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É uma hora. As notícias com Teresa Freire.

Boa noite. Começamos pelos exames nacionais. O PSD frisa que o Ministro da Educação esteve sempre ao leme dos acontecimentos, palavras de Hugo Soares, que reconhece a existência de centenas de problemas na correção dos exames, mas sublinha que Fernando Alexandre não perdeu qualidade por causa disso, tendo em conta que o ministro não deixou de estar ao leme dos acontecimentos, tendo sempre procurado resolver os transtornos causados às famílias. Para Hugo Soares, a transformação em curso no processo de correção das provas é melhor para alunos e professores, admitindo que é agora necessário corrigir os erros para que no futuro tudo corra na perfeição. Questionado sobre se o Ministro da Educação tem condições para continuar no cargo, o secretário-geral do PSD sublinha que o papel de um ministro é corrigir problemas e fazer mudanças. O Partido Socialista e o Chega concordam que a reapreciação das provas deve ser gratuita. Quanto à existência de uma época especial, dizem que é sinal de que o governo falhou. Já o PSD acredita que é a garantia de que nenhum aluno vai ser prejudicado. Esta tarde no Explicador, os três partidos estiveram em debate para fazer o rescaldo das declarações de Fernando Alexandre. Maria José Aguiar, do Chega, critica o ministro e insiste na proposta já feita por André Ventura de que a reapreciação das provas deve ser gratuita.

Era muito importante que o ministro desse um sinal a estes jovens, a estas famílias, em prol da dita transparência que o ministro, ainda hoje, durante a conferência de imprensa que deu, foi claro ao falar tantas vezes em transparência. Então, que desse esse sinal isentando os alunos de pagar a reapreciação e de poderem pedir a reapreciação sem ter que poder pagar em nome dessa dita transparência.

Maria José Aguiar, do Chega. Já o Partido Socialista, pela voz da deputada Aida Carvalho, concorda com o Chega sobre a reapreciação dos exames e acrescenta que Fernando Alexandre continua em negação perante o problema.

Continua em negação. Nós também temos relatos às 17h que ainda existem problemas nas classificações. O senhor ministro nota, de facto, que o seu cargo não está em risco e, portanto, cumpriu a sua missão. Parece-nos que ele não cumpriu a sua missão. A sua missão ainda está em curso, não concluiu com sucesso, terá um longo caminho para esclarecer.

Aida Carvalho, que diz que as escolas estão a viver um momento de instabilidade. Em defesa deste processo chega o PSD. Pedro Alves defende que a época especial permite que nenhum aluno seja prejudicado.

Não é o reconhecimento de que as coisas não correram bem, antes pelo contrário, é o reconhecimento de que ninguém será prejudicado. Foi esse o ponto de partida para um processo de mudança e transformação que é importante para o sistema educativo, que é fundamental para o processo de avaliação externa e que é também uma ferramenta que hoje percebemos de grande transparência e que permite aferir efetivamente aquilo que é o processo de classificação.

Pedro Alves, ouvido no Explicador da Tarde Política. Também o PCP defende que os estudantes possam pedir gratuitamente a reapreciação das notas dos exames nacionais. A líder da bancada parlamentar, Paula Santos, considera que as questões levantadas por todo este processo continuam sem solução.

Os problemas estão longe de estarem resolvidos, esta é que é a verdade. Hoje, durante o dia, foram inúmeras as situações em que vimos estudantes que não têm a nota, estudantes que viram as suas notas alteradas, estudantes que ao consultarem os seus exames não correspondia àquilo que tinha sido o exame que realizou. E isto demonstra, de facto, que não há fiabilidade neste procedimento.

Paula Santos, em declarações aos jornalistas esta tarde. A líder da bancada comunista também defende que o governo deveria avançar com a isenção de pagamento da taxa de €25 para os estudantes que pretendem pedir a reapreciação das provas. A FENPROF acusa o governo de lançar um clima de suspeição sobre os professores. O secretário-geral da FENPROF, José Feliciano Costa, critica Fernando Alexandre por ter colocado a responsabilidade dos professores nos professores e no júri nacional de exames. Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, a FENPROF aponta para o único responsável.

Ele lançou um clima de suspeição em relação aos professores. Há professores que têm provas e que não as corrigem ou fazem ali um compasso de espera e, portanto, isso vai votando o processo. Mas isso também vem à imagem do que disse o primeiro-ministro. O ministro já tinha lançado um clima de suspeição em relação aos professores, acusando-os de coisas parecidas com estas. Isto, de facto, é gravíssimo, porque o que está aqui é um problema muito complicado, que tem um responsável e que se chama Fernando Alexandre.

O secretário-geral da FENPROF, em declarações aos jornalistas depois do encontro com o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. No Reino Unido, o novo primeiro-ministro já tem novo governo, marcado pelo afastamento dos aliados de Keir Starmer. No primeiro discurso como primeiro-ministro, Andy Burnham prometeu fazer as mudanças mais profundas dos últimos 40 anos. Nos Explicadores da Tarde Política, o especialista em assuntos europeus, Henrique Burnay, diz que o novo primeiro-ministro quer ir em busca dos eleitores descontentes.

No fundo, ir buscar eleitores que são tradicionalmente eleitores descontentes, que esperam que o Estado os ajude. E nisso, de facto, encontrámos no Burnham um discurso estatista, de vamos ajudar as pessoas que ficam para trás, vamos resolver os problemas dos anos 80 e das indústrias que fecharam. Pode ser, e isso seria uma coisa curiosa, e acho que vale a pena ficarmos à espera para ver, se Burnham encontra um lugar para os partidos sociais-democratas europeus que têm andado à procura de um sítio.

As explicações do especialista em assuntos europeus, Henrique Burnay, no explicador da tarde política dedicado à política britânica. E o primeiro-ministro português já felicitou Burnham pela nomeação como primeiro-ministro do Reino Unido. Na rede social X, Luís Montenegro relembra os fortes laços humanos e históricos que unem os dois países. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump afirma ter tido uma conversa muito produtiva com o novo primeiro-ministro britânico. O presidente norte-americano garante que ambos os líderes vão se encontrar em breve para tratar de temas de interesse mútuo. Na rede social Truth Social, Donald Trump considera que o novo primeiro-ministro tem uma grande tarefa pela frente, mas oferece a ajuda do país. Os Estados Unidos começaram mais uma ronda de ataques contra o Irão. É já a décima noite seguida. A informação foi avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos, que como tem sido habitual, explicam que os ataques têm como objetivo degradar ainda mais as capacidades militares iranianas usadas para atacar o transporte comercial no Estreito de Ormuz. E no futebol, o Sporting venceu hoje o Estrasburgo por 7x0, num jogo de preparação. Sete gols, quatro deles de reforços da equipe de Alvalade: Dombele, Altimira, Anderson e Zalazar. O jogo ocorreu no Estádio Algarve, frente aos franceses do Estrasburgo. Na análise, João Castro, adepto do Sporting, considera que os reforços entraram todos bem, mas destaca a performance de Dombele.

Eu gostei de todos, obviamente, mas Dombele se destacou quanto a mim. Em relação aos demais, um pouquinho mais do que os restantes. Gosto muito do Silas, tinha dito na rádio que ia ser, por acaso, a surpresa da época em termos de reforços, porque veio claramente pra uma posição mais secundária ou de rotação, mas está a sumir. Mas tanto o Altimira, que fez um belo jogo, e depois a entrada do Zalazar também é grande, conquistando logo um pênalti e marcando um gol. Falta ver um pouquinho mais do Derry, mas de resto, a verdade é que os reforços entraram todos bem.

O adepto João Castro nota ainda algumas semelhanças no jogo desta segunda-feira com as táticas da seleção espanhola neste mundial.

É um Sporting com algumas dinâmicas do ano passado, algumas dinâmicas que se viu, por exemplo, agora na Espanha também. Algumas dessas dinâmicas também vi fazendo a comparação, mas obviamente quando mudas um pouquinho os jogadores ou o perfil dos jogadores, mudam-se também as dinâmicas da equipe ou um pouco as características da equipe, mas claramente, rapidamente estes jogadores têm que fazer esquecer, quer Trincão, quer Gyökeres.

O adepto do Sporting, João Castro, em entrevista à Rádio Observador. A formação leonina volta a jogar no sábado frente ao Mónaco, no Troféu Cinco Violinos, no Estádio José de Alvalade, a partir das 19h30. Ponto final neste jornal da 13h00, a informação volta a ser atualizada às 13h30.