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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, é isso.

Paulo, então não é que a oposição anda a regar a fogueira com gasolina?

É verdade, mas isso faz parte do jogo político. Se há um fogo a arder que pode chamuscar ou está a chamuscar o governo, então há que garantir que ele não só não se apaga como até pode aumentar de intensidade. E desta vez o fogo são os preços dos combustíveis, que voltam a subir acima do valor em torno dos €2. E esta subida logo naquele momento alto das férias, na hora de ponta das férias, onde há tanta gente a gastar mais combustível do que é habitual. José Luís Carneiro já veio ao tema, acusa o governo de estar a lucrar com os preços mais altos e pede medidas. No fundo, cá está o líder do PS a deitar gasolina para a fogueira, num tema em que os portugueses fervem em muito pouca água. O tema é muito sensível, como sabemos, e a resposta do governo também deve ser previsível. Vai dizer que o sistema de mexidas no ISP é o mesmo que foi aplicado durante os governos do PS não há muitos anos. Só é pena que estas trocas de acusações, de facto, não sensibilizem quem de direito, neste caso os deputados, e devediram, que é onde o problema começa. Porque se eles ouvissem esta discussão, talvez parassem um bocadinho.

Achas que ganhavam juízo?

Acho que ganhavam juízo.

Bruno, sai mais uma comissão de inquérito.

Uma ou mais, ainda não sabemos. Vamos ver como é que as coisas correm. Nós temos a nossa, sempre depois das 21h30, de segunda a quinta-feira. Agora, a do PS sobre a digitalização dos exames nacionais será em setembro, se o Ministério da Educação não responder satisfatoriamente às perguntas enviadas pelos socialistas ao ministro dos assuntos parlamentares. A intenção do PS parece ser boa, juntar aqui todos os mecanismos de escrutínio antes de avançar para uma comissão parlamentar de inquérito, que é sempre uma boa maneira de coser um responsável político em lume brando. O que na verdade o PS está a dizer é que se Fernando Alexandre sair relativamente incólume deste período mais turbulento, não vai depois escapar a uma sessão de tiro ao alvo parlamentar. O processo tem corrido tão mal que o PS certamente não irá desperdiçar uma oportunidade de capitalizar politicamente com as torpões do ministro da Educação.

E Paulo, os fogos florestais estão a ficar fora de controle. Agora até já se fala em fogo de quinta geração, de sexta geração, há umas novas designações para estes incêndios.

No fundo, deixámos ter vocabulário para este tipo de intensidade. Basta ver o que se está a passar em França e em Espanha para perceber que os incêndios podem ser cada vez mais violentos e que o combate é cada vez mais impossível, a partir do momento em que eles nascem. Mesmo países que são historicamente mais preparados do que o nosso parecem impotentes para os travar. Há dezenas de milhares de pessoas que tiveram que ser deslocadas nas regiões de Bordéus, de Madrid ou de Valência, em Espanha, e as condições climatéricas são cada vez mais propícias aos fogos e não há prevenção que resolva tudo. No nosso caso, que andamos nisto há muitos anos e nunca soubemos muito bem lidar com o assunto, com essa alteração de condições, o melhor é acender uma velinha a Todos os Santos, mas cuidado com a vela.

Uma velinha elétrica, se calhar, é mais-

Sim, cuidado com a vela. Ou então pronto, vamos todos rezar a Todos os Santos.

Sem velas.

É isso. Bruno, o terrorismo islâmico é que continua a ser uma ameaça na Europa?

Sim, mais de 10 anos depois dos ataques em Paris, ou em Nice, e nove anos depois do atentado nas Ramblas em Barcelona, tendemos a esquecer que a ameaça do terrorismo islâmico é real, porque não voltaram a acontecer atentados daquela magnitude, mas têm-se registado outros ataques e muitos outros têm sido evitados pelas autoridades em diversos países europeus. E o que aconteceu este fim de semana em Berlim, em que um cidadão alemão de origem libanesa investiu contra uma multidão na marcha Pride, na capital alemã, e depois atacou várias pessoas à facada, e entretanto também foi abatido pela polícia alemã, volta a lembrar que as bolsas de radicalismo continuam a existir, provavelmente sem a mesma capacidade de redes mais organizadas, mas às quais não falta vontade de semear o terror. E não é provável que nos próximos anos o panorama se altere substancialmente.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, é isso.