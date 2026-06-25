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Começa agora mais um Diário do Mundial. Estamos na fase de decisões nos grupos do Campeonato do Mundo. Está em andamento a terceira jornada e já se fecharam as contas em três grupos. Vamos falar de quem segue em frente e de quem fica pelo caminho com o enviado especial do Observador ao Mundial, Miguel Cordeiro. Olá, Miguel, bem-vindo.

Olá, Maria João.

Já estás de regresso a Palm Beach?

Já estou, sim. Viagem de Houston logo bem cedo pela manhã, viagem nesse caso para Miami e depois do aeroporto de Miami segui direto para o Escócia-Brasil. E só agora, já na vossa manhã, aqui já de madrugada, é que estou a chegar a Palm Beach e é onde vou ficar nos próximos dias, tal como a seleção, que por esta altura já está a preparar o jogo frente à Colômbia.

Já vamos falar da equipe portuguesa, Miguel, mas proponho começarmos por esse jogo em que estiveste, o Escócia-Brasil. A equipe canarinha venceu e apurou-se em primeiro no grupo, mas o destaque vai para um regresso muito festejado.

Sim, está de volta o Menino Ney, podemos dizer assim, o nome pelo qual é conhecido Neymar, que regressou ao Mundial. Era muito ansiada esta presença de Neymar. Foi convocado por Carlo Ancelotti, com ou sem críticas. Durante todo o jogo no Hard Rock Stadium em Miami, percebemos que o que o estádio queria era ver Neymar. E isso aconteceu. Entrou perto do minuto 75 e jogou durante 21 minutos. O que é que fez? Não fez muito. Neymar tentou driblar, não conseguiu, teve 25% de acerto nos dribles. Assumiu as bolas paradas. Assumiu três cantos e um livre, mas nenhum acabou por dar em gol. Houve um que deu perigo, um dos cantos acabou por levar perigo à baliza adversária. E o livre não deu em nada, mas depois o Brasil assume a posse de bola, a bola acaba por pingar para Neymar e ele remata a baliza, mas vai à figura e também acaba por não dar em nada. O jogador também trabalhou para a defesa, principalmente, ajudou a equipe a defender nas bolas paradas e até conseguiu sacar um cartão amarelo para o adversário. E foram 21 minutos de um Neymar que não mostrou a magia que nos habituou, mas mostrou compromisso com esta equipe brasileira, que é uma equipe que está naturalmente a crescer. Percebe-se isso desde o primeiro jogo, desse empate com Marrocos. Agora o Brasil está a crescer e parece estar a fazê-lo de forma consistente. Vimos um bom jogo deste Brasil frente à Escócia, vence de forma confortável. O destaque é Vini Jr., que marca dois gols na primeira parte. Matheus Cunha marca o terceiro na segunda. O Brasil acaba por ter aqui uma boa exibição. O dado curioso deste jogo é que antes da bola rolar, tornou-se viral o vídeo de uma vidente brasileira conhecida como Vó Baiana, que disse que teve um sonho de que iria existir uma invasão de aliens durante este jogo, que iriam ser levadas pessoas e que Neymar e Vini Jr. seriam levados por esses aliens. Não aconteceu. O que vimos, sim, foi o regresso de, podemos dizer, um ex-extraterrestre.

Miguel, este jogo foi do grupo C, como é que ficam as contas?

Sim, vamos rapidamente a essas contas. O Brasil vence por 3 x 0 a Escócia, Marrocos ganha por 4 x 2 ao Haiti, apesar de ter sofrido dois sustos, esteve a perder por duas vezes. Contas finais: Brasil sete pontos, Marrocos sete pontos, Escócia três pontos, Haiti zero pontos. A Escócia está em muito má posição. Ainda não fiz bem as contas, mas diria que já está fora, por causa dos resultados do grupo A.

Vamos agora espreitar para os outros grupos que estiveram em ação também nesta quarta-feira e começamos pelo grupo A.

Sim. Nesse grupo A, México em primeiro, nove pontos, vence os três jogos. África do Sul em segundo com quatro pontos, porque a África do Sul venceu a Coreia do Sul. A Coreia do Sul fica em terceiro com três pontos e só aqui já está à frente da Escócia em diferença de gols e a Escócia cai para a zona dos piores terceiros e a Coreia do Sul ainda se mantém na zona dos melhores terceiros. A República Checa fica em último neste grupo, perdeu por 3 x 0 frente ao México, fica em último com apenas um ponto.

E quanto ao grupo B, Miguel, como é que ficaram as contas?

No grupo B, a Suíça venceu por 2 x 1, a Bósnia venceu por 3 x 1. A Suíça venceu o Canadá e a Bósnia-Herzegovina venceu o Catar. A Suíça fica com sete pontos, primeiro lugar, Canadá em segundo com quatro pontos, Bósnia-Herzegovina em terceiro, também com quatro pontos, e o Catar fica em último com apenas um ponto, está fora do mundial.

E quanto a Portugal, Miguel, qual é o plano para hoje?

O plano da seleção passa por treinar, continuar esses treinos. Nesta quarta-feira, Portugal já teve um treino apenas de recuperação depois do jogo frente ao Uzbequistão. Agora já começam os treinos a sério, a doer. Esta quinta-feira há a conferência de imprensa habitual de um jogador. Acontece às 10:15 da manhã, será às 15:15 em Portugal continental. Quanto ao treino, acontece às 11h da manhã em Palm Beach, 16h da tarde em Portugal continental. É basicamente esse o plano da seleção portuguesa.

Vamos fechar este Diário do Mundial com a agenda para esta quinta-feira.

Sim, jogos esta quinta-feira. Continuamos nesta maratona de seis jogos por dia. E o que é que vamos ter? Vamos ter às 21h Curaçao-Costa do Marfim e Equador-Alemanha. Depois temos à 00h, hora de Portugal continental, um Tunísia-Países Baixos e um Japão-Suécia, grupo F. E depois os jogos do grupo D que acontecem em Portugal já às 3h, um Turquia-Estados Unidos e um Paraguai-Austrália. São as decisões desta quinta-feira, sendo que olhando aqui para os grupos, ainda há algumas decisões para estes grupos que estão em jogo. No grupo D, os Estados Unidos estão apurados, mas a Austrália tem três pontos, tal como o Paraguai. Ainda podem lutar aqui por pontos. A Turquia está eliminada com zero. No grupo E, a Alemanha tem seis pontos, a Costa do Marfim tem três, o Equador um e Curaçao também um. Ainda há hipóteses para estas três equipes. E no grupo F, Países Baixos tem quatro, Japão também tem quatro, Suécia tem três, a Tunísia tem zero e há aqui uma luta acesa neste grupo F.

Está feito o Diário do Mundial com o jornalista Miguel Cordeiro, enviado do Observador aos Estados Unidos. Voltamos amanhã com mais novidades do Campeonato do Mundo.