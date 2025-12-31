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Na Alemanha foram 11 contra 11 e no fim, ganhou Portugal.

Vamos Rúben, vamos Rúben, vai rematar! Para dentro! Já está! Campeões! Eu disse. Gol!

A equipa portuguesa conquistou pela segunda vez na história a Liga das Nações, depois de ter eliminado Alemanha e Espanha. Já Ronaldo dizia: "Ganhar a 'nuestros hermanos' tem um sabor especial".

Os meus filhos são espanhóis e eles estão sempre a brincar comigo em casa, para me deixar irritado. Eles cantam: "É Espanha!" E ver o pai a ganhar a Espanha, assim já vão ficar com um pedinho de moral, vão respeitar mais o pai.

No desporto rei, as equipa portuguesas ainda somaram mais duas conquistas. Em sub-17, os pupilos de Vítor Macedo arrecadaram um Europeu e um Mundial.

Escalão sub-17 de um Campeonato do Mundo à primeira final. E acabou! Somos campeões do mundo. Podem dizê-lo, é oficial. Os nossos meninos estão de parabéns.

Um ano dourado para a Federação Portuguesa de Futebol, que iniciou uma nova era. Pedro Proença, antigo árbitro português e ex-presidente da Liga de Clubes, subiu ao leme dos destinos da FPF. Já Reinaldo Teixeira assumiu a presidência da Liga de Clubes. Mas o ano do futebol de seleções também ficou marcado por um momento trágico.

As notícias das 10, com o jornalista Luís Soares. Morreu o futebolista Diogo Jota. O internacional português tinha 28 anos.

As homenagens a Diogo Jota continuam a multiplicar-se, de Gondomar a Liverpool, de Portugal para o mundo. Neste último ano, o futebol clube do Porto também chorou duas perdas muito simbólicas: o antigo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa e Jorge Costa, mítico número quatro e ex-capitão dos azuis e brancos. Também Aurélio Pereira, famoso olheiro do Sporting e responsável por descobrir Cristiano Ronaldo e Luís Figo, partiu aos 77 anos. Vamos aos clubes. E em Portugal, houve um emblema que marchou à frente dos restantes.

Mete à esquerda, bola para fora, vai meter à meio. Acabou! Sporting! Sporting! Sporting Clube, bicampeão de Portugal!

Mais de 70 anos depois, o Sporting conquistou o bicampeonato num ano em que teve três treinadores diferentes. O último foi Rui Borges, que convidou a massa adepta leonina para brindar ao feito alcançado.

Obrigado, obrigado, obrigado. E agora vamos todos pra a taberna festejar. Vamos! Bicampeões!

A taberna verde e branca teve de abrir as portas novamente passada uma semana.

A recuperação de Human vai acabar. E acabou! O Sporting! O Sporting Clube de Portugal conquista a Taça de Portugal face ao Bradinha.

No Jamor, a prova renhida foi verde e branca. 23 anos depois, o Sporting somou o campeonato e taça. Em outras contas do campeonato, o Sporting de Braga caiu para a segunda divisão e o Boavista sofreu um autêntico trambolhão. A equipa da Pantera sofre graves problemas financeiros e não conseguiu sequer a inscrição para as divisões distritais da Associação de Futebol do Porto. No caminho inverso, esteve o Tondela, vencedor da Segunda Liga, e o Alverca. A equipa ribatejana regressa ao escalão máximo do futebol português 21 anos depois. A Supertaça ficou nas mãos do Futebol Clube do Porto e o Benfica venceu a Taça da Liga ainda no início do ano, mas o ano encarnado ficou marcado por recordes fora do relvado.

As notícias com Miguel Gato, Rui Costa ou João Noronha Lopes. Um deles vai ser hoje eleito o novo presidente do Sport Lisboa e Benfica.

Foram cerca de 94 mil sócios, um máximo mundial, que se deslocou às urnas para reeleger Rui Costa na presidência do Clube das Águias.

A maior votação de um clube desportivo no mundo. A maior participação de uma instituição em Portugal. Como ao Benfica, não há igual.

O ato eleitoral contou com seis candidatos e teve necessidade de ter duas voltas. O antigo número 10 das Águias manteve o trono da Luz depois de ter derrotado João Noronha Lopes por 66% dos votos. Lá por fora, o clube da Cidade Luz dominou o futebol europeu com muitos portugueses. O Paris Saint-Germain conquistou o campeonato, Taça, Supertaça e Liga dos Campeões. A turma de Luís Enrique varreu o futebol do velho continente com a ajuda de Gonçalo Ramos, João Neves, Vitinha e Nuno Mendes. Estes dois últimos conseguiram ficar no top 10 da Bola de Ouro. João Neves e o avançado sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, também constam da lista dos 30 melhores da época passada. Em outros campeonatos, o Barcelona venceu pela 28ª vez a Liga Espanhola, o Bayern de Munique conquistou a Bundesliga, a Premier League caiu para o lado do Liverpool e a Itália tivemos o Napoli a vencer o Scudetto e o AC Milan de Sérgio Conceição a conquistar a Supertaça. Os nomes do futebol português tiveram mais sucesso além-fronteiras. O avançado Paulinho venceu o Campeonato Mexicano pelo Toluca e foi o melhor marcador da competição. Ainda no continente americano, o Flamengo, do diretor esportivo José Botto, venceu o Brasileirão e a Taça Libertadores e causou um grande amargo de boca ao Palmeiras de Abel Ferreira. No Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Chelsea, de Pedro Neto, foi o mais forte na final frente ao PSG. A competição da FIFA contou com a presença de duas equipas portuguesas. O Futebol Clube do Porto foi eliminado na fase de grupos. Já o Benfica caiu nos oitavos de final.

Muchas gracias, afición. Esta é para vosotros. Sim!

E não terminamos sem voltar a falar de Ronaldo. O craque português voltou a marcar muitos gols. Na época passada, voltou a ser o melhor marcador do Campeonato da Arábia Saudita, com 25 gols. Em todas as competições, somou 43. Está agora com 956 gols na carreira. Faltam 44 para atingir um número redondo. Será que em 2026, talvez, no Mundial do Qatar, atinge os mil gols?