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Temos ou não festa hoje na Invicta? É a grande pergunta que marca esta tarde, noite de sábado. O Futebol Clube do Porto está a uma vitória ou a um deslize do Benfica para se sagrar campeão nacional, título que foge desde a época 2021/2022. E vamos lançar as partidas de hoje, decisivas para as contas do campeonato. Hoje com o Pedro Henriques, também o João Pinto e ainda o João Castro. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está também o José Rafael Lopes. Vamos começar, Zé, pelo jogo do título. O Futebol Clube do Porto está a uma vitória de celebrar esse caneco tão desejado.

O cenário é simples: o Futebol Clube do Porto entra em campo às 20h30 frente ao Alverca. Se vencer, é garantidamente campeão nacional, alcança o título que escapa há vários anos, desde 2022.

Estávamos agora a fazer contas de cabeça.

Eu estava, por causa de 2022, a tentar pensar no mês exato em que acabou, mas não me estava a recordar. Desde 2022, está correto. Esse título escapa desde essa altura. Pode, ainda assim, o Futebol Clube do Porto entrar em campo já campeão, isto se houver um deslize do Benfica, que joga com o Famalicão às 18h. São dois encontros que vão ter emissão especial aqui na Rádio Observador, sendo que o João Pinto vai estar atento ao Benfica, mas acredito também ao Futebol Clube do Porto. João Pinto, o Benfica é a única equipa que ainda está no caminho do Futebol Clube do Porto, é o único que matematicamente ainda consegue chegar ao primeiro lugar, mas acredito que não tenhas grande fé que este título escape ao Futebol Clube do Porto, a não ser que me desmintas em direto com alguma malvadez.

Sim, exatamente, e não vai acontecer. Acho que não está ninguém na frente do Futebol Clube do Porto para chegar ao título. São três match points e acho que o Futebol Clube do Porto resolve já hoje. Infelizmente para eles, está a ser a queima das fitas e não podem ir já para os aliados, mas certamente é um dia de festa e é já hoje que o Futebol Clube do Porto assegura um campeonato justo e que vai chegar um bocadinho antes do fim, por causa deste final da época do Sporting, que ninguém adivinhava.

E achas que a festa é feita a partir das 20h30 ou às 18h já chegam boas notícias de Famalicão?

Calma. Acho que o Benfica passa hoje em Famalicão. Teve a tal semana limpa de que tanto se fala agora, teve tempo de preparar o jogo, o Famalicão também, mas o Benfica está num bom momento. Finalmente tem um 11 base e uma série de processos que parecem sair de uma forma escorreita, de uma forma tranquila. Como o José Mourinho disse aqui há uns meses, já são uma equipa que não se enerva quando as coisas não lhes estão a correr de feição. Acho que o Benfica está à altura do desafio e pode perfeitamente trazer os três pontos de Famalicão. Também há uma coisa que importa dizer, que é: normalmente, quando há estes jogos entre equipas em que uma tem maior ascendente sobre a outra, costuma-se dizer: "Quem é que do Famalicão era titular no Benfica?" E se quisermos ser justos, há jogadores que se calhar ou eram titulares ou lutavam por isso.

Quais?

O Gustavo Sá, o Sorriso, o Dárcio, o Rodrigo Pinheiro, são todos jogadores com muita qualidade e o Benfica, embora estando em grande forma, tem que olhar para o outro lado e perceber que também há muita qualidade e uma equipa muito boa.

Pedro Henriques, vou até ti, um homem muito experiente, habituado a estes grandes cenários também, ainda que do outro lado, enquanto árbitro. Como é que o Porto encara esta partida, sabendo que depende de si próprio, pode ainda festejar antes, mas vamos ter um Dragão especialmente fervoroso para receber este encontro. Um Alverca praticamente também muito tranquilo na classificação, portanto, não esperas grandes problemas para o Futebol Clube do Porto hoje.

Eu diria, parafraseando o grande Paulo Bento, com tranquilidade. Ou seja, não é tranquilidade, porque obviamente as equipas quando estão perto daquilo que possa ser, no fundo, o final e o principal objetivo, para Benfica, Porto e Sporting, neste caso para o Porto, o título, eu acho que na cabeça de ninguém passa a não possibilidade de o Porto ser campeão. Embora matematicamente isso ainda não seja real, eu acho que aqui a matemática não entra e vai ser hoje. Porque o Porto, ainda por cima, até pode ser antes, lá está, se o Benfica eventualmente perder pontos, mas o Futebol Clube do Porto está focado em ganhar hoje o jogo. Também contra uma equipa que está tranquila, vamos dizer assim, em termos classificativos, mas também porque o Porto é melhor, está psicologicamente na mó de cima, quer fazer a festa, mesmo que não seja a tal esterilização de rua, porque há limitações em termos de ir pra rua por causa da queima das fitas. Mas o Porto quer fazer hoje a festa, garantidamente, e vai fazer, no sentido que vai ganhar ao Alverca. Já sabemos que não há vitórias antes de acabar os jogos, os jogos têm que ser jogados, mas é um Porto superior, no meu ponto de vista, e que acaba por ser um justo vencedor daquilo que é o título nacional, independentemente dos factos diversos, dos penáltis e dos foras de jogo, que depois se acusam uns aos outros. Mas na prática e na realidade, sempre foi assim, sempre assim será. No final das contas, o mais regular é sempre aquilo que fica em primeiro lugar, porque as pessoas normalmente contam sempre aquilo que é contra, esquecem-se daquilo que é a favor e não deve haver as equipas grandes que equivalem-se muito. Relativamente ao 11.

É precisamente por aí, Pedro. Há alguma surpresa para Francesco Farioli nesta última jornada? E pergunto também se os jogadores vão já com a cabeça pintada ou ainda sem tinta.

Não, isso não. Eu não acredito que estão com a cabeça pintada. Eu acho que isso, até pelas palavras do Farioli, que tentou tirar um bocadinho essa questão do "já estamos em festa, já é o título". Acho, não tenho a certeza, que não vai acontecer. Até porqueNão casava com o discurso que o Futebol Clube do Porto tem tido relativamente àquilo que é o título, a dificuldade do título e estarem concentrados em relação ao jogo. Surpresas, o Futebol Clube do Porto, agora estamos nas semanas limpas, não há mais competição, só há esta semana a semana, mas o Futebol Clube do Porto foi talvez das equipas mais desafiantes, para mim, enquanto observador, de fazer os 11, porque ia sempre mudando muita gente.

Para contrastar com o ano passado, Pedro, não é? O ano passado o plantel do Porto era muito mais curto.

Sim, em qualidade e em quantidade, e portanto, são contextos completamente diferentes. Este ano, foi um Futebol Clube do Porto que acima de tudo, conseguiu ganhar esta, vamos chamar-lhe de profundidade no plantel, mantendo a qualidade no mercado de inverno. Não quer dizer que já não vinha, mas com as lesões que teve, acho que o mercado de inverno do Porto foi muito feliz e acho que não foi como diz o presidente do Sporting, que se o Sporting tivesse eliminado o Porto ou o Lille, era tricampeão. Qual tricampeão? Esqueçam isso. Naquele momento era impossível. O que fez a diferença para o Sporting não ser tricampeão, foi a incapacidade que o Sporting teve de fazer leitura daquilo que estava a acontecer em seu redor e de não se ter mexido bem no mercado de inverno. E depois, ainda estou à espera, pode ser que seja nestas últimas três jornadas, de ver no extremo direito ou esquerdo, um saco com 20 milhões, ou 18, ou 17 que sejam, que foi aquilo de a vindo do Alisson, a correr, a fazer o corredor e a marcar gols de cabeça e a fazer cruzamentos para. Nunca vi sacos de dinheiro a marcar gols, é tão simples quanto isso. Isso sim, foi a incapacidade do Sporting em relação ao tricampeonato. Mas vamos focar naquilo que interessa: Diogo Costa, Alberto Costa, Bendtner, Kior, Zaidu, Vítor França, Alan Varela, Gabri Veiga, PP, Dennis Gul e Petrzewski. Obviamente que continua a ser desafiante, porque o Porto tem feito tantas oscilações e variações, já que é como dizia o Jorge Jesus, que se não joga o Manel, não sei o que joga o Manel. E aqui no Futebol Clube do Porto hoje pode jogar um ou pode jogar o Manel, porque o Futebol Clube do Porto tem um plantel muito equilibrado e com muita qualidade e devem estar todos muito motivados para jogar e quem quer que vá a jogo, obviamente que vai sempre com essa motivação e acho que o Porto vai ser mesmo campeão hoje.

Apito inicial marcado para as 20h30. Há emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador e vamos claramente acompanhar tudo, até inclusive, se for o caso disso, a confirmar-se a festa de campeão nacional do Futebol Clube do Porto, numa emissão especial que vai ser conduzida pelo Vicente Figueira e também o Miguel Cordeiro. Vamos falar desse jogo também do Benfica, João Pinto, frente ao Famalicão, numa semana em que, sem falar muito, e é assunto, a questão de Mourinho, continuidade ou não, se vai, se fica, e há aqui o namoro do Real Madrid. Acreditas que estas questões, e tu sabes bem disso, ano passado o Benfica teve várias oportunidades para passar à frente do Sporting e não conseguiu, neste momento parece estar na mó de cima nesta fase final, isso tem impacto na equipa ou nem por isso?

Eu consigo imaginar o José Mourinho lá no Seixal, numa poltrona com um gato e um monóculo, a dizer: "O meu plano voltou a resultar", porque o foco está todo nele. Deixaram a equipa em paz. A questão do Lukébakio passou, as questões do Rios, deste, daquele, ninguém fala nisso. O Pavlidis ou seja quem for, está tudo arrumadinho. Portanto, foquem-se no Mourinho, é aquilo que ele gosta, o plano dele já há muitas décadas que é assim, ele chama para ele o foco e as atenções. E voltou a fazê-lo e desta vez teve um sucesso incrível. Este holofote que Mourinho está. Aliás, ele até apareceu com um certo bronze na última conferência de imprensa, eu acho que foi disso, foi do holofote lhe ter estado na cara a semana toda. E portanto, acho que ele lida muito bem com isto. Não há novela nenhuma, aquilo que tem que ser planeado e feito já está mais do que acertado, certamente. Mas para José Mourinho, para o Benfica e para a equipa, foi o melhor que podia ter acontecido.

Mas se fosse por ti, era Mourinho na próxima época?

Sem dúvida nenhuma. Tenho dito isso aqui algumas vezes, acho que o José Mourinho é, neste momento, o quadro do Benfica que mais percebe de futebol e, portanto, não há razão nenhuma para uma equipa de futebol largar aquele que é o seu melhor neste momento e portanto, com ou sem renovação, Mourinho, sem dúvida.

Contamos já com o João Castro no nosso painel. João, bom dia, seja bem-vindo à edição de sábado de "E o Campeão É". Estivemos a falar do Futebol Clube do Porto e vou perguntar também a ti como é que estás a sentir todo este momento que poderia ser bastante diferente se não fossem duas semanas mais complicadas, digamos assim.

É deixar os outros também festejar um bocadinho. Já não festejam há algum tempo e portanto é deixá-los festejar um bocadinho. Alguns da minha família também vão festejar e eu ficar no retiro, em casa, com o meu José Mourinho.

Tu ainda tens a Taça de Portugal.

Sim, ainda tenho a Taça de Portugal. Se o Sporting vencer, é o último a fazer a festa.

Esse retiro é sinal de que hoje à noite, se o Futebol Clube do Porto for campeão, não vais estar a ver televisão? Televisão desligada, estores corridos.

Nada, estores corridos, jogar Xbox e não saber do mundo. É esse o plano para logo. Nem quero saber de televisão, não quero saber de nada.

Mas vais ver o Benfica, pelo menos, porque há essa luta pelo segundo lugar.

Não consigo ver o Benfica que tem jogo. Portanto, não vou conseguir ver, se calhar, o Benfica e também não está nos meus planos. E vou-te já responder à questão do Mourinho. Acho que o melhor aliado do Mourinho foi o Sporting, porque o holofote podia estar bem pior para o Mourinho. Se o Sporting obviamente tem cumprido a sua parte e tem vencido os dois últimos jogos, o holofote seria um pouquinho mais complicado. Também não sei se essa história do Real Madrid é mais o Mourinho a tentar ir para o Real Madrid do que o Real Madrid tentar que o Mourinho vá para lá.

Mas é claramente um Sporting que foi muito amigo do José Mourinho, porque eu acho que vai conseguir. Acho que hoje o jogo é fundamental. Se o Benfica vencer ou até empatar em Famalicão, o segundo lugar é deles e portanto acho que o Mourinho este ano teve aqui a estrelinha de ver o Sporting baixar e claudicar nos últimos momentos.

Ia te perguntar precisamente isso, porque lembro-me perfeitamente de uma conferência de imprensa de Mourinho em que ele admite e que lhe daria um gostinho especial se o Sporting não fosse campeão. No fundo, isto é uma vitória para Mourinho também, não é? Nesse sentido.

É, nos últimos anos o Mourinho tem sofrido um bocadinho mais. Está sempre a ver o Sporting no Marquês e tudo, a ganhar taças. Portanto, está a sofrer um bocadinho. Este ano teve esse pequeno troféu, mas não deixa de ser obviamente alguém que conseguiu segurar o Benfica, mas beneficiou obviamente aqui da queda do Sporting, porque senão o segundo lugar também lhe ia fugir, como fugiu às outras competições.

Não esquecer que o Mourinho foi ganhar a Alvalade.

Claro que sim.

Não foram só os dois últimos jogos, foram os três últimos jogos.

Claro que sim, foi ganhar a Alvalade, num jogo onde o Sporting perdeu o segundo lugar, é verdade seja dita, naquele momento em que o golo é anulado do Nélson e depois o golo do Benfica. Mas mérito para o Benfica, que soube vencer o jogo em Alvalade, mas mesmo assim, vencendo em Alvalade, mesmo assim não dependia dele. Podia ser aqui uma ponta final muito interessante, mas agora não, o segundo lugar está garantido pelo Benfica. Acho que hoje basta empatar ou vencer o Famalicão.

João Castro, vou te dizer uma coisa, não leves a mal. A fila anda e às vezes passamos a ser o alvo e neste momento és tu. Já foi o João Pinto, já foi o Luís.

Claro que sim.

Agora és tu. Há que desfrutar.

E com razão, ainda não falei da cerimônia de renovação do Rui Borges. Se quiseres que depois comente no final.

Vamos a isso. O que você tem a dizer?

Acho que o presidente do Sporting, neste caso, transformou uma cerimônia de renovação numa análise à época e acho que isso enfraquece um bocadinho a posição do treinador, que falou muito pouco. Falou-se muito de muitas desculpas, muitas situações que ocorreram. Depois teremos tempo para dissecar mais no final, mas acho que enfraqueceu ali um bocadinho a posição do treinador e de uma cerimônia que devia ser só falar do treinador, dos planos do futuro, e não uma cerimônia de balanço. Essa sim, devia ter sido feita ou será feita no final da época, na Sporting TV, por parte do presidente do Sporting. Acho que perdemos ali uma oportunidade de dar um bocadinho de crédito ao Rui Borges e retiraram ali um bocadinho de protagonismo ao Rui Borges, o que eu acho que não ficou assim muito bem.

Menos protagonismo, mas um contrato renovado para o treinador do Sporting. Pedro Henriques, já abordamos o encontro do Futebol Clube do Porto frente ao Alberca de mais logo, às 20h30. Antes, há o Famalicão-Benfica. Quero saber que dados é que tens, tu que és sempre especialista e muito forte em termos de dados sobre os encontros e também forte na aposta, quem é que vão ser, no teu entender, as escolhas de José Mourinho para esse encontro?

Sim, em relação ao Famalicão-Benfica, o Famalicão está a cinco pontos do Braga e também não estou a ver o Braga agora em três jogos ser ultrapassado numa posição europeia que é muito relevante, mas o Famalicão está a fazer uma boa época.

Vai jogar ao Benfica, o Braga.

Também. Ainda há essa luta direta, mas esse jogo a gente depois há de falar mais à frente. Eu não acredito muito que o Braga, que neste momento está com as fichas pensadas e apostadas. Está bem que a gente já sabe que é jogo a jogo, no próximo jogo é que é o mais importante, mas o Braga neste momento, eu se tivesse na cabeça de tudo que é Braga, para mim era Friburgo o resto são peanuts neste momento. Portanto, é a aposta completa e total de estar numa final europeia.

Então vamos manter-nos no mínimo, mas no Famalicão.

Pronto, em relação à questão do Famalicão, é a questão do Famalicão ser uma boa equipe, estar a jogar bem, por isso está em quinto lugar. Tem feito uma época que até podia ser melhor, porque aqui ao clarar estas equipes às vezes também acabam por claudicar, mas vai ser um jogo difícil para o Benfica, porque são duas boas equipes. Não sei como é que está o tempo a norte. Deduzo que se estiver aqui como está na minha região, está chuva.

É chuva, sim.

Pronto, e se está chuva, não sei, isso às vezes também tem alguma relevância relativamente ao

Mas olha que o tempo está bom agora, Pedro, está sol.

Diz?

O tempo está bom, está sol. Não tem chuva nem a toda.

Pois é, aqui em Mata só temos duas estações, que é o frio e o inverno. É muito complicado, mas pronto. De qualquer maneira, eu acho que vai ser um jogo difícil. O Benfica também não vai querer deixar escapar e o Mourinho criou essa boa pressão sobre os próprios jogadores. Agora que temos esta oportunidade, e eles a falar, com dois pontos de avanço, e porque não se pode perder, desperdiçar a oportunidade de ir à Liga dos Campeões ou pelo menos à pré-eliminatória, e acho que o Benfica vai, ainda por cima com a tal semana limpa, que já foi aqui falado, eu acho que não vai ser fácil. Não acredito muito que mesmo sendo contra uma boa equipe como o Famalicão, que o Benfica vai desperdiçar esta oportunidade. Agora, o futebol é fértil nestas mesmas situações e o Famalicão é uma boa equipe e joga bom futebol. E, portanto, quando assim é, não há vitórias antecipadas. Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dalot, Ricardo Rios, Barreiro, Aursnes, Prestianni, Scheldrup e Ivanovic. Eu acredito que hoje o Ivanovic vá a jogo.

Muito bem. Os eleitos do Pedro Henriques para esta partida. Falei em chuva porque segundo o IPMA, a previsão é aguaceiros fracos para o dia de hoje, mas se o João Castro diz que está sol, acreditamos sempre, até porque ele está lá. Vamos ainda olhar para esta jornada 32, Nacional x AVS às 15h30, Moreirense x Estrela às 15h30 também. Um jogo importante para o Estrela, porque precisa de sobreviver na Primeira Liga, apesar de ter ainda aqui dois pontos de vantagem para o Casa Pia, que está em lugar de playoff. Há ainda o Arouca x Santa Clara, também às 15h30. E já sabemos, claro, esse Famalicão x Benfica às 18h e o Futebol Clube do Porto x Alverca às 20h30. Outros destaques, e estes se calhar mais simpáticos para o João Castro, o clássico de andebol entre Sporting e Porto, no Pavilhão João Rocha, que pode confirmar o tricampeonato para os Leões. Ainda o derby entre Benfica e Sporting no segundo jogo de playoff da final de voleibol. Vamos fechar esta edição de hoje de "O Campeão É" com as notas dos nossos comentadores. João Pinto, vou começar por ti. Quero saber notas e campeões que tens a dar no dia de hoje.

As minhas notas vão para o Futebol Clube do Porto, obviamente, que hoje deve fechar este campeonato justo, um 18. Um 17 para o Benfica, que espero que traga os três pontos, e outro 18 para o Sporting B-Benfica B, em que certamente um terço da bancada deviam ser olheiros, e em que vimos imensa qualidade. Flávio Gonçalves, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira, João Moniz, Gonçalo Oliveira, Paulo Cardoso, Anísio Cabral, Manjaqui. Estamos absolutamente assegurados a nível de seleção e quem faz dinheiro com estes miúdos também já pode pensar numa casa maior. É realmente muita qualidade.

E a vitória sorriu para o teu Benfica. João Castro, vamos às tuas notas.

Nota 18, obviamente, para o Porto, que depois pode carimbar e fazer uma época extraordinária a nível interno, e a Europa até foi boa, podia ter ido um pouquinho mais longe, é verdade. Depois nota também 17 para esse jogo grande, Famalicão-Benfica. Obviamente, espero que o Famalicão consiga fazer algo, mas acho que o Mourinho não vai permitir. E depois para esse jogo que pode dar um trinque ao campeonato dando a bola ao Sporting-Porto. Acho que poderá ser realmente um jogo fantástico. Em relação à equipa B do Sporting, preocupante, porque acho que já são oito derrotas. Tem sido um descalabro em nove jogos, tem sido um descalabro na segunda volta e portanto há alguns jogadores a subirem à equipa A que têm prejudicado a equipa, que tem que garantir rapidamente a manutenção.

E Pedro Henriques, fechamos com as tuas notas e os teus campeões.

Dentro desta linha, mas para a liga em si, porque chegamos à jornada 32, portanto, depois disso faltarão duas jornadas. E partindo do princípio que eu acho que vamos ter campeão hoje, o Futebol Clube do Porto, mas se calhar o segundo lugar ainda ficará em aberto. A não ser que o Benfica ganhe e o Sporting perca e aí as coisas seriam complicadas. Mas eu acho que isso é bom também, é um sinal de vitalidade da nossa liga, porque muitas vezes fazemos comparações com outras ligas, nas outras ligas, às vezes, os Bayern de Munique e os Paris Saint-Germain normalmente vão já com não sei quantos pontos de avanço, e isso tira, se calhar, alguma qualidade a esses campeonatos, embora essas equipas sejam de topo. De qualquer maneira, a nossa liga também está de parabéns nesse sentido. Podemos ser melhores, podemos ser mais competitivos, há muita coisa a mudar, claro que sim, mas para a nossa liga e obviamente nota 18, porque é o destaque hoje. Há vários jogos, mas sobretudo estes dois jogos, e depois se calhar a partir de amanhã também estaremos a falar de outras contas, que são as contas também cá embaixo, que também são bastante interessantes naquilo que possam ser as descidas e as lutas pelos playoffs.

Até mesmo na Segunda Liga. Ficamos por aqui nesta edição de "E o Campeão É?". Não esquecer que é uma grande tarde, noite de futebol para acompanhar aqui na Rádio Observador.

O campeonato chegou ao momento decisivo. Este sábado, o Futebol Clube do Porto pode sagrar-se campeão nacional. Na Rádio Observador, acompanhamos o momento decisivo do campeonato. A partir das 17h30, emissão especial com relato em direto do Famalicão-Benfica.

Olha o remate! É gol!

Logo depois, a partir das 20h30, relato em direto do Futebol Clube do Porto-Alverca.

Já lá canta, Porto, é tua a bola!

As decisões do campeonato jogam-se na Rádio Observador.