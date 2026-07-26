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Sporting e Futebol Clube do Porto carimbaram vitórias na apresentação diante de sócios e adeptos nos próprios estádios. Pepe pode ter mesmo dito adeus definitivo ao Alvalade ontem, nesse jogo de apresentação, e Rafael Leão, internacional português, está a ser cobiçado na Turquia. São os destaques nesta edição de O Campeão É, hoje com a análise do Luís Pinto Coelho, do João Pinto e também do Pedro Henriques. Eu sou o João Costa e Silva. Vamos começar pelo Futebol Clube do Porto, que ontem venceu o Aston Villa. William Gomes e PP marcaram para os Dragões. Luís, vencer esta equipe da Premier League, da Liga dos Campeões, mas que venceu essa Liga Europa e que vai ter também essa Supertaça Europeia diante do Paris Saint-Germain, é um grande bilhete de visita para esta nova época do Futebol Clube do Porto. O que é que retiras desta partida?

Olá, bom dia. É sempre bom vencer. Sei que o Aston Villa está longe do seu melhor. Ainda tem muitos jogadores ausentes, porque senão seria sempre mais difícil. Acho que o Porto teve bons momentos. Gostei dos primeiros 25, 30 minutos, da forma como o Porto pressionou, aquela matriz Farioli, uma pressão muito alta, muito agressiva, a não deixar respirar o adversário. Depois o jogo esteve morno durante algum tempo e na parte final, com as substituições do Porto, muitos jogadores já fatigados quando foram substituídos, naqueles últimos 10, 15 minutos, o Porto voltou a estar bem. Acho que globalmente deixou apontamentos positivos. Agora é mais uma semana de trabalho para tentar conquistar a Supertaça, que é o primeiro troféu. Acho que será o 11 que começou ontem a partida. Parece-me, até pelo tempo de jogo que ele deu a esses jogadores, Farioli. Mas boas indicações, sim, acho que se tiraram algumas conclusões interessantes desta primeira fase da época.

Uhum! O Porto que tem esse primeiro teste oficial já no próximo sábado para a Supertaça, jogo frente ao Torreense, que venceu a Taça de Portugal no ano passado. Quando falamos em época desportiva, porque isto é muito estranho estar a dizer isto, porque ano passado foi há dois, três meses. João Pinto, este Futebol Clube do Porto, como dizia aqui o Luís, mantém muito daquilo que é a sua matriz do ano passado, uma equipa à la Farioli, tem traços de identidade já muito próprios e característicos deste treinador. Quanto ao jogo propriamente dito, sabemos que o Aston Villa está ainda a dar os seus primeiros passos com jogadores também ausentes, mas há algo que queiras realmente destacar deste Futebol Clube do Porto?

Bom dia.

Bom dia.

Eu acho que o Futebol Clube do Porto tem as mesmas virtudes e os mesmos problemas. Do ponto de vista da pressão alta, da intensidade, e aliás, é por causa dessa carga física que o Futebol Clube do Porto tem neste início de temporada, que se calhar os rapazes parecem um bocadinho mais cansados, mas que ninguém se distraia. O Porto vai ser exatamente a mesma máquina de pressionar que foi o ano passado, com os mesmos jogadores, praticamente o mesmo plantel. E depois, com tanta pressão, tanto carregar de piano, há magia a menos em certos momentos. Depois, no lado dos flancos, o William Gomes e o PP não são tão criativos, o Piotrowski é bom, mas não pode, com a idade que tem, carregar a equipa às costas e falta ao Futebol Clube do Porto alguma criatividade coletiva, alguma capacidade de atacar em ataque continuado. Mas o Porto dá bem a volta a isso, por exemplo, com aquilo que faz nas bolas paradas, com o treino intenso e as soluções intensas que tem ao nível das bolas paradas, uma preparação muito profunda e um trabalho muito bem feito. E portanto, o que vamos ver é mais do mesmo no Futebol Clube do Porto, com equipamento novo, mas pouco mais que isso.

Pedro Henriques, manténs essa opinião também? O que é que saltou à vista deste teste com os adeptos no estádio, neste jogo de apresentação do Futebol Clube do Porto, frente a uma equipa do Aston Villa, que apesar de ter várias ausências, é sempre uma equipa muito respeitável e que está claramente a viver uma boa fase a nível desportivo?

Bom dia. Em primeiro lugar, destaco aquilo que são os bons princípios que se mantêm naquilo que é a equipa do Futebol Clube do Porto. Agora, brincando com isto, bons princípios, faltam ali alguns acabamentos. E William Gomes e PP nas bolas paradas, eu acho que cada vez mais. Nós percebemos isso até na seleção nacional, que deu bastante destaque ao homem das bolas paradas. O momento das bolas paradas passa a ser, já era, obviamente, um momento muito importante e às vezes decisivo, quando muitas vezes não consegues ou com a nota artística ou pelo rasgo individual ou por aquilo que fazes, a bola parada passa a ser um momento importante e isso acho que neste momento da competição é bom. Recorde-se que o Porto ano passado entrou com tudo, por exemplo, nos pontapés de canto, surpreendendo muita gente exatamente nisso. E portanto, significa que o Porto mantém exatamente esse alto rendimento nas bolas paradas e daí que o William Gomes e o PP embarcaram em bolas paradas. Acho que há ali algumas fragilidades, como é óbvio, também se nesta altura não houvesse mal seria. O Alan Varela, por exemplo, pareceu-me um dos elementos mais frágeis. A ligação de todos os jogadores para o André Silva está longe daquilo que se pretende e isso levanta-me esta questão que falta um Samu, olhando para um passado mais recente, que já não está lá, falta um Taremi, falta um jogador. Claro, o Samu está lá, obviamente. Agora vamos ver como é que vai ser quando o senhor regresse.

Como é que chega depois da lesão.

Exatamente. E esta questão das lesões é sempre muito complicada. É uma posição em que o jogador tem que estar muito confiante, não só confiante porque marca gols, mas confiante com o seu poderio físico, porque é um sítio onde se leva, desculpem a expressão, mas tem que dizer, muita porradinha. E, portanto, tem que ser um jogador que está muito confiante e muito à vontade e quando se vem de lesões pode às vezes ser complicado. E depois eu destacaria de tudo, duas coisas, uma delas é o Williams, o motor Williams, portanto, acho que para mim foi o jogador mais, na minha perspectiva, ontem. E depois esta questão do Diogo Costa, porque é realmente o titular, não ficou com o número dois, tem aquela questão de ser o 99, mantém o 99. Vamos ver se fica ou não no Dragão. Não sei se alguém tem números financeiros, pode tirar de lá, mas também tenho a certeza, todos nós temos a certeza, se o Porto, independentemente do negócio financeiro que pudesse vir a fazer com o Diogo Costa na baliza, é muito mais forte, obviamente. E o Diogo Costa, depois até do mundial, não precisava do mundial, mas depois do mundial ainda vem mais fortalecido naquilo que é a sua posição. Foi um bom teste contra uma grande equipa, que decerto não está no seu melhor também. E quando dizemos uma grande equipa, é uma equipa Champions, e é acima de tudo um grande teste a uma semana para o Futebol Clube do Porto, para a Supertaça, porque é um título. "Ah, mas é contra o Torreense." É um título. Olha, o Sporting não conseguiu.

O Sporting sabe bem disso, não é?

Exatamente. Para o povo do Porto, e estamos aqui a falar do Porto, não estamos a falar do Rio Ave, acho que vai ser muito importante, independentemente do adversário, entrar com o pé direito e ganhar um título. Isso mobiliza completamente as tropas. Não é isso que faz uma equipa campeã, obviamente, mas mobiliza completamente. Bom teste para o Porto.

E se o Porto se mantém muito fiel à sua matriz, convém também falarmos do Sporting, que ontem também teve o seu jogo de apresentação. Aliás, esse jogo começou mais cedo, venceu por 2 x 0 o Mônaco. Marcaram Rafael Nel e também o novo reforço Jesse Derry. Vamos, João Pinto, analisar também este jogo. O Sporting que com esta vitória vence o troféu Cinco Violinos. O Sporting que está aqui, se calhar, numa fase diferente, podemos dizer, até porque ontem pode-se interpretar o adeus de Pote a vários adeptos como uma despedida. Ou seja, há aqui várias posições que ainda vão ser reforçadas, possivelmente. Mas o que tens a dizer desta exibição do Sporting? Há realmente fragilidades ou está tudo bem para já para Rui Borges?

Eu acho que o Rui Borges está a tirar todo o proveito que pode ter de só começar mais tarde. Não tem Supertaça, não tem qualificações, não tem nada. E portanto, pode-se dar ao luxo de ir experimentando, ir fazendo algumas tentativas, algumas experiências mais para esquerda, mais para direita, quem é a dupla de pivôs, se na segunda parte o Doumbia ataca mais pela esquerda, se fica mais no meio. E portanto, até o que este miúdo novo pode trazer, se é titular, se não é, a questão do Luís Guilherme.

Marcou um grande gol.

Exatamente, se o Luís Guilherme está para ficar como titular ou se é só uma opção. Há muito esta avaliação e tempo para avaliar. E o Rui Borges está a tirar o melhor proveito que pode disso mesmo. Vai testando, mas testando em produção, vai metendo muita carga nos miúdos. Já se percebe que o Altamira vai ser o novo patrão do meio-campo. Já se percebe que a aposta no Geny é para titular. E há ali uma aposta também no Vagner, não deixam cair o jogador, não se põem à pressa a tentar vendê-lo, vão tentar que ele seja mais qualquer coisa. E vê-se que realmente há aqui um período de transição pensado estrategicamente, suportado por boas compras, excelentes vendas. E o Sporting, quanto a mim, está a fazer uma revolução pacífica, uma revolução silenciosa, que como disse ontem, tem risco, mas um risco calculado, um risco bem suportado, bem pago. E até agora assenta em miúdos com muita ambição. As coisas parecem bem, o jogo ontem correu bem. O Sporting ganha também, fica com esse balão de oxigênio. Acho que as coisas correram bem ao Sporting e realmente vejo que os sportinguistas têm motivos para estar esperançosos.

Luís, já que o João Pinto falava aqui de miúdos, temos de falar de um, Rafael Nel, que marcou ontem também um gol, tem se vindo a mostrar cada vez mais no Sporting. É alguém que pode vir a ganhar cada vez mais espaço, nomeadamente nesta época, também com a ausência de alguns jogadores ou nem por isso? O que tu acreditas?

Não acredito que vá ter muitos minutos. Eu acho que com o Luís Soares e Ioannidis, não me parece que possa ter muitos minutos. Será o terceiro ponta de lança, obviamente que aqui e ali poderá-

Nem os problemas físicos de Ioannidis podem atrapalhar aqui as contas, por exemplo?

Sim, se Ioannidis voltar a ter uma época com esses problemas, obviamente, mas eu até acho que se calhar o Sporting, se perceber isso, até vai ao mercado ainda buscar um outro ponta de lança. Até porque há muito jogo, há muita competição, pode ter alguns minutos. Parece-me um jovem interessante, deixa sempre tudo em campo, é daqueles pontas de lança chatos para o defesa, que não dá uma bola como perdida. Acho que o Sporting está bem neste momento. Eu ontem também estava no Dragão a fazer o jogo aqui para "O Observador", fui acompanhando pelo nosso relato e depois vi o resumo. Pareceu-me bem a equipa, a equipa está solta, está dinâmica. Agora, eu acho que o teste para o Sporting vai ser perceber que consistência é que esta equipa vai ter a partir do momento que possa surgir um ou outro resultado menos positivo, porque não vai ter aqueles jogadores mais experientes, como o Trincão, como Pote, como Ullman, como Morita, que depois seguravam a equipa nos momentos menos positivos. Essa consistência só com a competição é que se vai perceber. Há talento, há qualidade individual. Agora é começar a época para perceber essa consistência e as oscilações que a equipa pode ter e como é que vai reagir a elas.

Pedro Henriques, as tuas notas também sobre esta partida. Destaque para Pedro Gonçalves, que deu ontem sinais claros em Alvalade que pode estar realmente de saída. Vender um jogador com a importância de Pote, quando já vendeu o Ullman ou Trincão, é um risco calculado ou o Sporting pode estar aqui também a tentar, quem sabe, comprometer o início da época, porque está numa fase de transição e de revolução com muitos jogadores novos também a entrar?

É pra mim, não é? Desculpa.

Sim, para ti, Pedro Henriques.

Ok, sim. Eu fiz aqui um resumozinho também daquilo que me parecia o Sporting, ou que foi ontem o Sporting, e se calhar está aí também contida a resposta à pergunta que estás me a colocar. Em primeiro lugar, a questão, já que o troféu se chama Cinco Violinos, eu acho que o Sporting já parece com a orquestra um bocadinho afinada. Ninguém é campeão por ganhar os jogos na pré-época, também é verdade, da mesma maneira que dá para o negativo e dá para o positivo, mas o fato é que o Sporting aparece já aqui com alguma afinação. E a grande questão, e a grande dúvida, está exatamente aí, aquilo que agora o Luís acabou também de dizer, é até que ponto, sobretudo quando for para os jogos a doer e com o continuar da época, agora está tudo muito enamorado, até que ponto é que tanta experiência e jogadores já tinham anos de Sporting E com títulos, isso também é importante, até que depois, numa derrota, num jogo menos bem conseguido, numa lesão, num castigo, etc., até que ponto é que esta consistência é possível se manter, porque é toda uma série de jogadores novos. O Sporting fez uma autêntica revolução em setores estratégicos e sobretudo naquilo que é o meio do campo, aquele seis e oito. De qualquer maneira, ontem o jogo deu boas indicações. Percebemos que o Pote na volta olímpica despediu-se, embora já tenha visto coisas destas e depois jogadores a ficarem nos clubes.

Claro, não seria uma novidade.

Exatamente, não seria uma novidade. O Jesse Derry acho que não engana. Não é por ter marcado um grande gol, mas parece que é um verdadeiro artista, como se costuma dizer. Portanto, é um jogador de qualidade. Vamos ver qual é o seguimento. Na tal posição seis oito, acho que há aquela segurança que, para já, o Altamir e o Doumbia estão a dar. E um bocadinho mais à frente, eu acho que há ali talento bastante à solta. O Geny já sabia, o Zalazar também, o Fábio Gonçalves, de certa forma novidade, mas a aparecer, e o Rafael Nélon a fazer pela vida. Percebe-se que é o terceiro ponta de lança, como disse aqui o Luís, eu também concordo, mas marcou um gol, participou muito nas ações ofensivas e está com vontade, eu acho que isso é importante. E depois termino com isto, que é não deixa de ser engraçado. Estamos aqui, não falámos bem dele, o Sporting fica sem o Diomande, portanto há aquela questão da zona central e de repente aparece alguém que foi treinado a vida toda a jogar mais à frente, que é o Eduardo Felicíssimo, a aparecer como central, tem 19 anos e parece que está muito à vontade ali. Também tem tido jogos, não sei se esses jogos são suficientemente desafiantes, mas ontem secou, não sei se era o Desportivo ou a equipa adversária, e portanto jogou muito bem. E é mais uma solução encontrada. Às vezes os treinadores têm estes rasgos, que é tirar um jogador que toda a vida jogou naquela posição. O Debast é um bom exemplo de um jogador que começou numa posição e muitas vezes joga em outra. E aqui temos também uma adaptação de um jogador que está a sair bem. Vamos ver se o Rui Borges, no ano em que vai testar realmente aquilo que é a assinatura do Rui Borges, consegue fazer deste Sporting campeão ou ganhar títulos, ou competições. Vamos ver o que vai acontecer este ano, mas para já a orquestra pareceu-me bem afinada e também é um bom teste para este início de época.

O Sporting que ainda vai ter um jogo amigável diante do Nottingham Forest, inicia depois o campeonato na primeira jornada frente ao Estrela da Amadora. Vamos ainda olhar para o mercado numa altura em que tem sido alimentada muito pela comunicação social também a novela entre João Palhinha, Bayern e Benfica. João Palhinha, sabe-se que quer, segundo o que a imprensa nos diz, lutar por uma oportunidade. O Bayern está disponível para emprestar. Vamos ao longo dos dias perceber mais desenvolvimentos desta novela, mas para já olhamos aqui também para um jogador que tem tido destaque na seleção nacional, Rafael Leão. É um jogador que joga no AC Milan, está a ser orientado neste momento por um treinador português, o Ruben Amorim. Luís, há aqui dois interessados na liga turca, tanto o Fenerbahçe como o Galatasaray, e pergunto-te se para um jogador como Rafael Leão, 27 anos, ainda um jovem, e um jogador com bastante talento e valor de mercado, esta é a decisão certa nesta altura da carreira para o Rafael Leão?

Parece-me que não estão a aparecer muitos clubes interessados no Rafael Leão. E se calhar a Turquia vai ser uma opção para ele, até porque pagam bem em termos de salário, a carga fiscal é muito baixa e neste momento os clubes turcos começam a ter capacidade para pagar também transferências relativamente altas. E se calhar o Milan precisa também desse dinheiro, porque está a fazer alguma mudança no plantel. Também não olho para o Rafael Leão e pensando um bocadinho na ideia de jogo do Ruben Amorim como uma peça muito chave na ideia de jogo do Ruben Amorim. E se calhar acabará mesmo por ir para a Turquia ou então tem sempre a Arábia Saudita, que é um bocadinho agora-

A moda.

E é mau para o futebol português. Isto não me agrada muito ver os jogadores portugueses, é o Trincão, agora é o Pote. Não me parece que seja muito interessante ter muitos jogadores selecionáveis para a seleção a jogar na Arábia Saudita, mas é o que é. Agora parece-me realmente que o Rafael Leão se calhar acabará mesmo na Turquia.

Pedro Henriques, um jogador que pode estar de saída daquilo que é conhecido o Campeonato Europeu das Big Five, mudar-se para um destes da Turquia, Fenerbahçe ou Galatasaray, é um passo atrás naquilo que pode ser a afirmação também de Rafael Leão entre a elite do futebol europeu. Havia muitas esperanças para este jogador.

Eu partilho a mesma preocupação que o Luís, eu olho aqui para duas perspetivas, uma é pessoal e individual dos jogadores, o dinheiro que vão ganhar, a mudança, etc. Isso aí intocável, obviamente, ainda para a Turquia. Carga fiscal não tem nada a ver. Além de já pagarem bem, já tem uma carga fiscal que é diferente da portuguesa.

E penso que é 12%, Pedro. Entre 12 e 50.

Claro, faz toda a diferença, mas pronto, nós estamos em Portugal, já estamos habituados a isso. E agora, de repente, lembrando da minha folha de ordenado, também levei um porradão bastante grande este mês. Isso para brincar aqui um bocadinho, mas sabemos que a carga fiscal que há em Portugal é diferente e nesse aspecto, a minha preocupação é com o baixares de patamares a partir de superiores. E a liga portuguesa é sempre melhor que a Arábia Saudita, esqueçam lá o resto, porque estamos na Europa, jogamos Liga dos Campeões, etc. E uma liga italiana é muito melhor que uma liga turca. Portanto, ao fazer esse baixamento de jogadores que são selecionados, deixa-me preocupado, obviamente. A questão do Rafael Leão, especificamente, é a ideia que se passa, e cada vez mais, e agora também estou aqui um bocadinho em modo de redes sociais, é que são muitas as críticas que se fazem, e se calhar não são certas, não são corretas, porque o Rafael Leão preocupa-se mais em músicas raps e preocupa-se mais com o fashion e com a moda. E nós sabemos que muitas vezes aquilo que desvia, e temos montes de exemplos, e a gente às vezes coloca o Cristiano Ronaldo como termo comparativo, aquilo que desvia um jogador, que até já está rico, já está milionário, já faz a sua vida, portanto ele já não tem essa preocupação, mas aquilo que podia ser o seu rendimento desportivo e aquilo que podia alcançar, tendo em vista o talento que o Rafael Leão tem, ficamos com a ideia que se calhar haverá outras coisas por fora que acabam por desviar a concentração e a atenção. E isso deixa-me a tal preocupação em termos de jogadores de seleção. Agora, em termos pessoais, ele saberá melhor que ninguém, financeiramente, se calhar, vai para um bom projeto, não sei se a exigência vai ser maior ou menor. Agora, desportivamente, fico sempre preocupado com estas saídas de jogadores que ainda são novos, em busca do tal pote d'ouro do final do arco-íris, mas mais importante que o pote d'ouro era a carreira desportiva, que é isso que depois é que marca. Está bem que a gente quando vai ao supermercado para comprar melões, precisa de dinheiro. Eu sei, mas ele já tem muito e eu acho que para quem já tem muito, em vez de ter a ambição de ter mais, se calhar a ambição devia ser a ambição desportiva. É por isso que eu digo que ponho os olhos no Cristiano Ronaldo. Olha, é um homem que conseguiu juntar as duas coisas. Mas pronto, é o que é, cada um sabe de si. Não acho que seja bom para o Rafael Leão.

João Pinto, o Galatasaray que acaba por ser aqui duplamente protagonista neste nosso programa, porque alegadamente, e uma vez que também perdeu Osimeen e Mauro Icardi, está no mercado para contratar um avançado e surge aqui a opção de Ivanovic, jogador do Benfica, 22 anos, que agora pode ter aqui No fundo, menos oportunidades com a chegada de Jhon Duran. Era um bom negócio para o Benfica tentar vender o jogador. Fala-se que, à partida, não será uma venda definitiva, mas sim um empréstimo com opção de compra.

Fico muito na dúvida sobre se vai ser ou não um negócio possível. Uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que o Galatasaray procura. Quando o Galatasaray aponta para o Osimhen, para jogadores desta igualha e de repente aquilo que se diz é: "Não, agora podem mudar para o Ivanovic", eu acho que o Ivanovic lá também será uma segunda ou terceira escolha. Não sei se é o melhor plano de carreira para ele, embora financeiramente já esteja tudo dito. Não sei, acho que o Benfica está a tentar colocar o Ivanovic, porque já tem dois pontas de lança e que são todos com perfil muito parecido. Vamos ver. O Ivanovic é bom jogador, merecia mais tempo, foi uma grande aposta. E será mais uma vez o Benfica a fazer de entreposto, mas vamos ver o que é que aí vem. Se o jogador está tapado e não vai jogar porque é substituído por jogadores melhores, pode fazer sentido. Se estamos só a fazer trading, se calhar é menos interessante.

E é um negócio que custou quase 23 milhões ao Benfica. Tem apenas 22 anos. Antes das notas, o destaque para a Volta à França, que hoje chega ao fim na etapa de consagração de Pogačar, na chegada aos Campos Elísios. Lembrar que esta etapa deveria ter 132,5 km, mas que foi reduzida para 89 devido aos incêndios que têm estado a fustigar aquela região de França. Este domingo também chega ao fim o Styria Open, uma final que está marcada para às 15h30. Luís, começo por ti e vamos desde já às tuas notas para o dia de hoje.

Vou dar uma nota ao coreano Hwang, que ontem se estreou pelo Porto e em 10 minutos deixou muita água na boca. É um jogador que eu já conheço, mas ver ao vivo, eu naqueles 10 minutos estive quase só a ver as movimentações dele. Muito inteligente taticamente.

E barato, Luís.

Sim, e hoje em dia é quase residual o que o Porto pagou por ele. E depois pormenores técnicos fantásticos. Acho que é um jogador que vai ter muita preponderância na equipa. Poderá não ser sempre um titular, mas acho que vai ter muitos minutos e hoje em dia as equipas têm 16, 17 titulares. E o Porto com Liga dos Campeões ainda para mais precisa dessa profundidade no plantel. E ontem deixou muito boas impressões, por isso um 18 para ele.

Pedro Henriques, vamos às tuas notas.

Sim, vou deixar o Styria Open e a Volta à França para amanhã, porque aí já teremos campeões. Embora na Volta à França acho que não há grandes dúvidas de quem vai ser o vencedor. Por isso vou dar uma nota de 18 para aquilo que eu vou chamar dos sinais. Os sinais que vieram do Dragão e de Alvalade são sinais positivos, com adversários com algum valor, obviamente o do Aston Villa superior ao Monaco, mas o Aston Villa também é muito debilitado. Mas são sinais positivos para Porto e para Sporting, para aquilo que é o início de época. E a competição começa já para a semana, no caso do futebol do Porto. Por isso, uma nota 18 para ambos, para aquilo que conseguiram, para a festa, para o resultado, para a ligação com os adeptos e é a festa do futebol em cores lusas, que neste momento também está a dar os seus primeiros passos. Foi muito bom, foi muito agradável.

João Pinto, fechamos contigo.

A minha nota é um 20 para o Pote. Realmente faz seis anos de Sporting, se se confirmar a saída. São seis anos de Sporting com três Ligas, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, duas Taças da Liga, pelo meio ainda ganhou uma Liga das Nações. É um jogador que vai ficar na história do Sporting, na história deste ciclo que começou com Rúben Amorim e que sai do Sporting pela porta grande. Portanto, para ele, um 20.

São notas positivas nesta edição de "O Campeão É". Hoje com o Pedro Henriques, o Luís Pinto Coelho e também o João Pinto. Amanhã há uma nova edição para ouvir depois do "Jornal da Uma". Um bom fim de semana a todos.