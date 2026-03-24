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Este é o Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Eu sou o Luís Soares. Conosco temos hoje o historiador Bruno Cardoso Reis. Boa tarde, Bruno, uma vez mais.

Olá, boa tarde.

Bruno, estamos em plena pausa de cinco dias declarada por Donald Trump, mas continuam a existir ataques. Temos noticiado isso ao longo do dia. Faz sentido isso acontecer nesta estratégia de Donald Trump?

Desde logo é preciso perceber se realmente há aqui uma estratégia de Donald Trump, porque nem sempre é muito claro com declarações muito contraditórias. E volto a sublinhar, isso não quer dizer que não haja um bom planeamento, um planeamento muito profissional da parte dos militares americanos ao nível tático-operacional, mas aqui estamos a falar do planeamento estratégico, que implica uma dimensão política muito importante. Obviamente, é muito diferente uma guerra para mudar o regime, assumindo que isso teria custos muito elevados, podia ser muito prolongado e até envolver, por exemplo, tropas no terreno, ou simplesmente destruir alguns mísseis ou degradar um pouco a capacidade militar ou mesmo muito a capacidade militar iraniana. Além do mais, temos sempre lembrar que não há só um lado a definir estratégia, o inimigo tem sempre um voto numa guerra, num conflito armado. Por exemplo, não é de todo evidente que na questão crucial aqui para a economia global do Estreito de Ormuz, este ponto de estrangulamento crucial no mercado energético global e com implicações noutras áreas, desde os fertilizantes para agricultura até à fabricação de chips, que precisam de hélio e outros produtos da indústria química desta região. Mas não é nada evidente, por exemplo, que a questão do estreito se resolvesse simplesmente com Donald Trump a declarar vitória e a seguir em frente. Parece-me que, em todo caso, se o objetivo é, para já pelo menos, evitar uma escalada nesta guerra da energia, um disparar ainda maior do alarme em termos da situação econômica global, com implicações nos mercados de ações e também no mercado energético, realmente esta foi uma opção avisada, ou seja, sinalizar que não iria haver aqui esta escalada também anunciada durante o fim de semana, pelo que nós percebemos, de forma também um pouco improvisada. A informação que temos é que os conselheiros de Donald Trump tinham insistido com ele para ele não avançar com ultimatos muito exigentes, que depois poderiam complicar muito ou limitar muito a ação dos Estados Unidos. Aparentemente, isso foi uma forma de ele, sem perder a face, não avançar com essas ameaças, que provavelmente tornariam inevitável uma escalada também nos ataques iranianos às infraestruturas energéticas de outros países do Golfo. Desse ponto de vista mais limitado, de manter a guerra um pouquinho mais limitada e evitar custos econômicos mais elevados, eu diria que faz sentido. O problema é o que é que segue e, em última análise, também quais são os objetivos finais. Aí eu penso que nós não temos mais clareza sobre quais são realmente os objetivos finais, em particular aqui de uma potência central neste conflito, que é os Estados Unidos.

O certo é que o Paquistão se mostrou hoje disponível para mediar conversas entre Estados Unidos e Irão. De resto, Donald Trump até republicou a mensagem que tinha sido publicada no X pelo primeiro-ministro do Paquistão. Temos aqui, Bruno, algum caminho para negociar alguma solução para este conflito ou algum desescalar do conflito?

Vamos ver. A questão é que obviamente a desconfiança entre as partes aumentou. Os custos também deste conflito em si mesmo tornam sempre mais difícil chegar a algum tipo de acordo. É significativo, por exemplo, que se esteja a falar do Paquistão e não, por exemplo, do Omã, que foi o mediador tradicional nestas conversações, que também tenham surgido notícias de que o Irão não queria a presença de Steve Witkoff, que foi o negociador anterior, que é uma espécie de braço direito do Donald Trump para todo o tipo de negociações e de crises mais complicadas, desde a Ucrânia à Palestina, agora ao Irão, mas que do ponto de vista dos iranianos, ficou associado a esta ideia de que houve aqui negociações do lado norte-americano que terão de alguma forma servido para disfarçar a preparação para o início do conflito. Realmente os sinais que temos é que, nomeadamente e em particular do lado iraniano, há enormes desconfianças sobre a boa fé dos Estados Unidos, inclusive desconfiança de que esta pausa de cinco dias pode não ser para ser levada a sério em relação ao ataque a infraestruturas energéticas. Para já, o que nós temos é que a guerra realmente continua, continua a haver ataques de parte a parte e seria bom realmente haver algum tipo de conversa, de negociação.

Restou, Bruno, deixa eu só acrescentar aqui uma informação que foi conhecida há instantes, que está a ser avançada pela CNN Internacional, de que houve uma aproximação entre os Estados Unidos e o Irão. É o que diz uma fonte não identificada pela CNN, mas é uma fonte do regime iraniano. Diz que houve uma aproximação entre Estados Unidos e Irão, iniciada por Washington nos últimos dias, sendo que Teerão estará disposto a ouvir aquilo que os Estados Unidos possam ter a dizer. É o que diz uma fonte que não oferece mais detalhes, mas é uma fonte iraniana que está a ser citada pela CNN Internacional.

Sim, nós aí temos também esse problema, é que num conflito armado, os beligerantes muitas vezes não são inteiramente verdadeiros. É aquela velha máxima que a primeira vítima numa guerra é a verdade. Ou seja, é natural que haja aqui um elemento de guerra da informação. Tradicionalmente, a ideia é que se podia confiar um pouco mais nos Estados Unidos, até porque é um regime democrático, com outro tipo de escrutínio, etc. Mas sabemos que com Donald Trump tudo isso mudou muito e ele é conhecido por ter uma relação um bocado complicada com os factos. O regime iraniano também não é propriamente muito fiável nas informações que vai dando. Mas aqui parece realmente que Donald Trump exagerou a natureza desses contactos, mas parece ter havido algum tipo de contacto mais indireto e aí o Paquistão é um candidato, de fato. Isso porque tem melhorado as suas relações com Washington. O primeiro-ministro e também o líder militar De facto, manda no Paquistão. O chefe máximo das Forças Armadas conseguiu criar uma boa relação com Donald Trump, que não se preocupa muito com questões de democracia, desse ponto de vista é uma vantagem. Tem uma relação também bastante próxima com a Arábia Saudita. Assinou, aliás, um pacto de defesa mútua há uns meses. Por outro lado, é vizinho do Irão, portanto também historicamente tem interesse em manter boas relações com o Irão e tem aqui alguns problemas partilhados, nomeadamente estes movimentos separatistas balujs, que no fundo é uma comunidade que vive quer no leste do Irão, quer na parte mais ocidental do Paquistão e portanto, acho que merece algum crédito essa ideia de que seria aqui uma possibilidade, mas teremos de ver se isso se concretiza e em que termos e exatamente com quem mediar. Em todo caso, eu acho que é preciso ser muito prudente em relação a anúncios de um cessar-fogo iminente, como vimos muitas vezes no caso da Ucrânia e também no caso da Palestina. Realmente é preciso que todas as partes confirmem que é assim, que anunciem realmente o acordo, que esse acordo comece a ser implementado, porque tudo isso são etapas que depois podem acabar por não se concretizarem, que entretanto pode surgir algum tipo de complicação.

E nesse sentido, Bruno, qual é que pode ser o papel dos vários países no Golfo, tanto numa perspectiva de se chegar a alguma mediação para a paz ou, pelo contrário, para eventualmente poderem entrar também de uma outra forma neste conflito?

Me parece que os países do Golfo acharam que este conflito era uma péssima ideia. Sentem-se aqui como uma espécie de vítimas, vítimas da confiança que depositaram nos Estados Unidos e na aliança com os Estados Unidos e na presença de bases americanas como uma garantia de segurança. Também sentem que os esforços de aproximação ao Irão, por exemplo, com a mediação da China entre a Arábia Saudita e o Irão, também não resultaram em nada de duradouro. O fato de eles também terem publicamente dito que não iriam permitir o uso do seu território, isso também não serviu de dissuasão em relação à estratégia iraniana, que é claramente alargar o conflito, aumentar o custo econômico do conflito a nível regional e a nível global, porque nós vamos ter aqui os custos de um conflito, vamos garantir que os nossos vizinhos mais próximos, mais ricos e mais influentes no Ocidente também vão ter, além da própria economia global. Agora, parece-me que o prolongar do conflito vai tornar mais difícil este exercício de contenção. Até aqui, a postura tem sido vamos nos defender, mas não nos vamos envolver diretamente para evitar ainda aumentar mais o risco de escalada e de prolongar o conflito. Mas realmente tem havido sinais crescentes e declarações públicas também de que a paciência se está a esgotar, em particular, porque há aqui alguma diferença entre os diferentes países. Em particular os dois países árabes com mais peso que estão a ser atacados, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A situação é diferente em relação a países como o Kuwait ou ainda mais o Qatar ou o Bahrein, que são pequenos em população, em área. O Kuwait 4 milhões, o Qatar 3 milhões, o Bahrein não chega a 2 milhões. Forças Armadas também muito mais reduzidas, 17, 16 mil no caso do Qatar, do Kuwait 8 mil, do Bahrein. No caso da Arábia Saudita, estamos a falar, apesar de já ter 37 milhões de habitantes. No caso dos Emiratos, tem alguma semelhança com Portugal, portanto anda entre os 10 e os 11 milhões de habitantes. A dimensão é ligeiramente abaixo de Portugal, 80 mil km, nós temos já volta de 90 mil, e em termos de Forças Armadas bastante mais do que tem Portugal, volta de 63 mil. A Arábia Saudita tem 240 mil. Tudo isto compara com o Irão de 90 e tal milhões de habitantes, 92, 93 milhões de habitantes, 600 mil soldados. E sobretudo também em termos de orçamento militar, obviamente, a Arábia Saudita é o quinto país do mundo em termos de orçamentos de defesa, quase 80 mil milhões. Os Emirados por volta de 20 milhões, o Irão por volta talvez sete, oito mil milhões. São países que têm, apesar de tudo, uma dimensão que permitirá fazer alguma mossa, se de facto entrar no conflito. Aparentemente, pelo menos a Arábia Saudita já terá autorizado a utilização de bases pelos Estados Unidos. Também se diz que os Emirados estarão a pensar fazer a mesma coisa, mas estes dois países têm aqui margem para eventualmente depois também enfrentar uma maior hostilidade do Irão no futuro. Claramente, todos eles estão muito preocupados com aquilo que também preocupa toda a gente fora do Golfo, que é a questão do Estreito de Ormuz, realmente é um problema para a geoeconomia global.

E falando no Estreito de Ormuz, Bruno, hoje há uma informação da BBC de que Reino Unido e França estarão a tentar formar uma coligação por forma a garantir a segurança da passagem do Estreito de Ormuz. É um entendimento que pode vir a dar frutos, podemos ter aqui alguma novidade também em relação a isto ou o Reino Unido e França aqui não poderão mandar grande coisa?

O Reino Unido e a França têm procurado ter aqui uma postura, se quisermos, mostrando alguma maior abertura em relação a colaborar em resolver o problema do Estreito de Ormuz, enquanto outros países, como por exemplo, a Alemanha, têm sido muito claras e muito assertivas a dizer: "Não nos vamos envolver neste conflito, não fomos consultados". De facto, é uma guerra que cria imensos problemas para a geoeconomia, mas também, por exemplo, na questão da Ucrânia, é um enorme benefício para a Rússia, por exemplo, este conflito e o disparado preço do petróleo que resulta daí. São posturas diferentes. Genericamente, a resposta em toda a Europa foi resistir a esta ideia de que simplesmente por redes sociais se iriam envolver. O que a Grã-Bretanha e a França estão a dizer é: "Vamos ver, esta questão do Estreito de Ormuz é realmente crucial para a economia global, é uma violação flagrante".

Acho que perdemos aqui a ligação com o Bruno Cardoso Reis, que já estava um pouco instável e penso que agora perdemos de vez a ligação com o Bruno. Não é possível neste momento recuperar essa ligação. Diria que é preferível ficar por aqui o Gabinete de Guerra. Naturalmente que teremos outras oportunidades para voltar a analisar esses temas relacionados com os vários conflitos que assolam o mundo.