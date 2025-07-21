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E o campeão é na Rádio Observador. Já sabe que aqui, todos os dias analisamos o mundo do esporte, discutimos o grande protagonista de cada dia e damos notas de 0 a 20. Hoje, para isso, juntam-se a mim Bruno Roseiro, Gabriel Alves e Augusto Inácio, também o Pedro Henriques. Boas tardes, como é que estão? Bem-vindos.

Boa tarde.

Muito boa tarde a todos.

Vamos falar de Benfica, até porque já temos este adversário para a terceira preliminar da Liga dos Campeões. É o Nice, que calhou em sorte ou azar ao Benfica. Vamos falar também sobre transferências, porque Rios já está confirmado, 27 milhões de euros, Félix parece estar a chegar. E vamos ainda ao Futebol Clube do Porto, porque temos aqui um novo nome, que temos de aprender a dizer. Frau Holt vai ser reforço do Futebol Clube do Porto, também num grande investimento. Mas vamos começar pelo Benfica. Bruno Roseiro, Nice é quem está no caminho do Benfica para chegar à fase de liga da Liga dos Campeões. Primeiro ainda tem a terceira preliminar e ainda o playoff. É um adversário daqueles que poderiam calhar ao Benfica? Relembro, podia ser Vitória Pilsen, Servette, Bran, Salzburg, Fenerbahçe ou Nice. É um adversário à altura do Benfica?

Diria que não é o mais complicado. Parece-me que o Fenerbahçe nessa altura podia ser mais complicado porque tem a preparação adiantada, porque José Mourinho conhece muito melhor o Benfica, porque está prestes a receber alguns reforços importantes. O Nice eu colocaria como a segunda equipa com maior grau de dificuldade. É uma equipa que soube resistir no meio de uma Ligue 1, que do terceiro lugar para baixo foi supercompetitiva, e só a partir daí. Havia o Paris Saint-Germain a anos-luz dos outros, depois havia Marselha e Mônaco, e depois o Nice conseguiu andar ali.

Ficou a um ponto, apenas.

No final, conseguiu ficar a um ponto. É uma equipa com menos nomes conhecidos, com um treinador que se consegue destacar, curiosamente agarrando numa base que foi feita por Farioli, antes de sair para o Ajax. Agora, há uma coisa que eu acho que todos nós temos de ser sinceros, que é uma coisa é conhecermos algumas coisas do Nice da última época, outra coisa é que Nice é que pode aparecer nesta preliminar. E isso deixa-nos um bocadinho também ainda no vazio. Não sabemos que Benfica é que vai existir agora, sabemos é que terá de estar com o mínimo de competitividade, porque vai ter uma supertaça no dia 31. E sabemos também que o Nice está a fazer a preparação sem grandes reforços, a não ser para a baliza. Portanto, isso deixa-nos um bocadinho em branco. Vai ser uma eliminatória onde me parece que o Benfica é favorito. Só mesmo mais próximos do jogo é que vamos saber o quão favorito poderá ser.

Gabriel Alves, quero saber qual é que é a tua aposta. O Benfica já vai defrontar este Nice com João Félix no plantel ou parece que não?

Vai jogar com 10?

Não sei, estou a perguntar se João Félix, se achas que já lá vai estar ali entre o dia 5 e 6.

Não sei, tem havido aí Turquia, Arábia. Eu acho que anda tudo atrás do João Félix, não sei se ele vem para o Benfica ou virá mesmo.

Não sei, eu quero saber qual é a tua aposta.

Se calhar só há notícias daquelas que é para dizer que anda tudo interessado. Não vai ser que não há ninguém interessado.

As notícias de hoje falam num ataque final, com Benfica e Chelsea mais próximos de chegar a um acordo.

E não há mais clubes de primeiro a querer o João Félix? Passamos adiante. Atenção a esta equipa, completamente de acordo, o Bruno já disse. Só dar aqui dois ou três nomes que me parecem interessantes. A nível dos pontas de lança, o Guéssan, o Moffi e o Laborde são jogadores interessantes para deixar aqui. Também há o Baldé, extremo esquerdo, é um futebolista interessante. O Sofiane Diop também, é um jogador muito tecnicista. E há aqui um dado também muito engraçado, que é Bilal Brahimi. Bilal Brahimi começou a sua carreira futebolística no Leixões. É um jogador também muito agressivo, taticamente um jogador com profundidade, muito de finta curta, com velocidade e com cheiro de baliza. Não sabemos o que vai aparecer, só dizer que este treinador é um treinador de desafios, o Francés, este francês de 54 anos. É um treinador que se tem moldado ao que ficou do atual treinador do Futebol Clube do Porto, mas que também tem moldado a equipa e é óbvio que tem mantido mais ou menos os mesmos jogadores, portanto, tem um grupo coeso. Resta saber agora, como diz, e bem, o Bruno, que Nice vamos encontrar em relação àquilo que vimos no ano passado e que Benfica vamos ter pós mundial dos Estados Unidos.

Exatamente. Augusto Inácio, isso parece mais ou menos certo, falta a confirmação apenas oficial. Já contas que Richard Rios seja titular frente ao Nice, daqui a umas semanas?

Boa tarde a todos. Em relação àquilo que é os plantéis, eu diria que o Nice mexeu muito pouco e o Benfica mexeu muito. E sabes que isto não é só contratar bons jogadores, que o Benfica contratou Renan Lodi e Richard Rios, que são dois excelentes jogadores, atenção. Mas depois há que ter o conhecimento e o conhecimento ao treino e o treino depois ao jogo. E o que é certo é que o Benfica quase não tem tempo para treinar, só tem tempo quase agora para jogar, com a chegada do Richard Rios. Só vejo se chega amanhã. Ou seja, em termos teóricos, parece-me que o Nice é capaz de apanhar as rotinas muito mais depressa do que o Benfica, porque tem muita gente nova

E claro que é preciso realmente criar essas rotinas. Vai ser uma eliminatória difícil, complicada, mas naturalmente, tu estás a falar do Richard Rios, se vai ser titular. Ele está com ritmo e não precisa de grandes preparações para entrar. Agora, precisa é do conhecimento e da forma como a equipe joga, da forma do colega que está ao lado, como ele tem que jogar no Benfica, porque no Palmeiras é um jogador praticamente um box to box. É um jogador que eu gosto muito no sentido de, na perda da bola, é como se costuma dizer, um cão que vai logo atrás e não se fica a olhar para a bola e correr devagar para trás. É um jogador muito competitivo e está num bom momento, neste caso, físico para a competição, mas isso por si só não chega. Mas claramente que eu estou à espera, que não é só o Richard Rios que vai ser titular, como também o Bernd Schenn vai ser.

Pedro Henriques.

Augusto, só aqui uma nota. O Rios tem mais ritmo do que os jogadores que estão a iniciar agora a época. Portanto, também é uma situação, tem mais ritmo que.

Pedro Henriques, qual é a tua aposta em relação a este Benfica-Nice? Sendo que relembro, o Benfica começa a jogar em França, joga a segunda mão no Estádio da Luz.

Sim, bom dia a todos. Para não estar a repetir o que já foi dito, eu diria o seguinte: eu acho que vai ser mais difícil o Nice saber o que é que espera do Benfica, do que se é o Benfica que espera do Nice, na minha perspectiva. Porque eu acho que até dia cinco, se não estou em erro, que é a primeira eliminatória.

Pode ser a cinco ou seis.

Ainda não está definido, pode ser dia cinco ou seis, depois é sábado. Exatamente. Eu acho que as diferenças deste Benfica que vai se apresentar na Supertaça e muito provavelmente vai se apresentar depois no dia cinco ou dia seis, serão muito maiores do que aquelas que teremos à espera que possa haver alterações em relação ao Nice. E nesse aspeto, até pode ser mais difícil para o Nice. Agora, também não é da equipe mais difícil, também estou de acordo que o Fenerbahçe podia ser mais complicado, mas também não é a equipe mais fácil, porque é uma equipe que fica a um ponto do Mónaco e faz quarto lugar. As coisas entretanto mudaram e é uma equipe que faz quarto lugar num campeonato francês, que independentemente do que se possa dizer, que há quem mais goste e menos goste do campeonato francês, é um campeonato, tirando o Paris Saint-Germain, que está um pouquinho fora da caixa, é um campeonato que, pelo menos na parte superior da tabela, tem equipes bem fechadas com bons jogadores. Continuo a achar que este Benfica tem todas as possibilidades nas duas mãos, ainda por cima com esta nova equipe que o Benfica está a formar no aspecto superior. A questão aqui que se coloca é que há aqui alguns aspetos que neste momento escapam a todos nós, que é quanto tempo é que o Benfica... Ou seja, este tempo de recomeçar, o que o mundial pode ter já de efeitos aqui em termos daquilo que foi as cargas físicas, psicológicas, etc. Os jogadores praticamente não têm tempo para nada, a capacidade que o Bruno Lage vai ter de fazer o entrosamento com alguns jogadores que sendo novos, muito parecem que vão ser titulares. E estes dois que foram aqui falados, o Bernd Schenn e o Rios, à partida serão claramente titulares. E isso muda tudo, e muda bastante naquilo que quer seja nas transições ofensivas. Portanto, há aqui muita incógnita para este momento. Agora, eu diria, nesta fase, a frio, que o Benfica, nas duas mãos, é superior ou tem maiores probabilidades de passar, mas nunca confiante, não se trata de uma equipe qualquer.

Vamos passar ao Futebol Clube do Porto. Bruno Roseira, temos aqui Viktor Fruerlund, jogador que está a ser dado como negociado pelo Futebol Clube do Porto. Estamos a falar do internacional dinamarquês, aliás, já jogou contra Portugal bem recentemente. Estamos a falar de valores a rondar os 22 milhões de euros, daquilo que fala a imprensa desportiva nacional e também a imprensa desportiva dinamarquesa, mas o Porto só estará a chegar até aos 18. É um médio ainda com muito potencial, muito jovem, 19 anos, um médio com muito pulmão, muito polivalente. Temos aqui o tal grande investimento, talvez, que André Villas-Boas falava?

Várias partes. Primeiro, em relação ao investimento, parece-me que estamos a começar a perceber, e é uma coisa que já tínhamos falado aqui, o porquê deste investimento do Futebol Clube do Porto. Ou seja, além daquilo que foi feito no mercado de janeiro, além do Chico Conceição e do Gonçalo Borges, temos a possibilidade de Diogo Costa também sair e recordar aquilo que já tínhamos aqui falado. Jorge Mendes estava mandatado para colocar Diogo Costa num clube, colocando uma fasquia dos 50 milhões de euros. É um caso diferente de Jókerez, por exemplo, porque o Diogo Costa não tem necessidade de sair do Futebol Clube do Porto. Agora, se aparecer um grande clube europeu a querer ficar com Diogo Costa, aí sim, o negócio poderá ser feito e aparentemente, com a saída do Ederson para o Manchester City, começa a abrir-se uma porta, pelo menos em termos de grandes clubes europeus para Diogo Costa. Em relação a este médio, para mim a surpresa foi a maneira como o Futebol Clube do Porto deixa cair a hipótese Kenneth Taylor.

Achas que este negócio é precisamente por causa disso?

Este negócio tem aqui uma nuance diferente. Este jogador já estava referenciado pelo Futebol Clube do Porto ainda antes de Farioli chegar. Portanto, isto aqui é trabalho de departamento de scouting do Futebol Clube do Porto e não tanto um daqueles jogadores escolhidos, como acontecia em relação ao Taylor, com a chegada do Farioli. Para mim, a surpresa é quando o Futebol Clube do Porto deixa cair a possibilidade Richard Rios, e andou lá, e na sexta-feira era muito falada essa possibilidade de um regresso a um passado recente em que o Futebol Clube do Porto e Benfica andavam a discutir os mesmos jogadores na América do Sul. O Futebol Clube do Porto desviou-se desse negócio e aparentemente vai apostar agora as fichas todas neste internacional dinamarquês, numa perspectiva não só de valorização do meio-campo, mas também de poder potenciar um jovem jogador para se tornar depois uma mais-valia também em termos financeiros. É mais arriscado, digamos assim, do que um Taylor ou do que um Richard Rios. Agora, percebe-se que o Futebol Clube do Porto está

Talhado esta temporada para apostar em jovens jogadores, internacionais sub-21 ou internacionais A, que podem custar até valores que normalmente não são muito normais, sobretudo num passado recente para o Futebol Clube do Porto, mas que poderão valorizar a médio prazo. E parece-me que é essa a estratégia, sendo que não ficará por aqui. Ou seja, não me admiraria que o Futebol Clube do Porto passe à vontade a fasquia dos € 100 milhões em investimentos. Se formos buscar também a questão do Neón Peres, que foram 3,3 milhões para ficar o passe, e também os 50% do Simon.

Gabriel Alves, fica surpreendido por estes valores que o Futebol Clube do Porto está a praticar, ou pelo menos começa a praticar nesta época, se confirmarem claro estes 18 milhões de que se tem falado entre o Porto e o Copenhagen?

Eu acho que o Futebol Clube do Porto está a investir no futuro. Portanto, ao contratar jogadores jovens, tem a noção de que os pode potenciar e obviamente valorizá-los e depois os mercados tratarem do resto. Esta contratação deste dinamarquês é exatamente aquilo a que podemos chamar a técnica da força ou músculo para o meio-campo. Um jogador de 19 anos, como já foi referido e bem por ti e pelo Bruno. Portanto, um jogador que tem uma boa planta física, 1.87 m, é destro, pode jogar nas duas faixas. Daí que é um futebolista para ser trabalhado pelo seu treinador e, obviamente, ele próprio também com um desafio à sua frente de crescimento. Eu acho que o Futebol Clube do Porto está a trabalhar bem. Está a trabalhar no rejuvenescimento, no trazer de jogadores diversos e diferentes para as diversas posições e obviamente é um desafio ao futuro, é uma aposta ao futuro. Se calhar os 100 milhões a serem investidos agora podem valer a breve, eu não digo nunca a breve, não é a curto, mas a médio prazo, 200 milhões. E isso será sempre muito bom para aquilo que é o chamado mercado nacional.

Augusto Inácio, estamos aqui a falar de um médio muito possante, que até faz parecer de certa forma um pouco o Ócena, tendo em conta também as várias posições do meio-campo que pode fazer. Um jogador com um pulmão também muito grande e ainda com muito potencial. É este tipo de médio que o Porto precisa nesta altura?

Olha, por acaso também estive curioso quando ouvi falar neste nome, de tentar perceber alguns dados sobre este jogador. E a grande verdade é que, pelo aquilo que vi, claro, os resumos que a gente vê é sempre os melhores, nunca está lá os piores. É normal, porque isso é o marketing dos empresários e também da forma como querem vender o jogador, mas vê-se que é realmente um jogador diferenciado. E quando eu digo diferenciado, eu gosto deste tipo de médios que rompem linhas, que é jogadores que não jogam para trás, não jogam para o lado, cobrem bem a bola de costas e depois rodam e vão e tentam criar desequilíbrios e servir os avançados. Este é um tipo de jogador que o Futebol Clube do Porto pode precisar e pode ser importante. Agora, também depende daquilo que é o sistema que o Farioli vai adotar. Não sei se vai adotar o 4-3-3 ou o 4-2-3-1, não se sabe. Eu acho que o Rodrigo Mora, do Futebol Clube do Porto, onde ele pode render mais é sempre atrás de um ponta de lança, não é na ala para dentro e não é estar ali a fazer o duplo pivô no meio-campo, é realmente para jogar por trás do ponta de lança, que é aí que ele solta o seu génio, é aí que ele marca a diferença. Vamos ver. O que é certo é que este jogador é realmente aquilo que tu disseste, e bem, tem um grande pulmão, mas acima de tudo, aquilo que eu mais notei, aquilo que eu mais gostei, é realmente a forma como ele, quando ganha a bola, não está a perder tempo e jogar a bola para o lado e para trás e empatar tempo. Não, ele rompe e vai e cria desequilíbrios. Esse é o tipo de jogador que eu acho também que o Porto precisa neste momento.

Pedro Henriques, mais um investimento avultado do Futebol Clube do Porto. Tem-se falado muito da questão do all-in do Benfica. Aqui podemos falar também de uma espécie de all-in de André Villas-Boas para tentar pelo menos chegar à Champions ou quem sabe até ao título?

Para fugir agora da especificidade do jogador, deste ou de outros, o que está à vista é que tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica, por uma razão comum, não foram campeões nacionais e é esse o destino de equipas como o Benfica, Porto e Sporting. E pelo descontentamento que gerou e tem gerado o facto do Sporting ser bicampeão e Porto e Benfica não ganhar nada, estão a investir tudo e mais alguma coisa, no bom sentido da palavra. Só que me parece, honestamente, que tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica estão a investir com qualidade, ou seja, estão a investir em jogadores que à partida, ao contrário de outros nomes que todos os anos vinham e que nós, enfim, pode até querer, mas não tínhamos a certeza, estes são nomes, aparentemente, pelo que já fizeram, certos, corretos, no sentido de que possam puxar a equipa. E nesse aspeto, é como tu dizes, neste caso estamos a falar do Futebol Clube do Porto, mas o Benfica está também no mesmo caminho. É o tudo por tudo, o Benfica porque até tem eleições, no Futebol Clube do Porto há um grande descontentamento e neste momento não há outra volta a dar. Agora, eu acho é que o nosso campeonato português, e neste caso, campeonato português, não no todo, campeonato português, mas sobretudo Porto e Benfica e o Sporting com alguma estabilidade que vem de trás, acho que tem tudo para termos aqui pelo menos estas equipas, e o Braga, que gostei muito também daquilo que vi no jogo de preparação, para termos aqui o título a não termos equipas afastadas muito cedo e se calhar discussões do título até ao fim. Vamos ver se assim acontece, porque, por exemplo, as contratações aparentemente são muito boas.

Ora, por enquanto vamos deixar o Sporting para próximas conversas, até porque daquilo que vimos, Viktor Gyökeres continua em Maiorca a aproveitar o sol que vai chegando a essa zona. Hoje fala-se muito de Luís Suárez, mas temos mesmo de ir para as notas de campeão. Mais Desportivo, Bruno Nogueira, qual é o teu campeão do dia, que nota dás?

Não queres falar mesmo do Suárez?

Se quiseres dar uma nota rápida.

Então pronto.

Mas tens de ser mesmo muito rápido.

Não, podemos falar amanhã. Em princípio, amanhã já deverá-

Já haverá novidades

...já deverá haver novidades dos dois. Do Jokere, ou seja, quem está na Grécia e está em Maiorca também, qualquer dia passa outra vez por Londres para ver se é de vez que fica lá. Parece-me que é algo que estará para breve, um e outro. Notas. Uma nota 17 para Leonardo Jardim. Mais uma vitória categórica, 4x0 com o Juventude. Os últimos 10 jogos do Brasileirão, oito vitórias e dois empates. Ninguém dava nada por este Cruzeiro. O Cruzeiro, nesta altura, é líder e os grandes candidatos Flamengo, Palmeiras, etc, começam a ficar assustados. E uma nota, também 17, eu vou dar à Clara Silva, que é o grande destaque da nossa seleção sub-19 de basquetebol, seleção feminina. Esteve pela primeira vez num campeonato do mundo, acabou em sétimo. A Clara Silva, tal como outras jogadoras que estão nos Estados Unidos. Uma sobrinha de um amigo meu também está nos Estados Unidos, ou seja, são cada vez mais as jogadoras portuguesas que vão para os Estados Unidos e que começam a mostrar que também nas competições internacionais, quando se juntam, podem fazer uma seleção competitiva. E dizermos há 10 anos que teríamos uma seleção sub-19 a ficar em sétimo no Campeonato do Mundo, seria bastante improvável e cada vez mais começa a ser esse o nosso caminho.

Ora bem. Vamos ao Augusto Inácio. Augusto, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Pela descrição, pelo critério, pelo investimento, pelo olhar para o presente e para o futuro, eu acho que o Futebol Clube do Porto, vou dar nota 15 para o André Villas-Boas, porque não está a contratar por contratar, está a contratar por aquilo que necessita, mas também olhando o objetivo desportivo e financeiro. Por isso, discretamente, sem grandes palangonas nos jornais, sem grandes coisas, comentários nas televisões, o Porto discretamente está a fazer o seu plantel. Nota 15.

Pedro Henriques, nota e campeão.

A minha nota de campeão é só para relembrar que nós estamos focados e bem, obviamente, naquilo que são as transferências, neste caso, Benfica-Nizza ou Nizza-Benfica, ou nos dois jogos. Mas é só para relembrar que estamos numa semana, e muitas vezes falamos naquilo que é a nossa classe média, estamos numa semana muito importante também para Portugal, porque temos duas eliminatórias da segunda pré-eliminatória. Na quinta-feira, o Santa Clara vai jogar contra uma equipa croata, o Varazdin, e o Braga com os búlgaros do Levski Sofia. Uns para a Conference League e o Braga para a Liga Europa. Portanto, era muito relevante e muito importante que estas equipas, Santa Clara e Braga, consigam pontos, consigam, sobretudo, passar as eliminatórias e consigam entrar nas fases de grupos, porque era fundamental continuarmos a ter equipas em quantidade também na Conference League, normalmente não é que lá andamos, embora o Vitória de Sport Clube tenha sido a exceção. E por isso, nota 15 para estes dois jogos, para estas duas equipas e teremos tempo até à quinta-feira ainda falar disso.

Claro. Sendo que no sorteio de há pouco, já se sabe que o Sporting de Braga vai jogar ou com o Lugano ou com o Cluj na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, se lá chegar. Esperemos que sim. Gabriel Alves, para fechar, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Duas notas à parte. A primeira para o Leonardo Jardim, que falou o Bruno e bem, muito bem, sem manchetes e sem TikToks, mas com competência. Mostra a produtividade e o rendimento, o que quer dizer que o low profile também é positivo. Depois, só também dar aqui uma nota en passant, Luís Suárez, se chegar a vir para o Sporting Clube de Portugal, é só para dizer que vai galvanizar o futebol do Sporting, vai galvanizar os adeptos do Sporting e vai pôr os outros adeptos a pensar nos jogos com o Sporting. É um excelente jogador, com várias nuances muito interessantes, este colombiano, este internacional colombiano. Minha nota vai exatamente, estamos a falar de mercado, vai para o mercado, porque há aí uma bomba que pode acontecer. Eu não sei se acontece ou não. Eu vou dar 14. Há muita coisa que já, os valores são completamente loucos, não temos tempo para estar a falar disso. Só para dizer que o Real Madrid andou aí sem comprar, já vai em 178 milhões. E a bomba chama-se esta: e se Rodri sai do City e vem para o Real Madrid? É que, obviamente, desde que o Kroos saiu, eles suspiram por alguém. E esse alguém é Rodri. E parece que o Rodri não se importaria de voltar à Espanha e, naturalmente, para o Real Madrid. É um desafio novo. Veremos. Portanto, eu darei 14 para já a este mercado, que envolve muita coisa, quer em Portugal, quer na Espanha, quer na Inglaterra, quer na Itália, que falamos pouco aqui. A Itália é mais entre eles, digamos assim, mas a verdade é que é um mercado que está. E portanto, agora é assim, em vez de haver gols: "Já gastei 178 milhões. Olha o City está nos 17, mas eu vou chegar lá, vou gastar mais", etc. É por aí. É engraçado.

Meus caros, amanhã estamos de volta para mais uma edição de "O Campeão É". Um abraço.