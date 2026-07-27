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As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Começamos pelos incêndios em França. Oitenta e quatro bombeiros já ficaram feridos no combate às chamas desde o início do incêndio de Gironde. Segundo o jornal "Le Monde", só este domingo, nove operacionais sofreram ferimentos durante o combate às chamas. As autoridades garantem que não há vítimas civis. Os incêndios em França já queimaram 115 mil hectares. O ministro do Interior francês fala de uma situação sem precedentes e revela que por dia há 30 a 49 fogos no país. O incêndio que continua a levantar maiores preocupações é o de Gironde, na região onde se situa a cidade de Bordéus. Duzentos e vinte mil pessoas já tiveram de ser retiradas de casa. Em Gironde vivem mais de 20 mil portugueses, pelo menos três mil dos quais vivem nas zonas afetadas pelos fogos. Esta segunda-feira, o presidente de França, Emmanuel Macron, vai reunir em Paris o gabinete de crise para avaliar novas respostas aos incêndios no país. E no terreno, as operações do contingente português em Bordéus não estão a ser fáceis. Em declarações à RTP, o adjunto de Operações e Proteção Civil, Alexandre Penha, explica que o fumo denso e a falta de visibilidade impediram o apoio aéreo nas últimas horas, num combate que se mantém, diz, "extremamente difícil".

Ontem acabamos por não fazer a última missão do dia, por dificuldade dos pilotos descolarem. Não existia visibilidade, o que condiciona a segurança à descolagem. Portanto, foi uma das razões para não se fazer essa operação. E mesmo hoje de manhã vimos a operação ser retardada no seu início porque o fumo estava denso e mais uma vez, questões de segurança não permitem estas aeronaves que voam à linha de vista poderem descolar.

A segurança dos pilotos é prioridade e enquanto o fumo não der tréguas, os meios aéreos não vão levantar voo. Este é, no entanto, um cenário complexo e de incertezas.

O que se espera para as próximas horas, para os próximos dias, ainda é um combate muito difícil, sendo que não há uma perspectiva para um controle total, estando a ser avaliada, inclusivamente com algumas das equipes, a possibilidade de continuação da missão.

Caso a situação em Portugal se agrave nos próximos dias, a equipe terá de regressar. Essa é a condição de prolongamento.

Nós viemos com uma missão de cinco dias. Estamos a aguardar por um pedido oficial de prolongamento. Teremos que fazer uma avaliação daquilo que são as condições, tanto para a continuação aqui, como as condições de risco no nosso próprio país. Nós estamos a retirar capacidades nacionais para poder ajudar os outros países, em contributo um pouco daquilo que também já fizeram por nós.

São as declarações do responsável pelo contingente de ajuda portuguesa em Bordéus, Alexandre Penha. Ainda este sábado, em declarações aos jornalistas, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, avançou que o dispositivo de ajuda aos países vizinhos pode vir a ser reforçado, sempre em concordância com a situação dos incêndios em Portugal. Em França, são mais de 120 os operacionais portugueses que estão a ajudar no combate às chamas. Já em Espanha, a evolução dos incêndios está a ser positiva, mas lenta. É o que diz o ministro da Administração Interna, que reuniu com o comitê de emergência para gerir a resposta à crise. No final, através de uma publicação na rede social X, fez um ponto de situação. Diz que houve algumas melhorias significativas de sábado para domingo. O ministro espanhol recordou ainda que os fogos que atingem o centro do país são os maiores e os mais agressivos da história de Espanha. Já arderam mais de 153 mil hectares, seis vezes a área ardida no ano passado no país. Só em Ávila foram mais de 50 mil. O governo espanhol também já deu a ordem. A população retirada só voltará à casa quando as condições forem seguras. Ainda nos incêndios, mas em Portugal, está em resolução. O incêndio de Soure, no distrito de Coimbra, 90% do perímetro do fogo está sob controle, segundo avançam os bombeiros de Soure à RTP. Neste momento, continua no terreno quase 200 operacionais, apoiados por mais de 50 viaturas. O incêndio começou mais agressivo por ter sido alimentado por eucalipto e também foi bastante influenciado pelo vento. Apesar de o ambiente agora estar mais calmo, o presidente da Câmara de Soure avança que este é um segundo incêndio na região em 24 horas.

Felizmente, foi um fogo completamente florestal, longe dos perímetros urbanos, mas é de dizer, dar nota que em 24 horas tivemos dois fogos com alguma intensidade no arranque, um no nosso concelho, outro no limite, no concelho de Pombal, mas no limite do nosso concelho, o que demonstra bem os cuidados que vamos ter esta época toda e que com certeza, com o nocimento da tempestade Kristen e com todo o material que está neste momento posto no solo, será um verão intenso e de muito cuidado e de muita atenção. E está provado nestes dois incêndios.

O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, com o ponto de situação do incêndio à RTP, à Rádio Observador. A Proteção Civil de Coimbra garante ainda que não há feridos a registar desta ocorrência, nem habitações em risco. A esta hora há um incêndio ativo no país, em Ponte de Lima. Reúne quase meia centena de operacionais, apoiados por uma dezena de viaturas O INEM rejeita qualquer desmantelamento do dispositivo de emergência e nega a retirada de 100 ambulâncias do serviço. É a resposta do instituto às denúncias da Comissão de Trabalhadores. Num comunicado, a comissão tinha alertado que a transferência destas viaturas para as unidades locais de saúde as deixaria fora de serviço, comprometendo assim a capacidade de resposta às necessidades das populações. Em resposta, o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, garante que o dispositivo de emergência não está em causa. Quanto à eventual substituição das atuais ambulâncias de suporte imediato de vida por viaturas ligeiras, o instituto esclarece que se trata de um ajustamento dos meios às missões das equipas, assegurando que esta é uma alteração que não terá impacto na assistência prestada aos utentes. Na atualidade internacional, foi abatido pelas autoridades alemãs em Berlim o suspeito do ataque na marcha LGBT. A caça ao homem terminou com a morte de Abdul Balout, de 21 anos, que foi abatido pelas autoridades após ter sido cercado numa horta comunitária no bairro de Spandau. A informação foi confirmada pelo porta-voz da polícia de Berlim, Florian Nath, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

O suspeito avançou na direção das forças de segurança com uma arma branca. Perante essa ameaça, a polícia recorreu ao uso de armas de fogo. Na sequência dos disparos, o suspeito sofreu ferimentos graves. Apesar das manobras de reanimação realizadas pela equipa médica de emergência, acabou por falecer no local.

O porta-voz da polícia de Berlim, com o resumo da operação que terminou com a morte do suspeito do ataque na marcha LGBT. O jovem estava a ser procurado desde a noite anterior por todo o país, incluindo fronteiras, aeroportos e estações ferroviárias. O ataque, realizado através de um atropelamento no Parque Tiergarten, provocou um morto e pelo menos 29 feridos. O ministro do Interior alemão e o governo já classificaram oficialmente o incidente como atentado terrorista islâmico. Donald Trump nega que os Estados Unidos estejam a ficar sem munições na guerra contra o Irão. Ao Wall Street Journal, o presidente norte-americano garante que os Estados Unidos têm mais munições do que qualquer outro país no mundo e muito mais do que aquilo de que precisam. A declaração surge depois das notícias da imprensa norte-americana que davam conta das preocupações da administração com a redução dos estoques de alguns sistemas de interceção de mísseis Patriot. Segundo o Wall Street Journal, o chefe do Estado-Maior Conjunto tinha alertado a Casa Branca para a diminuição das reservas de alguns intercetores de defesa aérea. As especulações sobre os níveis de armamento norte-americano surgem numa altura em que Donald Trump mantém em pausa os ataques ao Irão pelo segundo dia consecutivo. A administração norte-americana diz que a suspensão tem como objetivo abrir espaço à diplomacia. O embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mike Waltz, diz que o presidente norte-americano está a dar uma oportunidade às negociações, mas deixa um aviso: todas as opções continuam em cima da mesa. Do lado iraniano, as autoridades dizem estar disponíveis para suspender os ataques se os Estados Unidos mantiverem a pausa nos bombardeamentos. Ainda assim, Teerão continua a desconfiar das intenções de Washington. No desporto, Tadej Pogačar é o vencedor da Volta à França pela quinta vez. O esloveno é já o mais novo ciclista com tantos títulos nesta que é a maior competição mundial de ciclismo. Na última etapa em Paris, acabou por ser Van der Poel a terminar em primeiro lugar, mas é Pogačar, de 27 anos e com uma média de velocidade de 33 km/h na competição, que se junta hoje aos ciclistas mais vitoriosos da Volta à França. Acaba assim uma competição marcada pelas ondas de calor que encurtaram o caminho, mas também pelos incêndios florestais que se fizeram sentir no território francês. Notícia de fecho neste jornal da 01:00. O essencial da informação é atualizado à 13h30.