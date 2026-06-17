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Lá, lá, lá, lá. E a seleção estreia-se hoje no Campeonato do Mundo.

Brinca.

Não é hoje? É hoje.

Ninguém diria.

É mesmo hoje.

Conta por quê.

Já devia ter dito.

Conta.

Tem coisas marcadas para logo à tarde.

Sério, marcaste? andaste distraído.

As pessoas não avisam, estás agora a avisar.

Não, desculpa, as pessoas avisam. E além disso, Portugal conta com o apoio das mais altas individualidades da nação.

Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, senhor selecionador nacional, caros atletas, caro capitão Cristiano Ronaldo, senhores dirigentes, staff, equipa de apoio a esta maravilhosa seleção.

Ufa, tanta gente. Acho que não se esqueceu de ninguém. Isto é o protocolo, assim exige.

As armas e os barões nacionais.

Não nos podemos esquecer de ninguém, mas há ainda muitos mais milhões que vão fazer tudo para ajudar a seleção. Ou vão fazer tudo ou nada.

Sabem que há imensas famílias que vão parar, fazer absolutamente nada, para estarem agarrados durante 90 minutos, esperemos que só sejam necessários 90 minutos em cada jogo, a olhar e a torcer pela nossa seleção.

Nisso nós somos muito bons: é a não fazer nada e a pedir coisas.

O que eu vos peço? Eu peço-vos que...

Aqui o presidente bloqueou. É preciso ter muito cuidado com aquilo que se deseja, mas depois António José Seguro lá disse o que queria.

Tragam para Portugal a taça que nos falta.

Claro, isto pedir é fácil. Luís Montenegro tinha recomendações para a equipa.

Tragam para-

É que desejo sinceramente que se divirtam, que desfrutem de estar em uma fase final de um Campeonato do Mundo com alegria, com confiança, com entusiasmo, porque ninguém consegue atingir o resultado que nós pretendemos com amargura, com tristeza. É com alegria, é naturalmente com trabalho, mas é também com muito entusiasmo e muita confiança.

É com alegria no trabalho. Alegria no trabalho é que é importante, mas o primeiro-ministro tinha mais coisas a dizer.

Cremos que é importante que não tenham medo de errar. Ambicionem, ousem, sonham, sonhem e confiem.

Já íamos.

Sonhem, sonham, sonhem, confiam, confiem. António José Seguro e Luís Montenegro têm muito para aprender com Marcelo Rebelo de Sousa. Na despedida da seleção antes do Euro 2016, que Portugal ganhou, o então presidente sabia exatamente aquilo que era importante para que a seleção conhecesse o sucesso.

Logo no primeiro jogo, terão o senhor Presidente da Assembleia da República ali ao vosso lado a apoiá-los. No segundo jogo, o senhor Primeiro-Ministro. No terceiro jogo, que não é menos importante, sobretudo se estiver em causa a posição no grupo e saber qual é o adversário seguinte, estará o Presidente da República, em Lyon, no dia 22.

E pronto.

Eu já nem me lembrava disto.

Faz uma ameaça.

Não, é assim: "o Presidente da Assembleia e depois..." É fundamental, não interessa a tática, o quatro-dois-três-um, o que interessa é que na bancada esteja-

O 12° jogador.

Ora aí está. E neste caso, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro. Noutros tempos, os presidentes não iam a correr para os estádios de cachecol ao pescoço.

Sempre acreditei na Seleção Nacional e continuo a acreditar.

Uma curiosidade: vai seguir, certamente, os jogos da Seleção pela televisão?

Vou seguir com o maior interesse.

Mesmo sendo às 11 horas da noite?

Sem dúvida que vou seguir com o maior interesse os jogos da Seleção Nacional.

Não põe a hipótese de ir ao México.

Não põe? Já vamos ouvir, mas viram aqui o interesse, o entusiasmo saltitante. Mário Soares: "Claro, vou seguir com o maior interesse, sem dúvida". "Às 11 da noite?" "Sim, às 11, claro". Muito bem, ainda melhor. Vamos ouvir a resposta de Mário Soares a esta pergunta, se estaria disposto a ir ao México.

Se eles chegarem à última, vou ao México, isso vou. Tenho que pedir autorização à Assembleia da República.

Muito obrigado.

Mas vou pedir, nessa altura, vou pedir autorização para lá ir e trago-os depois no regresso com a taça.

Se nós pudermos dar o nosso voto, certamente vai ser autorizado.

Com a taça.

Não aconteceu.

Não aconteceu.

Só para os mais distraídos.

Para uns tempos em que o presidente da República tinha o bom senso de ir à final.

Claro, chegarmos à última. Chegarmos às últimas, se calhar estávamos mesmo nas últimas. Mas hoje é dia de corações ao alto e vamos lá, cambada. Vamos lá, cambada, todos dão uma olhada, que isto é futebol total. Tem o cinto de tretas, força nas canetas e o maior é Portugal. Vamos lá, cambada, todos dão uma olhada, que isto é futebol total. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá.