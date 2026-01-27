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E o Vencedor É na Rádio Observador e também em vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador, hoje com Judite França, Anselmo Crespo e Nuno Gonçalo Poças. Daqui a pouco, nas casas destas pessoas que vamos ouvir agora, vamos começar a ouvir um som que será mais ou menos poc, poc, poc. Isto não são galinhas, é o milho a rebentar no micro-ondas.

Sim, galinhas.

Eu sei, eu tive que afinar aqui o efeito sonoro, que o balde de pipocas fica pronto ali em dois minutos. Nuno Gonçalo Poças, salgadas, doces, caramelo salgado, qual é...?

Eu não gosto de pipocas.

Não gosta de pipocas?

Não gostas de pipocas?

Querem fazer um programa sobre isso? Dá a Deus o milho a quem não tem dentes. Eu não gosto de pipocas e não adoro milho. Gosto de broa de milho.

Então pronto, podes optar pela broa de milho ou amendoins.

Não, é isso, esqueci-me de comprar amendoins, estava agora a pensar nisso.

Não estamos a falar das pip, estamos obviamente a falar do debate de mais logo, o único frente a frente desta segunda volta entre António José Seguro e André Ventura. Anselmo Crespo, tu que gostas de pipocas, qual é a tua expectativa?

Caramelo salgado.

Caramelo salgado? Ok.

A minha expectativa não anda muito longe daquilo que foi o primeiro debate entre André Ventura e António José Seguro, com uma diferença: eu suponho, posso estar redondamente enganado, que André Ventura vai despir o fato de estadista desta vez e vai estar um bocadinho mais ao ataque. Mas acho que António José Seguro vai fazer os possíveis e os impossíveis para se manter no tom e no registro que tem tido até agora. Não lhe correu mal na primeira volta. É isso que ele tem estado a fazer nesta segunda volta. Ele tem estado a ensaiar uma ideia de que já é presidente, ele quer que as pessoas o visualizem já como presidente. Já fala como presidente. Já não sei quem é que dizia isso esta semana, mas eu concordo, parece que anda a fazer já presidências abertas. Não parece propriamente em campanha. E eu acho que o António José Seguro fará isso por um segundo motivo, porque ele sabe que um debate com André Ventura não é verdadeiramente um debate de ideias, é basicamente uma luta na lama. E normalmente, quem aceita entrar numa luta na lama, é impossível sair de lá lavadinho. Portanto, eu não sei se António José Seguro vai conseguir manter-se limpo o debate inteiro, mas sei que o challenger neste caso é André Ventura e, portanto, só por isso é que eu acho que André Ventura terá que ter uma postura mais agressiva, mais aguerrida, se quisermos, do que aquela que teve propriamente no primeiro debate. E ele no primeiro debate não foi propriamente uma coisa tranquila, mas André Ventura, na primeira volta, quis muito passar a ideia durante os debates e sobretudo durante a campanha, de que também era capaz de discutir temas importantes para o país, de que não entrava sequer naquelas guerras que houve entre Gouveia e Melo e Marques Mendes. Portanto, não andou muito com Sócrates na boca na primeira campanha, curiosamente. E nesta segunda volta, já se começou a perceber que André Ventura vai por aí, até porque ele precisa fazer esta clivagem que está a fazer, marcar este território e dizer: "Eu sou o representante da direita, esta escolha na segunda volta é entre quem é do centro-direita e quem é socialista. E, portanto, querem derrotar o socialismo, é votarem em mim. Se querem votar em António José Seguro, vocês estão a votar no socialismo." É um bocadinho a minha antecipação daquilo que pode ser o debate desta noite. Se eu tivesse que dizer para quem ele é mais importante, eu acho que ele é mais importante, apesar de tudo, para António José Seguro, porque é quem tem mais a perder, só por isso. André Ventura não tem muito a perder. Ele parte de trás das sondagens e, portanto, António José Seguro, que está muito destacado nas sondagens e que tem este desafio de conseguir convencer o eleitorado a não ficar em casa, porque esse será o maior inimigo dele, será a abstenção, não pode cometer erros e não pode cair nas armadilhas que André Ventura lhe montar. Para André Ventura, se as coisas não lhe correrem particularmente bem, eu não acho que isso lhe provoque um grande dano para o resto da campanha.

Judite.

Eu concordo com o Anselmo. Eu acho que André Ventura vai ser agressivo, talvez até mais agressivo do que costuma ser, porque não tem propriamente nada a perder. E acho que também sabe que não tem grande margem para alargar a sua base. Portanto, quais são os incentivos para se moderar e fazer um debate de ideias? Poucos. E portanto, eu acho que nós vamos ter frases como "o socialismo mata" e vamos ouvir falar do José Sócrates e vamos ter uma narrativa muito condicente com aquilo que André Ventura consegue ser numa ideia, depois, que culmina nesta do combate do povo contra as elites, que é o argumento que tem sido criado recentemente à medida que António José Seguro vai colecionando apoios. Pelo contrário, eu acho que António José Seguro, que tem de fato a perder aqui, tem uma oportunidade para falar para a direita dizendo que a direita radical é um perigo. E aí, eu acho que António José Seguro pode fazer muito falando, por exemplo, das questões da corrupção, que também já começou a fazer durante a campanha, dizendo que esse é um combate de uma vida, o que no caso de António José Seguro é verdade e pode ir buscar exemplos no passado. E eu acho que com isso tem aqui uma forma de, de alguma forma, combater André Ventura no seu campo. Agora A ideia de António José Seguro é não se estatelar neste debate. Isso é o mais importante. Manter-se em pé.

Eu concordo genericamente. Estamos a fazer as previsões antes do jogo de futebol e depois, de repente, o jogo acontece todo ao contrário e amanhã estamos cá todos a dizer o contrário.

Tu és o João Pinto deste painel.

É, prognósticos são no fim do jogo. Eu se tivesse que arriscar, se calhar só discordava aqui de um ponto. Eu não acho que André Ventura tenha assim tão pouco a perder quanto isso. O seu objetivo para a segunda volta é ampliar a base de apoio, é chegar ao tal 1.900.000, eventualmente aos dois milhões. Este 1.400.000 que votou nele, já se percebeu que está garantido, ou seja, é mais ou menos igual ao das relativas do ano passado, agora repetiu-se. Se mantiver só 1.400.000 e se ele passar um debate só a falar para a claque, isso não lhe alarga a base de apoio, não lhe vai aumentar o eleitorado e, portanto, ele não quer chegar ao final da segunda volta na possibilidade de perder as eleições, ou de não as ganhar, e ficar como estava antes disso tudo. Portanto, digo eu que André Ventura também tem um interesse, é um equilíbrio difícil de fazer, que é hostilizar até ao ponto de colar António José Seguro ao Sócrates, ao António Costa, ao Guterres, àquelas coisas todas, mas ao mesmo tempo, ter pelo menos uma aparência de algum tipo de institucionalismo que possa fazer com que alguma parte do eleitorado à direita-

Que está a vacilar.

Que está a vacilar, possa cair para lá.

Há uma importante fatia de indecisos também e André Ventura poderá não conseguir chegar a essas pessoas.

Eu ia dizer isso e acrescentar isto. Eu percebo o raciocínio do Nuno e concordo. Eu só acho é que eu não vi André Ventura até agora tentar fazer esse alargamento da base eleitoral.

Mas achas que não viu?

Eu acho que aquilo que fez nas entrevistas com Santana Lopes é possível.

Antes do fim da campanha eleitoral.

Da primeira volta?

Sim.

Antes da primeira volta, sim. Estou a dizer nesta segunda volta.

Sim, estou a falar da primeira volta.

Eu não senti nesta segunda volta, de tudo o que vi de André Ventura, que ele estivesse a tentar isso. Tanto que eu a determinada altura pensei: "Ele não quer mesmo ser presidente da República, ele está basicamente a trabalhar para ter o melhor resultado possível, mas não está propriamente a esforçar-se para poder ser presidente da República." Mas eu diria uma segunda coisa, que eu acho que esse eleitorado indeciso, e a tracking poll hoje da CNN é muito interessante, sobretudo nos dados dos eleitores de João Cotrim Figueiredo. Quase 40% dos que votaram em Cotrim Figueiredo estão a pensar votar branco, nulo ou estão indecisos, que são os tais que podem pender. Portanto, 40% é muita gente.

Entre Cotrim Figueiredo, Almirante Cavaco Silva e Marcos Mendes, estamos a falar de 2.300.000 votos.

E a estratégia de André Ventura até agora, nesta segunda volta, estou só a falar da segunda volta, posso estar a ver mal, mas parece-me ser convencer esse tipo de eleitorado indeciso com o seguinte argumento: esquecê-se que é António José Seguro, votar num socialista provoca urticária.

Certo.

Não consigo votar num socialista. E é basicamente esse tipo de eleitorado que estamos a falar, que é o tipo de eleitorado que não gosta de André Ventura, mas também não consegue ir lá meter uma cruzinha num candidato que venha da área socialista.

Mas a colagem ao PS vai ser feita, obviamente.

Onde é que eu acho que pode estar o segredo? Não sei se é segredo, mas onde é que eu acho que pode estar uma cartada que pode ser jogada por um ou por outro hoje à noite? Passos Coelho e o período da troika. Não Passos Coelho em si mesmo, mas o período da troika. Porque é um argumento que André Ventura já usou para atacar António José Seguro, que para mim é até meio estranho, porque se a esquerda atacar António José Seguro por causa do período da troika, eu até compreendo, agora a direita atacar António José Seguro.

Mas André Ventura já disse as duas coisas.

Mas André Ventura já o atacou e eu acho que é também uma cartada que António José Seguro pode jogar para tentar convencer esse eleitorado que está indeciso. E Passos Coelho continuará presente nesta campanha presidencial até ao fim.

Isso há que ter, de certeza. Mas Judite, não achas que André Ventura vai, obviamente, estamos aqui a fazer um exercício de adivinhação.

Sempre. Isto é vutrologia.

Olhando para aquilo que seria lógico, ou que nos parece lógico, que é uma tentativa de alargar o eleitorado, poderá levar a uma moderação no discurso, ou não?

Não acho. E acho muito difícil que seja.

Porque já o fez na primeira volta.

Na primeira volta, teve ali aquele momento em que o próprio Cotrim Figueiredo ficou espantado, porque nunca tinha visto aquele candidato.

Vamos lá ver uma coisa. Ter 30% nesta segunda volta pode não ser grande coisa, ter 35 ou 40.

É um grande resultado.

Pode-lhe dar um grande poder.

Dará, garantidamente, um lugar como líder da direita. Ele já se arroga, mas aí ficará com o papel passado. Eu continuo a acreditar nisto, mas também acredito que seja pouca capacidade de imaginar o contrário. Eu continuo a ver António José Seguro com aquela capa do consenso e a capa do incendiário está em André Ventura.

Eu acho que pode ser surpreendente.

Achas que?

Acho que sim.

Eu acredito que André Ventura tenha mais a ganhar aparecendo como moderado. Não acho é que essa seja a sua pele natural.

Não, acho que pode ser surpreendente até do lado de António José Seguro.

Na forma como vai estar agredido?

Não sei, não faço ideia mesmo, mas não ficaria surpreendido se isso acontecesse. Estou-me a lembrar do primeiro debate de António José Seguro e António Costa. Indiscutivelmente, ninguém estava à espera daquilo.

É verdade.

Sim.

E mesmo a forma como António José Seguro fez o primeiro debate com o André Ventura, o primeiro debate da primeira volta, aquilo foi muito surpreendente. E notava-se que havia ali uma série de coisas preparadas. "Senhor deputado."

"Dá-me licença."

"Dá-me licença. Nós estamos em eleições diferentes, o senhor está aqui a concorrer por outras coisas."

A história da tese de mestrado.

Exatamente. Aquilo foi preparado. Nós às vezes temos uma coisa meio universal, uma tendência para subvalorizar as capacidades de um homem que é político há 40 anos.

Sim, e basta recordar esse debate que falavas com o António Costa para mudar completamente de ideia perante a capacidade.

Eu acho que António José Seguro sabe fazer uma luta na lama e eu acho que ele não a tem feito até agora. Na lama no sentido de sabe fazer um debate mais aguerrido, se quiseres. Mas eu também acho que se ele quisesse ir pra lama, também o saberia fazer. Eu acho que não o fez até agora por estratégia. E houve alguns debates, tu deste o exemplo do debate com o André Ventura, mas houve mais um ou dois debates onde ele quando picado, sai.

Com o Cotrim Figueiredo.

Costuma-se dizer: "Não deste o salto." No caso de António José Seguro, se calhar a frase não se aplica.

Não roda a baiana?

Não roda a baiana. Ele nunca roda bem a baiana, mas ele vai lá, vai a jogo, não se deixa ficar.

Se for irritado o suficiente.

Sim, eu acho é que ele tem, de facto, uma capacidade de autocontrole e ele quer passar a imagem institucional de alguém que o eleitor já veja como presidente da República.

Se essa mensagem for final, nós podemos chegar ao fim do debate e achar que os dois ganharam, na medida em que um pode sair de lá como o presidente e o outro sai de lá como o líder da direita. É possível.

E votávamos já amanhã e estava resolvido.

É possível as duas coisas acontecerem. Não estou a dizer que o serão formalmente, mas podem sair lá os dois com esse ganho, ou pelo menos com essa perceção de ganho.

Eu fiquei muito surpreendida na tracking poll com um pequeno pormenor, que foi: só 6% associam o voto a protesto e 4% associam o voto a revolta. Tudo o resto quer responsabilidade, estabilidade. 40% dos eleitores associam o seu voto à irresponsabilidade, precisamente.

Em geral?

Dos inquiridos na tracking poll. Quando eu disse eleitores-

Não, não é isso. Eu estava a perguntar se era dos inquiridos que diziam que votavam em X ou Y.

Não, em geral. E, portanto, até parece contraintuitivo André Ventura manter o discurso da vitimização e o discurso do protesto. Mas olhando pra estes números, seria. Não tem sido, como se vê.

Não é porque o André Ventura joga no vazio.

Judite, eu interrompi-te educadamente quando falavas sobre o tracking poll da CNN.

Já não me lembro o que ia dizer, que é genial.

Estavas a destacar alguns resultados surpreendentes, na tua opinião, como por exemplo, o facto de não haver um voto revoltado ou pelo menos a avaliar pelos dados.

É curto esse voto revoltado. O curioso também é que mais de 36% das pessoas inquiridas que vão votar Seguro tomaram a decisão pra evitar que o outro candidato seja eleito. Portanto, muitos daqueles que assinaram a carta dos não socialistas apoiam o candidato do Partido Socialista em detrimento do outro. Aqui é uma questão de escolha, rejeição.

É mais ou menos normal numa segunda volta.

O mal menor.

Sim, eu diria que sim. O problema é evitar que este seja o eleitorado mais abstencionista. E aí é que eu acho que António José Seguro vai ter um trabalho difícil pra convencer as pessoas a saírem de casa no domingo.

E Nuno Gonçalo Paz, há ou não há uma crise nas direitas?

E de que maneira. E não é de agora, mas eu acho que estas presidenciais, e esse é o lado que eu acho mais fascinante em tudo isto e na própria candidatura do António José Seguro, porque eu sempre achei, mais ou menos desde o início, que seria através da candidatura dele que as águas à direita se separariam. Teria que ser um candidato do PS. Teria que ser, não. Mas acharia que a candidatura dele poderia ajudar a dissipar uma série de coisas. E esse debate está muito aceso. E há muitas acusações de parte a parte, um debate meio semi intelectual.

São os nossos favoritos.

Partidário, claro. Eu gosto deles todos. Mas eu acho que ele também só é possível, e nós andamos nisso há muitos anos, eu fiz essa nota quando acabou a primeira parte, porque só é possível, porque André Ventura, no fundo, acho que sente de alguma maneira que esta eleição o pode conduzir a um resultado em que ele já não tem adversário, ou está quase a combater contra o vazio à direita, porque aos poucos lá vai esvaziando tudo e mais alguma coisa. E naturalmente André Ventura tem os seus méritos nisso, mas há muitos deméritos. No PSD, no CDS, na direita intelectual, na direita sociológica que sempre estou nos partidos da AD, porque tem havido muita Muita falta de projeto, muita abstenção cívica participativa e com isto tudo tem havido, naturalmente, uma falta de liderança também muito grande.

A capacidade de produzir um líder.

Certo. E, portanto, face à ausência de líder, aquilo que eu temo é que de repente toda a gente olhe para o que há.

Uhum.

Que é André Ventura. E é isso que ele tem diante dos olhos, é isso que ele está a ver e é nisso que está a apostar.

Mas como é que ele chega a essa direita mais intelectual, sociológica, que estavas a descrever?

Vai chegando aos poucos. Basta que tenha dois milhões de votos dia 8. E já não precisa da direita intelectual para rigorosamente nada, porque se tem mais votos que a AD, não precisa de nada e até porque lhe fomenta muito isto. Acho que lhe dá algum gás esta ideia. Falsa ou não, não interessa. Se é falsa ou não, não é uma coisa que lhe interesse propriamente, mas qualquer coisa que lhe permita fazer o discurso do povo contra as elites, dá-lhe toda a margem do mundo para cativar esse eleitorado, porque os votos de muitas centenas de milhares de pessoas valem mais do que duas ou três pessoas que estejam nas televisões e nas rádios a dizer o contrário. E ele tem sido muito hábil a fazer isso e eu acho que também tem sido alvo de algum desleixo, ou seja, alguma benevolência com que ele foi sempre encarado desde o início. Era uma coisa insignificante, do PSD, que ninguém sabia quem ele era, era um tipo que comentava bola na televisão. Acho que houve alguma sobranceria desde o início a olhar pra ele.

Mas da parte das lideranças políticas é?

Da parte das lideranças políticas à direita.

E não só, pelas elites.

Pelas elites, e porque eu acho que isso revelava, sobretudo desde o início, um fator que eu acho muito importante. André Ventura conhece muito melhor o país que tem pela frente do que as pessoas que o têm contrariado ao longo dos anos. E eu acho que isso fez sempre muita falta no PSD, no CDS. Não foi sempre, mas de há muitos anos pra cá. E eu vou confessar uma coisa, porque como tenho cadastro partidário, fui militante do PSD durante 10 anos e não sou há 11. Há 11 anos que não tenho filiação partidária, mas fui durante 10 anos. E eu acho que o último ano em que eu estive no PSD, foi um ano difícil, porque ele alertava pra isso, e nós estávamos em 2014. Porque eu temia que o PSD perdesse a ligação com o país real. E eu acho que isso foi sendo sistemático, ou seja, o PSD foi perdendo a capacidade de ter as bases. O PSD foi um partido que cresceu, e o CDS também em parte, embora mais pequeno, que cresceu muito na base dos homens bons da terra. Do tipo do senhor da mercearia, o senhor da drogaria, o chefe das finanças.

As chamadas bases.

Exatamente, as bases do PSD. E isso foi se perdendo, porque foi substituído por uma casta mais ou menos ao mesmo nível, que foi educada dentro das jotas e do próprio partido, que a única coisa que sabe fazer é ganhar eleições numa concelhia e vive numa realidade que não é a da maioria das pessoas.

As bases foram substituídas pelos caciques.

Exato, é isso. E isso tem um custo. André Ventura também é muito produto de tudo isso. E ele sabe disso, quando andava nos tempos dele, do Tutti Frutti e daquelas coisas todas. Ele sabe como é que aquilo funciona e sabia que era possível.

E quando começou o escrutínio muito apertado, porque André Ventura é alvo de um escrutínio muito apertado, um escrutínio público por parte dos jornalistas, de quem faz a opinião, será o mais escrutinado de todos. Isso já veio tarde, Anselmo?

Mais do que já veio tarde, eu acho é que é um jogo em que Ventura ganha sempre e nós perdemos sempre. Porque mesmo este tema das elites e dos apoios a António José Seguro, o que diria Ventura se fizermos um exercício? O que André Ventura diria se estas figuras, sobretudo as de primeira linha, não viessem publicamente manifestar apoio em António José Seguro? Se estivessem caladas. O que André Ventura diria? Ele usaria isso também a favor dele.

Certo, mas tinha menos um argumento.

Sim, o meu ponto é: ele traz argumento de uma maneira e traz argumento da outra. Ele vai dizer: "Logo, Paulo Portas." Se Paulo Portas estivesse em silêncio, o que André Ventura diria?

Exato.

Se Cavaco Silva estivesse em silêncio, o que André Ventura diria?

Passos Coelho está em silêncio.

Exatamente o mesmo que ele disse de Passos Coelho. Que ele fala de Passos Coelho, dá a entender permanentemente que Passos Coelho o apoia.

Mas o que eu quero dizer é: se Passos Coelho está em silêncio, ele pode invocar o nome de Passos Coelho e um possível apoio. Em quem vota? Aquilo que fica é a dúvida, porque de fato o homem não falou.

Claro, como é evidente. O que eu estou a dizer é: André Ventura é hábil o suficiente para fazer croquetes com tudo o que lhe puserem à frente. Ele fará croquetes com tudo. Se for de uma maneira, é de uma maneira, se for da outra, é da outra.

Os croquetes acabam, já dizia o meu avô.

Aqui uma coisa que o Nuno disse que eu achei muito interessante, é que ainda esta semana pensava sobre isso e escrevi sobre isso. Muitas das pessoas que eu vejo hoje em dia no espaço público Parte dessas elites do centro-direita, é essas que me estou a referir, que em 2017, 2018 desvalorizavam André Ventura e o fenómeno do Chega e diziam, quando nós já víamos lá fora estes fenómenos a crescer e quase a tocar no poder, e depois muitos deles chegaram mesmo ao poder. Eu lembro-me de muitas destas mesmas pessoas no espaço público, nos artigos de opinião, nas televisões, nas rádios, estarem a dizer: "Esqueçam, isto é um epifenómeno, isto não vai a lado nenhum. André Ventura não é ameaça, nem aqui nem no voto sujo."

Eu achei que quando era muito pequeno, quando era um deputado com 50 mil votos, achei que era derrotável se os partidos, hoje em dia da AD, conseguissem ter um plano B para além de uma tática política. Até o podiam ter arrumado aquela coisa do não é não e das cercas e daquelas linhas vermelhas, mas para as pessoas era preciso ter um discurso e ter uma prova factual de que aquilo que ele estava a dizer tinha uma resposta do lado de lá. E isso nunca existiu.

Nunca existiu e continua a não existir.

Claro.

O ponto é: essas mesmas pessoas que desvalorizaram Ventura há nove anos, são as mesmas que eu agora ouço a normalizá-lo. E a normalizá-lo neste sentido: ele não é uma ameaça para a democracia. Esqueçam lá isso, qual ameaça para a democracia? Sim, ele é um exagerado a falar, fala naquele tom, mas aquilo é só uma questão de forma. E mais, se formos à substância, eu ouço muita gente a tentar encontrar uma coerência política e uma doutrina política no discurso do Chega, que é uma coisa que pura e simplesmente não existe.

Para algumas pessoas existe.

Mas estamos a falar do partido ou estamos a falar dele próprio? Acho que podemos falar de duas coisas, que é de Ventura ou do partido.

Houve uma mudança nos últimos tempos, claramente.

De quê?

Isso que estás a dizer.

Em relação à doutrinal.

Sim, estou a concordar contigo.

Mas alguém consegue-

Já foi tudo e o seu contrário.

Alguém consegue dizer qual é a doutrina política do Chega?

Já foi liberal, já foi statista.

Temos de ir às notas.

Já foi socialista. Vamos às notas.

Eu vou dar um 10/10, para que não faça mais perder tempo. Ia dar um X, mas não faço ideia do que é que vai sair daqui deste debate.

Um X10. Cancela.

Eu vou dar um voto de confiança aos indecisos, e sobretudo àqueles que estão a pensar votar branco ou nulo, para que o debate de hoje possa ajudá-los a decidir, sobretudo a não ficarem em casa, que isso é que eu acho mesmo chato. Por isso, eu vou dar um 12 aos indecisos na esperança de que eles saiam deste debate com vontade de votar.

Nuno.

Eu vou dar um oito à depressão AD antes da depressão Catarina. Ou Cristine.

Já mudámos de nome, acho eu.

Não, era Youssef e agora mudou para Cristine.

Agora é Cristine.

Vou sugerir a quem nos ouve um belo balde de pipocas, não para o Nuno.

Amendoim para o Nuno, faz favor.

E que vejam o debate em família, é um bom exercício e se for preciso ainda discutam antes de ir deitar os miúdos. Discutam o debate. Não queremos criar problemas em casa de ninguém.

Estás a falar do debate ou de um jogo do Benfica?

Não, estou a falar do debate. E se o Benfica e o Sporting jogam amanhã e o vencedor também regressa amanhã às 08:30 da manhã.