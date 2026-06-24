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A hora. As notícias com Teresa Freire.

Boa noite. Começamos pelo mundial. Portugal venceu o Uzbequistão por cinco bolas a zero e lidera, para já, o grupo K. A primeira vitória na prova, depois do empate inicial frente ao Congo. Para esta vitória valeram dois gols de Cristiano Ronaldo, um de Nuno Mendes, outro de Rafael Leão e ainda um autogol do Uzbequistão. No final do jogo, em conferência de imprensa, o selecionador Roberto Martínez considera que a principal diferença deste jogo para o jogo com o Congo foi a parte mental. Já quando questionado sobre as críticas feitas durante esta semana, Roberto Martínez considera que a seleção nacional ficou mais madura.

Foram dias muito importantes ao nível psicológico. Acho que o grupo ficou muito responsável, fechou do barulho de fora e acho que isso fez com que o balneário tornasse-se mais forte, mais unido, para poder controlar as emoções, porque o aspecto tático, esta equipa, falei ontem, que é uma equipa que tem uma flexibilidade tática, que todos falamos disso, a qualidade individual, todos os aspectos positivos para poder ter um desempenho como hoje. Mas hoje também marcar o segundo gol ajuda.

O selecionador nacional, Roberto Martínez, depois desta partida. Já Cristiano Ronaldo mostra-se feliz e orgulhoso depois do jogo com o Uzbequistão. No entanto, o capitão da seleção nacional recorda a última semana como uma muito difícil, tanto para si próprio como para toda a equipa.

Eu sabia, quem trabalha Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros iam ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta.

Já o primeiro-ministro, que assistiu ao jogo em Houston, diz estar muito orgulhoso da atitude e da mentalidade da equipa portuguesa. Luís Montenegro elogia o capitão da seleção nacional pela forma como geriu as críticas apontadas e pela atitude que demonstrou.

O Cristiano Ronaldo vive nesta pressão há mais de duas décadas. Portanto, ninguém como ele sabe gerir, do ponto de vista emocional, do ponto de vista motivacional também, aquilo que é a sua responsabilidade como um dos membros da equipa que entra em campo e que está na preparação desta jornada. E eu sinto que ele soube analisar tudo aquilo que foi o desempenho da nossa equipa no primeiro jogo.

Luís Montenegro, o primeiro-ministro que assistiu esta partida em Houston. Já o presidente da República viu a partida no Porto e já saudou a seleção portuguesa pela vitória. António José Seguro fez uma pausa na participação nos festejos do São João, no Porto, para assistir o jogo na Casa do Roseiral, na companhia do presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, e depois da partida, aos jornalistas, aproveitou para dar os parabéns à seleção das Quinas.

Tinha dito que nós precisávamos, o país todo precisava e merecia uma grande vitória, e tivemos. Parabéns à seleção.

Um desempenho bem diferente daquele que vimos no primeiro jogo.

Parabéns à seleção.

O presidente da República, que vai estar nas bancadas do Estádio Hard Rock, em Miami, para assistir ao último jogo de Portugal na fase de grupos. A partida contra a Colômbia está marcada para a madrugada de domingo. Arranca à meia-noite e meia de Lisboa. Ainda no Campeonato do Mundo, por esta hora decorre o Panamá-Croácia, um jogo do grupo L. O jornalista Martim Madeira está a acompanhar esta partida. Boa noite, Martim.

Boa noite. Um jogo que esta segunda parte vai começar exatamente agora. Já estão os jogadores do Panamá prontos para fazer o pontapé de saída, que então já começou. Portanto, não vamos ainda acompanhar ao minuto este jogo, isso depois fica reservado para o minuto 90, a não ser que haja aqui uma participação muito importante, mas que eu duvido bastante, porque o jogo está a ser um bocadinho, como é que eu hei de explicar?

Monótono?

Monótono. Vamos dizer assim. Por enquanto zero a zero, dois remates da Croácia que saíram fora. Um dos remates foi completamente fora da área e o outro também não teve cabimento nenhum. Já o Panamá fez apenas um remate, vá lá, acertou na barra, foi o momento mais perigoso da partida, mas de resto tem sido um jogo muito monótono. A Croácia tem estado a dominar em termos de posse de bola, tem 63% de posse de bola para 37% do Panamá, mas algo que já era esperado. A Croácia tem uma equipa que tecnicamente e no papel, pelo menos, é mais forte do que esta do Panamá e tem mais técnica que esta do Panamá. Mas, e já se esperava, que o Panamá fosse jogar numa forma muito mais defensiva. Aliás, quando olhamos para o jogo, vemos que o Panamá está a jogar num 5-4-1, portanto, está a jogar numa tática bastante defensiva. Agora, o que o Panamá tem que a Croácia não tem e que está a ser demonstrado neste jogo? Força física, rapidez, acima de tudo, porque quando o Panamá consegue ganhar uma bola e consegue defender um ataque da Croácia, lança rapidamente um contra-ataque e os jogadores croatas não estão a ter fisicalidade e a velocidade para conseguir acompanhar, pelo menos os laterais e os extremos deste Panamá. E, portanto, aí está a maior dificuldade para a Croácia. De resto, a Croácia não tem conseguido encontrar os remates, não tem conseguido quebrar esta linha e, portanto, é sempre difícil quando as equipas grandes tentam quebrar as linhas defensivas de equipas que estão muito descidas, muito retrancadas com o autocarro na baliza e depois essas equipas, ainda por cima, quando têm contra-ataques tão venenosos e tão rápidos, é muito mais complicado ainda. De resto, o jogo tem estado, como disse, monótono. Já foram feitas duas alterações por parte da Croácia, a saída de Petar Musa para a entrada de Ante Budimir, a entrada de um ponta-lança para outro ponta-lança, e também tiraram um outro dos melhores jogadores desta Croácia, Josko Gvardiol, o lateral esquerdo da Croácia, para a entrada de Andrej Kramarić. Portanto, a Croácia trocou um ponta-lança por outro ponta de lança e trocou um ponta-lança por um defesa esquerdo, o que deve significar que vão atacar ainda mais. É isso que estão à procura, tanto porque a Croácia e também o Panamá precisam da vitória. Neste momento, a Croácia está em quarto lugar e se empatar este jogo, em princípio, fica fora deste mundial, mas estão os dois à procura da vitória para conseguir passar para a próxima fase, algo que ainda é possível, especialmente com a Croácia, que vai jogar contra o Gana e se vencer este jogo e se vencer o Gana, pode passar mesmo em segundo lugar no grupo. Para já, 47 minutos de jogo, Panamá 0, Croácia também 0.

O jornalista Martim Madeira a acompanhar esta partida. Mais cedo, houve outro jogo deste grupo L, a Inglaterra empatou com o Gana, uma partida também que terminou sem gols. Já daqui a cerca de duas horas, às 3:00 da manhã, arranca outro jogo do grupo de Portugal entre a Colômbia e o Congo. Noutros temas, três bombeiros ficaram feridos no combate a um incêndio que lavra na freguesia do Ameixial, em Loulé. De acordo com o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, tratam-se de feridos ligeiros. Os três bombeiros foram assistidos no hospital devido a pequenos traumas físicos. Apesar da rapidez com que o fogo tem estado a deflagrar, Abel Gomes fala numa janela de oportunidade para o combate nas próximas horas.

As próximas horas vão ser muito importantes, porque temos aqui uma janela de oportunidade durante a noite com os fenômenos meteorológicos, quer o vento, que vai diminuir a intensidade, quer a umidade relativa, que vai aumentar e que vão criar aqui potências para podermos dominar este incêndio durante a noite.

Declarações do segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, em registros captados pela RTP Notícias. Por esta hora, estão 390 operacionais no terreno e 134 meios técnicos. Na atualidade política, o Livre diz que quer ser a força política mais bem preparada para governar o país. Terminaram esta terça-feira as jornadas parlamentares do partido. No discurso de encerramento, o porta-voz Rui Tavares estabeleceu um novo objetivo para o Livre.

O papel do Livre, neste momento, na interação com o país, é o de se tornar o partido mais bem preparado para governar o país. Isso significa os deputados, os assessores, os membros e apoiantes do partido, acima de tudo, não é terem as melhores respostas para tudo, não é serem sabichões e terem a resposta certa para tudo. É saberem fazer as melhores perguntas e depois ouvi-las com uma escuta ativa e, portanto, aprender com as pessoas com quem falamos.

O discurso do porta-voz do Livre na Casa do Parlamento, em Lisboa. Rui Tavares falou ainda de regionalização para dizer que está mais do que na altura de voltar a trazer o tema para cima da mesa. A greve geral do dia 3 de junho teve um impacto significativo na atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde. Cerca de 30 mil consultas e cirurgias foram adiadas. O mesmo aconteceu com mais de 20 mil exames e análises. São dados enviados ao Observador pela direção executiva do SNS. Ficaram por realizar 66% das cirurgias programadas e 34% das consultas previstas para esse dia. Na atualidade internacional, o presidente iraniano diz que o programa de mísseis do país não está incluído no memorando de entendimento com os Estados Unidos. Citado pela CNN, Masoud Pezeshkian garante que a discussão sobre os mísseis iranianos não existe, nem nunca vai existir, no memorando. O presidente iraniano sublinha ainda que o programa de mísseis é essencial para a defesa nacional. Considera que sem esta defesa, o Irão já teria sido devastado por Israel e pelos Estados Unidos. E o Omã anunciou um corredor marítimo temporário para a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz. A informação é avançada pela Al Jazeera, que cita a agência de notícias estatal do país. Os barcos que pretendam utilizar o corredor devem coordenar a passagem com a Organização Marítima Internacional e seguir as indicações dadas pela OMI e pelas autoridades do país. É o ponto final neste Jornal da Uma da Manhã. A informação está de regresso à 13h30.