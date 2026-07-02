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"Guerra Traduzida", especial do conflito no Médio Oriente. Passamos em revista os destaques da imprensa do Médio Oriente, também dos Estados Unidos. A edição de hoje é com o jornalista Miguel Pina Andrade. E Miguel, começamos pela nova ronda de negociações de paz indiretas entre negociadores norte-americanos e iranianos. O porta-voz do Qatar, um dos mediadores, diz que foi feito um progresso positivo nos últimos dias.

E que ambas as partes concordaram em prosseguir com as discussões, mas só depois do funeral do falecido líder supremo iraniano. É o que avança o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, citado pela Al Jazeera. Diz Majid al-Ansari que tanto o Qatar como o Paquistão estiveram reunidos separadamente com os negociadores norte-americanos e iranianos em Doha, capital do Qatar. Acrescenta que se registaram progressos positivos em questões relacionadas com o memorando de entendimento de Islamabad e que esteve em discussão a circulação marítima no Estreito de Ormuz e o descongelamento de fundos iranianos. De acordo com a CNN, durante as negociações, o vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, disse que as conversas estavam a correr bem e que a discussão sobre o tema nuclear vai começar em breve.

E Teerão desmente as notícias de que a Agência Internacional de Energia Atómica tenha acesso às instalações nucleares do Irão.

Especificamente as instalações nucleares bombardeadas pelos Estados Unidos. O presidente do Parlamento iraniano diz que as notícias de que o Irão concedeu acesso são falsas e que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica não têm o direito de inspecionar estas instalações. De acordo com a emissora estatal IRIB, neste momento os inspetores só têm acesso a dois locais, a central nuclear de Bushehr e o reator de Teerão. Mohammed Bagher Ghalibaf acrescenta que o Parlamento aprovou uma lei que proíbe o acesso.

E o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros recomenda aos Estados Unidos que controlem os animais de estimação em Telavive ou Teerão irá dar-lhes uma lição. É a expressão utilizada.

Exatamente. Abbas Araghchi alerta que os termos do memorando de entendimento assinado com Washington são cristalinos e públicos, acessíveis a todos. Ao abrigo deste acordo preliminar, o chefe da diplomacia de Teerão afirma que Donald Trump se comprometeu a cimar os animais de estimação em Telavive e que se Israel ignorar o dono, o Irão vai dar-lhe uma lição. É isto que escreve o Abbas Araghchi numa publicação na rede social X.

E os Estados Unidos, conjuntamente com 12 países árabes, defendem a livre passagem no Estreito de Ormuz.

Uma posição marcada na reunião liderada pelo Comando Central Norte-Americano, com altos comandantes militares de mais de uma dezena de países árabes. Em cima da mesa esteve a segurança no Médio Oriente e também as oportunidades para reforçar a cooperação em matéria de defesa. Foi defendida esta ideia da livre passagem no Estreito, cuja soberania o Irão reclama. A reunião foi liderada pelo CENTCOM. A organização ficou a cabo das Forças de Defesa do Bahrain. O almirante Brad Cooper diz que esta foi a primeira vez que os líderes militares da Síria e do Líbano participaram numa conferência regional liderada pelos Estados Unidos. Diz ainda que os diálogos realçam o compromisso partilhado com a segurança e a estabilidade regional.

E Miguel, as Forças Armadas iranianas estão em alerta máximo antes do funeral de Ali Khamenei, o antigo líder supremo da República Islâmica.

Funeral que começa oficialmente no sábado, na mesquita de Mosala, em Teerão. No dia anterior vai acontecer um evento privado para responsáveis iranianos. Ali Khamenei, relembro, foi morto nos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão do início do ano, em fevereiro. Segundo a agência de notícias iraniana IRNA, as forças terrestres navais e aéreas do exército aumentaram a segurança. As fronteiras e o espaço aéreo do país vão ser também reforçadas para o funeral. As autoridades da aviação anunciaram restrições de voos sobre a capital e as cidades de Qom e Mashhad, cidade onde o líder religioso vai ser sepultado. Este líder que governou a República Islâmica durante mais de 36 anos. Uma cerimônia para os responsáveis iranianos internacionais vai ser realizada na sexta-feira para se despedirem de Khamenei. As cerimônias fúnebres começam oficialmente no sábado, só terminam daqui a uma semana, quando Ali Khamenei for sepultado na cidade de Mashhad.

Ponto final neste episódio da "Guerra Traduzida", para acompanhar a situação de guerra no Irão. Hoje com o jornalista Miguel Pina Andrade. Voltamos amanhã com mais destaques da imprensa americana e também do Médio Oriente.