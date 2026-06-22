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Arranca agora mais um Minuto 90, aqui na Rádio Observador. Eu sou a Filipa Duarte, comigo está o Diogo Varela. Diogo, olá mais uma vez.

Olá, Filipa.

Hoje estamos a acompanhar estes últimos minutos do Argentina-Áustria. Por enquanto, um golo para a Argentina, zero para a Áustria. Diogo, entramos agora nos 90 minutos. Vamos esperar para saber quantos minutos de compensação é que vão dar, mas pergunto-te que balanço é que fazes do que viste até agora.

São cinco. Subiu agora a placa do quarto árbitro. Cinco minutos para terminar em Arlington, no Texas. Desde logo, Filipa, temos que olhar para esse minuto que é recorde. Minuto 39, o gol de Leo Messi, que fez, para já, o 1 x 0 neste jogo, mas faz, no total dos Campeonatos do Mundo, o 17° do Messi. Exatamente. É recorde mundial, La Pulga, como é conhecido Lionel Messi, a ultrapassar Miroslav Klose, avançado da Alemanha, que já não está no ativo, já se retirou. E, portanto, Lionel Messi a conseguir chegar aos 17 gols em todas as edições dos Campeonatos do Mundo. É o novo recordista mundial, apenas agora perseguido pela estrela francesa Kylian Mbappé, que conta com 14 gols em todas as edições e naturalmente é bastante mais novo do que Leo Messi. Mas é Messi em todo o esplendor, ele que até curiosamente, Filipa, utiliza uma chuteira com uma designação The Last Tango, o último tango, a dança característica argentina. Também para Leo Messi é a última dança deste argentino, já com 39 anos, e que provou, apesar de tudo, Filipa, que não é um extraterrestre. Muitos podem pensar que está ali um alien, mas ele ao minuto nove falhou um pênalti, portanto, também ele é humano.

Também acontece.

Também ele é humano e erra, e acontece, naturalmente, falhou, mas depois redimiu-se ao minuto 39 com esse gol apontado e que para já faz a diferença. Vai sendo mesmo o gol da vitória da seleção Albiceleste. Ora, já estamos com 90 mais dois. Há um cartão amarelo para Leandro Paredes. De resto, em campo estão várias caras conhecidas dos portugueses, desde logo, já em campo, Nico Otamendi, veio do banco de suplentes, o central que terminou contrato com o Benfica e entretanto já vai rumar ao River Plate. Também o ex-Benfica, Enzo Fernández, e do lado austríaco, Florian Grillitsch, ele que atua no Braga, o médio que também está no banco de suplentes da seleção da Áustria. Agora, Filipa, 90 mais três. Há um livre a favor da seleção europeia. Vamos lá ver o que é que vai ser daqui. A Áustria que já não jogava contra uma equipa sul-americana desde 1998, na altura um empate frente ao Chile. Ora atenção ao desvio de cabeça e a bola passa muito perto. Quase marcava a Áustria, ficou muito perto do empate junto da baliza de Emiliano Martínez. Este jogo está muito vivo. A Argentina vai ganhando por essa margem mínima, mas lá está, um gol da Áustria empata tudo, sendo que estas duas seleções entraram a vencer na primeira jornada. Recordemos, a Argentina bateu a Argélia por 3 x 0, o tal hat-trick de Leo Messi, o primeiro nesta edição do Campeonato do Mundo. Já não é caso único, porque Jonathan David, do Canadá, também ele fez um hat-trick. Já a Áustria conseguiu derrotar a estreante Jordânia por três bolas a uma. Ora, se assim confirmar o triunfo, a seleção argentina garante também a qualificação para os 16 avos de final. Mas muita atenção, Filipa, porque a Áustria não dá este jogo por perdido, não desiste, efetivamente.

Falta cerca de um minuto, minuto e meio, e ainda assim a Áustria está com tudo.

Olhe, agora contra-ataque.

Contra-ataque da Argentina e lá vai Lionel Messi.

Messi a fazer o passe, pode contribuir com a assistência. Será que vai dar gol? Grande defesa. Que defesa do guarda-rede Schlager. E agora Messi. Pode visar e não visa. Não visa Messi e marca agora. Marca Messi. Quem mais? Mais um para a conta pessoal. Marca Lionel Messi, imparável. E com tudo isto, Filipa, já chega aos 18, aumenta, amplia ainda mais esse recorde mundial. Ficamos por aqui para já.

Infelizmente, vou ter que te interromper, Diogo, porque temos notícias para dar, mas daqui a pouco voltamos a este Minuto 90 para dar aqueles nossos quatro destaques, mas por enquanto dois para a Argentina, zero para a Áustria. Até já.

Até já.

Diogo Varela, estamos de volta ao Minuto 90. Estávamos a acompanhar os últimos minutos do Argentina-Áustria. Acabou por ficar 2 x 0, dois para a Argentina, zero para a Áustria. Vamos muito rapidamente aos nossos destaques. Vamos começar com a pérola. Quem ou o que é que se destacou neste jogo?

É uma pérola mundial, é um recorde histórico para um dos melhores da história do futebol, Lionel Messi, que hoje tornou-se esse recordista de todos os Campeonatos do Mundo. Dezoito gols no total. É também agora o melhor marcador desta edição, já com cinco gols em dois jogos. E se no México de 86, a Argentina de Maradona foi levada por Maradona às costas, o Messi, em 2022, devolveu a glória à Argentina no Qatar. E este ano, 2026, Filipa, parece-me que quer voltar a entrar. Ele que curiosamente, dentro de dois dias, na quarta-feira, depois de amanhã, faz anos. Trinta e nove, já tem aqui esta prenda, é recorde mundial para Leo Messi como o melhor marcador da história dos Campeonatos do Mundo. É uma pérola mundial para um jogador estratosférico.

Claro que sim. Vamos passar ao joker. Diogo, quem é que foi o herói improvável que apareceu nesta partida?

O herói improvável, de certa forma, acabou por ser o guarda-redes da Áustria, que ainda conseguiu um bom par de defesas. A Áustria, na primeira jornada, tinha conseguido bater a Jordânia. Esperava-se que conseguisse incutir dificuldades à Argentina. De certa forma, até conseguiu. Valeu-lhe muito o guarda-redes, e aqui no caso, Schlager. Só que depois apareceu Leo Messi, e quando Leo Messi aparece, geralmente não acaba bem para o guarda-redes adversário.

Exatamente. Vamos passar à sentença. Diogo, o que é que fica do jogo para o futuro?

Desde logo, a qualificação da Argentina, já está nos 16 avos de final da competição e é um statement, como costumamos dizer, uma frase por parte da atual campeã do mundo, que depois de 2022, agora em 2026, quer voltar a triunfar.

Para fechar, vamos à mentira. O que é que aconteceu e não deveria ter acontecido?

É difícil, mas eu acho que a mentira vai mesmo para aquela dúvida se Leo Messi era ou não o melhor da história. Eu acho que ele começa a dissipar essas dúvidas. Há muito aquela questão Messi, Ronaldo, entre outros nomes, Maradona, Pelé, por aí fora, mas eu acho que Messi claramente está a entrar num lote em que só ele é que mora, talvez mesmo o número um em toda a história do futebol.

Muito bem, está feito este Minuto 90 com o Diogo Varela. Ele que está de regresso por volta das 23h50, não é, Diogo? Vamos ter mais um Minuto 90 aqui na Rádio Observador para acompanhar França-Iraque. É isso mesmo.