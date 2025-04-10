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Sejam bem-vindos. Este é o "2030 em 10 minutos", o podcast do Observador em parceria com a Deloitte, onde se explicam os apoios do PT2030, os fundos destinados às empresas que estão disponíveis no corrente quadro comunitário de apoio. Hoje falamos das linhas de financiamento ligadas à área da sustentabilidade, e aqui estamos a falar de eficiência energética, descarbonização ou economia circular. Eu sou o Paulo Ferreira e comigo está Susana Anes, que é partner da Deloitte. Susana, bem-vinda.

Obrigada, Paulo.

Vamos então olhar para estas várias linhas de apoio para promover a sustentabilidade das empresas e talvez para organizarmos e esquematizar isto também para quem nos ouve, vamos começar pela descarbonização e eficiência energética. Que apoios é que há nesta área e a quem é que se dirigem?

É um prazer estar aqui hoje, Paulo, a falar sobre um tema tão relevante para as empresas, que é a sustentabilidade e, acima de tudo, para a forma de elas se financiarem através destes fundos. Os fundos do Portugal 2030 destinam-se a apoiar as empresas nesta transição para um modelo mais eficiente e mais sustentável. E neste contexto foi criado o sistema de incentivos à transição climática e energética, e aqui é que entra a tipologia da eficiência energética e descarbonização que falou. Os projetos que têm enquadramento nesta tipologia têm dois grandes objetivos: o apoio à redução dos consumos energéticos, ou seja, reduzir a fatura energética.

Seja ela qual for?

Seja de consumos elétricos, de acordo com os consumos, temos que olhar para o histórico da empresa, que consumos é que nós temos e com o impacto do projeto, do investimento, como é que eu vou conseguir no futuro reduzir esta fatura energética, mantendo o mesmo nível de atividade. E não só o consumo energético, mas também as emissões de gases com efeito estufa. São estes dois grandes objetivos, é importante, porque nestas candidaturas nós temos que avaliar mesmo estes indicadores de resultado, ou seja, com o investimento, que impacto é que eu vou ter na empresa.

Muito bem. E quais são as principais condições de acesso? Os objetivos estão bem explicados. Condições de acesso.

As condições de acesso, como referi, têm que ter uma redução de pelo menos 30% das emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa e também a redução de consumos energéticos. Isto de uma forma mais abrangente. Este regime está direcionado também para empresas de qualquer dimensão. Há aqui alguns setores que estão excluídos, que é a pesca, a aquicultura e a produção agrícola, e que estejam situados no Norte, no Centro, no Alentejo e no Algarve.

E quais são as condições de apoio? Estamos aqui ainda a falar desta área da descarbonização e eficiência energética.

Normalmente nós para apresentar um projeto, temos que apresentar uma candidatura. Neste caso em particular, há uma figura que é o registo de pedido de auxílio, que é a possibilidade da empresa apresentar o seu projeto, que montantes de investimento, a calendarização, para quê? Para cumprir com a regra de ouro de apresentar candidaturas. Eu entre a publicação deste registo de pedido de auxílio e a publicação do aviso, eu posso dar início ao meu investimento. Não é vinculativo, não tenho incentivo aprovado, a única vantagem é esta: eu submeto este registo e quando for publicado o aviso, mais à frente, vou ter que validar.

O aviso, que no fundo, é o início, o documento que abre as candidaturas.

Exatamente, onde as empresas vão validar todas as regras de acesso aos fundos da empresa e do projeto.

Certo. Muito bem. Que despesas, neste caso, é que são elegíveis e as respetivas taxas de comparticipação?

Aqui temos três grandes tipologias de despesas, que é nos processos de tecnologias de baixo carbono, a substituição de equipamentos que sejam do ponto de vista energético, mais eficientes, a própria substituição de equipamentos que tinham consumo de gás natural ou de combustíveis fósseis por equipamentos elétricos. O segundo tópico da eficiência energética, temos vários exemplos de otimizações de ar comprimido, de motores, da própria alteração ou substituição de fornos, caldeiras, recuperação de calor e frio. São alguns dos exemplos que poderemos ter aqui como despesas elegíveis. E por último, o tópico da incorporação de energia de fonte renovável. A implementação de painéis solares, que é um dos investimentos muito procurado também por parte das empresas para terem apoio sobre este tipo de projetos.

Claro.

O apoio será a fundo perdido, terá claramente ser validado depois, quando for publicado o aviso ao nível das taxas, que poderão ir entre os 50 e os 70%, mediante a localização.

50 a 60% do montante do investimento?

Do montante da despesa elegível.

Certo. Da despesa elegível, perfeitamente.

Da despesa elegível, que é diferente.

O investimento pode ir além da despesa elegível.

Ao contrário, a despesa elegível, o investimento, é aquilo que nós vamos pagar para realizar uma determinada aquisição do equipamento. Mas muitas vezes, a despesa elegível não é o custo de aquisição, mas pode ser o sobrecusto, que é a diferença entre o equipamento mais eficiente e menos eficiente, comparativamente.

Muito bem. Mas então é 50 a 70% da despesa elegível.

Dessas despesas elegíveis, dependendo eventualmente da dimensão da empresa e do tipo de despesa. Como disse, alguns que é o custo da aquisição e há outros que é o sobrecusto, a diferença entre o equipamento mais eficiente do ponto de vista também energético ou ambiental.

Muito bem Muito bem, Susana Enes. Falámos agora da descarbonização e eficiência energética. Vamos agora ter os mesmos dados, mas em relação à economia circular. Apoio para que as empresas, as entidades pratiquem mais a economia circular. A este nível, que apoios há e a quem é que se dirigem?

O Portugal 2030 financia projetos de economia circular exclusivamente para PMEs, aqui há esta discriminação positiva para esta dimensão das empresas, que procuram financiamento para acelerar projetos produtivos de transição para esta economia circular e utilização mais eficiente de recursos. Aqui está em causa processos ou sistemas do ponto de vista da utilização de recursos, da melhor gestão de ciclo de vida dos produtos, da redução de consumo de matérias-primas.

Claro. Aqui temos os três Rs, não é?

Exato.

Reduzir, reciclar.

Reduzir, reciclar. Todos esses tópicos são importantes, porque nós tínhamos inovação produtiva tradicional, que é aumentar uma nova unidade, alterar um processo, mas aqui com a tónica de se ter este resultado a nível não de indicadores económicos, como na inovação produtiva, que é o volume de negócios e criação de emprego, entre outros, mas aqui muito ao nível da redução dos resíduos.

Das matérias-primas.

Das matérias-primas. E tem algumas particularidades, este regime de incentivos, também. Os apoios, como disse, são destinados a PMEs e que sejam localizados no Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e há um aviso para cada uma destas regiões. Ou seja, as regras são diferentes consoante a localização do projeto.

Conforme, no caso, o Estado quer atuar mais aqui ou mais ali, em função também da tipologia de investimento.

E das próprias características da-

Da economia das regiões.

Das regiões. Por um lado, Norte e Centro, apenas temos a componente de inovação produtiva. No Alentejo e no Algarve, casamos aqui a investigação e desenvolvimento e a inovação produtiva, como nas mini agendas, mas aqui com a particularidade de promover a circularidade dos diferentes produtos.

Muito bem. Neste caso, estamos a falar então de apoios para a economia circular, quais são as principais condições de acesso?

Aqui temos que cumprir as condições de acesso como inovação produtiva tradicional, que é uma de quatro, ou ter um novo estabelecimento, uma nova unidade, ou aumentar a capacidade produtiva do estabelecimento existente, ou alteração fundamental do processo produtivo e, por último, a diversificação da produção para um novo tipo de produtos. Esta é muito idêntica à inovação. E claro, como eu referi, os projetos devem demonstrar a redução do impacto ambiental e também a eficiência do uso de recursos. E deverão estar alinhados também com os objetivos do plano de ação para a economia circular de 2023/27.

Claro, mas depois os avisos vão obviamente especificar isso.

Os avisos vão especificar e cada um deles, e são diferentes consoante a região, conforme te disse. Há que acautelar também um dos requisitos, se tivermos aqui a contemplar obras ou de adaptação, ou de construção de raiz, deveremos ter também por parte da Câmara o projeto arquitetural aprovado ou ter apresentado uma comunicação prévia, porque isso é necessário com a submissão da candidatura.

Muito bem, Susana Enes. Falta-nos ver aqui na economia circular quais são as condições de apoio, no fundo, as despesas que são elegíveis e genericamente as taxas de comparticipação.

Podemos dividir aqui em dois componentes. Em inovação produtiva, temos a tradicional aquisição de máquinas e equipamentos, construção civil, embora tenha aqui um limite de 35% do projeto como um todo, em matéria de elegibilidade, aquisição, se calhar, de tecnologia de direitos e patentes e também outras despesas associadas a serviços de engenharia, estudos ou planos de marketing ou projetos de arquitetura. Na investigação e desenvolvimento, também são as rubricas tradicionais de elegibilidade, que dizem respeito aos custos com pessoal das pessoas afetadas aos projetos, algum equipamento técnico e científico, consumo de matérias-primas associadas. Os incentivos aqui também assumem a forma de fundo perdido e variam as taxas de apoio de acordo com a dimensão da empresa, da localização do projeto e também do tipo de investimento que estamos a falar.

Devem ser muito diversos.

Diversos. No Norte, na inovação produtiva, podemos ter 40 ou 50% de acordo com a dimensão da empresa. No Alentejo e no Centro, é também entre 40 e 50, de acordo com a dimensão, mas acresce uma majoração mediante a localização do projeto.

Que no fundo, para favorecer zonas de baixa densidade.

Baixa densidade e que estão claramente identificadas também nos avisos. E no Algarve, um pouco diferente, a taxa base 20%, também acrescida de acordo com a dimensão e localização. E aqui uma particularidade, que há uma majoração, que é um objetivo regional, se for cumprido, que tem uma majoração de 10 pontos percentuais, se os projetos de incorporação da água para reutilização na atividade económica desenvolvida.

Porque isso toca num problema muito específico no Algarve. Exatamente. Falta-nos, Susana Enes, olhar um bocadinho agora, de uma forma global, para esta área toda da sustentabilidade, que falámos aqui, e olhar para o calendário, saber o que é que podemos esperar sobre os tais avisos, as aberturas de linhas de financiamento. Aberturas ou fechos.

Ou fechos. Na tipologia da descarbonização e eficiência energética, podemos apresentar a qualquer momento o tal registo de pedido ao SID, sinalizar que vamos iniciar o projeto e é expectável que o aviso das candidaturas propriamente dito seja publicado entre 31 de maio e 30 de setembro deste ano. Portanto, podem vir a ser definidos requisitos e condições específicos nesse aviso. É estar atento para essa publicação. Na economia circular, estão a decorrer os quatro avisos regionais. O que termina primeiro é o do Algarve, que é já no dia 15 de abril, Norte e Centro 30 de abril e no Alentejo, 30 de junho.

Muito bem, ficámos aqui com o essencial dos apoios para empresas do PT2030 para esta área, este chapéu da sustentabilidade, que nos foram trazidos pela Susana Enes, partner da Deloitte. Este foi mais um episódio do podcast "De 20 a 30 em 10 Minutos", o guia para o Portugal 2030, numa parceria do Observador com a Deloitte. Voltaremos brevemente com o novo quadro de apoios às empresas. Até lá.