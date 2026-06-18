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Duas horas. As notícias com Miguel Pina Andrade. O fim do conflito no Médio Oriente está mais perto. O memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão para acabar com a guerra já está em vigor. Teerão avisa que se Israel continuar os ataques contra o Líbano, será considerado uma violação do documento. O memorando foi assinado digitalmente, tal como já tinha acontecido no domingo. Segundo adianta o jornal Axios, Donald Trump assinou o documento durante o jantar no Palácio de Versalhes, a convite do presidente francês Emmanuel Macron, e à saída do encontro, o presidente norte-americano confirmou a assinatura do memorando de entendimento. Os 14 pontos deste memorando entre os Estados Unidos e o Irão já são oficialmente conhecidos. O entendimento prevê um cessar-fogo e também a abertura de negociações sobre questões estratégicas, incluindo o programa nuclear iraniano. O documento foi divulgado aos jornalistas presentes na conferência de imprensa do presidente norte-americano na cimeira do G7, em França. António José Soares.

Os Estados Unidos, Irão e seus aliados na guerra atual declaram a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. Washington e Teerão comprometem-se ainda a respeitar a soberania e integridade territorial de ambas as partes. Após a assinatura, os Estados Unidos da América vão dar início ao levantamento do bloqueio naval, que deve estar concluído no prazo de 30 dias, e comprometem-se também a retirar as suas forças das proximidades da República Islâmica no prazo de 30 dias após o acordo final. Já o Irão deverá garantir a passagem segura de navios comerciais sem quaisquer custos, desde o Golfo Pérsico até ao mar de Omã, e vice-versa. Washington, juntamente com parceiros regionais, vai também desenvolver um plano de pelo menos 300 mil milhões de dólares para a reconstrução e desenvolvimento econômico do Irão, e compromete-se a terminar todos os tipos de sanções contra Teerão. Quanto à questão nuclear, a República Islâmica afirma que não vai adquirir nem desenvolver armas nucleares. Já sobre o material enriquecido existente, vai ser acordado um mecanismo que terá como metodologia mínima a sua diluição nas próprias instalações, sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Os Estados Unidos da América comprometem-se a emitir isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano e produtos derivados, bem como para todos os serviços associados, e a descongelar totalmente para utilização os fundos e ativos do Irão. Ambas as partes acordam ainda iniciar negociações após a assinatura do entendimento. Vai ser também estabelecido um mecanismo para monitorizar e implementar de forma bem-sucedida o memorando e o cumprimento futuro do acordo final, acordo esse que vai ser endossado por uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O jornalista António José Soares, com o resumo dos 14 pontos do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão. A Rússia atacou Kiev e Poltava com o recurso a vários mísseis balísticos esta madrugada, é o que avançam as autoridades ucranianas. Ainda não é claro se houve danos ou se houve feridos a registar após estes ataques. Os alarmes já deixaram de soar, pelo menos por agora, na capital ucraniana e em Poltava. Ainda temos o desporto. Na estreia no Mundial, Portugal empatou a um com a República Democrática do Congo. A seleção das Quinas começou o jogo a ganhar com um gol de cabeça de João Neves, logo aos cinco minutos. A equipa da África Central acabou por empatar o jogo já nos descontos da primeira parte, com gol de Wissa, que apareceu sozinho na área portuguesa e teve apenas de cabecear para o fundo das redes. No final da partida, o selecionador nacional, Roberto Martínez, diz que apesar do empate, Portugal entrou muito bem no jogo.

É importante perceber que entramos no jogo muito bem. Até o primeiro gol, tivemos profundidade e chegamos ao último terço muito bem. O gol do Congo chega só no momento mais difícil para nós, mas acho que reagimos bem. A atitude dos jogadores foi extraordinária. Nós precisamos avaliar muito bem e crescer. Não perdemos um jogo, temos um ponto, temos mais dois jogos e a ideia é: se nós queremos chegar longe na competição, jogos como hoje podem ser o momento para chegar ao nível que precisamos dentro do mundial.

Roberto Martínez, em declarações à Sport TV. Já João Neves, o marcador do único gol de Portugal, diz que o Congo veio fazer o jogo, que já era esperado.

Acho que o Congo demonstrou um jogo muito típico do Congo, desde o início até o fim, não mudaram as suas ideias de jogo. Infelizmente pra nós, o gol que eles fizeram foi fruto de um esquema tático. Nós trabalhamos diariamente sobre isso e por isso ainda é mais difícil pra nós digerir esse tipo de gols, mas sabemos que contra estas equipes que vão ter, se calhar, uma, duas, no máximo três oportunidades por jogo, eles vão aproveitar estes esquemas táticos para nos criar dano, e fizeram. Não é que a gente esteve mal, mas há sempre coisas a melhorar. Acho que o próximo jogo será um jogo mais bem conseguido.

João Neves, em declarações à Sport TV no final do jogo entre Portugal e o Congo. Entretanto, Cristiano Ronaldo já reagiu também a este primeiro jogo da seleção portuguesa. No Instagram, o capitão da equipe admite que, e estou a citar: "Não era este o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo", é o que escreve o capitão nacional da seleção, Cristiano Ronaldo, na rede social Instagram. Com este empate, Portugal fica com um ponto no grupo K. Falta ainda saber o resultado do Colômbia-U즈bequistão, que é jogado esta madrugada, às 3h. É notícia de fecho deste jornal. Já a seguir, as notas da crônica do Minuto 90 com o jornalista João Lourenço. Boa noite, eu sou o Miguel Pena Andrado. Vamos às notas da crônica do Minuto 90 com o jornalista João Lourenço. Olhamos para o jogo entre Gana e Panamá, do grupo L, já acabou com uma vitória do Gana ao cair do pano. Sempre atento às incidências da partida esteve o João Lourenço. Começamos pela pérola, João, quem ou o que foi pra ti o melhor?

Eu vou ter que necessariamente atribuir a Caleb Ekuban, que marca o gol decisivo desta partida. Não vou dizer um pouco contra a corrente do jogo, porque o Gana, na parte final da partida e acima de tudo depois da pausa de hidratação, novamente a mesma pausa de hidratação que tanto pode mudar. Não é na hidratação dos jogadores, mas sim naquilo que são, neste caso, as afinações técnico-táticas de cada equipe. O Gana apareceu muito bem na parte final, com vários contra-ataques, tem jogadores muito velozes e Caleb Ekuban aproveitou bem uma grande jogada do Anthony Semenyo, que fez uma boa temporada pelo City e agora passou um pouco despercebido, mas certamente na ficha de jogo fica pra história essa assistência para o gol do Gana. Dar conta ainda que este Caleb Ekuban é um médio de 20 anos do Nordsjaelland, esta equipe dinamarquesa que é famosa acima de tudo na componente da formação de atletas de jogo. Por exemplo, atletas como Andreas Schandorff ou até mesmo Konrad Gardner, caras conhecidas no futebol português, passaram por lá, por isso é uma grande escola de atletas. O Futebol Clube do Porto, pelo menos surgiram notícias no início do mercado, poderá estar interessado neste Caleb Ekuban. Ele faz uma temporada bastante consistente, 30 jogos, dois gols e seis assistências, isto no que toca ao campeonato dinamarquês. É um médio, um box-to-box, que tem uma finta curta muito espontânea. Certamente terá mais habilidade naquilo que são os duelos. Em termos defensivos, não vi grandes detalhes, mas ofensivamente aparenta aparecer muito bem em zonas mais adiantadas do terreno. Fica a pérola, acima de tudo, pelo gol decisivo para o Gana.

A tua pérola para Caleb Ekuban, o jogador do Gana. Agora temos o joker, quem foi o improvável deste jogo?

Eu atribuo a Giovanni Ramos, é o central do Panamá, que pra além da componente defensiva que o Panamá teve de ter para impedir, até neste caso, até o minuto 90, que o Gana marcasse um gol. Há dois ou três lances de componente ofensiva de Giovanni Ramos, que aparece muito bem, tanto na componente do drible e acima de tudo, na componente do remate. Creio que há um lance, e eu estou a recorrer aqui novamente às minhas notas, no minuto 66, em que o Giovanni consegue driblar um adversário já em zonas bastante adiantadas do terreno e para um central já de 29 anos, com uma estampa física considerável, conseguir fazer aquele drible e aquele remate, são detalhes que não se veem em tantos centrais por este mundo fora. Dar conta ainda que André Ayew, o capitão do Gana, tem um remate mesmo em cima da baliza do Panamá e que Giovanni Ramos faz um corte in extremis, já mesmo em cima da linha, sem espinhas mesmo, até porque, neste caso, um corte daqueles podia muito eventualmente ter dado pênalti, se executado da pior maneira. Não foi esse o caso e, mais uma vez, pra além dessa componente defensiva e ofensiva, creio que Giovanni Ramos esteve muito bem. Não venceu, mas fica aqui o joker pra ele.

João, este foi um jogo do grupo L, que é da Inglaterra.

Da Inglaterra, da Croácia e da Gana.

Da Croácia, exatamente.

Neste caso, Gana e Panamá, exatamente.

Gana e Panamá. O que fica deste embate? Como é que ficam as contas deste grupo?

É assim, o Gana tem os mesmos pontos que a Inglaterra. Inglaterra que faz um muito bom jogo frente à Croácia, frente a uma Croácia que há pouco tempo esteve em fases bastante adiantadas do Campeonato do Mundo, no último Campeonato do Mundo, e no mesmo Brasil, neste caso do Campeonato do Mundo do Catar, e chegou em 2018 à final. Por isso é uma Croácia que não tem os nomes que tinha antigamente. No entanto, certamente fará diferença uma Inglaterra que apareceu com um treinador renovado, com outras funções, com outro momento de jogo e acima de tudo, com uma goleada, que em termos mentais, pode mexer. O Gana, que venceu, está em igualdade pontual com a Inglaterra e acima de tudo, Miguel, fica da sentença aquilo que nós vimos ao longo desta primeira jornada, que é: há muitas surpresas em fase de grupo.

Tudo pode acontecer.

Nem sempre as seleções mais fortes ganham, nem sempre as seleções ditas mais fracas perdem. O Gana irá ter que enfrentar a Inglaterra e a Croácia. Este gol foi, neste caso, na sequência de um contra-ataque. Quem nos diz a nós que o Gana não pode pregar uma surpresa igual? Carlos Queiroz é uma raposa velha do futebol português, e isto não é um termo pejorativo para o técnico português, bem pelo contrário, o trabalho de Carlos Queiroz é conhecido e é de aplaudir e de admirar no que toca ao futebol português. É mesmo um trabalho muito bom, acima de tudo, tendo em conta como se formavam os jogadores, como se treinavam os atletas, não em Lisboa ou no Porto, mas pelo país fora. E eu aconselho vivamente a todos os nossos ouvintes a estudarem um pouco do trabalho de Carlos Queiroz, se ainda não estudarem. E Carlos Queiroz tem aqui uma oportunidade de colocar o Gana numa fase eliminatória, seria extremamente interessante.

Está dada a tua sentença. Fechamos com a mentira, João.

Muito rapidamente. É o jogo que até o minuto 90 estava a ser o mais desinteressante, pelas oportunidades que não aconteciam, pelos duelos que muitas vezes eram evitados, lances assim um pouco mais caricatos a meio campo. Há um pênalti que, se calhar, se tivesse sido marcado, não ficava escandalizado a favor do Gana ainda na segunda parte. Foi acima de tudo um jogo muito preso e apenas ficou solto depois dessa pausa de hidratação. Novamente, a mesma pausa de hidratação. Foi um jogo muito preso. Esperava mais deste jogo.

O jornalista João Lourenço com a crônica do minuto 90, do Gana 1, Panamá 0, partida do grupo L. Às 15h arranca o último jogo da noite, Uzbequistão, Colômbia, adversários de Portugal no grupo K. Já a seguir a repetição do Contracorrente desta quarta-feira.