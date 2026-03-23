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Sejam muito bem-vindos à Guerra Traduzida da Rádio Observador. Apresentamos como sempre os destaques da imprensa ucraniana e da imprensa russa, hoje com o jornalista Miguel Cordeiro. E começamos, Miguel, com a imprensa da Ucrânia. Em destaque, houve um ataque terrorista em Bucha.

Aconteceu esta manhã. Ficaram feridos dois polícias. Isto está em toda a imprensa da Ucrânia. Vamos ao que já se sabe. Duas explosões junto a zonas residenciais. O comunicado das autoridades diz: esta manhã, em Bucha, ocorreu a explosão de um objeto desconhecido perto de um prédio de apartamentos. A explosão danificou as janelas do prédio. Mais tarde, outra explosão de um dispositivo desconhecido que aconteceu nas proximidades, como resultado, dois polícias ficaram feridos. As autoridades classificam este ataque como um ataque terrorista. Foi detido um homem. De acordo com as autoridades, é um suspeito, 21 anos, é um cidadão ucraniano nascido em 2004. Foi identificado e detido. A investigação também tem informações sobre outras pessoas envolvidas neste crime e a polícia está a trabalhar para identificar e deter essas pessoas.

E Miguel, seguimos com a notícia de que a Ucrânia está a desenvolver um novo sistema capaz de interceptar drones.

Jedi Shahed Hunter. Tem nome de filme de ficção científica, Jedi, que é apontar para o Star Wars, e Shahed são os drones utilizados pela Rússia, comprados ao Irã. O nome diz tudo, estamos a falar de um drone que vai caçar os drones Shahed, que são lançados para a Ucrânia, daí Shahed Hunter. A Ucrânia está a iniciar a produção de drones interceptores de alta velocidade e o Ministério da Defesa da Ucrânia transmitiu algumas informações. Estamos a falar de drones interceptores que têm descolagem vertical, têm 4 kg, conseguem atingir velocidades superiores a 350 km/h e têm a capacidade de subir até uma altitude de 6 km. Têm câmeras que funcionam de dia e de noite, câmeras termográficas. É capaz este drone interceptor de operar 24 horas por dia, sete dias por semana. O Jedi Shahed Hunter é um drone aéreo, funciona quase como um helicóptero, está equipado com uma estrutura leve e resistente, quatro motores elétricos de alto desempenho e tem uma bateria.

E como é que funciona este Jedi Shahed Hunter, Miguel?

Ele recebe dados de estações de radar automaticamente e permite que os drones interceptores entrem na área dos drones que estão a atacar muito rapidamente e consigam destruir o inimigo. Basicamente, quando há um drone que se aproxima, estes Shahed Hunters atacam esse drone e explodem antes que o drone possa atingir território ucraniano. O objetivo é que isso possa acontecer com muita rapidez, com muita agilidade, porque se isso não acontecer, os drones inimigos podem estar durante vários minutos a atacar território ucraniano em diferentes locais. Basicamente, a estação de controle em solo garante a coordenação de voo destes drones interceptores e garantem que há uma precisão de resposta aos drones que estão a atacar. O Jedi Shahed Hunter pode adquirir e mirar automaticamente o alvo. Para além disso, está equipado com essas câmeras que funcionam de dia e de noite, com essa imagem térmica, o que permite operar durante todo o dia. O drone pode proteger, diz o Ministério da Defesa da Ucrânia, o céu de drones inimigos num raio até 40 km.

E também em destaque na imprensa ucraniana, a Ucrânia que já está a preparar o playoff de acesso ao Mundial de Futebol de 2026.

Sim, começou essa preparação no sábado. Isto é uma semana decisiva para a Ucrânia e para este objetivo de chegar ao Mundial de Futebol nos Estados Unidos da América, México e Canadá. Na quinta-feira, a Ucrânia vai ter um jogo decisivo, é uma final com a Suécia. Na verdade, é uma meia final neste percurso até o Mundial, mas tem de ganhar se quiser seguir em frente. Joga com a Suécia, a Ucrânia, se vencer, depois tem um outro jogo, esse sim, o decisivo frente ao vencedor do duelo entre Polônia e Albânia. O jogo com a Suécia é em Valência, na próxima quinta-feira. Há dois jogadores que atuam em Portugal que estão convocados pela Ucrânia, Trubin e Sudakov, jogadores do Benfica. O estágio da seleção ucraniana começou no sábado.

E para fechar esta guerra traduzida com olhos pra imprensa ucraniana, as autoridades ucranianas desmantelaram uma gigantesca fábrica ilegal de cigarros.

Sim, o Departamento de Segurança Econômico da Ucrânia descobriu em Chernivtsi a maior fábrica clandestina de cigarros da história de atuação deste departamento de segurança. Falamos de uma fábrica, vamos aqui apontar alguns números. Falamos de uma fábrica que tinha capacidade para produzir até 720 mil maços de cigarros por dia. São 14 milhões de cigarros por dia. É dito que esta fábrica faturava cerca de mil milhões de hryvnias por mês, isto é a moeda ucraniana, ou seja, cerca de 20 milhões de euros por mês. Isto era o que faturava. A investigação apurou que a capacidade de produção era assegurada por duas linhas. Cada uma produzia cerca de 5 mil cigarros por minuto. As autoridades descobriram que o grupo que estabeleceu a produção clandestina em larga escala era um grupo de cerca de 40 pessoas. Fabricavam cigarros com filtro sob o disfarce de marcas internacionais conhecidas. A fábrica ilegal foi instalada no armazém, nesta cidade de Chernivtsi, onde foram colocados equipamentos industriais para garantir um ciclo tecnológico completo na produção destes produtos. As instalações estavam equipadas com tudo o que era necessário para funcionar sem parar, incluindo geradores industriais. Organizavam também condições de alojamento para os trabalhadores, e isto permitia que a fábrica estivesse a funcionar 24 horas por dia. Durante as buscas, os detetives apreenderam duas linhas de produção para esta fabricação, esta produção de cigarros e embalagem destes cigarros com filtro, neste caso, em maços. Conseguiram as autoridades apreender 750 mil maços de cigarros de diversas marcas internacionais, também cerca de 150 caixas de tabaco fermentado, materiais de embalagem, rolos de papel para cigarros, filtros, produtos de impressão de marcas internacionais de tabaco. Tudo isto foi apreendido pelas autoridades ucranianas. Foram também divulgadas várias imagens desta intervenção das autoridades. Não foi divulgado o número de pessoas detidas.

E são os destaques da imprensa ucraniana na guerra traduzida.