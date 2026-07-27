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Começa às 10:00 na Rádio Observador. Pode acompanhá-lo em transmissão vídeo nas redes sociais do Observador e pode também participar deixando o seu comentário nessa transmissão vídeo ou enviando uma mensagem de áudio para o 91 002 4185. Com o José Manuel Fernandes a partir das 10:00 da manhã, mas também conosco agora para lançar o tema desta segunda-feira, Carla.

Depois de uma semana de mais bombardeamentos norte-americanos e de ataques com mísseis iranianos, o presidente Trump anunciou uma pausa nessas trocas de fogo para, na sua expressão, dar uma oportunidade às conversações. Isto numa altura em que se prepara para receber em Washington Benjamin Netanyahu, que viaja hoje para os Estados Unidos para participar nos funerais do senador Lindsey Graham, o mesmo fazendo Volodymyr Zelensky. Na região do Golfo, houve também desenvolvimentos do lado do Mar Vermelho, com os houthis a ameaçarem o tráfico no Estreito de Bab-el-Mandeb, o que fez o preço do petróleo voltar a subir. É neste vai e vem que interessa perceber que opções restam aos Estados Unidos, numa altura em que se aproximam as eleições de outubro e a via diplomática não dá sinais de progressos. Bom dia, José Manuel. Quais são mesmo as alternativas de Trump para vencer o Irão?

Não é claro. Há a alternativa de tentar chegar a um acordo. O grande problema relativamente a qualquer acordo é que ele pode levar não apenas meses, pode levar anos a ser negociado. O anterior acordo, aquele que o próprio Trump denunciou, tinha levado vários anos e ele considerava insuficiente. Não sabemos exatamente como é que possa evoluir a própria situação dentro do Irão. Recordo que nós continuamos sem ver o líder máximo. Ainda não apareceu fisicamente. De vez em quando temos umas mensagens e há sempre o tema de tentar também perceber qual é o equilíbrio de forças entre aqueles que são apresentados como mais moderados e que estão sentados à mesa das negociações e os que são vistos como mais intransigentes e que são os que têm o dedo no gatilho, quer na zona do Estreito de Ormuz, quer noutras zonas. Do lado dos Estados Unidos, há a percepção de que o tempo corre contra o presidente Trump, porque ele necessitaria de ter qualquer coisa para apresentar nas eleições de novembro. Portanto, faltam três meses, praticamente três meses, e essas eleições já iam provavelmente correr mal aos republicanos e podem correr muito pior e transformar o presidente numa espécie, como a expressão é lame duck, portanto, um pato à espera de receber tiros das oposições, provavelmente com processos de impeachment, se houver uma mudança nas duas câmaras do Congresso. Depois, temos o debate sobre o que é que no terreno podem fazer os próprios Estados Unidos. Percebe-se que o Irão coloca pelo menos dois desafios como uma dimensão que talvez não tivesse sido totalmente antecipada. Por um lado, continua a ter mísseis e drones para disparar e pelo menos uma das categorias de mísseis que está a disparar dão sinais de ter evoluído no sentido de torná-los mais difíceis de serem detectados e, portanto, com mais capacidade para passarem as defesas e atingirem algum tipo de alvos. Eu digo algum tipo de alvos porque nem sempre a precisão é aquela que nós encontramos noutro tipo de armas. Mas seja lá como for, ao evitarem os escudos protetores obrigam quem defende a gastar muito material, às vezes muitíssimo mais caro, para abater mísseis que estão cada vez mais elusivos. Por outro lado, há uma discussão nos próprios Estados Unidos, o presidente disse uma coisa, fontes anônimas dizem outra, mas há uma discussão sobre o que é que já foi gasto em material pelos próprios Estados Unidos, designadamente em mísseis Patriot, que são os mísseis usados precisamente contra aquele tipo de mísseis iranianos, e até que ponto é que há capacidade para repor os estoques e estar preparado para conflitos noutras frentes, havendo até quem especule sobre a forma como quer a China, quer a Rússia estarão a olhar para a evolução deste conflito, além das opções que se colocam no terreno. Nas últimas horas, o presidente Trump usou por duas vezes imagens geradas por inteligência artificial para simular ataques da Força Aérea àquela ilha que serve para exportar o petróleo iraniano e também uma outra em que ele próprio estava com uma bandeira na mão a tomar conta de um petroleiro iraniano. Mas isso é guerra própria destes dias. E pode haver também um outro elemento relevante sob vários pontos de vista. Daqui a pouco Benjamin Netanyahu deverá estar a embarcar para se dirigir aos Estados Unidos. A razão da visita não tem a ver com a morte do senador Lindsey Graham. O senador Lindsey Graham tinha sido uma figura central, era um antigo adversário, outrora aliado de Trump, mas tinha sido central quer no apoio à Ucrânia, quer no apoio ao Irão. Inclusive, foram divulgados nas últimas horas extratos de um documentário onde se vê como é que ele defendeu junto à Casa Branca a campanha iraniana e a ausência dele a falar ao ouvido de Trump não se conhece exatamente que consequências possa ter. Também vai estar no seu funeral Volodymyr Zelensky. Portanto, há um conjunto de encontros esta semana na Casa Branca que podem ser importantes. Vamos tentar fazer o ponto da situação disto e ver que caminhos podem ocorrer, até porque ao mesmo tempo que falamos disto, os houthis deixaram de estar sossegados, como tu recordaste. Terão atacado petroleiros sauditas, o da tensão com a Arábia Saudita subiu, ao subir o preço do petróleo também. Estamos a falar de um outro golfo, de outro mar, o Mar Vermelho, que é também ele dependente de um estreito, o Estreito de Sul. Nós quando falamos da rota, quer que lembremos do Ormuz e de Áden. Ormuz temos falado muito. Áden era a cidade que dominava o estreito que hoje dominam os houthis e do outro lado fica o Canal de Suez. Não é, neste caso, um golfe fechado quando se fecha um estreito, mas é um golfo com menos alternativas quando se fecha um estreito e estava a ser usado para escoar o petróleo saudita, pelo menos o petróleo saudita, porque já há oleodutos que têm saídas para o Mar Vermelho. Vamos falar um pouco disso tudo, das perspetivas da resiliência ou não resiliência do mercado petrolífero, do preço dos combustíveis, que estão outra vez a bater recordes esta semana em Portugal, apesar do petróleo não estar assim tão caro como isso. Portanto, temos que nos vais ajudar a tentar perceber o que vai acontecer nesta frente.

Claro que sim. Fazemos esse ponto de situação, vamos deixar assentar a poeira a partir das 10:00. Até já, José Manuel.

Tentar assentar.

Tentar assentar. Que aconteça.

Começa depois do jornal das 10:00, a edição de hoje do Contracorrente.