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Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional, é nosso convidado no Gabinete de Guerra desta manhã. Muito bom dia, obrigado por estar conosco. Comecemos com um olhar ao Irão, com esta pausa no conflito, ao que parece terceira noite sem incursões norte-americanas em território iraniano, cessaram os ataques. É um sinal de que poderá abrir-se em breve uma nova ronda de negociações para um acordo de fim deste conflito no Irão, Francisco? Bom dia.

Muito bom dia. Sim, essa é uma das possibilidades, provavelmente a mais provável, ainda que com estes protagonistas, e especialmente com Donald Trump, nunca sabemos, porque há também a hipótese de isto ser apenas uma espécie de pausa técnica para novos ataques, até com maior intensidade, porque há aqui essencialmente três hipóteses: ou Donald Trump desiste, recua e deixa o Irão com o controle completo do estreito e mantém o bloqueio, portanto espera que, por via da pressão económica, o Irão capitule na mesa negocial, ou então tenta abrir o estreito pela força, com uma estratégia diferente daquela que seguiu nas últimas semanas. Isto é a prova de que aquilo que os Estados Unidos fizeram nas últimas semanas simplesmente não resultou. Ataques cirúrgicos sobre a região perto do estreito para procurar que o Irão ceda e regresse ao humor nos termos em que os Estados Unidos queriam, isso aparentemente não resultou, até porque a situação se estava a agravar com o bloqueio do outro estreito, o estreito de Bab al-Mandab, em resultado de conflitos entre a Arábia Saudita e o próprio Iémen. Sabemos que os Estados Unidos e Donald Trump, em particular, reagem muito à subida do preço do petróleo. O petróleo estava a subir e se não existirem mais ataques, pelo menos fica estabilizado onde está neste momento. Resta saber se este status quo será algo que as partes podem aceitar nos próximos tempos, mas é uma situação de impasse. Mas seguramente não ficaremos aqui. Será necessário regressar a certa altura à mesa negocial, porque neste momento aquilo que nós temos é um estreito fechado. E um estreito fechado eu creio que não é do interesse de ninguém. O Irão tem interesse em controlar o estreito, mas o estreito onde passem navios, onde possa protege-los e controlá-los. E da mesma forma os Estados Unidos, este bloqueio tem custos e não pode continuar eternamente.

Francisco Pereira Coutinho, olhemos também aqui uma notícia nos Estados Unidos que dá conta de uma atualização das vítimas deste conflito com o Irão. Parece que o Pentágono alterou discretamente a contagem, ultrapassa agora as 600 vítimas entre feridos e mortos. Ao que parece, 140 militares feridos não estavam contabilizados. Voltaram também a incluir quatro soldados mortos nestas contas. Os números e as perdas para os Estados Unidos poderão de alguma forma influenciar a pressão que é feita pela sociedade norte-americana para a resolução deste conflito?

Eu creio que não, porque se nós formos ver as perdas, apesar de elas terem sido atualizadas e serem mais do que aquilo que se previa, especialmente o número de feridos, e o Pentágono tem sido particularmente opaco a transmitir este tipo de informações, apesar de bastante pressionado pelos media americanos, que são, como se sabe, bastante ativos. Especialmente o New York Times tem feito bastante pressão sobre a administração para dar números exatos sobre os feridos neste conflito e também os mortos. A verdade é que o número de mortos neste conflito, especialmente baixas americanas, não é muito significativo, pelo menos se compararmos com outro tipo de conflitos. A verdade é que no último mês nós tivemos ataques, especialmente nas últimas semanas, ataques iranianos que causaram alguns mortos e estima-se mais de 100 feridos. Isso pode ser o resultado de a defesa antiaérea americana estar bastante degradada e essa talvez tenha sido uma das explicações para que os americanos não tenham intensificado os ataques sobre o Irão, porque o seu stock de munições antiaéreas, estamos a falar aqui de mísseis Patriot, mísseis THAAD, já poder ter ultrapassado mais de 50%. Isto evidentemente é um problema para os Estados Unidos. Mas eu diria que o que mais pressiona as decisões americanas de prosseguir o conflito nos termos em que estava a ocorrer é o preço do petróleo, não tanto isto, porque isso é que de facto faz rugir muito os americanos, porque o número de baixas ainda assim foi bastante pequeno e isso é o resultado obviamente de isto ser uma campanha aérea e não uma campanha terrestre, que seria uma das outras opções para resolver este impasse, tomar o estreito pela força. Aí sim, teríamos um número de baixas muitíssimo elevado e seguramente uma pressão popular enorme para acabar com esta guerra, guerra essa que já sabemos que é muito impopular, mesmo não tendo muitas baixas. Isso é que é o paradoxo aqui.

Falamos também de baixas, mas no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, porque segundo uma publicação ucraniana, a Rússia já terá perdido quase 1 milhão e meio de soldados. Fala numa média de quase 900 soldados russos mortos por dia. É uma publicação de um jornal ucraniano, mas são números que parecem também impressionantes. Isto numa altura em que, deste lado, na imprensa ocidental, temos visto o que parece ser um aumento bélico dos ataques russos com várias mortes todos os dias em território ucraniano. Esta guerra Ucrânia-Rússia está de facto a endurecer ou isto pode ser uma perceção dos meios de comunicação social que nos chegam com estas notícias?

Nós sabemos que há um número de baixas elevadíssimo, tanto do lado ucraniano como russo, mas especialmente do lado russo, porque a Rússia é que está na ofensiva. Isso termina, especialmente com um campo de batalha transparente por causa dos drones, que o número de baixas, especialmente de mortes, seja muito elevado, sem grande precedente nos tempos recentes. Aliás, basta comparar com outros conflitos. Estávamos a falar há bocado do número de baixas americanas. Se esses números são verdade, isso significa que a Rússia perde numa hora ou em 30 minutos tantos homens como os Estados Unidos perderam desde o final de fevereiro no Irão. A escala é, de facto, muito diferente. Mas eu creio que o Tony Blinken tem razão, e os americanos têm dito isso na última semana e meia. Isto é um conflito, uma guerra de atrição que tem este resultado trágico, que é a morte de centenas de milhares, senão mais de 1 milhão de feridos, pelo menos. Mortos e feridos, mais de 1 milhão de russos e ucranianos seguramente já tombaram no campo de batalha e o número de mortes é muito elevado. O próprio Zelensky disse que isto é o resultado também dos cuidados médicos dos exércitos russos não serem particularmente bons e ser muito difícil, também sabemos isso, retirar os feridos do campo de batalha. Os ucranianos têm desenvolvido nos últimos tempos capacidades de drones que são capazes de ir buscar os soldados que estão feridos, mas só isto mostra a dificuldade que existe neste momento para os soldados sobreviverem no campo de batalha. Há estimativas que alguns soldados russos não conseguem sobreviver mais do que 20 ou 30 minutos aos drones ucranianos. E vice-versa também será seguramente verdade. Portanto, obviamente, isto é uma guerra que continua e vai continuar a ceifar a vida de centenas de milhares de russos e ucranianos e não parece ter fim à vista.

Francisco, só para terminar, um minuto para uma notícia do jornal The Guardian que dá conta de Teerão a ameaçar a Ucrânia por ter atingido um navio iraniano no mar Cáspio. O que será que terá acontecido aqui quando dois conflitos parecem ter se unido, pelo menos num ataque a um navio iraniano, que Teerão não achou piada, obviamente, e até já chamou o embaixador para prestar esclarecimentos sobre esta situação um pouco impensável, dois países envolvidos em conflitos e de alguma forma aqui com um ato de agressão comum.

Bom, mas isto é o resultado da campanha ucraniana de ataque na retaguarda russa, neste momento, ter uma capacidade de alcance enorme. A Ucrânia está a conseguir atingir alvos a mais de dois, três, quatro, 5 mil km da sua fronteira, em resultado do desenvolvimento dos seus drones de longo alcance. E está a atacar armazéns que comerciam bens do Bal e atacaram também no mar Cáspio, um navio iraniano que se dirigia para portos russos, segundo a Ucrânia, com uma carga para ser utilizada na guerra contra a Ucrânia, na agressão contra a Ucrânia. Esta é a justificação dos ucranianos. Tudo isto são ataques que, à luz do direito internacional humanitário, são bastante discutíveis. É preciso ver em concreto qual era o objetivo militar. Agora, é de facto muito irônico, é hipócrita dos iranianos estarem se a queixar, porque se não fizeram outra coisa ao longo dos últimos quatro anos e meio do que fornecer drones à Rússia, drones esses Shahed, que foram absolutamente essenciais para o esforço de guerra russo contra a Ucrânia. Agora, esses Shahed são produzidos na Rússia, mas isto é tecnologia iraniana. Portanto, o Irão foi um ator fundamental para alimentar a agressão russa contra a Ucrânia. Portanto, é extraordinário que os iranianos venham agora queixar dos ucranianos.

Muito bem, Francisco Pereira Coutinho no Gabinete de Guerra desta manhã. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia.

Bom dia.