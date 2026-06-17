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Conferência de Imprensa da Rádio Observador, o espaço onde passamos em revista os destaques da imprensa nacional e internacional. Eu sou o Carlos Pedro, a edição de hoje é da jornalista Teresa Freire. Bom dia, Teresa.

Bom dia, Carlos.

Vamos começar com o jornal Público. Destaca que o investimento direto dos Estados Unidos em Portugal duplicou nos últimos anos.

A presença econômica tem vindo a crescer nos últimos anos, algo que é visível tanto no investimento direto, como na venda de bens estratégicos, como gás e petróleo. Um setor que tem atraído investimentos dos Estados Unidos é o das energias renováveis. Quanto ao gás natural e ao petróleo, Portugal tem comprado cada vez mais aos Estados Unidos, à medida que este país ganha dimensão no mercado energético a nível mundial. Já as prestações de turismo, ou seja, o dinheiro que os turistas norte-americanos deixam em Portugal, também tem vindo a crescer, com o peso nas receitas totais a bater um novo máximo no ano passado.

Passamos ao Jornal Económico, que revela que Bruxelas está a desenhar um plano de emergência para evitar o colapso de grandes bancos.

Este impulso político surge três anos depois de as autoridades suíças terem sido forçadas a costurar, num fim de semana, um pacote de resgate de 260 mil milhões de francos para evitar a falência do Credit Suisse. Agora, apesar de o Conselho Único de Resolução da União Europeia tutele um fundo de resgate de 81 mil milhões de euros, financiado pela própria banca, as autoridades admitem que este valor seria insuficiente para cobrir as necessidades de liquidez de um gigante financeiro global em momento de estresse. Por isso, a Comissão Europeia está a desenhar um plano de contingência para colmatar uma falha estrutural no sistema de defesa financeira do bloco europeu.

Seguimos com o Diário de Notícias. O DN avança hoje que a Câmara Municipal de Lisboa vai iniciar um programa para trazer jovens de volta à cidade.

A Câmara de Lisboa vai aprovar uma proposta na reunião de vereação desta quarta-feira para abrir um concurso de programa de renda acessível. É dedicado a jovens com menos de 35 anos e que residam ou que tenham residido nos últimos 10 anos numa freguesia em Lisboa. Ao Diário de Notícias, o presidente Carlos Moedas defende que tem de haver vantagem para quem é de cá. Inicialmente, vão a concurso 25 imóveis nas freguesias de Santa Maria Maior, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Misericórdia, Arroios, Lumiar, Santo António e São Domingos de Benfica.

Fechamos a imprensa nacional com o Jornal de Notícias. A GNR deteve sete pessoas que geriam nove lares ilegais, onde viviam, Teresa, cerca de 170 idosos.

Os donos dos lares da Lousada estão indiciados por quatro homicídios. As suspeitas indicam que os utentes passavam fome, eram forçados a dormir no chão e agredidos com vassouras. Neste momento, estão cinco casos de mortes em investigação, relacionados com perda de peso, magreza extrema, desidratação, uma perna partida sem tratamento e um pé amputado, também sem tratamento.

Tempo agora para olharmos para os títulos internacionais aqui ao lado. O El País faz manchete com o caso que envolve o ex-primeiro-ministro espanhol, José Luís Zapatero, que é hoje ouvido em tribunal.

Hoje e amanhã, Zapatero está indiciado por tráfico de influências e branqueamento de capitais. É também suspeito de fraude fiscal e contrabando. Em causa as buscas no escritório que tem em Madrid, no qual foram encontradas, num cofre, joias avaliadas em 1,3 milhões de euros que não foram declaradas como patrimônio.

Atravessamos o Atlântico e falamos do The New York Times, que destaca o encontro do G7 em França. O jornal norte-americano escreve que depois de uma ruptura amarga, os líderes europeus mostram-se cordiais com Donald Trump.

O The New York Times realça o simbolismo da camiseta de futebol oferecida pelo chanceler alemão ao presidente norte-americano. Se a aliança da Europa com os Estados Unidos poderia estar em crise, depois do primeiro dia da Cimeira do G7, os líderes mostraram que continuam dispostos a comportar-se de forma cortês com Trump. Apesar de todas as tensões do último ano, parece que, segundo o The New York Times, a Europa percebeu que a melhor forma de lidar com esse presidente é cortejá-lo, até porque a Europa precisa dos Estados Unidos para resolver a guerra na Ucrânia.

Estes foram os destaques da imprensa nacional e internacional hoje, com a aniversariante Teresa Freire. Parabéns, Teresa.

Obrigada, Carlos.

A Conferência de Imprensa regressa amanhã.