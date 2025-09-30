O Sport Lisboa e Benfica não é apenas um clube ou associação desportiva. É uma instituição com mais de um século de história, profundamente ligada à vida cultural, social e até política no nosso país. Desde a sua formação na farmácio Franco por Cosme Damião, o Benfica sempre se afirmou enquanto clube de todos para todos, marcado por uma cultura democrática rara no contexto do desporto europeu. O princípio de “clube dos sócios” ou “clube do povo” é mais do que uma frase de circunstância: é uma realidade que se vive no espetáculo democrático das assembleias, eleições e acima de tudo, no direito de cada benfiquista intervir, criticar, propor e construir.

É precisamente este traço distintitivo- a democracia interna- que faz do Benfica uma instituição maior do que qualquer dirigente, presidente ou candidato. Esta tradição de pluralismo e debate é um património que nós, sócios, devemos defender a todo o custo. Por isso, reitero a ideia do que se passou na última Assembleia Geral não pode passar em claro porque, não dignifica e não representa o Glorioso Sport Lisboa e Benfica.

O episódio da Assembleia Geral: factos que não podemos ignorar

Num momento de preparação para as eleições de 25 de outubro, que se adivinham intensas e decisivas para o futuro do clube, a Assembleia Geral tinha como objetivo discutir e votar o Relatório e Contas, bem como debater o regulamento eleitoral. O ambiente era já de grande expectativa, carregado de emoção, fruto da memória recente de gestões polémicas, dívidas acumuladas, e também de projetos interrompidos.

Foi neste contexto que Luís Filipe Vieira, antigo presidente e atual candidato, tentou usar da palavra. E foi nesse momento que a democracia do Benfica sofreu uma fratura: o ex-presidente foi impedido de falar, não pela mesa da Assembleia nem por decisão formal, mas pelo barulho, pelos apupos, pelas vaias de alguns sócios. O ambiente tornou-se insustentável, levando mesmo à suspensão temporária da sessão.

Independentemente do julgamento que cada um faça da figura de Vieira — e é legítimo que se critique, que se exija contas, que se questione o passado —, a verdade é que ele continua a ser sócio do Benfica. E como tal, tem direitos. O principal deles: o direito à palavra numa Assembleia Geral.

A grandeza do Benfica exige outra postura

É aqui que entra a reflexão mais profunda. O Benfica não pode ser reduzido a paixões momentâneas, a ódios pessoais, a divisões internas que cegam o essencial. O Benfica é demasiado grande para ser capturado pela lógica da intolerância.

Não é esta grandeza que nos faz diferentes? Não é esta capacidade de ouvir, de debater, de respeitar, que construiu a nossa identidade? Desde os primeiros tempos, o Benfica distinguiu-se por ser um clube popular, de base associativa, onde cada voz contava. E não podemos agora abdicar desse legado apenas porque não gostamos daquilo que o outro tem para dizer.

É legítimo discordar de Vieira. É legítimo até sentir revolta pelo passado. Mas o caminho democrático não é o da censura ou do impedimento físico da palavra. O caminho democrático é o do confronto de ideias, da denúncia de erros com argumentos, do voto soberano dos sócios. É nas urnas, e não no barulho, que se decide o futuro do Benfica.

O exemplo que damos ao país

O Benfica não é apenas observado pelos seus sócios. É olhado por todo o país, pelos rivais, pela comunicação social, por todos aqueles que reconhecem a dimensão colossal deste clube. Quando numa Assembleia Geral se assiste a um espetáculo de vaias que impede um sócio de falar, o que transmitimos ao exterior? Que somos incapazes de ouvir? Que a nossa democracia interna é apenas um rótulo, esvaziado de prática real?

Num tempo em que o futebol português precisa de exemplos de transparência, de seriedade e de respeito pelas instituições, o Benfica não pode permitir-se ser notícia por desacatos. Somos demasiado grandes para isso. A nossa responsabilidade é maior do que a de qualquer outro clube em Portugal. Porque o Benfica não é apenas um clube: é um símbolo nacional, uma referência internacional, uma bandeira que ultrapassa fronteiras.

O peso da responsabilidade dos sócios

Ser sócio do Benfica é uma honra e um privilégio. Mas é também uma responsabilidade. Quando um sócio vai a uma Assembleia Geral, não leva apenas a sua voz: leva consigo a história de Cosme Damião, do Sr. Mário Coluna, de Eusébio, José Augusto, Bento de todos os que ergueram o nome do Benfica bem alto. Cada comportamento, cada palavra, cada gesto, deve ter em mente essa herança.

Não se trata de gostar ou não gostar de Vieira, de Rui Costa, de outro qualquer dirigente ou candidato. Trata-se de respeitar o Benfica, a sua tradição democrática e o seu nome. Impedir a palavra de um sócio, seja quem for, é faltar ao respeito a todos os benfiquistas que construíram este clube com suor, dedicação e espírito coletivo.

(E aqui falo como sócio e como benfiquista: não aceito que o Benfica, o meu Benfica, se confunda com gritos, insultos ou silenciamentos. Quero um clube de portas abertas, de debate livre e de decisões tomadas nas urnas. O Benfica é demasiado grande para se apequenar em gestos de intolerância.)

Conclusão: O Benfica é eterno, e a democracia tem de o ser também

O que aconteceu na última Assembleia Geral foi um erro que não podemos relativizar nem esquecer. Foi um episódio que fragilizou ainda mais a imagem do clube e que nos fez perder uma oportunidade de mostrar ao país e ao mundo a maturidade da nossa vida democrática. Mas o Benfica é demasiado grande para ficar preso a um momento infeliz. Temos de transformar este acontecimento em lição.

Porque o Benfica não é de um homem, não é de uma direção, não é sequer de uma geração. O Benfica é de todos os que o sentem, de todos os que o vivem, de todos os que o constroem dia após dia com a sua paixão e com o seu contributo. O Benfica é, acima de tudo, dos seus sócios. E os sócios só são dignos do Benfica quando assumem plenamente a responsabilidade de manter vivo o espírito democrático que o fundou.

Temos de perceber que ser sócio do Benfica é muito mais do que pagar quotas ou ocupar uma cadeira no Estádio da Luz. É carregar connosco um pedaço da história de Cosme Damião e de tantos outros nomes que ergueram este clube ao patamar da eternidade. Cada palavra numa Assembleia, cada voto depositado numa urna, cada gesto na vida associativa tem de ser pensado à altura dessa herança.

É fácil aplaudir quando se ganha títulos; mais difícil é ser responsável quando a emoção se sobrepõe à razão. Mas é precisamente nestes momentos que se mede a grandeza do Benfica. Um clube que se orgulha de ser o “maior do mundo” não pode vacilar naquilo que o torna diferente: a sua democracia interna, o respeito pelo contraditório, a força da participação de todos.

Por isso, a mensagem que devemos passar é clara: no Benfica não há lugar para silêncios impostos, para censuras informais ou para intolerância. No Benfica há lugar para debate, para divergência e, no fim, para a decisão soberana do voto. É assim que sempre fomos, e é assim que temos de continuar a ser.

As eleições de 25 de outubro são mais do que um momento de escolha. São um teste à nossa maturidade coletiva. São o instante em que cada sócio vai provar se está à altura de defender a identidade do clube que tanto ama. Que ninguém se engane: não se trata apenas de eleger um presidente; trata-se de afirmar, perante o país e o mundo, que o Benfica continua fiel a si mesmo e que o Benfica vence, vencerá e continuará a ser grande.

O Benfica é maior do que Vieira, maior do que Rui Costa, maior do que qualquer lista ou candidatura. O Benfica é uma ideia, é um legado, é uma paixão que resiste ao tempo e que atravessa gerações. E só manterá essa grandeza se soubermos ser dignos dela: tolerantes, livres, responsáveis e profundamente democráticos.

Deixemos pois que as nossas diferenças se expressem nas urnas, não nas vaias. Que o debate seja vigoroso, mas sempre respeitador. Que cada benfiquista, ao votar, sinta que está a escrever mais uma página da história gloriosa deste clube. E que, no final, independentemente do vencedor, todos possamos olhar uns para os outros e dizer: cumprimos o nosso dever de sócios, honramos a nossa história, fizemos jus ao nosso lema.

Porque o Benfica é eterno. E a sua democracia tem de ser eterna também. Viva o Sport Lisboa e Benfica!