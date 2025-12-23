Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Abrimos agora a conferência de imprensa da Rádio Observador. Vamos saber o que contam os jornais de Portugal e do mundo. A edição de hoje é com o jornalista João Costa Campos. Bom dia, João.

Olá, Miguel. Bom dia.

Começamos com o jornal Público. Escreve que estão a aumentar as listas de espera para as primeiras consultas de fertilidade.

Um alerta feito pelo regulador da saúde em 2024. 69% das primeiras consultas foram realizadas fora do tempo máximo de resposta garantida. O incumprimento é mais elevado na Península de Setúbal. Estes dados são resultado de um estudo feito pela entidade reguladora da saúde, que esclarece ainda que, no que diz respeito aos tratamentos, os tempos de espera são ainda mais elevados.

E na capa do Diário de Notícias, os administradores da TAP arriscam patrimônio próprio e pena de prisão.

O tribunal determinou que vai avaliar se a insolvência da TAP foi culposa ou não, como acusa a companhia aérea brasileira Azul, credora da TAP. Em causa estão o atual e o ex-CEO e o administrador financeiro da TAP, que arriscam sanções se o tribunal der razão à companhia brasileira. Apesar das acusações da Azul, TAP e governo contestam a acusação da companhia brasileira.

O Jornal de Notícias escreve hoje sobre o candidato do CHEGA suspeito de abuso sexual de dois menores. A Polícia Judiciária desconfia que tenha acontecido mais vezes.

Em causa está o professor de equitação e candidato autárquico do Chega à Azambuja, detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de abuso sexual a dois rapazes de 11 e 14 anos, que eram seus alunos no centro de equitação, crime esse que terá sido gravado. Rui Pedro Moreira foi denunciado depois de ter emprestado o telemóvel a um colega, que encontrou vídeos e fotografias dos atos sexuais e denunciou o caso às autoridades. Segundo diz esta manhã o Jornal de Notícias, a Polícia Judiciária desconfia que os abusos por parte do candidato autárquico do Chega a menores tenham acontecido com mais crianças e estará a investigar.

Vamos ainda à imprensa internacional, João, e começamos com o The Guardian, com respostas dos governos da Gronelândia e da Dinamarca ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Isto depois de Donald Trump ter voltado ontem com uma nova incursão para anexar a Gronelândia, ao nomear um enviado especial para o efeito. A Dinamarca e a Gronelândia dizem agora, mais uma vez, que a atitude norte-americana é inadmissível e que não é aceitável, à luz do direito internacional, anexar países. A primeira-ministra dinamarquesa diz até que espera respeito por parte da Casa Branca pelo direito internacional.

Fechamos com o Washington Post. A administração Trump demitiu mais de 20 embaixadores.

O objetivo é garantir a adesão à agenda América Primeiro por parte do corpo diplomático, garante o próprio Departamento de Estado norte-americano. A Casa Branca substituiu os chefes de missão nomeados durante a administração Trump, governo democrata. A decisão está a preocupar diplomatas e alguns membros do Congresso, que alertam para um enfraquecimento da liderança diplomática norte-americana.

Alguns destaques da imprensa nacional e internacional. A edição de hoje esteve a cabo do jornalista João Costa Campos.