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Rola a bola na Rádio Observador, mais uma edição de "E o Campeão É" desta quarta-feira. Edição centrada na Taça da Liga, catrapum! O Sporting foi eliminado da competição, perdeu ontem frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães. É tema inicial deste programa, que conta com os campeões Bruno Roseira, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Vou começar talvez pelo, imagino, pesaroso Augusto Inácio. Augusto, análise a este encontro entre Vitória e Sporting.

Boa tarde a todos. Eu diria que foi um jogo em que a emoção esteve sempre até o árbitro apitar para o final da partida. Na primeira parte, o Vitória tentou jogar olhos nos olhos com o Sporting, e o Sporting a tentar que o jogo não tivesse um ritmo muito elevado. O que é certo é que o Sporting acabou por marcar um excelente gol, num grande passe do Trincão, que o Soares fez um excelente gol depois de um bom amorte, rematou logo com o pé esquerdo e fez o gol. Eu diria que o Sporting tentou colocar sempre gelo no jogo, ao contrário do Vitória, que quis sempre ter mais velocidade na partida.

Achas que foi uma estratégia errada? O Sporting não devia ter enveredado?

Não, o Sporting estava a ganhar e achou que era aquela a estratégia. Simplesmente, entre os 30 e os 40 minutos, mais ou menos dentro desse tempo, o Sporting acelerou os processos, fez uma pressão mais alta, jogou com mais velocidade e o Vitória ficou um bocado perdido no jogo. E depois surgiu aquilo que é, às vezes, aquilo que a gente tem só olhos para aqueles que são os marcadores dos gols e não vemos aquilo que para chegar a esses gols, a estabilidade que teve que se dar do Charles, guarda-redes do Vitória de Guimarães, que com três, quatro, cinco excelentes defesas, conseguiu com que o Sporting não marcasse o segundo gol e ficasse mais confortável no jogo. Ao não acontecer isso, claramente que o Vitória também tinha jogadores no banco que são titulares da equipa, como o caso do Samu, o caso do Ndoy, o Telmo Arcanjo. O treinador do Vitória lançou-os na segunda parte. O Sporting teve ali a oportunidade também na segunda parte de fazer o segundo gol, não fez. E depois acontece aquilo que acontece muitas vezes nos jogos. Quando está um a zero, dá sempre esperanças para o adversário acreditar. Mas o Sporting durante o jogo também teve azares. Teve o Yóniz que se lesionou, teve o Quaresma que teve uma lesão, parece que é grave, teve que entrar um menino de 18 anos para o centro da defesa, quando o Sporting só tinha um central, que era o Quaresma, porque o Matheus Reis não é central, era um central do lado esquerdo, mas a jogar a três, o Sporting estava a jogar a dois. Enfim, o Sporting perdeu um bocado aquele élan e depois, ainda por cima, teve, na minha opinião, um handicap muito grande. É que o Maxer hoje na frente dá outra perspectiva, dá outra capacidade, dá outro envolvimento. Teve que jogar atrás, teve que jogar a defesa esquerdo. O Sporting perdeu muito fulgor no lado esquerdo. E depois estas coisas acontecem aos 91. Pensava-se que ia-se para as grandes penalidades e depois o Vitória acaba por marcar o segundo gol. Resumindo tudo isso que eu estou a dizer, um Sporting perdulário, um Charles em grande momento e um Vitória que sempre acreditou e por isso mereceu vencer.

Bruno Roseira, estas contrariedades que o Sporting teve, as ausências também acabaram por contribuir para este desfecho, em tua opinião?

Também. Agora, eu gostaria de dividir este jogo em três partes, sobretudo porque há aqui uma parte que passa sempre um bocadinho ao lado, que é quem ganha. Ou seja, nós olhamos sempre muito para a razão pela qual o grande perde e não olhamos tanto para quem ganha. E nesse aspecto, eu diria que o Vitória, um, conseguiu ter uma prestação melhor do que tinha no campeonato, sobretudo a capacidade das zonas de pressão no meio-campo do Sporting tiveram um bocadinho mais efeito e só mesmo quando o Sporting percebeu que era no jogo, na profundidade, que podia fazer a diferença, é que o Vitória teve alguns problemas. Charles faz uma exibição fabulosa. São oito defesas, não é um número de defesas normal, ainda para mais o grau de dificuldade que algumas tiveram. E teve, sobretudo, um grande mérito, que é quando nós olhamos para os últimos cinco minutos, era completamente impensável imaginar uma recuperação nos descontos, porque há um lance de Allison, há um lance em que Morita está na pequena área que Charles consegue desviar para canto. Ou seja, aquilo parecia mesmo aquele final de jogo como se já não houvesse mais história e o Vitória nunca deixou de acreditar. Com um mérito extra, é que a seguir ao primeiro gol, o Vitória nunca deixou de pensar no segundo. Embora o Sporting tivesse um bocadinho mais de bola, o Vitória teve sempre essa capacidade de pensar um bocadinho mais à frente.

Sim, a execução dos lances de bola parada, o lançamento, eles eram rapidíssimos a tentar chegar agora ao Vitória.

O próprio 2 x1 nasce de uma rajada do Saviola que com mais de 100 minutos de jogo consegue ter um sprint que acaba por quebrar por completo o Sporting. Olhando agora para a parte do Sporting, eu diria que quando Yóniz sai lesionado, a equipa abala. E eu diria que não é só a questão de abalar em termos táticos e de haver uma equipa perdida sem a referência ofensiva. É porque a própria equipa começa a sentir e os próprios jogadores começam a sentir que parecia que não havia mais nada que pudesse acontecer. É uma lesão, se tu reparares até que tu nem consegues perceber ao certo se seria muscular, se seria traumática, porque Yóniz pura e simplesmente cai no chão, faz o pedido de substituição e sai quase a andar normalmente, depois percebeu-se que era algo traumático. E aí percebe-se que estes problemas vão começando a causar mossa num Sporting que tem como grande problema, e isso para mim é o calcanhar daquilo de Rui Jorge, dentro da evolução que tem tido, não consegue segurar uma única vantagem quando defronta adversários, neste caso, que estão no top seis do campeonato. Braga, Benfica, Gil Vicente, agora o Vitória, já tinha sido assim na Liga dos Campeões com a Juventus, começa a ganhar 1 x0 e se não faz o segundo gol e até eventualmente pode partir pra uma goleada, como acontece várias vezes, tem dificuldades em segurar resultados e acaba sempre por não ganhar. Neste caso, perdeu, podia ter empatado, como aconteceu com Sporting Braga, Gil Vicente e Benfica.

Aqui há um padrão.

Há um padrão. Por último, só dizer, eu sei que existem muitas baixas. A própria equipa B tem dois centrais de fora, o Bruno Ramos e o João Muniz, que muito provavelmente seriam titulares. Agora, a abordagem que Rómulo tem no primeiro gol é de um central Que independentemente de ser jovem e ser da equipa B, não é um central grande, nem nunca será um central grande. E todos esses erros, a somar ao fato de o Sporting, uma equipa que é suposto ser experiente, deixar que o Vitória tenha uma transição como aquela que teve pro 2-1, acho que são demasiados erros para estarmos a olhar apenas e só pra questão das lesões.

Deixa-me pegar na tua análise para perguntar ao Pedro Henriques, boa tarde também, bem-vindo, se há mais mérito do Vitória Sport Clube ou demérito do Sporting neste desfecho.

É sempre as duas coisas. Nós normalmente atribuímos, como disse o Bruninho muito bem, é mais de mérito à equipa que é grande, porque ficamos sempre com a ideia que quando perde, por serem maiores ou por terem mais armas, é mais de mérito. Mas há aqui também muito mérito do Vitória Sport Clube, e já foi dito aqui algumas coisas que eu vou juntar aqui em termos de peças, que pra mim eram os meus apontamentos. Primeiro lugar, a ousadia da pressão alta do Vitória, que eu acho que resultou em larga medida, e o expor-se, de alguma maneira também, aos prós e às consequências. O próprio Rui Borges falou que depois houve muitas situações em que, por causa dessa exposição, dessa pressão alta nas costas do Sporting, depois ganhava até superioridade numérica. O guarda-redes brasileiro, o Charles, porque das tais oito defesas, há sete defesas, pelo menos, que são extraordinárias, não são defesas "normais", quer dizer, são normais, porque o guarda-redes está lá pra defender, mas são fantásticas. E depois a questão do Vitória ter feito de trás pra frente. Guardou peças fundamentais no banco, que em condições normais no campeonato seriam titulares, e o fato de elas entrarem também dá, em termos morais e psicológicos da equipa, um outro boost, ao contrário do Sporting, que fez exatamente as substituições no sentido contrário. E depois aí aparece o Ndoye, que bisou e passa a ser claramente o melhor em campo, vamos dizer assim, mas um Saviola que não podemos dizer de outra maneira que estava sempre ligado à ficha. Da parte do Sporting, acho que, pra além dos aspectos emocionais e psicológicos com as perdas pelas lesões, e quando de repente tens um central, que é o único central de raiz, que ainda por cima sai lesionado, fica sempre com esta questão. E o Rui Borges disse: "Ah, mas se agora formos contratar em função das lesões, daqui a dois meses temos 40 jogadores". Ok, mas daqui a dois meses já passou tudo. Já passou, se calhar, a Taça de Portugal, já passou a hipótese de ganhar o campeonato, e este tipo de planeamentos deixa-me preocupado em termos genéricos, estamos a falar do Sporting, porque o ano passado o Sporting não tinha meio-campo. Aliás, é aí que aparece o João Simões. O Sporting de repente ficou sem meio-campo, também por fruto das lesões. Alguma coisa não está a ser bem feita, porque já sabemos que há lesões traumáticas, lesões musculares, mas alguma coisa não está a ser bem feita. E um clube que quer ganhar e estar em todas as frentes, pelo menos até o fim, mesmo que depois não ganhe, não pode ter este tipo de planeamento. Só que o ano passado, o Sporting ia na frente. Este ano há um Porto muito forte e o Sporting, de repente, fica arredado de uma Supertaça que perdeu, de uma Taça da Liga que está de fora e resta-lhe a Taça de Portugal, porque o próprio campeonato está muito difícil, porque quer queiramos, quer não, está muito difícil. E depois há aqui alguns equívocos. Só dar este exemplo: o Franjic nunca devia ter acabado o jogo, ponto final. E não é em termos de arbitragem. Está com cartão amarelo, comete erros sucessivos, foi assistido por causa de uma lesão, sai o Zivkovic. Portanto, não faz sentido este tipo de substituições. Corres o risco de ir pra pênaltis e vais tirar um trincão do jogo, que era o jogador que estava a fazer coisas diferentes. Tenho muitas dificuldades em perceber as substituições que foram feitas e aqui, eu sei que fazer o Totobola à segunda-feira é mais fácil, mas acho que o Rui Borges tem algumas culpas, no sentido que, e por isso algumas vozes se levantam, fica-se sempre com a ideia que é um treinador poucochinho pra aquilo que é a dimensão do Sporting.

Bruno Roseira, há pouco quando te referires ao treinador do Sporting, invocaste o nome de Rui Jorge. Estás na posse de alguma informação que nós desconhecemos?

Não.

É Rui Borges, continua a ser. O Vitória Sport Clube, fruto desta vitória, apurou-se para a final da Taça da Liga do próximo fim de semana e vai encontrar ou o Braga ou a equipa do Benfica. Pedro Henriques, começo desta feita por ti. Pode este desfecho servir de motivação para a equipa bracarense, este desfecho do jogo do rival Vitória Sport Clube?

Diz-me a experiência que este tipo de jogos, quando é as meias-finais, finais, mesmo sendo a Taça da Liga, que pode não ser tão valorizada, as equipes já estão motivadas para atingir a final e para ganhar. Depois podem haver fatores externos que muitas vezes podem servir até pras palavras de um treinador e, se calhar, no próprio consciente ou subconsciente dos jogadores, para se tornarem mais motivados. Por exemplo, pro Benfica, o fato de não ir encontrar numa final um Porto ou Sporting, pode ser uma motivação pra chegar a essa final, porque em teoria poderá-se dizer que será mais fácil. Pro Braga, a questão da motivação de ir a mais uma final, que não seria sempre com um Porto, Sporting ou Benfica, mas ao mesmo tempo com um dos rivais internos. No caso concreto, arbitrei Vitória e Sport Club com o Braga e vice-versa, e percebo que, juntamente com o Marítimo e Nacional, é das maiores rivalidades que existe em termos de campeonatos, em termos de competições portuguesas. E portanto, o interessante aqui pro Braga é poder chegar à final e ser uma final a nível de neutro. De qualquer maneira, eu acho que estão todos motivados pra chegar à final e vão dar o máximo garantidamente. Relativamente à questão do 11, não sei se queres meter aqui já.

Muito rapidamente, Pedro, estamos já a correr contra o tempo.

Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dalot, Manu Vá z Queiros, Ricardo Rios, Oosterwolde, o Leandro, o Sudakov e o Pavlídis.

Bruno Roseira, há favoritos pra este encontro, pra este Braga-Benfica?

Depende do Benfica que aparecer. Se for o Benfica da primeira parte na Pedreira, eu diria que o Sporting Braga não correrá novamente o erro de deixar a vantagem fugir, como aconteceu no jogo do campeonato. Se aparecer o Benfica da segunda parte em Braga, é difícil o Sporting Braga conseguir contrariar um favoritismo natural que existe da parte do Benfica. Ainda assim, deixa-me acrescentar que há aqui uma grande diferença entre as duas equipes, além de nomes, jogadores e dimensão. Enquanto o Benfica, apesar de tudo, consegue ir encontrando alguma regularidade e algum equilíbrio, o Sporting Braga continua a ser capaz do melhor e do pior. E portanto, pra nós falarmos antes do jogo é sempre complicado exatamente por causa disso, porque ainda na Amadora, agora na última jornada, vimos o melhor e o pior do Sporting Braga em 90 minutos.

A mesma pergunta, Agostinho Açà. Há favoritos pra este Benfica-Braga?

Sinceramente, eu não dou favoritismo a ninguém, porque estes jogos são muito diferentes daquilo que é os jogos do campeonato. É um jogo a eliminar, quem perder fica fora, quem ganhar vai à final. Sinceramente, eu vejo qualidades nas duas equipas para chegarem à final. Agora, também se tivermos aquele Braga que jogou, por exemplo, no Dragão contra o FC do Porto, eu acho que o Braga tem muitas hipóteses de ganhar. Agora, o Benfica é uma equipa que de trás para a frente, ou seja, é muito consistente defensivamente, tenta depois marcar um golo, quer é não sofrer e nessa perspectiva, o jogo pode ser mais amarrado ou mais vivo se o Braga marcar primeiro que o Benfica.

A ver vamos. Oito da noite, segunda meia-final da edição deste ano da Taça da Liga. Vamos aos vossos campeões. Augusto Inácio, quem é o teu?

Para mim é o treinador do Vitória, Luís Pinto. Acho que ficou sem muitos jogadores titulares da época passada, teve que refazer uma equipa. Não é fácil trabalhar num clube como o Vitória pela exigência dos seus adeptos, são muito apaixonados, querem resultados de qualquer maneira e às vezes não dão tempo aos treinadores poderem formatar a equipa ao longo do tempo, querem resultados imediatos. E o que é certo é que o Luís Pinto está a fazer um bom trabalho, chega à final com todo o mérito e por isso, na pessoa do Luís Pinto e do Vitória de Guimarães, nota 18 por ter chegado à final da Taça da Liga.

O jovem treinador português a dar cartas esta época. Bruno Rosário, o teu campeão.

Vou dar ao Marco Silva. Hoje continua mais uma jornada da Premier League e vou dar ao Marco Silva por uma razão: quando nós olhamos para os treinadores portugueses e para o hype que tinham em termos de Premier League, Vítor Pereira saiu do Wolverhampton, que muito provavelmente está condenado à descida. Nuno Espírito Santo saiu do Nottingham Forest e está prestes também a sair do West Ham. Rúben Amorim foi o que foi no Manchester United e no meio de tudo isto há um Fulham de Marco Silva, que muita gente dizia que era até um candidato a descer de divisão pelo plantel que tinha, mas que está cada vez melhor, cada vez mais consistente e o jogo que fez com o Liverpool foi de facto um win of football. Portanto, diria que Marco Silva está de parabéns e não é por acaso que aparece sempre na shortlist sempre que existe um treinador assim na Premier League.

Mérito para o técnico português. E só falta conhecermos o campeão do Pedro Henriques.

Nota 18 para o Vitória Sport Club, materializado neste trio, Luís Pinto, Nedoy e Charles, porque realmente foram as figuras maiores do jogo, e também nota 18 para o videoárbitro. Imaginem que nome iria ter esta Taça da Liga, que já tivemos outras que foram batizadas em outros tempos com outros nomes, se não houvesse VAR. Imaginem o que teria acontecido se aquele golo fosse invalidado. Teríamos outro nome de uma Taça da Liga que não este. Percebem a importância do videoárbitro. Então nota 18 para esta tecnologia.

Aquele golo, o segundo golo do Vitória Sport Clube, que acabou por ditar o desfecho do encontro, o árbitro auxiliar assinalou fora de jogo. As imagens da televisão permitiram perceber que não, que Nedoy não estava em fora de jogo. O golo contou e o Vitória Sport Clube ruma à final que se joga este fim de semana. O adversário vai sair desse encontro desta noite entre o Braga e o Benfica, a partir das 20h. E João Miguel Santos, vamos ter relato aqui na antena do Observador, não vamos?

Mais nada.

Então fica por aqui. E fica por aqui esta edição de "O Campeão É", com o convite para ouvir logo esse Benfica x Sporting Clube de Braga. Emissão especial na antena do Observador, arranca logo depois da síntese das 19h30.