento. Exemplos como as Eurocidades Elvas-Badajoz-Campo Maior e Valença-Tui ilustram esta cooperação, com ações conjuntas que promovem a integração social, cultural e económica, facilitando a mobilidade e a partilha de serviços entre as comunidades transfronteiriças.

É neste cruzamento de fatores — acessibilidade, qualidade de vida e potencial económico — que estas regiões ganham um novo protagonismo. Não como polos de investimento imediato em larga escala, mas como territórios com margem de valorização e condições para atrair quem procura habitação fora dos grandes centros urbanos. Esta possibilidade torna-se ainda mais relevante num cenário marcado pela adesão crescente ao trabalho remoto, pelo regresso de emigrantes e pelo interesse cada vez maior em modelos de vida mais sustentáveis e equilibrados.

Naturalmente, persistem desafios estruturais: os serviços públicos nem sempre respondem às necessidades, a rede de transportes é menos densa e a oferta de imóveis ainda é limitada. Mas é precisamente aí que reside o potencial. Com o reforço das infraestruturas, os incentivos certos e uma estratégia de desenvolvimento territorial coesa, estas zonas poderão crescer de forma equilibrada e sustentável.

Desta forma, a transformação das regiões de fronteira em alternativas habitacionais ou residenciais de futuro dependerá de vários fatores — económicos, políticos e logísticos. Mas o simples facto de começarem a surgir no radar de compradores e investidores atentos já é, por si só, um sinal de mudança. Se forem aproveitadas com visão, estas regiões podem ajudar a redesenhar o equilíbrio territorial do país. Não como substituto dos grandes centros, mas como complemento a um modelo urbano mais descentralizado e inclusivo.

Num mercado em constante transformação, talvez valha a pena acompanhar de perto estes territórios — não como resposta imediata à crise da habitação, mas como uma possibilidade real de reequilibrar o mapa habitacional e económico do país.