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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana. Hoje com o jornalista Vasco Maldonado Correia. Vasco, boa noite.

Boa noite.

Começamos com os jornais ucranianos e, claro, com uma notícia do dia: Zelensky vai encontrar-se com Donald Trump. Uma notícia em destaque em toda a imprensa do país.

O TSN traz um guia para o que se pode esperar deste encontro e responde à pergunta: está a Ucrânia um passo mais perto da paz? Diz este portal ucraniano que o presidente Volodymyr Zelensky anunciou o novo encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai acontecer no domingo em Mar-a-Lago, a residência não oficial do presidente norte-americano. Em cima da mesa está um plano de paz com 20 pontos, que já está 90% concluído e vão ser discutidas as garantias de segurança para a Ucrânia. Mas, escreve o TSN, o principal obstáculo nas negociações continua a ser a exigência da Rússia de controle total sobre a região de Donetsk.

E Vasco, Volodymyr Zelensky revelou detalhes sobre as próximas conversas com Trump.

Foram detalhadas no canal de Telegram. "Não estamos a perder um único dia. Muita coisa poderá ser decidida até o Ano Novo", foi o que escreveu o chefe de Estado. Anunciou também que vai discutir com o presidente dos Estados Unidos a importância de aumentar a pressão sobre a Rússia, porque isso poderia forçar o país agressor a sentar-se à mesa de negociações. Kiev ainda aguarda a reação oficial do Kremlin a este plano de paz por meio de representantes dos Estados Unidos.

E a Rússia prepara um novo ataque em larga escala contra o sistema elétrico da Ucrânia.

Uma notícia que está em destaque no Pravda. A operadora estatal ucraniana de transmissão de eletricidade diz que a Rússia está a preparar um novo ataque em larga escala contra a infraestrutura energética da Ucrânia. O chefe desta operadora diz ter identificado um padrão no momento dos ataques em larga escala da Rússia, já desde o início do outono, e apesar de ser difícil prever qualquer coisa neste momento, é possível prever essa nova ofensiva, que acontece a cada 10 dias e é em grande escala. Explica também este responsável que esta situação complica significativamente o equilíbrio da rede elétrica, obriga a operadora a implementar planos de interrupção de emergência de energia.

E Vasco, assim sendo, estão já planeados vários cortes de energia um pouco por toda a Ucrânia para amanhã.

A Rússia tem estado a atacar, como dizia, com mísseis e drones do sistema energético ucraniano e aqui estão as consequências. O Departamento de Energia anunciou os cortes programados de hora em hora para todas as regiões da Ucrânia. Algumas vão estar sem energia durante mais de 10 horas. Em Kiev, a capital, por exemplo, e dependendo das regiões dentro da cidade, podem esperar-se períodos sem eletricidade durante 6 a 10 horas e meia seguidas, devido ao número significativo de consumidores sem energia em consequência desses bombardeamentos. Os horários de interrupção de energia por hora nas regiões de Odessa e Kherson não estão em vigor no momento.

E Vasco, o Ukrinform denuncia o uso de inteligência artificial pela imprensa russa para espalhar notícias falsas.

Em foco, um vídeo supostamente gravado numa escola ucraniana que mostra uma professora a forçar crianças a ajoelharem-se no corredor durante um minuto de silêncio ou um momento de silêncio. Alerta o Ukrinform, a notícia é falsa. O vídeo foi gerado com inteligência artificial. As crianças nesse vídeo fazem movimentos repetitivos em loop. Esse é um sinal comum do uso de uma imagem estática sobreposta com camadas de animação da inteligência artificial para criar a ilusão de respiração. Além disso, o vídeo contém também elementos repetidos, como roupas e penteados idênticos entre as crianças. Também a voz da professora que está neste vídeo apresenta indícios de ter sido gerada com estas ferramentas. Soa como uma gravação de estúdio sem eco ou ruído ambiente do corredor.

Está feita a primeira parte da "Guerra Traduzida". Voltamos já a seguir para falar da imprensa russa.