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Gabinete de Guerra na Rádio Observador esta manhã com o Coronel José do Carmo. Bom dia, muito bem-vindo uma vez mais ao Gabinete de Guerra. José do Carmo, começamos com este impasse no Estreito de Ormuz, com esta incerteza. O estreito voltou a fechar depois de ter reaberto por algumas horas. O Irão justificou a decisão com o facto de os Estados Unidos terem decidido manter o bloqueio naval ao Irão. Era de esperar este volte-face, tendo em conta essa decisão norte-americana de manter o bloqueio naval?

Não era, era de alguma maneira. O que se nota ali é uma clivagem entre as decisões tomadas pela parte mais civilista, digamos assim, do regime, o ministro dos Negócios Estrangeiros, a presidência e a Guarda Revolucionária, que é no fundo quem tem o baralho das cartas todo na mão. Portanto, o que parece ter havido aqui foi, com reforço, uma tentativa da Guarda Revolucionária de fazer a reafirmação do seu poder. As declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros terão sido demasiadas cedências em relação àquilo que os Estados Unidos querem. E a Guarda Revolucionária está aqui a fazer uma jogada de xadrez, no sentido em que vai tentar obter mais uma cedência americana, porque também notam que há aqui uma ansiedade americana para fazer um acordo e fechar esta guerra e, portanto, no fundo, depois de embolsarem o cessar-fogo no Líbano, que foi imposto a Israel justamente por insistência do Irão, da ladura, digamos assim. Eles embolsaram isso e agora voltam a tentar embolsar mais uma cedência, que é, no fundo, a abertura do Estreito de Ormuz ao comércio iraniano, em troca de uma medida igual. É claramente uma luta de poder no interior do regime e uma tentativa de jogar duro e de esticar a corda, apostando claramente na ansiedade americana para chegar a um acordo o mais rapidamente possível. Quando se faz um negócio, o pior que existe é quando nós estamos ansiosos por comprar ou por vender e somos levados a baixar as nossas licitações, digamos assim. Acho que isso está a acontecer.

E de resto, Donald Trump mostrou-se otimista em alcançar um acordo com o Irão, apesar do novo encerramento do Estreito de Ormuz, sendo que Donald Trump tinha dito inicialmente que o Irão jamais iria voltar a encerrar o estreito. Aquilo que pergunto, José do Carmo, é se Donald Trump tem razões para tanto otimismo nesta negociação.

Nós já vimos que Donald Trump é sempre um pouco hiperbólico naquilo que afirma, e muitas vezes ou faz isto porque é o seu próprio temperamento ou porque é a sua maneira de negociar, que é no fundo apresentar como alcançados uma série de objetivos, quando eles, na verdade, estão a ser negociados. Isso acaba por condicionar a outra parte, porque as expectativas da outra parte também são moldadas pelas nossas próprias expectativas e, portanto, não sei se será matéria negocial. Nós em Trump nunca sabemos se aquilo é uma estratégia muito bem pensada, se é apenas a sua própria personalidade a agir e a sua própria experiência de negociação em negócios comerciais.

Ou o impulso, eventualmente.

Ou o impulso, eventualmente, sim. O que nós sabemos ali é que, de facto, os Estados Unidos têm uma carta forte, em termos militares e em termos do prejuízo que podem causar ao Irão. A carta fraca é realmente o tempo político nos Estados Unidos, que é um tempo político que não corre a favor de Donald Trump. O tempo está a passar, o descontentamento está a aumentar. Há uma série de situações que, mesmo a nível internacional, minam a credibilidade americana, mas neste momento têm, de facto, na zona, uma carta muito forte, que é o bloqueio do Irão. Eu não creio que os americanos vão, de um momento para o outro, ceder a esta exigência iraniana. O Irão, neste momento, está a jogar forte, sem dúvida, em termos negociais. Inclusive atacou navios civis, que é uma coisa que, em si, é um crime de guerra, não se pode fazer, mas de facto fê-lo. E agora Trump, o que é que fará? Vai ceder? Eu não creio que o faça assim. Por outro lado, mantém aberta a porta das negociações no sentido em que: "Ok, fizeram isto, nós vamos manter o bloqueio, façam como quiserem, mas vamos negociar." Por outro lado, o Irão já vem dizendo que isto vai demorar tempo, que o que querem agora é estabelecer um quadro de negociação e não um acordo já feito assim acelerado. Portanto, está-se aqui a jogar duro, mas o tempo não corre politicamente a favor de Trump, nem corre militarmente, economicamente a favor do Irão.

Até porque a questão do nuclear e também a questão do Estreito de Ormuz continuam a ser os principais temas a afastar as duas partes. Parece que vai ser muito difícil aqui encontrar algum consenso ou alguma forma de que as duas partes possam sair com alguma vantagem nesta discussão.

Sabe, nestas coisas há sempre uma linguagem criativa que faz com que toda a gente ganhe. Neste momento, os Estados Unidos dizem que querem e que vão ter a entrega do urânio, que lá estará eventualmente enterrado ou até disperso em alguma zona. Donald Trump o que diz é que sim, que eles vão entregá-lo aos Estados Unidos. Para o Irão aceitar isto não é fácil, isto é uma humilhação completa do regime. Por outro lado, na verdade, há muitas maneiras de resolver este assunto, não entregar diretamente aos Estados Unidos, mas eventualmente diluí-lo com supervisão dos Estados Unidos, entregá-lo a um país terceiro confiável, não à Rússia, etc. Isso não é confiável. Eu penso que essa situação irá se resolver desta maneira: os Estados Unidos não podem aceitar, até porque aquilo que empenharam nesta campanha teve esse objetivo exatamente como um dos principais, a iminência do Irão vir a obter uma arma nuclear, que seria, de facto, devastador para toda a estratégia americana e não só, todos aqueles países da região. Mas, por outro lado, o Irão pode dizer que "não, nós agora comprometemos a não enriquecer nos próximos cinco anos ou 10O que não é nada difícil para o Irão, porque neste momento o Irão não tem capacidade de enriquecer nada. A sua estrutura de enriquecimento de urânio está devastada. As centrifugadoras não são máquinas que se possam ir ao supermercado comprar, são coisas que demoram tempo a instalar. Toda aquela estrutura teria que ser remontada e isso não demora meses, demora anos. Enfim, a não ser que a China chegue à frente e faça ali, mesmo assim vai demorar muito tempo. Portanto, o Irão pode perfeitamente dizer que não, nós agora durante cinco ou seis anos não vamos fazer nada disso, porque de fato não podem fazer. Por outro lado, qualquer acordo que surja ali, se não for verificável, ou seja, se não houver capacidade de intrusão de parte de verificadores imparciais, como aconteceu no acordo anterior, em que a própria Agência de Energia Atômica não podia ir a certos sítios, o Irão montava instalações noutros sítios e a Agência não podia ir lá, portanto nada disso era verificável. Se isso não for verificável, será uma derrota para Trump, será uma derrota, no fundo, também para Ocidente e irá simplesmente desembocar numa guerra futura ou numa situação em que o Irão dispõe de armas atômicas e então aí será uma situação não cartografada e perigosíssima para toda a região e não só.

O certo é que, Coronel José do Carmo, este impasse em torno do Estreito de Hormuz, de certa forma, e é uma pergunta que lhe faço, se vem dar mais força à reunião promovida por Reino Unido e França que decorreu esta semana, vai haver também um novo encontro na próxima semana, para garantir que o Estreito de Hormuz permanece aberto, esta intervenção também europeia ganha mais importância tendo em conta este impasse em torno da abertura ou não do Estreito?

A Europa não pode fazer muito. A Europa, de fato, tem navios para fazer escoltas naquela zona, mas todas elas passam pelo Irão aceitar isso. E para já não, neste momento, não. A Europa, neste momento, se vier a intervir, será numa situação pós-guerra. Porque o Irão tem este objetivo desde há muito tempo, não é de agora. Este objetivo de dominar o Golfo Pérsico e de estabelecer ali portagens, nem que sejam oficiosas, já é antigo. Aliás, há ali uma guerra, se chama aquilo Golfo Arábico ou Golfo Pérsico, há ali uma guerra entre os países árabes e o Irão sobre o domínio do Golfo Pérsico e sobre o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz não é do Irão. Enfim, uma parte é iraniana, outra parte é de Omã, mas o Irão, de fato, como poder dominante na zona, tem esta ambição de controlar tudo o que se passa ali. E isso irá fazê-lo mais tarde ou mais cedo, se tiver poder para o fazer. Todos sabem disso. Para a União Europeia instalar ali uma missão mais tarde, quando isto estiver pacificado, quando houver ali um acordo, instalar aí uma missão, terá que ser uma missão de escolta, mas tem que estar preparada para entrar em combate. E eu não estou a ver, sinceramente, os países da Europa dispostos. Não é que não tenham capacidade de o fazer, mas dispostos a entrar numa guerra com o Irão, com os mísseis e os drones que o Irão tenha ali na zona e que podem de fato causar muitas perturbações quando o quiserem fazer. Aliás, o Irão com meia dúzia de lanchas consegue fechar aquilo, pelo medo que causa. Enfim, a Europa se dispuser a isso, com um comando unificado, em termos teóricos é possível, em termos práticos eu vejo isso com muitas dificuldades. Sem haver um backup americano e uma capacidade de intrusão e de ataque posterior a uma hostilidade que se desencadeie ali, eu penso que irá acontecer o que aconteceu muitas vezes em outras zonas. Quer dizer, depois são navios que não podem atacar outros, há limitações nas regras de empenhamento, depois se capturarem pessoas têm que as julgar em tribunais nos próprios países e tudo isto é muito difícil de fazer. É uma situação que poderá desembocar em guerra e eu não sei até que ponto os países europeus estão preparados para isso.

Coronel José do Carmo, esta semana fica também marcada por uma troca de declarações entre Donald Trump e o Papa Leão XIV. Como é que podemos também enquadrar esta troca de argumentos, diria até de algumas farpas entre Donald Trump e o Papa?

Eu escrevi um artigo sobre isso no "Observador". Eu penso que o Papa fala de paz, enfim, no fundo é aquelas declarações muito gerais, muito vagas e toda a gente gosta de falar de paz, falar de paz é sempre bom, fica sempre bem e é sempre virtuoso. Agora, este Papa é um agostiniano. Aliás, ele foi prior geral dos agostinianos da Ordem de Santa Cristina. E o fato de ele ser agostiniano, tem que ter em conta a noção de guerra justa. Ou seja, as guerras não são más em si, têm a ver com o fim a que se destinam. Há guerras que são justas porque perseguem fins justos, têm ética, perseguem uma paz justa. Bom, eu não sei se esta guerra está incluída nisso. Eu sei que o Irão não é um país que seja justo no sentido de contribuir para a paz mundial, pelo contrário, promove o terrorismo. Portanto, esta guerra com o Irão é uma guerra que tem claramente um lado mau, o outro lado não sei se será muito bom, mas aquele lado é claramente mau, e é claramente mau para muita gente. E portanto, se há uma guerra justa, o Papa, no fundo, fez uma declaração muito abstrata, mas que dita neste contexto é como tomar posição, é como criar uma equivalência entre dois lados. No fundo, esta equivalência quando se cria, esbate os elementos morais. Não há aqui um elemento moral que se possa fazer, é tudo igual. Tanto os que atacam como os que se defendem são iguais. E nós às vezes temos que ter cuidado com essas declarações, que são bonitas, são genéricas, são abstratas, mas que depois ao fazer equivaler um agressor e um agredido a um país que promove o terrorismo, de um país que neste momento, pelos vistos, está movido pela necessidade de conter este país, o Papa colocou-se a jeito, digamos assim. E sendo ele um agostiniano, não pode dizer que a paz a todo o custo é justa. Eu penso que ele quer evitar a polêmica, ele também foi falar para a África e está a falar para a África. Enfim, é evidente que as declarações dele podem ser enquadradas em contextos mais gerais, mas acho que se pôs a jeito numa situação destas e se calhar devia, na espuma dos acontecimentos, fazer pronunciamentos que possam ser interpretados de uma forma errada. E claro que Donald Trump tem aquele seu impulso e aproveita e é mais um americano que lhe faz frente, quer dizer, não é propriamente a pessoa ideal para entrar neste tipo de-- enfim, não é alguém que respeite muito, aliás, inclusive com as imagens que pôs e tal, que está a ferir os sentimentos de muita gente. Sim, eu acho que não esteve aqui ninguém bem. A América não esteve bem, Trump não esteve bem e o Papa também não esteve muito bem.

Coronel José do Carmo, muito obrigado por ter vindo a este "Campos de Guerra". Um bom domingo.

Obrigado por me convidarem. Obrigado