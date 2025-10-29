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Jornal da Meia Noite, edição de Laura Figueiredo. Depois da Lei da Nacionalidade ter sido aprovada pelo Parlamento, Luís Montenegro acredita que o diploma vai ter luz verde do Presidente da República. O Primeiro-Ministro fala numa lei equilibrada e assegura que o objetivo do governo é unir os portugueses.

Em conferência de imprensa no Palácio de São Bento, minutos depois da Lei da Nacionalidade ter sido votada no Parlamento, Luís Montenegro lembrou que a lei foi aprovada por 70% dos deputados e acredita que Marcelo Rebelo de Sousa vai concordar com a avaliação feita pelo governo. João Gama.

Um dia marcante para a democracia portuguesa. É como Luís Montenegro descreve a aprovação do Orçamento do Estado, na generalidade, e a nova Lei da Nacionalidade. O Primeiro-Ministro lembra que conseguiu o apoio de 70% dos deputados e rejeita qualquer desconforto.

Esses são os nossos objetivos, e nós tentamos prossegui-los independentemente dos cartazes que qualquer partido político possa ter na rua.

O Chega que colocou cartazes onde se pode ler que Portugal não é o Bangladesh. O governo conseguiu aprovar a Lei da Nacionalidade e Luís Montenegro deixa críticas a quem ficou de fora, como o Partido Socialista.

Continuar a não reconhecer o erro cometido nos últimos anos.

Uma lei que serve a Luís Montenegro de mote para explicar o que é ser português.

Para trabalhar em Portugal, não é preciso ser português, mas para ser português, é preciso muito mais do que trabalhar em Portugal.

E o Primeiro-Ministro promete não ficar por aqui.

Em breve, apresentaremos também a Lei de Retorno para podermos ter um mecanismo de repatriamento e melhor cooperação com os países de origem de imigrantes que não respeitem as regras que estão estabelecidas.

Luís Montenegro não adivinha o que irá fazer Marcelo Rebelo de Sousa quando o documento chegar a Belém, mas confiança não falta ao Primeiro-Ministro.

E respeitaremos aquela que for a sua decisão, embora a minha e a nossa convicção é que há todas as razões para se proceder à promulgação do decreto que sairá da Assembleia da República, à sua publicação e à sua entrada em vigor.

Marcelo excluiu remeter para o Tribunal Constitucional a Lei de Estrangeiros. Também houve tempo para a aprovação do Orçamento do Estado. O Primeiro-Ministro deixa avisos à oposição com foco no Chega e no Partido Socialista.

Mas estes, em particular, têm a responsabilidade de não desvirtuar o orçamento, nem pôr em causa o rumo virtuoso das contas públicas.

Luís Montenegro, na sala da Loureira do Palácio de São Bento, afirma que o governo está a trabalhar para unir os portugueses.

A reportagem do jornalista João Gama, com a conferência de imprensa de Luís Montenegro no Palácio de São Bento e no final de um dia marcado pela aprovação do Orçamento do Estado na generalidade e pela aprovação da nova Lei da Nacionalidade.

E Laura, a Lei da Nacionalidade foi aprovada com votos da AD e também do Chega.

O acordo cumpriu-se. PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal votaram a favor da Lei da Nacionalidade. O PSD cedeu na perda da cidadania para lá dos 10 anos, caso tenha sido obtida de forma fraudulenta. Já o Chega cedeu na perda automática de nacionalidade, que assim só é possível por decisão judicial. A lei foi aprovada com 157 votos a favor e 64 votos contra do PS e da restante esquerda. No debate ao início da noite na Assembleia da República, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou o discurso utilizado pelo governo.

Para nós é inaceitável que continuem a utilizar uma linguagem das portas escancaradas. E quero, por isso, deixar ficar um convite ao senhor ministro, que já lhe fiz particularmente: é que nós, e eu estou muito disponível, para que com todas as forças e serviços de segurança, em que também podem e devem participar os líderes parlamentares, que pelo menos desde 2012 e 2013 acompanharam a avaliação Schengen nas fronteiras de Portugal, podermos discutir aberta, francamente e lealmente como é que o país ficou mais ou menos seguro com a reforma da arquitetura dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras.

José Luís Carneiro pediu ainda a António Leitão Amaro que se retratasse por ter acusado o PS de querer fazer uma reengenharia demográfica com a imigração. Já o Chega, pela deputada Cristina Rodrigues, cantou vitória com a aprovação deste texto, criticando os portugueses criados pela burocracia.

Hoje é um grande dia para Portugal e para os portugueses, mas para os portugueses que têm mesmo sangue português a correr nas veias. Não é os portugueses feitos na AIMA, são os portugueses que nasceram aqui, são os portugueses filhos de portugueses, netos de portugueses. São esses portugueses, não são aqueles que foram feitos burocraticamente.

Cristina Rodrigues, no debate que aprovou a Lei da Nacionalidade de forma definitiva. Diploma segue agora para as mãos do Presidente da República.

Entretanto, o dia marcado também pela aprovação do Orçamento do Estado, foi aprovado com o PS a dizer que não quer ser a desculpa para o falhanço do governo.

Os socialistas abstiveram-se e, com isso, o Orçamento do Estado para 2026 foi aprovado. Tal como o PS, também o PAN e o JPP se abstiveram. Já o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Livre e o Bloco de Esquerda votaram contra. No encerramento do debate, o governo vincou a necessidade de estabilidade política depois de um ciclo de várias eleições. Miguel Vítor Dias.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, puxou dos galões e lembrou que o país decidiu continuar com este governo. Isto para vincar a necessidade de manter a estabilidade e fazer um balanço positivo do mandato de Luís Montenegro.

Este orçamento é mais um passo seguro numa estratégia que tem dado resultados, porque há algo que é hoje inegável: Portugal está hoje melhor do que estava há um ano e meio.

O governo viabilizou este orçamento com a abstenção do PS, que não quis ser o álibi do Primeiro-Ministro.

Não será o PS que dará neste orçamento a este governo

Uma desculpa para o seu falhanço.

Quem pôde assim votar contra, sem pôr em causa a aprovação, foi o Chega, com André Ventura a colar este documento ao Partido Socialista.

Este é um mau orçamento para Portugal. É um mau orçamento porque continua a fazer o mesmo que o Partido Socialista fez: tirar a uns e dar aos outros.

Mas também à direita surgem críticas de um orçamento comparado a um fruto.

Não a este orçamento toranja, laranja por fora, rosa por dentro.

Mariana Mortágua, da Iniciativa Liberal, com o Livre, a rejeitar o esvaziamento político do orçamento e a anunciar os cavaleiros do bem.

Já a partir de amanhã apresentaremos vários cavaleiros orçamentais, cavaleiros do bem, porque são propostas que ajudam, por exemplo, os pais das crianças com câncer ou doença crônica a estarem mais tempo com as suas famílias, para que o IVA seja reduzido.

Isabel Mendes Lopes, do Livro, num debate em que o PCP apela à mobilização da população em manifestações e em que Mariana Mortágua, do Bloco, criticou o PS por assinar esta política, que diz que é definida pelo Chega.

Miguel Viseiro Dias com os destaques do debate do Orçamento do Estado, que segue agora para a discussão na especialidade e que é definitivamente votado no final de novembro.

Paulo Portas não vai ser candidato a Belém, uma confirmação dada a Nuno Melo há alguns dias.

Assim, fica aberta a porta no CDS para a discussão sobre as eleições presidenciais. A decisão não vai ser tomada já, no Conselho Nacional que decorre no Largo do Caldas. Na próxima semana, aí sim, Nuno Melo deverá propor uma posição oficial à direção do CDS. Ainda assim, lembra que o partido integra uma coligação, sendo que o PSD apoia Luís Marques Mendes. Por agora, Nuno Melo quis apenas frisar que o CDS vai apoiar um candidato que seja expressão de um Estado de Direito Democrático, sem extremos e sabendo que não há ninguém da família política do CDS.

Proteção Civil, e agora mudando de assunto, a Proteção Civil contabilizou mais de 780 ocorrências até às 19h, devido ao mau tempo. Só em Lisboa, até às 22h, registaram-se mais de 170.

A maioria foi registrada na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Vale do Tejo, de acordo com uma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Para além das inundações, o vento forte provocou, sobretudo, quedas de árvores e de estruturas e obrigou também a limpezas de estradas. Uma mulher ficou ferida com gravidade na sequência das inundações na freguesia de Barcarena, que, de acordo com o presidente da Câmara de Oeiras, é uma das zonas do Conselho mais suscetíveis às intempéries. Esta quarta-feira, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja devido à chuva forte, trovoadas e vento.

Vamos agora também, Laura, para a atualidade internacional. O furacão Lisa está a deixar um rasto de destruição nas Caraíbas. Já passou no Haiti e na República Dominicana, está agora na Jamaica, antes de seguir para as Bahamas e Cuba.

Mortos, casas destruídas, inundações e árvores caídas é o cenário atual no Haiti e na República Dominicana. Agora, o fenômeno, que já é considerado pelos especialistas como a tempestade mais forte deste ano, está a afetar a Jamaica. Ao Observador, o climatologista Mário Marques esclarece que o aquecimento das águas do mar e a maior quantidade de vapor de água na atmosfera contribuíram para a intensificação do fenômeno.

Ganhou muita intensidade e, neste momento, é categoria cinco e vai atravessar a Jamaica como categoria cinco. E o principal fator de destruição que pode ocorrer é mesmo a capacidade de atravessar, de forma muito lenta, o território da Jamaica, o que faz dele um potencial ciclone, neste caso, furacão destruidor, porque ele vai atravessar a quase 10 km/h o território da Jamaica.

Climatologista Mário Marques, numa entrevista à Rádio Observador. O governo jamaicano decretou, entretanto, evacuações obrigatórias e abriu centenas de abrigos, apesar de muitos habitantes resistirem a sair de casa.

Agora no desporto, o Sporting venceu o Alverca 5x1, em Alvalade, num jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

Os jovens de 18 anos, Giovani Kenda e Salvador Blopa, avisaram na partida. Fotis Ioannidis fez o quinto e último do Sporting. Alverca acabou mesmo por marcar. Sandro Lima fez o gol de honra para os ribatejanos. Para além dos cinco gols, a exibição do Sporting ficou marcada pela estreia de cinco jovens da formação. Salvador Blopa, Flávio Gonçalves, Cris Grambaí, Ryan Lucas e João Muniz fizeram o primeiro jogo oficial pela equipa principal. No final da partida, o técnico dos Leões, Rui Borges, elogiou a exibição dos jovens e agradeceu o trabalho do treinador da equipa B, João Gião.

A malta que é da equipa principal deu uma resposta fantástica nesse sentido. Todos muito ligados, todos muito disponíveis. Vê-se bem que a energia é coletiva. Os miúdos, é mérito deles. E deixar aqui também um agradecimento e enaltecer o trabalho do Mister Gião naquilo que é o trabalho da equipa B também. Na segunda liga, estão cada vez mais maduros, mais competitivos. É mérito deles, é mérito do trabalho deles, naquilo que é o seu dia a dia, no seu habitat, que é a equipa B, à espera de uma oportunidade para a equipa principal. E todos eles corresponderam da melhor forma.

Com esta vitória, o Sporting carimba o passaporte para a Final Four da Taça da Liga, que vai ser jogada em Leiria, em janeiro. Os Leões podem ter como adversário na meia-final o Futebol Clube do Porto ou o Vitória de Guimarães.

Agora, meia-noite e 10. Para fechar, Laura, outros temas que vão marcando a atualidade a esta hora.

O governo dos Açores vai adiantar os salários em atraso aos trabalhadores da base das Lajes, na Ilha da Terceira, se o governo da República não o fizer. É uma confirmação do vice-presidente do governo regional, Artur Lima. Os funcionários portugueses, ao serviço dos Estados Unidos, têm parte do salário em atraso, devido à paralisação da administração norte-americana, por não ter sido aprovado o orçamento federal do país. As eleições do Benfica estão sob suspeita. O clube denunciou à Comissão Nacional de Proteção de Dados a recolha ilegal de dados pessoais durante o ato eleitoral feito no sábado. Em comunicado, o Clube da Luz aponta para situações em que dados como o nome e número de sócio foram recolhidos sem autorização. O Benfica acrescenta que vários sócios reportam ter recebido mensagens de telemóvel e e-mails a apelar ao voto na Lista F, capotada pelo candidato João Noronha Lopes. Na atualidade internacional, o grupo criminoso Comando Vermelho paralisou parte do Rio de Janeiro como represália por uma megaoperação policial. De acordo com a Rio Ônibus, várias vias importantes do Rio de Janeiro foram cortadas. Pelo menos 50 autocarros de transporte público foram roubados e utilizados pelos traficantes para bloquear ruas e avenidas. Os danos foram causados na sequência de uma megaoperação policial levada a cabo pelas forças do Rio de Janeiro, que causou mais de 60 mortos e cerca de 80 detidos.