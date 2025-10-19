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As notícias com Vasco Maldonado Correia.

Boa noite. Custou, mas foi. O Sporting teve de ir a prolongamento para vencer o Paços de Ferreira na Taça de Portugal, 3 a 2. É o resultado final que apura os Leões para a quarta eliminatória da prova rainha. O Paços de Ferreira esteve duas vezes na frente do marcador, com gols de Lumungo e João Vítor, mas o Sporting conseguiu empatar das duas vezes, por intermédio de Pedro Gonçalves e Yoann. Com 2 a 2 no marcador, foi preciso recorrer a prolongamento e a um autogol de Tiago Ferreira ao minuto 104 para selar as contas do encontro. No final, o técnico Rui Borges sublinhou que não podia pedir mais à equipe e garantiu que todos estavam avisados para as dificuldades de jogar na prova rainha.

Sabemos muito bem. Eu já estive nos escalões inferiores e sei muito bem aquilo que é a motivação de uma equipe que vem de baixo defrontar uma grande equipe, principalmente nós, que somos campeões nacionais, num campo difícil de jogar, perante os adeptos também, importantes para aquilo que era o Paços. Bolas longas criaram-nos sempre alguns problemas nas segundas bolas e foi um pouquinho o jogo do Paços. Tivemos que nos adaptar um pouco a isso. E a equipe foi comprometida.

Do lado do Paços de Ferreira, o treinador Filipe Cândido mostra orgulho pelo trabalho da equipe. Considera que teria sido mais justo chegar às grandes penalidades.

Recordo-me que só o Porto e o Nápoles fizeram dois gols a esta equipe. Aquilo que o Sporting tem feito ao longo dos últimos tempos também prova o valor que tem, mas conseguimos, de alguma forma, dividir o jogo. Foi pena. Um gol de bola parada e um autogol aqui já perto do fim. Talvez os jogadores, por aquilo que fizeram, mereciam pelo menos ir aos pênaltis.

Reações à vitória sofrida do Sporting na capital do móvel frente ao Paços de Ferreira. Antes dos Leões, já o Porto tinha carimbado a passagem à próxima fase da Taça de Portugal. Uma vitória por 4 a 0 frente ao Celoricense, com Samu em destaque. O avançado espanhol saiu do banco para assinar um hat-trick em apenas 10 minutos. Bendarek fez o outro gol dos Dragões. O técnico Francesco Farioli deixa elogios ao adversário, que jogou no quarto escalão, mas que mostrou muita qualidade.

"Como disse, todos os jogos de futebol são difíceis. Hoje também se viu, tal como em outros campos, como foi complicado. Temos de dar crédito ao nosso adversário pela sua atenção na defesa, por se manter muito compacto e por fechar todas as possibilidades. E depois, claro, com o tempo e com o acumular de situações, conseguimos obter um resultado melhor e ter mais alguns momentos e mais algumas oportunidades."

E depois dos elogios de Farioli, também o treinador do Celoricense, Rafael Seixas, se mostrou orgulhoso pela imagem que a equipe deixou.

Eles são uns guerreiros, eles merecem tudo aquilo que passaram esta semana, merecem todos os momentos que vão viver ainda hoje. Eu só tenho que agradecer a eles, eu sou um privilegiado por estar à frente deles, mas quem merece isso tudo são eles. Eu só tenho que agradecer, porque eles acreditam em nós, na equipe técnica. Nós tentamos delinear a melhor estratégia. Não sei se foi a melhor ou não, mas eles estão de parabéns.

Rafael Seixas, técnico do Celoricense, depois da derrota frente ao Foco do Porto. Noutros jogos em destaque deste sábado, o Braga, que venceu o Bragança por uma bola a zero e para três equipes do primeiro escalão, já eliminadas nesta fase. O Estrela da Amadora caiu frente ao alpendourado do Campeonato de Portugal com um gol do filho de Rui Borges. Já o Alverca perdeu nos pênaltis frente ao União de Leiria e o Gil Vicente foi eliminado pelo Académico de Viseu. Na política, o presidente da República não comenta a proibição do uso da burca em espaços públicos. Quer esperar para ver o documento final.

É uma questão, obviamente, que divide as opiniões, senão não teria havido quem votasse a favor, quem votasse contra e quem se abstivesse. E eu vou ter de esperar para ver.

Qual é a sua avaliação?

E, portanto, eu não queria, sobre essa matéria, estar a formular nenhuma opinião, porque quero ver a versão final, como quero sempre ver a versão final das leis da Assembleia.

Declarações cautelosas do presidente da República em declarações à Sic Notícias em Lisboa. Quem concorda com a lei é Luís Marques Mendes, candidato a Belém, que assegura que não está em causa nenhum ataque aos imigrantes. O social-democrata esteve esta tarde na fila, onde se mostrou a favor por três razões.

Se fosse a proibição do véu, eu acharia mal. Sendo a proibição da burca, eu acho bem. Primeiro, em defesa da dignidade da mulher. Depois, porque usar cara tapada ou cara escondida em recinto público é violar as regras mínimas da vida em sociedade. Terceiro, também por uma questão de segurança. Cara tapada não favorece a segurança. Por isso, acho bem esta decisão. Acho que não pode ser vista como uma decisão contra os imigrantes, mas sim uma decisão a favor da defesa dos nossos valores culturais.

Na corrida às presidenciais, Henrique Gouveia Melo afirmou-se que um chefe de Estado tem que ser isento, não pode ser um cavalo de Troia de um partido, expressão usada, e que se fosse eleito, Marques Mendes ficaria com uma dívida por cobrar ao PSD. Ora, o candidato apoiado pelos social-democratas pede que não se baixe o nível da campanha, mas relaciona as críticas de Gouveia Melo às sondagens.

Gouveia Melo especializou-se em, dia sim, dia não, dizer mal de mim e fazer ataques pessoais. Eu acho que não é muito bonito, mas eu compreendo. Ele está a descer nas sondagens e eu estou a subir nas sondagens. Em qualquer circunstância, devo dizer que eu não lhe vou responder na mesma moeda, porque é preciso elevar o debate e fazer uma campanha pela positiva. Eu penso sobretudo no país.

Pedido de Luís Marques Mendes, que garante que sendo eleito vai ser tão independente como foram Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, presidentes que, no entender do candidato, mostraram independência em relação aos partidos que os apoiaram e de onde eram oriundos. O secretário-geral do PCP não dá como fechado o apuramento dos votos das eleições autárquicas em Lisboa. A Assembleia de Apuramento Geral dos votos terminou a contagem final ontem. O Chega ficou três votos à frente da CDU, o que na prática não muda nada em relação ao cenário que saiu da noite eleitoral. O Chega mantém-se com dois vereadores, a CDU com apenas um. Hoje, no Porto, Paulo Raimundo, o líder comunista, avisa que o partido ainda vai avaliar o próximo passo a dar.

O apuramento geral está finalizado. Não tenho a certeza que o processo esteja finalizado. Portanto, estamos a avaliar agora também, quer os números, quer os relatórios.

Por que é que diz que não tem a certeza que esteja finalizado?

Porque é como disse, nós estamos agora a analisar, foi tornado público há pouco tempo. Não é só um problema de números, é também um problema de considerações sobre os números e, portanto, estamos a ver todas as possibilidades que existem para, se entendermos, o processo não terminar hoje.

Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas no Porto, sublinhou ainda que a CDU conseguiu subir a votação em Lisboa, mas não dá para já o processo como terminado. Na atualidade internacional, o Hamas anunciou hoje a entrega dos restos mortais de mais dois reféns israelitas encontrados em Gaza. Acontece numa altura em que Israel está a manter encerrada a passagem de Rafah. A reabertura deste ponto vital para a entrada de ajuda humanitária depende, de acordo com as autoridades israelitas, do cumprimento por parte do grupo terrorista palestiniano das obrigações em relação à devolução dos reféns vivos ou mortos, sendo que desde a assinatura do acordo de cessar-fogo, o Hamas entregou os últimos 20 reféns vivos, mas apenas 10 dos 28 corpos que detém ainda na faixa de Gaza. São as maiores manifestações nos Estados Unidos desde o início do mandato de Donald Trump. Milhões de pessoas são esperadas nas ruas e têm saído ao longo deste sábado num protesto contra as políticas do presidente norte-americano. Ao todo, foram convocadas cerca de 2500 ações em todos os 50 estados. A mobilização nacional pacífica intitulada No Kings, ou seja, "aqui não há reis", apresenta-se como movimento de oposição ao que dizem ser um pendor autoritário do chefe de Estado. O senador democrata Bernie Sanders marcou presença no protesto, acusa Trump de se juntar aos mais ricos do planeta para tomar de assalto o sistema político dos Estados Unidos.

This moment is not just about one man's greed, one man's corruption.

Ouvimos aqui Bernie Sanders dizer que este movimento não se resume apenas à ganância, corrupção ou desprezo pela constituição de um único homem, mas que se trata de um punhado das pessoas mais ricas do planeta que, numa ganância insaciável, sequestraram a economia norte-americana e o sistema político para enriquecer às custas das famílias trabalhadoras do país.

At the expense of working families throughout this country.

É o que diz o senador do Vermont, Bernie Sanders, conhecido opositor de Donald Trump, aqui num registo captado pela SIC Notícias, a dar conta que o governo norte-americano está paralisado há três semanas, depois de democratas e republicanos não terem chegado a acordo para o orçamento federal. É já o terceiro maior shutdown, é esse o termo técnico, shutdown governamental da história do país, ainda sem fim à vista.