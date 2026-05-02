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Boa noite, eu sou o Martim Madeira. São 1h da manhã, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pela atualidade internacional. Os Estados Unidos vão retirar 5 mil soldados norte-americanos da Alemanha, uma notícia avançada pelo New York Times e também por outros meios de comunicação. A decisão surge depois de Donald Trump se ter mostrado irritado com as declarações do chanceler alemão. Frederick Merz tinha dito que o Irão estava a humilhar os Estados Unidos no conflito, mas, num comunicado, o Pentágono garante que a decisão foi tomada depois de uma análise minuciosa de presença do departamento militar na Europa e reconhece as necessidades que existem no terreno. De acordo com o Times, fontes oficiais do Pentágono garantem que os 5 mil soldados vão ser retirados da Alemanha e serão transferidos para solo norte-americano. Já a Reuters afirma que esta operação vai demorar 12 meses a ser concluída. A base na Alemanha conta com 35 mil soldados e é o maior centro de treino militar dos Estados Unidos na Europa, crucial também para ajudar a Ucrânia na luta contra a Rússia. O Partido Democrata reagiu ao anúncio de Donald Trump, que informa que as hostilidades no Irão terminaram há pouco. Donald Trump tinha informado o Congresso norte-americano através de duas cartas enviadas aos líderes das duas câmaras do Congresso. Acontece ao fim de 60 dias de guerra, o prazo máximo estabelecido pela Lei dos Poderes de Guerra de 73, para que as hostilidades possam prosseguir sem a autorização do Congresso. Nas cartas enviadas, citadas pela CBS, Donald Trump escreve que as hostilidades começaram a 28 de fevereiro e chegaram agora ao fim. Já há reação por parte do partido da oposição. O líder da minoria democrata do Congresso norte-americano, Chuck Schumer, diz que as afirmações de Trump são tretas e uma autêntica palhaçada. Schumer afirma ainda que a guerra no Irão é ilegal e que todos os dias os republicanos se recusam a reconhecer que a guerra é ilegal, mas empobrecem os norte-americanos. Os dirigentes da União Europeia consideram que as tarifas de Donald Trump ao mercado do automóvel são inaceitáveis. Bruxelas nega estar a violar o acordo comercial assinado em julho do ano passado. É uma reação da Comissão Europeia ao anúncio de novas taxas por parte dos Estados Unidos. Donald Trump anunciou que vai aumentar para 25% as tarifas sobre carros e caminhões produzidos pelos países dos 27. Na rede social Truth Social, o presidente norte-americano escreve que decidiu avançar com estas taxas porque a União Europeia não está a cumprir o acordo celebrado com Washington. Passamos à política nacional. A reforma laboral dominou o Dia do Trabalhador. Luís Montenegro pressiona a UGT e acusa a Central Sindical de ser o parceiro social que menos cedeu até agora. A uma semana de uma reunião na concertação social que pode ser decisiva para o futuro da lei laboral, o tema marcou este dia 1° de maio. O primeiro-ministro acusou o UGT de teimosia e pressiona a Central Sindical a dizer que o governo já cedeu nos pontos mais sensíveis do documento. Luís Montenegro diz ainda que o UGT foi o parceiro social que menos cedeu. O primeiro-ministro garante que o governo não vai abandonar as suas convicções. São declarações do primeiro-ministro no início da noite de 1° de maio, de visita a uma feira em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo. Já na capital, nas celebrações do Dia do Trabalhador, a UGT remeteu as responsabilidades de uma eventual falta de acordo para o governo, que garante que não vai ceder. Em Oeiras, centenas de pessoas participaram nas celebrações do 1° de maio da UGT. O secretário-geral, Mário Mourão, defende que as pressões sobre a Central Sindical falharam e garante agora que não vai ceder quanto às traves-mestras do governo. O secretário da UGT falou no discurso do Dia do Trabalhador. E a correr em pista própria, a CGTP pediu a derrota do pacote laboral e apelou à participação na greve geral, que está marcada para o próximo dia 3 de junho, já do próximo mês. Neste Dia do Trabalhador, a CGTP pediu ao governo para deixar cair o pacote laboral. Num discurso na Alameda, o secretário-geral da CGTP diz que o país já se pronunciou claramente sobre a matéria. Tag Oliveira apela ainda à participação na nova greve geral, tal como os partidos mais à esquerda, como, por exemplo, o PCP e o Bloco de Esquerda. Vamos agora para um tema dentro da política nacional, a Operação Influencer. O Chega quer avançar com uma comissão parlamentar de inquérito, se necessário, de forma potestativa, para ouvir António Costa no Parlamento. O presidente do Chega anunciou que o partido vai propor uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer, com o objetivo de chamar o antigo primeiro-ministro ao Parlamento. André Ventura garante que o partido vai procurar consensos com as restantes forças políticas para aprovar este instrumento. Se tal não acontecer, não exclui avançar com um pedido potestativo. O líder do Chega compara o caso Influencer de António Costa ao caso Spin& 活 de Montenegro e, por isso, defende que é necessário passar por uma comissão parlamentar de inquérito. Em causa estão os recentes desenvolvimentos da Operação Influencer, que mostram que, afinal, o antigo primeiro-ministro, António Costa, falou com Diogo Lacerda Machado sobre o processo do Start Campos construído em Sinas. Por fim, vamos ao desporto. Na véspera do jogo que pode dar o título ao Futebol Clube do Porto, o treinador azul e branco garante que ninguém está a pensar nas comemorações. Em conferência de imprensa da divisão ao encontro contra o Alverca, Francesco Farioli garante o foco total da equipa no jogo. Declarações de Farioli numa antevisão do Futebol Clube do Porto Alverca. Este jogo, que pode ser já do título, arranca este sábado às 20h e vai ter relato e análise aqui na Rádio Observador. Antes, o Benfica joga com o Famalicão. Na conferência da divisão, José Mourinho admite que depender apenas de si próprio para conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões acaba por causar menos desgaste. O treinador do Benfica garante ainda que não foi contactado pelo Real Madrid. São declarações de José Mourinho na antevisão ao jogo com o Famalicão este sábado, marcado pras 18h, no Estádio do Famalicão, em Vila Nova de Famalicão. E também conta com relato e análise aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal da Uma, a informação regressa à 13h30. Até já.