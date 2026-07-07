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É uma hora. As notícias com Marta Caramelo Nobre.

Acabou o sonho do Mundial. Portugal foi eliminado do Campeonato do Mundo após perder com a Espanha por 1 x 0. Um gol de Mikel Merino, já nos últimos minutos, ditou a eliminação portuguesa. Portugal despede-se do Campeonato do Mundo, ficou pelos oitavos de final da competição. Após o final da partida, Roberto Martínez confirmou que foi o último jogo ao serviço da seleção portuguesa.

Eu cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e acho que sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar. Acho que a direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o seu selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje, então não há muito mais que falar.

Já sobre o jogo, o selecionador nacional diz que os detalhes fizeram a diferença.

Defensivamente tivemos muita coragem, boa agressividade, defendemos muito bem. E depois, o que acontece nos jogos de oitavos do Mundial, detalhes importantes, a bola pegar na barra, entrar, não entrar e a oportunidade no minuto 90, que é um recomeçamento, uma falta rápida e isso foram os detalhes que fazem a diferença, mas é um orgulho incrível.

As explicações de Roberto Martínez após a eliminação de Portugal do Campeonato do Mundo. E vamos a mais reações, a começar pelos jogadores da seleção nacional. Cristiano Ronaldo assegura que deu o melhor pela seleção, hoje e sempre, e admite que Portugal podia ter feito mais.

Nem quero mudar a atenção daquilo que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal. Isso eu nunca farei. O balanço que eu faço do Mundial, podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados como uma das equipes também que, ao meu ver, possivelmente chegará ou na final ou perto. Acho que foi um jogo bem disputado, sinceramente, podia dar pra qualquer um. Tivemos um pouco de azar de sofrer ali nos últimos cinco minutos, mas, como disse ontem, saio de consciência tranquila. Eu dei o meu melhor, demos o nosso melhor.

Ronaldo que fala em mais de duas décadas ao serviço de Portugal.

Eu acho que todos os jogadores devem ter um sentimento especial de jogar pela seleção. Eu pelo menos tenho, e 23 anos a representar a seleção com muito prazer, muito gosto e para mim é sempre uma experiência inesquecível quando tu jogas pelo teu país. Por isso, aquilo que aconteceu no final do jogo foi alguma emoção, mas em princípio também um alívio e consciência tranquila de que quem dá o seu melhor, nada poderá ser apontado.

As palavras do capitão da equipe portuguesa na zona mista à imprensa internacional, adiantou que era o último jogo em Mundiais, mas momentos depois, e desta vez já à imprensa nacional, o avançado de 41 anos diz que a permanência na seleção nacional ainda está em aberto. O guarda-redes da equipe das Quinas, Diogo Costa, fala em falta de sorte para Portugal.

Faltou-nos também uma pontinha de sorte, também bola à barra, bola muito perto da baliza. É preciso sorte também, mas acho que de tudo foi muito boa, foi positiva. Acho que demos o nosso melhor em termos de atitude, em termos de exigência e trabalho mental. Acho que demos o nosso melhor, mas tal como eu disse, faltou-nos uma pontinha de sorte.

Já Rúben Dias não esconde a frustração.

Cada pessoa lida com a emoção de maneira diferente, é obviamente um sonho de todos nós. E obviamente, a frustração existe. A nossa ambição é maior, é de chegar aqui e ganhar. E como tal, é sempre duro não conseguir vencer.

Bruno Fernandes diz que Portugal saiu mais cedo do que seria esperado.

Obviamente, claro que sim, todas as oportunidades são perdidas, porque quando chegamos a um mundial, toda gente quer ganhar e nós não somos diferentes. Em todos os mundiais que Portugal participou, acho que não foi diferente. Mas obviamente é uma oportunidade perdida, porque tínhamos e temos uma grande seleção, com grandes qualidades. Se calhar não conseguimos retirar o melhor de todos da melhor maneira e acabamos por sair de uma fase muito precoce do mundial.

As reações portuguesas após a eliminação do Campeonato do Mundo, Portugal caiu nos oitavos de final, derrotado pela Espanha. Na zona mista, falou também o primeiro-ministro. Apesar da derrota, Luís Montenegro diz estar orgulhoso do percurso da seleção nacional e afirma que a equipe portuguesa demonstrou estar entre as melhores do mundo.

Aquilo que eu registo com profundo sentimento de gratidão é que estes atletas também demonstraram que nós estávamos ao nível dos melhores. E estávamos, estivemos ao nível dos melhores. Acabamos por não vencer este jogo, mas isso não significa que não tenhamos feito um percurso, de facto, muito favorável e muito meritório.

As declarações de Luís Montenegro, captadas pela RTP Notícias. Ao lado do primeiro-ministro esteve o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que não deu qualquer explicação após a eliminação de Portugal no Campeonato do Mundo. Após a eliminação, Portugal regressa a Lisboa já na próxima quarta-feira. A chegada está agendada para às 06:00. No que toca a outras partidas do Campeonato do Mundo, começou há instantes o jogo Bélgica-Estados Unidos. O vencedor desta partida vai depois encontrar Espanha nos quartos de final. A acompanhar o jogo está o jornalista João Lourenço. João, boa noite. Quais são os grandes destaques destes minutos iniciais deste jogo que ainda está a valer para os oitavos de final?

Até agora, o principal destaque para esta defesa de Thibaut Courtois, um grande remate por parte da equipe norte-americana, numa altura em que a partida já leva cinco minutos de jogo. Apenas fazer aqui uma correção, até porque disse há pouco que Ahlam Mohamed era um árbitro da Arábia Saudita. Não é, é um árbitro da Jordânia, juiz de 39 anos, que arbitra a quarta partida neste campeonato. Neste caso, a defesa dá pouco, até porque ambos os guarda-redes vestem de amarão. Foi um grande remate, neste caso, de Charles De Ketelaere, o avançado belga, que fez um remate mais ou menos ao ângulo esquerdo da baliza do guarda-redes Freeze. Passa o perigo ainda para a seleção norte-americana. Marta, pisamos agora 1:06. Estados Unidos, zero, Bélgica também zero.

O jornalista João Lourenço com os minutos iniciais desta partida Bélgica-Estados Unidos. Olhamos ainda para a política nacional. André Ventura quer um debate urgente sobre os problemas e atrasos que se têm registado nos exames nacionais. Pedido feito hoje em conferência de imprensa, o líder do Chega fala em falhas brutais e critica o Ministério da Educação e como tal, quer que o tema seja discutido no Parlamento o mais rapidamente possível.

É por isso um sucessivo rol de fracassos e de incompetências que nos leva hoje a dizer que aquilo que anunciámos na semana passada, aquilo que pedimos em nome dos portugueses, que a competência fosse posta em primeiro lugar, não foi levada a cabo. Dei, por isso, indicações ao grupo parlamentar do Chega para avançar com um debate de urgência na próxima semana.

Anúncio do presidente do Chega que afasta para já uma comissão de inquérito. O governo prolongou a situação de alerta de incêndio até à meia-noite de quinta-feira. A informação é avançada pelo Ministério da Administração Interna. Apesar da situação no terreno estar menos crítica, o ministério de Luís Neves pretende manter prontidão para evitar problemas. A decisão abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco, bem como Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro. Segundo o Ministério da Administração Interna, a decisão é justificada pela manutenção da onda de calor e pelas revisões meteorológicas de grande adversidade nos próximos dias. A declaração de alerta implica a proibição de acesso, circulação e permanência no interior de certos espaços e caminhos florestais, bem como da realização de queimadas. Também não é possível fazer trabalho em espaços florestais com maquinaria. Ponto final no jornal da Uma, a informação regressa à 13h30.