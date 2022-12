O ano de 2022 fica inevitavelmente marcado pela invasão russa da Ucrânia, o que deu origem a uma explosão de publicações em torno da história dos dois países e dos seus líderes. Mas um livro mais antigo que vale a pena recordar é O choque das civilizações e a mudança na ordem mundial, de Samuel Huntington. Publicado em 1996, esta obra apresentou-se em contraciclo com o espírito otimista que afirmava a vitória das democracias liberais. Em sentido contrário, Huntington defendeu que um novo paradigma se aproximava, com o declínio do poder do Ocidente, conduzindo a um retorno das identidades nacionais: “no mundo pós-guerra fria as diferenças mais importantes entre os povos não são ideológicas, políticas ou económicas. São culturais.” O atual conflito, e aquelas histórias e biografias, devem então ser interpretadas a partir de uma visão mais ampla da teoria política, que permite analisar esta mudança paradigmática.

O argumento de Huntington foi lido, na altura, como uma reação à tese de Francis Fukuyama sobre o fim da história, mas o pensamento dos dois autores acabou por convergir. O abandono do credo na vitória liberal levou Fukuyama a debruçar-se sobre o crescimento dos movimentos identitários, à esquerda e à direita, em Identidades, livro de 2018; e, em 2022, analisou o modo como o Liberalismo tem vindo a falhar no cumprimento do seu projeto em Liberalismo e seus descontentes. Esse descontentamento tem alimentado as franjas mais radicais da esquerda e da direita, resultando num movimento comum de autoritarismo que põe em causa um dos pilares fundamentais das sociedades liberais: a liberdade de expressão.

Esse ataque à liberdade de expressão tem vindo a ser identificado com a expressão mais ampla de “cultura de cancelamento” (cancel culture) e é particularmente visível no mundo académico anglo-americano, impulsionado pelo Social Justice movement. Para compreendermos o seu sentido teórico-filosófico, temos de nos debruçar sobre a Teoria Crítica da Raça, nascida nas faculdades de Direito norte-americanas.

Para quem pretende um primeiro contacto com esta teoria, a sugestão será começar por Teoria Crítica da Raça: uma introdução, de Richard Delgado e Jean Stefancic, que expõe, de forma sucinta e clara, os seus principais elementos. Fica um aviso à navegação: esta teoria não assenta exclusivamente em argumentos loucos e descabidos. Pelo contrário, é muitas vezes possível compreender o que levou os autores a formular estas ideias. O problema é que a sua aceitação unidimensional e acrítica nos faz cair numa posição tão radical como a defendida por Robin DiAngelo, em Fragilidade Branca, que descrevi aqui: e para este livro já é necessário algum estômago, em especial porque nos faz mergulhar no mundo da epistemologia do eu.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.