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Boa noite, são 1h da manhã, está com a Rádio Observador, eu sou o Martim Madeira e vamos começar por Almada. O novo furo de captação de água estava previsto para o final do mês, mas foi acelerado e vai arrancar já neste domingo. Poderá mesmo aumentar em cerca de 20% a capacidade do sistema de abastecimento de Almada. De acordo com a CNN Portugal, o furo extraordinário poderá ter um papel importante no reforço do abastecimento no Conselho, após vários dias marcados por falhas no fornecimento de água. Segundo a fonte ligada à operação, o equipamento foi instalado e preparado em tempo recorde, permitindo assim antecipar significativamente o calendário inicial que previa a entrada em funcionamento apenas no final do mês. A FENPROF vai apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral da República para a abertura de um inquérito ao processo de classificação dos exames nacionais. Em comunicado, a Federação Sindical dos Professores explica que vai formalizar a participação na próxima sexta-feira, dia 17 de julho, data em que vão ser afixadas as pautas. O objetivo é apurar responsabilidades relativamente à fiabilidade, segurança e credibilidade da plataforma eletrónica usada. Na nota publicada, a FENPROF sublinha que os docentes não podem ser responsabilizados por erros que lhes são totalmente alheios. Entretanto, chegam informações de que há professores classificadores ainda à espera de folhas de resposta dos exames nacionais em falta, e outros a quem está a ser pedido que reavalie itens já classificados, em uma informação revelada pelos movimentos Metaprof e Missão Escola Pública. Há três dias do prazo para concluir o processo de classificação dos cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário, os dois movimentos cívicos de professores continuam a receber relatos de problemas. O ministro da Economia e de Coesão Territorial reconhece que a nova forma de classificar os exames nacionais correu mal, mas considera que não aconteceu nenhum desastre. Numa entrevista à Sic Notícias, Manuel Castro Almeida garante que o ministro da Educação está a controlar a situação. No entanto, o governante admite que estaria preocupado se tivesse um filho em época de exames.

Se tivesse filho em época de exames, era capaz de estar um bocadinho preocupado, sim. Houve aqui uma perturbação, houve um abanão que causa intranquilidade, mas o ministro já veio dizer que está em condições de garantir tranquilidade três dias depois. Um atraso de três dias não é uma coisa desastrosa. Não é uma boa situação, quando as coisas correm mal, correm mal, mas não é nenhum desastre quando estão controladas. A situação correu mal, mas está sob controle. O ministro está a dominar a situação.

Nesta entrevista à Sic Notícias, o ministro da Economia e da Coesão Territorial admite ainda que cumprir a meta de crescimento económico de 3,4% até 2028 vai ser muito difícil e aponta a guerra no Médio Oriente e as tempestades de fevereiro como fatores que condicionaram o crescimento da economia portuguesa. O Bloco de Esquerda pede a demissão do ministro da Educação e exige uma comissão de inquérito aos exames nacionais. Declarações de José Manuel Pureza depois da Mesa Nacional do partido, que decorreu em Lisboa. O coordenador do Bloco responsabiliza Fernando Alexandre pelo caos na realização e correção das provas nacionais e diz que o ministro não tem condições para continuar a exercer o cargo. José Manuel Pureza considera também que o pagamento das horas extraordinárias aos professores classificadores não é uma generosidade, é apenas uma obrigação para cumprir a lei.

Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser evidentemente remunerado. Sobre isso, não há a menor das dúvidas. Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. E portanto, é estranho que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade do senhor de La Palisse: há trabalho, deve ser remunerado.

Declarações do líder do Bloco de Esquerda depois da Mesa Nacional do partido. Entretanto, a Federação Nacional de Educação considera justo e necessário o pagamento de horas extraordinárias aos professores classificadores. A FNE sublinha que se trata de uma obrigação legal e não de um reconhecimento excepcional. Passamos para o panorama internacional. Omã propõe ao Irão duas rotas de navegação no Estreito de Ormuz, ambas sem portagens. A proposta prevê a criação de duas vias de navegação, uma sob controle iraniano e outra gerida por Omã. A ideia foi discutida este sábado em Mascate, durante um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países. Passamos para o desporto. O treinador do Benfica, Marco Silva, estreou-se com uma derrota na pré-temporada, perdeu por 2x1 frente ao Flamengo de Leonardo Jardim. Duelo de treinadores portugueses em jogo do Troféu do Algarve, foi a primeira partida aberta ao público na nova versão de 26/27 deste Benfica de Marco Silva. Os brasileiros marcaram primeiro por Samuel Lino, perto do intervalo, mas ainda antes do apito final desta primeira parte, de Fábio Veríssimo, Pavlidis empatou de pênalti. Na segunda parte, ao minuto 70, Wallace fez o gol da vitória para os brasileiros do Flamengo. Em declarações à CNN Portugal, o novo treinador do Benfica, Marco Silva, diz não estar contente com o resultado, mas mostra-se satisfeito com a atitude e reação da equipa, sobretudo na segunda parte do jogo.

Não estamos contentes com o resultado, como é lógico. Somos o Benfica, entramos em todos os jogos para ganhar e neste caso não foge à regra. Alguns bons momentos, a equipa um pouco ainda presa, principalmente no último terço, não fomos a equipa que queremos e que vamos ser. Alguns bons momentos, como falou, a reação na segunda parte, os dois gols sofremos, teremos que fazer muito melhor, temos que ser muito mais fortes

O novo treinador das Águias garante que o Benfica do futuro vai ser e tem de ser melhor. Os encarnados vão agora ter um novo jogo particular frente ao Villarreal, de Espanha, na próxima sexta-feira, dia 17. Tempo ainda de olharmos para as modalidades. O atleta português Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Canoagem, em Montreal, no Canadá. O canoísta português venceu a prova de K1 100 metros. Fernando Pimenta terminou com o tempo de três minutos e 35 segundos à frente do australiano Thomas Green e do checo Josef Dostal. O atleta garante assim o segundo pódio português na competição, depois da prata do K4 500 metros conquistada na sexta-feira. Vamos ainda ao Mundial. Noruega e Inglaterra. Já acabou. A Inglaterra venceu por 2 x 1 a equipa norueguesa. Vão para casa a equipa de Erling Haaland. Já os ingleses passam para a próxima fase, para as meias-finais, onde vão poder defrontar ou a Argentina ou a Suíça. Em estúdio conosco está o jornalista do Observador, Diogo Varela, que já esteve a acompanhar o Noruega e Inglaterra, vai acompanhar agora este Argentina-Suíça. Já temos 11, Diogo, deixa-me adivinhar. Lionel Messi está no 11.

Claro. Mal seria. O capitão da Argentina, escalado naturalmente pelo selecionador Lionel Scaloni, o técnico argentino que, além de Messi na frente de ataque, tem também Emiliano Martínez como guarda-redes, Dibu Martínez, depois Molina, Tagliafico, Lisandro Martínez e Cuti Romero na defensiva, Leandro Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul na zona do meio-campo. Os dois avançados são Leo Messi e ainda Julián Álvarez. Quanto à Suíça, desde já há que destacar, Martim, a baixa de relevo do lado helvético, Johan Manzambi, jovem prodígio que está lesionado e é baixa confirmada para esta partida. Falha do lado helvético o 11 e naturalmente também a ficha de jogo de Murat Yakin, que tem na baliza o experiente Gregor Kobel, depois com Zakaria, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez. O capitão é Granit Xhaka, ainda Remo Freuler, também Rieder, Sow e Ndoye, com o ponta de lança a ser Breel Embolo, o jogo que decorre em Kansas City, no Missouri, e já sabemos que quem vencer desta partida vai defrontar nas meias-finais Inglaterra. Deixa-me só dar nota de destaque para a equipa de arbitragem portuguesa. João Pinheiro, o árbitro de 38 anos, que nasceu em Vila Nova de Famalicão, vai estar à frente deste Argentina-Suíça daqui a menos de uma hora.

Um jogo que o jornalista do Observador, Diogo Varela, vai acompanhar. Pelo menos temos um português na fase que Portugal não chegou.

Já que Portugal não foi.

Portanto, temos um português a marcar presença nesta fase que Portugal não conseguiu chegar. Este Argentina-Suíça que faltam pelo menos ainda 50 minutos, ainda falta muito tempo. Notícia de fecho deste jornal. A informação está de regresso à 13h30. Até já.