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Abrimos agora o Minuto 90 da Rádio Observador. Boa noite, o meu nome é Teresa Freire. Comigo está o jornalista Martim Madeira. Estamos a acompanhar os minutos finais do jogo entre a Croácia e o Panamá, grupo L. Estamos, neste momento, no minuto 87, Martim.

Sim, está um jogo que agora está um bocadinho ao rubro. Isto porque a Croácia marcou aos 54 minutos, através de Budimir, recebeu um cruzamento do lado direito e apenas teve de encostar, sem ninguém na baliza. O guarda-redes acabou por sair mal no lance e Budimir estava sozinho ao segundo poste, apenas teve de encostar a bola nas redes do Panamá. Também dizer que há um momento de destaque deste jogo, pelo menos nos momentos antes da Croácia ter apagado por completo no jogo, que é o falhanço de Pašalić. Modrić descobriu o extremo direito depois de um canto do Panamá, foi num contra-ataque, Modrić pegou na bola, conduziu-a pelo meio-campo, descobriu Pašalić a correr nas costas da defensiva do Panamá, colocou lá a bola, uma bola longa. Pašalić foi completamente isolado contra o guarda-redes. Era só ele e o guarda-redes, ele e mais ninguém. Foi direto ao guarda-redes, tinha ante Budimir, o autor deste único gol deste jogo. Do lado direito, precisava apenas de ser um bocadinho altruísta e dar o passe para o colega, mas decidiu tentar fazer um chapéu ao guarda-redes do Panamá e isso acabou por correr mal, foi defendido e viu-se alguma frustração por parte de Budimir, mas também pelo treinador da Croácia, que deu uns valentes murros no banco de suplentes, ao ver o jogador a não passar a bola ao colega. Às vezes acontece, às vezes não se consegue ver tudo e Pašalić não conseguiu ver ante Budimir, do seu lado direito. Também dar conta das defesas de Livaković. O Panamá, como eu estava a dizer, desde o gol de Budimir aos 54 minutos, o Panamá esteve em cima do jogo o tempo todo. A Croácia parece que apagou completamente neste jogo depois do gol, relaxaram demasiado e começou a ser o Panamá a carregar em cima e para a equipa que tinha cinco defesas e com uma tática muito mais defensiva, os papéis acabaram por se inverter. Foi a Croácia que começou a ter de estacionar um bocadinho o autocarro. Portanto, o Panamá teve um ímpeto de jogo muito maior e está a ter até agora. Já vamos nos 89 minutos e é mais um ataque por parte do Panamá. Agora o jogador vai pela linha de fundo e é canto novamente para o Panamá, que já teve vários cantos, pelo menos seis cantos para o Panamá, contra dois cantos da Croácia. Em termos de remates, estão exatamente iguais. Portanto, até ao gol, a Croácia tinha muitos mais remates, o Panamá apenas tinha um, mas a partir do gol para frente, o Panamá começou a ter muitas mais oportunidades. Um canto que agora foi batido e tirado pela defensiva da Croácia. Vamos analisar estes momentos, porque foram dados cinco minutos de descontos e vamos agora mesmo no minuto 90. Vem a Croácia agora para o contra-ataque, depois do canto batido pelo Panamá, mas consegue recuperar a equipa sul-americana. Entretanto, o árbitro da partida agora a parar o jogo, parece-me ter existido uma falta. E como eu estava a dizer, o Panamá ficou muito por cima do jogo, algo que não era muito esperado, tendo em conta a qualidade técnica deste Panamá e tendo em conta a tática defensiva que utilizam, acabaram por se inverter os papéis. É agora livre para o Panamá, a bola batida para um cruzamento, mas o número 15 do Panamá e capitão deste Panamá a dar a bola diretamente para as mãos de Livaković, este guarda-redes também que está a ter uma grande exibição. É ele que tem mantido, pelo menos, a Croácia viva nestes últimos minutos. Últimos minutos, como quem diz, pelo menos desde os 54. Agora vem mais uma vez o Panamá para o ataque. Cai um dos jogadores muito junto à área, poucos metros da meia-lua, cerca de 25 metros. Cai no chão, foi pisado por Sučić, o médio croata acabou por pisar o número nove do Panamá, Tomás Rodríguez, que caiu e agora foi dado um livre perigoso para o Panamá. Relembrar que o Panamá precisa de, pelo menos, empatar este jogo, porque se perder, está automaticamente eliminado da competição. E isto para a Croácia é um bom sinal também. A Croácia que vai jogar contra o Gana e está agora a lutar por um melhor terceiro. Em princípio, deve ficar nesses melhores terceiros, com os três pontos que consegue, mas vai jogar contra o Gana na próxima jornada e terá que ganhar ao Gana para conseguir passar para o segundo lugar e se qualificar diretamente, ou então terá que rezar para ser um dos melhores terceiros. Vamos agora ver este livre do Panamá. Estão dois homens junto à bola, é o capitão número 15 e também o número 23 deste Panamá preparados para bater este livre. O árbitro da partida está a reclamar agora com a barreira da Croácia, isto porque parece-me estar a reclamar com o homem que normalmente metem no chão para impedir um livre rasteiro. E é o número 21 da Croácia. Agora, preparados para bater estes homens do Panamá, está o número 15 e o número 23, o capitão desta equipa do Panamá. Preparado Murillo para bater. Aqui está Murillo a bater por cima da baliza de Livaković e o jogador quase que rasgava esta camisola, puxou-a com muita força. Vá lá que estas camisolas também não são feitas com material muito bom, portanto, não rasgam assim tão facilmente, mas o jogador do Panamá a mostrar aqui alguma frustração, no momento onde também vemos vários fãs com as mãos na boca a pensar, a fazer calculadoras mentais, porque é um momento importante. Também adeptos da Croácia estão nervosos, isto porque a diferença é de apenas um gol e, confessamos, a Croácia não tem estado a dar segurança, pelo menos aos adeptos, de que está a fazer um jogo muito bom e que esteja em controle da partida, porque não está. Está o Panamá a controlar esta partida. Um minuto e meio para acabar o jogo. Agora é a vez da Croácia atacar. Está com a bola Budimir, o autor do gol, acabou por cair agora no chão, no círculo central. Caiu Budimir, foi pressionado por três homens do Panamá e atirou-se para o chão. Acabou por ganhar uma falta, o avançado do Osasuna e também desta equipe da Croácia. Está agora o defesa central Sutalo preparado para bater este livre. Vai bater de uma forma longa, manda uma bola passar sobre o vareio, a defesa do Panamá pelo lado direito, com a Croácia a fazer a velha tática de segurar a bola no canto. É só para verem o quão desconfortável está esta Croácia com o Panamá, está a tentar segurar o jogo no canto e fazer o máximo possível para perder tempo agora nestes minutos finais, tendo em conta que faltam 30 segundos apenas para acabar a partida. A Croácia está um pouco desesperada e normalmente quando um jogador vai para a zona de canto e fica a segurar a bola com força, enquanto é pressionado por outros jogadores, normalmente isso significa que não está a correr muito bem e que não estão com muito controle do jogo.

Mas estão a ganhar.

Mas estão a ganhar, exato. Mas estão nervosos, porque não estão com o controle do jogo, não querem perder esta vantagem e, portanto, estão com algum nervosismo estes jogadores croatas. Normalmente, é o que acontece quando se perde tempo. Quando se perde tempo é porque não está a correr bem. Acabou por correr bem, porque o árbitro da partida já apitou para o final e a Croácia vence assim o Panamá por 1 x 0. O gol foi de Ante Budimir aos 54 minutos. Desde então, a Croácia apagou por completo, mas conseguiu negar um gol, pelo menos, ao Panamá e vence esta partida por 1 x 0, o que significa que o Panamá está fora deste mundial. A Croácia agora acumula três pontos. No grupo L, Inglaterra está com quatro pontos, Gana também com quatro pontos, Croácia com três pontos, Panamá com zero. A Croácia vai agora defrontar o Gana na próxima fase. Vai ser uma luta pelo segundo lugar e também pelo terceiro. Por agora, ao que tudo indica, deste grupo L, o terceiro lugar qualifica-se para os melhores oito terceiros que passam para a próxima fase. Mas agora vamos ter um Gana-Croácia. Vamos então para esta crônica de jogo, Teresa.

Vamos às notas da crônica, olhamos para o jogo entre o Panamá e a Croácia, o grupo L. Sempre atento a esta partida esteve o jornalista Martim Madeira. Martim, olá, começamos pela pérola. Quem é que foi para ti o melhor?

O guarda-redes croata Livakovic foi, para mim, o melhor jogador desta partida. Não sofreu qualquer gol, o que é sempre positivo para um guarda-redes, mas fez várias defesas. Tem um momento onde já tinha feito, pelo menos contra a Inglaterra, apesar de ter sofrido quatro gols contra a Inglaterra, teve um momento destes que foi uma tripla defesa. Teve novamente Livakovic uma tripla defesa. Livakovic já nos habituou a este tipo de exibições, mesmo no Mundial 2022 também foi um dos melhores guarda-redes do mundial e agora novamente a ser um dos melhores guarda-redes deste mundial. Livakovic fez uma tripla defesa num canto do Panamá. Foi um remate, depois Livakovic defendeu. Entretanto, houve outro remate, Livakovic defendeu. E houve outro remate, Livakovic defendeu e depois houve outro canto, já separado deste lance, e Livakovic acabou também por fazer uma grande defesa. Portanto, a minha pérola é o guarda-redes croata Livakovic, que manteve esta equipa da Croácia à tona enquanto a Croácia já tinha perdido completamente o rumo e o controle do jogo.

E quanto ao joker, o que foi improvável neste jogo, Martim?

O meu joker é um jogador do Panamá, Martínez. Fez um jogo extraordinário, sempre com muita velocidade. Christian Martínez foi muito veloz nos contra-ataques. Estava muito difícil para a equipa da Croácia parar este lado direito do Panamá, porque em cada contra-ataque, Christian Martínez estava em todas, literalmente todas. Todos os momentos passaram por este jogador do Panamá. Houve outros jogadores do Panamá que também estiveram em destaque. Puma Rodríguez, que era um dos jogadores que passou cá pelo Campeonato Português, pelo Famalicão, também teve um grande jogo e o jogo também passou muito por ele. Barcenas também teve um grande jogo, o capitão deste Panamá, mas Christian Martínez, de facto, a bola passou sempre por ele, todos os contra-ataques foram por ele e é daqueles jogadores que dá gosto de ver, porque é uma garra incessável, aquilo não para. É um jogador que tem uma garra enorme e que disputa cada bola como se fosse a última.

E vamos à sentença, o que é que fica deste jogo?

Fica que o Panamá está eliminado do mundial. É verdade, e pode parecer um bocadinho repetitivo estas sentenças de que a equipa está eliminada, mas estamos nessa fase precisamente e o que significa é que este Panamá está eliminado deste grupo L. Já a Croácia, está tudo em aberto para o primeiro, segundo, terceiro lugar. Não acredito que o Panamá consiga ganhar a Inglaterra, portanto Inglaterra deve se safar com um primeiro lugar. Já o segundo e o terceiro lugar já estão mais em aberto, porque a Croácia vai jogar com Gana. Quem vencer esse jogo, em princípio, consegue o segundo lugar, mas em caso de empate, pelo menos mantém-se tudo igual e a Croácia passará em terceiro. Portanto, parece-me que também a Croácia já passou. Se calhar, também pode ser a minha sentença, a Croácia também já passou, em princípio.

E com o Panamá de fora, fechamos com a mentira, o que deveria ter acontecido, mas não aconteceu, Martim?

A mentira é que a Croácia apagou por completo. Eu nunca vi uma equipa marcar um gol e normalmente quando uma equipa marca um gol é um motivo extra de vontade.

Ficam mais confiantes.

Ficam mais confiantes, mais pressionantes. Vamos à procura do segundo. Não aconteceu. A Croácia apagou por completo, mas foi instantâneo. Portanto, a Croácia marcou o gol, o Panamá reage, tem uma boa reação e depois há lance de Pašalić, aquele tal lance que Pašalić vai isolado e podia ter passado ao colega do lado direito e não passou, tentou fazer um chapéu. Se calhar isso também desmoralizou um bocadinho a equipa, até o próprio treinador deu um soco no banco. Portanto, se calhar também desmoralizou um bocadinho a equipa, mas a verdade é que depois disso, o Panamá esteve sempre por cima o tempo todo e não era nada esperado, porque a Croácia tem uma equipa muito superior à do Panamá e o Panamá esteve por cima o jogo todo e podia perfeitamente ter empatado esta partida, se não fosse, claro, o guarda-redes da Croácia, Livakovic.

Portanto, os papéis foram invertidos. O jornalista Martim Madeira com a crônica do jogo entre o Panamá e a Croácia do grupo L.