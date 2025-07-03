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Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360.

Pois é.

Estou a rir com o áudio da Francisca Almeida.

Muito bom. Foi extraordinário.

Áudio no ritmo.

Eu vou já dizer aqui uma coisa: eu não quero saber qual é a música original. Eu quero é saber se os concorrentes mostram esta capacidade de criar letras maravilhosas.

Sim, criar.

Quem também anda a criar muito, é um criador, um verdadeiro criador, recriador, é Donald Trump. Eu fui buscar essa notícia.

O verdadeiro empresário.

O homem não perde uma oportunidade. Ele está é na construção, é nas fake news, é também nos perfumes. Agora é nos perfumes.

Agora nos perfumes.

Eu fui buscar esta notícia ao Público.

Era só restaurador Olex, agora perfumes.

Restaurador Olex. Ou pasta medicinal Cold.

Porque não?

Porque não? Eu fui buscar esta notícia ao Público.

Com aquele cabelo e dentes dava para ser outro.

Dava. Podia ser. Por acaso no outro dia, em Aveiro, e um grande abraço para Aveiro.

Ave, beijinhos de Aveiro.

No outro dia estive em Aveiro e muitos ouvintes das manhãs 360 vieram dar um grande abraço e os parabéns a toda a equipa das manhãs e a toda a equipa da Rádio Observador. Portanto, um grande abraço para Aveiro. E por acaso vi numa montra a pasta medicinal Cold. É verdade, agora me lembrei. Falando sobre o Donald Trump, eu sei que é isso que querem ouvir, eu fui buscar esta notícia ao Público.

Qualquer dia Donald Trump Perfume está numa qualquer drogaria.

Pode ser o contrário. Com certeza.

Tenho várias ali em Canturi, vou procurar.

E será vintage, atenção. Donald Trump adicionou fragrâncias à crescente lista de marcas com o seu nome, o que levanta aqui questões sobre o uso do cargo presidencial para fazer negócios. Ele lançou agora colônias, não são novas colônias, não são novos resorts. É perfume para homem e para mulher. A embalagem vermelha com letras douradas é para mulher e a preta também com letras douradas é para homem. Tem um nome: Trump Victory 4547. Por quê? Porque ele é o 45º presidente dos Estados Unidos e o 47º governador. Portanto, cheira a vitória.

Tinha bem o nome do perfume. Impressionante.

E ele escreveu na conta.

Tudo sobre ele.

Truth Social.

Claro, qualquer pessoa vai dizer que era o perfume do Trump. Vai dizer Trump Victory 4547.

Claro. Mas é o que se lê: "For women, eau de parfum, limited edition". Muito bem.

Vai vender como água quentes.

Rapidamente vai enriquecer ainda mais. As fragrâncias Trump estão aqui, chamam-se Victory 4547, porque têm tudo a ver com vitória, força e sucesso. Incrível, não é?

Uma pessoa põe aquilo e .

Umas borrifadelas e de repente somos os maiores. Já vos falei das caixas e o que não vos disse ainda é o preço.

E como é que isso está?

Então.

Qual é a cotação?

A cotação na bolsa.

No site oficial, cada embalagem custa 249 dólares, ou seja, 211 euros.

É luxo, é produto luxo, é perfume de luxo.

Pensavas que era um

Uma embalagem pequenina.

Ou duas vezes 29,99.

D aquelas de 50 ml ou é uma coisa maior?

Não, espera aí.

Agora importa saber. Vai que é uma garrafa grande.

Não, pelo menos as que estão aqui são 100 ml.

Pronto.

100, mas quer dizer.

Não é grandinho.

Quer dizer.

Não é grandinho.

Bom, também ainda não vos contei. Foi da reação na internet. Claro, os críticos a acusarem o presidente Trump de corrupção. Um senador da Virgínia, Mark Warner, democrata, escreveu na rede social X: "Nunca houve, e penso que nunca houve na história americana, alguém que roubasse tanto à vista de todos com corrupção e fraudes". Bem, ele está a vender agora, não está a corromper ninguém. Ele aproveita o facto de ser presidente.

Enquanto lá está.

Também houve outras críticas, também de outro senador democrata de Vermont, que diz que os democratas do Senado estão a lutar para impedir que o presidente Trump retire 17 milhões de pessoas dos seus cuidados de saúde, e ele está a promover a sua linha de fragrâncias. Quer dizer, um homem tem que fazer pela vida. Também são tão críticos. Estes perfumes são os produtos mais recentes, não são os únicos, longe de ser os únicos.

E não serão os últimos, seguramente.

Certamente que não. Em junho, a empresa da família Trump licenciou o nome para lançar um serviço de rede móvel com um smartphone de 499 dólares, e o telemóvel foi promovido como elegante e dourado. Lá está, a cor preferida. É a cor da vitória. O presidente norte-americano afirmou que colocou os seus interesses comerciais num fundo gerido pelos seus filhos para evitar conflitos de interesse, mas os rendimentos dessas mesmas empresas acabarão por chegar a Donald Trump.

Não há como.

Passa pelos filhos, mas entra na esfera familiar.

Vamos ter aqui Trump viva.

É verdade. Talvez haja uma comissão parlamentar de inquérito acerca deste caso. Trump recebe rendimentos, atenção, de acordos de licenciamento, hotelaria, clubes de golfe e outros empreendimentos. Além disso, também já vendeu tênis de ouro e uma Bíblia. God Bless America. É verdade. Está no Público esta notícia.

Há muito para ler sobre os negócios do Donald Trump.

Podem encontrar em muitos órgãos de comunicação têm falado deste perfume. E quando comprarem, digam alguma coisa.

Se cheira bem ou não.

Se cheira bem ou se cheira a Trump.

Se vale a pena. Isso sempre. As tais lideranças.