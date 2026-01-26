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Olá. Momento de Glória da Rádio Observador.

Na sexta-feira tivemos pela manhã um Parlamento parado durante alguns minutos à espera para começar os trabalhos matinais, isto por volta das 10h. Mas à espera concretamente de quê? Ou de quem?

De quê, Paulo? De quem?

Como é para ordem de inscrição, só posso abrir o debate se alguém se inscrever. Mas vamos estar à espera dos senhores peticionários. Durante o debate, com certeza aparecerão e eu farei a referência, tenho aqui. Mas as horas é para toda a gente.

As horas é para toda a gente ou são para toda a gente, se quisermos.

Pois.

O que se passava então? O Parlamento ia discutir uma petição subscrita por 52 mil pessoas, que defende o alargamento da licença de parentalidade paga a 100% durante seis meses. Mas quando chegou aquele grande momento da discussão parlamentar e da votação do diploma, os autores da petição não apareceram no Parlamento. José Pedro Aguiar-Branco estava preocupado com o rigor das horas de início dos trabalhos, mas logo naquele momento, ali de manhã, havia quem estivesse preocupado também com a hora de saída.

E agora, até como já não temos aquela fórmula muito extensa de fazer o expediente, que era um bocadinho penoso, ainda podemos começar os nossos trabalhos sempre com mais rigor. E à saída também, exatamente. Ora um bom contributo do senhor deputado Frazão. Está a ver como eu não tenho discriminação? Um bom contributo. Sim, senhor.

Aqui Pedro Frazão do Chega. Devia ser daqueles alunos que ainda a aula não tinha começado e já estava à espera no toque de saída. Mas não foi por falta de esforço do presidente da Assembleia da República que os autores da petição não estavam nas galerias.

Antes de abrir o debate, ando a abrir a sessão, dei a indicação para abrir as portas, de modo a que pudessem chegar cá a tempo e horas. Portanto, podem estar confiantes que o presidente fez o possível para que estejam todos à hora. Srs. Deputados, eu nem sequer tenho indicação, que tive o cuidado de saber, se por acaso estão em trânsito para entrar na Assembleia da República. A indicação que eu tenho é que não estão. Quer dizer, há também limites ao respeito institucional.

Se calhar estavam na cantina a beber o seu galão.

Pois, provavelmente. Mas andava meio mundo à procura dos peticionários. Procuram-se peticionários. Entretanto, o tempo ia passando, já tinha passado uma boa meia dúzia de minutos, à espera dos peticionários. Havia que ir matando tempo, aquela conversa sobre o clima, se calhar, e sobre o estado do tempo já se tinha esgotado. Era preciso inventar conversa de circunstância e as esperas sabemos que se prestam a tudo.

Posso ainda fazer aqui um ligeiro ponto de espera com o anúncio de que o senhor deputado Paulo Núncio faz hoje anos e, portanto, ao fazer anos, posso .

Até deu para cantar os parabéns.

Ainda estive à espera que sim, para mais uns minutinhos.

E depois contava-se o tempo de aplausos.

Mas o Parlamento todo ia nesta conversa. E vamos, não vamos, começamos a sessão, não começamos. E os peticionários, e não vêm a caminho, não sei onde é que eles andam. Até que o Hugo Soares, o líder da bancada da AD, desatou ou ajudou a desatar o nó.

Parece-me que nós não devemos adiar nem a discussão, nem devemos deixar de fazer. Tanto mais que a agendamos de propósito para esta altura e para esta circunstância, nas circunstâncias em que este debate ocorreu na conferência de líderes, precisamente pelo respeito pelos cidadãos que a propuseram. Ora, o respeito pelos cidadãos que a propuseram impõe que o Parlamento faça esta discussão a tempo e horas, na hora que estava marcada.

E lá começaram as intervenções sobre o assunto, os trabalhos, mesmo sem os promotores da petição. Chegaram mais tarde, 18 minutos depois de os trabalhos começarem no Parlamento.

Enquanto dou a indicação de que estão já agora, sim, a assistir aos nossos trabalhos alguns autores desta iniciativa na galeria.

Está resolvido o ministério dos peticionários desaparecidos.

O canto do José Pedro Aguiar Branco é sempre o mesmo.

É sempre o mesmo.

É o tom.

Exatamente. Até que se faz com economia também. Mas isto é caso para dizer que é mais fácil fazer uma petição popular com 52 mil assinaturas do que chegar a horas ao Parlamento para o grande momento da discussão da petição.