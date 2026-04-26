Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

A vitória de ontem do Benfica por 4 x 1 frente ao Moreirense e os jogos de hoje de Porto e Sporting em destaque na edição deste domingo de "E o Campeão É?", com as notas de João Pinto, João Castro, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Muito bom dia, campeões. Também de ontem chega a notícia do Benfica hexacampeão em futebol feminino, depois da vitória por 3 x 1 frente ao Braga. E é pelo Benfica que começamos com o adepto João Pinto. Bem-vindo, João. Estava aqui também a reparar nas declarações de José Mourinho no final da partida. Ele concorda que foi um jogo estranho, que entrou numa zona cinzenta logo após o início, também com o empate do Moreirense e alguma incerteza durante demasiado tempo no Estádio da Luz. Foi também assim que viste esta vitória do teu clube ontem em casa? Foi um jogo estranho e este resultado de 4 x 1 não espelha aquilo que se terá passado, pelo menos em grande parte do jogo?

Olá, bom dia. A mim não me pareceu um jogo estranho, especialmente nos primeiros 40 minutos. Pareceu-me um bom jogo. O jogo dividido, se calhar, foi estranho porque o Moreirense veio cheio de personalidade à Luz e quis dividir o jogo e o Benfica pode não estar a contar com isso, especialmente quando está a ganhar ao fim de dois minutos. Mas acho que na primeira parte, especialmente os primeiros 40 minutos, foi um bom jogo de futebol. O Moreirense como equipa muito móvel, todos os jogadores de rodas baixas, a malta ali a trocar a bola, muita movimentação, muita correria e isso, obviamente, para um Benfica que quer impor o seu jogo, quer jogar no meio-campo adversário, acaba por não ser o melhor plano de sempre, mas os gols foram se sucedendo e o Benfica sai para o intervalo a ganhar por 2 x 1. Depois, na segunda parte, acho que foi um jogo mais normal, mais de primeira liga, em que o Moreirense foi perdendo pilhas, esse tal meio-campo muito móvel acabou por perder alguma força e quando o Vasco Pereira da Costa mete os dois pontas de lança, parte a equipa e o Benfica, a partir daí, começou a somar oportunidades umas atrás das outras, acaba por marcar o 3 x 1 já tarde e depois ainda somou o 4 x 1. Se esse 3 x 1 tem entrado mais cedo, acho que as coisas podiam ter sido ainda piores, mas o Moreirense estava a perder o jogo e, portanto, fez aquilo que lhe competia, foi atrás do resultado. Depois, tudo o resto são fait divers, é o Lukebakio a estar um bocado frustrado, mais consigo do que com outra coisa qualquer, e o Mourinho a ser Mourinho, a dizer a verdade e às vezes as pessoas lidam mal com isso.

Ele não gostou de ser substituído. Esmurrou o banco, mas o Mourinho também fez referência a isso. Aproveitou, se calhar, para puxar por Prestianni, que é quem tem roubado minutos a Lukebakio. Deu o exemplo de Schjelderup, que depois de uma fase inicial mais apagado, é agora um dos mais importantes para Mourinho. Aproveitou para disciplinar o belga.

Sim, é isso mesmo, resumiste bem. E além disso, estamos a falar de um jogador internacional, de uma seleção muito bem cotada. Portanto, é um homem que quer ir ao mundial, que percebe que tem que jogar para o fazer, mas depois a concorrência no Benfica é grande, até porque com este novo meio-campo, este novo meio-campo sustenta realmente alguma liberdade para os criativos e até um jogador como o Lukebakio pode brilhar, mesmo não tendo grande propensão para defender e para vir atrás, até ele pode brilhar. Agora tem que fazer os mínimos olímpicos e tem que fechar por dentro e tem que acompanhar o movimento de oscilação da equipa, tem que ser solidário. E quando não é e começa a perceber que as bolas não lhe chegam, fica frustrado. Mas pronto, quem nunca teve vontade de esmurrar o banco, especialmente com as taxas que os bancos praticam.

É verdade, tens razão. João Castro, bem-vindo também à edição de hoje de "E o Campeão É?" Este Benfica que ontem vimos na Luz ainda é capaz de ir buscar o segundo lugar do campeonato?

Ora, bom dia a todos. Acho que o Benfica é capaz de ir buscar o segundo lugar se o Sporting o permitir. Em condições normais, acho que se o Sporting obviamente fizer o seu trabalho, não há hipótese, até porque o Benfica tem um calendário mais difícil. Vêm aí dois jogos muito difíceis para o Benfica, não é que o Sporting não os tenha, até porque o Sporting tem a questão física que limita muito. Em relação ao Benfica, deixa-me te dizer duas coisas, o João Pinto já resumiu bem. Acho que não funcionou a ala direita, o Bai e Lukebakio, o lado esquerdo Dalot e Rafa também não tiveram a mesma química que tem o Schjelderup. Lukebakio só corre pra frente, basicamente. E isso pesa. E a ressalvar o ponto positivo, que é o meio-campo do Benfica. Os três do meio-campo ontem, se eu não me engano, dois gols são deles. E a destacar Ivanović, porque tem poucos minutos e a verdade é que até tem uma oportunidade muito interessante e, portanto, acho que há aqui um leque de oportunidade pro Ivanović ter mais minutos, sobretudo numa má fase do Pavlóvidis, porque se calhar o Benfica pode ter aqui alguma agradável surpresa. Por outro lado, eu queria falar do Sudakov. Não conta para o total de bola, basicamente. E vamos ver o que o Benfica vai ter que fazer ao jogador. Mas tudo o resto, lá está, um bom Moreirense a dar luta, um jogo um bocado aborrecido em certas alturas, mas lá está, vitória justa do Benfica, se calhar por números expressivos demais pra aquilo que o Moreirense se calhar também fez, mas é uma vitória perfeitamente normal.

Luís Pinto Coelho, como é que viste esta partida do Benfica ontem no Estádio da Luz e como é que estás também a assistir, por enquanto de cadeirão, a essa luta por um segundo lugar?

Olá, bom dia. Estar de cadeirão é sempre agradávelEu acho que o Benfica ontem fez os serviços mínimos. Acho que não é uma exibição empolgante, mas cumpriu o objetivo, ganhou, mereceu ganhar. E vai-se percebendo que se calhar o plantel tem mais qualidade do que o Mourinho em alguns momentos fez crer para a comunicação social e para o público em geral, porque ainda ontem o Ivanovic mostra que é um bom jogador. E o próprio Scheldrup e o Prestianni, jogadores que a certa altura estavam quase na porta de saída, foram ganhando espaço. Por isso, se calhar o plantel tem a qualidade que o Mourinho dizia quando era treinador do Fenerbahçe. Agora, a missão dele é tirar o melhor dos jogadores. E eu não sei se este estilo de declarações, como ontem teve do Lukebakio, se é o melhor caminho. É uma estratégia, pode resultar ou não, tenho algumas dúvidas, mas ontem a vitória é justa, não há muito a dizer. Mas acho que o Benfica tem que jogar mais se quiser ganhar ao Famalicão, se quiser ganhar ao Braga, acho que são jogos mais complicados e aí o Benfica vai ter que se exibir ao melhor nível.

De disciplina, percebe, o Pedro Henriques, que está também conosco nesta manhã para a edição de hoje de "O Campeão" é. Esteve bem Mourinho naquela tentativa de disciplinar Lukebakio em conferência de imprensa. Essas situações acontecem nos clubes, os jogadores não gostam muito de ser substituídos, mas de alguma forma o Mourinho também tem fama de ser relativamente duro quando estas situações acontecem.

Bom dia. Depende sempre do ponto de vista, porque por norma tu deves resolver as coisas internamente defendendo os teus homens. Homens com H grande, sejam homens, sejam mulheres. Por vezes é preciso também expor publicamente para os acalmar e para acalmar egos. Agora depende do contexto, da situação e daquilo que está a se passar, sobretudo numa coisa que nenhum de nós vê, que é o microciclo semanal e a maneira como o Lukebakio está a trabalhar, bem ou mal. Portanto, e por isso essas questões de liderança são sempre muito relativas, tem muito a ver com o contexto e aquilo que se passa. A norma geral é defenderes os teus homens publicamente e dares as porradinhas, entre aspas, internamente. Quando assim não resolve ou até para não pores em causa a tua liderança. Muitas vezes tens que ficar de peito aberto para fazer aquilo que o Mourinho fez ontem. Só que o Mourinho faz isto sistematicamente e muitas vezes, e eu não sei se é o melhor contexto. Em relação ao jogo propriamente dito, só para acrescentar duas ou três coisas, eu acho que neste momento o Ivanovic claramente tem que ser titular, porque eu sei que há jogadores que às vezes vêm do banco e depois quando são titulares não dão o mesmo rendimento, mas o Pavlidis neste momento está completamente fora e, portanto, fora no sentido daquilo que é a forma desportiva e o Ivanovic tem mostrado exatamente que se calhar faz mais sentido ser titular. O Travassos, olhando para o Moreirense, neste momento, com o Sporting remendado e para esses parâmetros, tinha mais que lugar na equipa do Sporting, no meu ponto de vista. Se calhar vai começar a próxima época em Alvalade. De destacar que o Benfica, obviamente, foi superior com 58% de posse de bola, com os nove a dois pontapés de canto, com os 18 remates contra oito, com os oito contra quatro em remates enquadrados. De realçar a campanha que houve ontem, stop à violência. Continuo a não perceber se esta campanha é universal e geral, por que são os árbitros é que vêm com essas camisolas, mas isso são pormenores. E depois o regresso, vamos dizer assim, de dois jogadores que não sei o que vai acontecer no futuro, mas são jogadores que têm muita qualidade, mas as coisas não têm corrido bem. O Manu e o Bruma. O Manu que veio a jogo, o Bruma que esteve no banco e que não deixa de ser curioso, portanto, essa questão. E pronto, foi um Benfica que acaba por ganhar, mete pressão no Sporting, que tem que ganhar agora, em teoria, pelo menos. Aliás, na teoria e na prática, tem que ganhar o jogo de hoje que está em atraso, no sentido de cumprir a jornada, e aquele que vem com o Tondela para a semana.

Muito bem. Luís Pinto Coelho, o Porto é o primeiro a entrar em campo, mais logo às 18h joga na Reboleira frente ao Estrela da Amadora. É uma equipa que está a lutar pela manutenção. Que Porto tem de ser este de Farioli? É uma das finais que tem até a final do campeonato, com se calhar algumas alterações ao 11, o provável regresso de Martim Fernandes a uma das alas.

Sim, acredito que vão existir algumas alterações. A habitual gestão do Farioli, depois também a questão dos jogadores a regressar de lesão. Eu acho que é teoricamente, porque isto é sempre um bocadinho teórico, a final mais difícil até a final do campeonato. É uma deslocação contra uma equipa que está a lutar pela manutenção, que precisa de pontos urgentemente. É sempre um estádio difícil, embora hoje o Porto vai ter muito apoio, penso que vão estar 4 mil adeptos do Porto, mas é um jogo complicado, o Porto tem que estar muito atento, tem que entrar forte, intenso, não pode adormecer em nenhum momento, porque acho que ganhando este jogo, vamos ver também o jogo depois do Sporting, obviamente, mas o Porto até jogando se pode colocar essa pressão no Sporting, mas é um jogo de grau de dificuldade alta, até porque o Porto teve um jogo a meio da semana intenso e o Estrela tem bastante tempo para preparar este jogo, por isso alerta máximo e entrar bem focado na partida para tentar resolver o mais rápido possível.

João Castro, logo depois, a partir das 20h30, o Aves, já relegado para a Segunda Liga, recebe o Sporting na Vila das Aves. É um Sporting que continua aqui a ter de lidar com muitas ausências devido aos problemas físicos. Rui Borges vai ter de mexer e muito nesta equipa.

Vai, obviamente.

Não só problemas físicos e traumáticos em termos de lesão, vai saber o que aconteceu ao pé do Hjulmand, mas também acho que há um cansaço, não só físico, mas mental, de tantos jogos de grande intensidade e de deslocações, tanto que o Sporting agora tem viajado quase sempre de avião para poupar os jogadores, três horas de viagem. Portanto, não será fácil. Vai haver grandes alterações, desde logo na defesa, Debast vai ser titular, de certeza. Dúvidas se Maxi vai ser titular ou Mangas, Morita e Bragança no meio-campo. Pote, eu acho que vai regressar à titularidade. Vamos ver se Soares joga a titular ou não, porque é um jogo fora, o Aves não tem pressão nenhuma e às vezes isso joga a favor dessa equipa. Eles querem agora é mostrar-se, os jogadores, quase individualmente, e limpar a imagem que deixaram coletivamente. Portanto, o Sporting tem que vencer. Eu espero que o Sporting entre com aquela pressão, ao saber que o Estrela da Amadora fez um grande jogo. Era bom sinal. Recuperar alguns pontos. Acho que realmente concordo com o Luís, é a deslocação mais difícil do Porto e, portanto, sou do Estrela desde pequenino, mas é difícil. O Porto tem o campeonato na mão, o Sporting tem a pressão do Benfica, mas eu continuo a olhar para cima. É vencer, jogando bem ou jogando mal, o Sporting tem que vencer. É importante depois passar também o Tondela e depois do próximo fim de semana o Sporting já tem semanas limpas e será mais fácil. Agradado com o regresso do Kenda e do Luís Guilherme, vai dar a hipótese ao Sporting ter um banco capaz de mexer com o jogo, porque caso contrário, está um bocadinho difícil. A tirar notas para o ano para não cometer os mesmos erros no mercado e a ganhar hoje ao Aves.

João Pinto, nestes jogos desta tarde, noite, quem é que tem a tarefa mais complicada? O Sporting, por um lado, muito debilitado física e mentalmente, como dizia aqui o João Castro. Por outro lado, o Porto tem na Reboleira um dos campos mais difíceis até ao final.

Acho que estamos aqui todos a fazer um grande número. Nem um nem outro têm jogos difíceis, vão ganhar os dois, não vai ser problema nenhum.

É essa a tua expectativa.

É, até porque estamos a falar de um Aves que não pertence a este campeonato, é uma equipa extraordinariamente fraca e que tem mostrado muito pouco. E um Estrela da Amadora que também vai mais ou menos pelo mesmo caminho, joga um bocadinho melhor, tem uns dias em que as coisas correm bem, mas são dois adversários que o Sporting e o Porto vão ultrapassar facilmente.

É assim que vês também estas duas partidas, Pedro Henriques? Vão ser fáceis para os ditos grandes?

Não, acho que não vão ser fáceis, até por razões diferentes. As equipa vão sempre vender cara a possível derrota, porque o Aves pode estar desmoralizado, mas sem pressão, às vezes, isso é um grau de dificuldade e um Sporting que vai fazer muitas mudanças, quase forçadas, também pode ser um grau de dificuldade e o Porto, que obviamente com o foco no título, mas o Estrela da Amadora também em modo de sobrevivência. E sabemos que todos estes jogadores, estou a falar do Aves e do Estrela da Amadora, sabem que os focos e os olhos estão nestes jogos e portanto têm ali individualmente também uma oportunidade de dar um bocadinho nas vistas, sobretudo em final de época. Por isso eu acho que não vai ser favas contadas, com muitas alterações, sobretudo no nível do Sporting. Não sei se queres os 11.

Força, vamos a eles.

Então a minha aposta do Sporting vai ser Rui Silva, Vajani, Dijou, Mande, Debast, Mangas, Morita, Bragança, Kenda, Trincão, Pedro Gonçalves e aposto na entrada direta de Rafael Nel para titular. Em relação ao Porto, com a questão do Varela suspenso, penso que o Pablo vai fixar-se ali na zona do miolo. Dio Costa, Alberto Costa, Benedict Enweagwu, Martim Fernandes, Frauol, Pablo Rosario, Gabbi Veiga, PP, Dennis Gu e Peter Zeeflaak.

Muito bem, está lançado os 11 do Pedro Henriques para essa dupla emissão especial de desporto para acompanhar mais logo aqui na Rádio Observador. Vamos ter de acelerar para ir às nossas notas. Pedro Henriques, ficaria já por ti também para um rápido comentário ao egza campeonato do futebol do Benfica. Em feminino, volta a ser campeão. Para o ano vamos ter Porto na Primeira Liga. São boas notícias para esta competição que parece, nos últimos anos, dominada por este Benfica.

Eu acho que são boas notícias para o futebol feminino porque, como é óbvio, sob o ponto de vista do adepto do Benfica, ganhar egza 10 vezes que 50, é o que todos os adeptos querem. Mas isso é um mau sinal em relação às ligas, de algum desinvestimento por parte dos outros. E nesse aspecto, o Sporting é quem, no meu ponto de vista, tem mais se excecionado nesse não investimento. Mas equipas como o Sporting, como o Braga, são extremamente importantes e agora há regresso do foco do Porto, que ainda por cima vai disputar uma final da Taça de Portugal, curiosamente com o Benfica. Acho que são boas notícias, porque pode ser que agora, tanto Sporting como Porto, próprio Braga, numa perspectiva de se aproximarem daquilo que domina o futebol, que é o Benfica, possam também fazer esse investimento, porque acho que era importante, porque uma competição quando ganha sempre ao mesmo, para os adeptos é bom, mas para o desporto em si não é. Relativamente às minhas notas de campeão, tem muito a ver exatamente com esta notícia, que me deixa sempre triste, que os líderes da arbitragem em Itália admitirem-se, a tal questão do Gianluca Rocchi estar sob investigação por suspeitas relacionadas com a vídeo-arbitragem, são sempre péssimas notícias quando aqueles que são dirigentes da arbitragem não sabem qual é o seu papel e da coisa que é mais relevante e importante para um árbitro ou para quem está no setor da arbitragem, que é exatamente a independência, a transparência e a seriedade. E isto são sempre más notícias, porque depois a perceção que passa é que é tudo igual em todo lado e não é. Isto infelizmente vai acontecendo. Espero que estas pessoas, se se comprovar, sejam completamente afastadas e mesmo que não se comprove, só o facto de haver esta nuvem, têm que ser afastadas. A arbitragem em todo o mundo tem que ser isso mesmo, transparente a todos os níveis e sobretudo séria. E quando assim não é, estamos mal, porque é isso que vai garantir as competições. Portanto, nota claramente negativa para esta questão da arbitragem agora em Itália.

Exatamente. João Pinto, não sei se foste ao Marquês ou se tens notas para as mulheres do Benfica, que são egza-campeãs. Onde é que vai a tua nota deste domingo?

Sim, até porque o Marquês estava cheio de malta do 25 de Abril e depois confundia-se umas coisas com as outras.

Eram duas festas.

Exatamente, a gente não sabia quem é que estava onde. Mas nota 20 para o egza campeonato do Benfica, com especial destaque para as jogadoras que já têm este egza às costas, a Catarina Amado, Lúcia Alves, Pauleta, Carol Costa, Nicol Raísa e a Cristiano Schebi. Muitos parabéns.

Muito bem, João Castro, o teu campeão de hoje e com que nota?

Olha, Ivanovic, nota 17. Acho que é um belo jogador e que não foi tão bem aproveitado esta época o Benfica. Vejam o jogo, o resumo do Rocksell versus York, em Inglaterra, com o Rocksell a marcar golo nos descontos e a invadirem o campo a pensar que já estavam promovidos, mas depois o York ainda marcou e a invasão foi ao contrário. E um destaque aqui para o Sporting, porque está presente em todas as finais da Taça de Portugal. Venceu a Taça de Portugal de basquete, venceu a de voleibol, está a final da Taça de Hóquei, de andebol, de futsal e de futebol. Portanto, nota 18 para o Sporting.

Vamos à nota do Luís Pinto Coelho.

Olha, eu vou continuar aqui no futebol feminino, um vinte para o projeto do futebol feminino do Futebol Clube do Porto. Dois anos, duas vezes campeãs nacionais. E um abraço para o professor José Manuel Ferreira, que está à frente do projeto do Porto e é uma pessoa que eu muito estimo, um 20 para o projeto do futebol feminino do Porto.

Que na próxima época vai disputar a principal liga, conquistada ontem pela equipa do Benfica. Luís Pinto Coelho, João Castro, João Pinto e Pedro Henriques na edição deste domingo de "E o Campeão É". Um abraço, bom fim de semana.