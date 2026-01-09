Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Socorro do INEM. Jornal da meia-noite com José Rafael Lopes e começamos nas eleições presidenciais. António José Seguro garante que os candidatos às eleições presidenciais não são todos iguais.

O socialista diz que está na corrida contra a lama e contra os extremismos. Alguns dos destaques do último momento de campanha do dia de António José Seguro, o candidato a Belém tentou mostrar o que o separa dos outros candidatos e, a título de exemplo, João Gama utilizou a saúde.

Em Portalegre, António José Seguro começou por definir o que Portugal deve ser para lamentar o que Portugal não tem.

Por isso entendi que no primeiro ano do meu mandato não descansarei um minuto, enquanto não conseguir que todos os partidos e o governo acordem numa solução duradoura e estável, para que os portugueses possam ter acesso à saúde a tempo e horas.

A saúde tem estado na ponta da língua do candidato a Belém e no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa quebrou o silêncio sobre as dificuldades do INEM, o socialista insiste.

Eu não aceito e indigno-me, porque é para nos indignarmos. Revolto-me mesmo com a falta de socorro e de emergência aos portugueses.

Seguro promete ser o garante da coesão social se chegar ao Palácio de Belém e derrotar a cultura de trincheiras que encontra na política portuguesa.

E para elevar o debate, a qualidade do debate público e o debate político em Portugal contra a lama, contra os extremismos, porque isso é que também afasta as pessoas da política. E é que muitas vezes dizem: "são todos iguais". Não, não somos todos iguais na política.

Candidatos diferentes na corrida a Belém, sem mencionar nomes, António José Seguro diz ser um político diferente até no trato dos adversários.

Um dos deveres de um democrata é tratar bem os seus adversários, com consideração, com estima, porque isso induz um comportamento na sociedade.

O discurso de António José Seguro em Portalegre pede, o candidato a Belém, que os portugueses votem para eleger um presidente da República, que não quer deixar tudo na mesma.

O discurso de António José Seguro, aqui um trabalho do jornalista João Gama. Amanhã a caravana socialista vai passar pela Figueira da Foz e também por Coimbra.

E Luís Marques Mendes insiste na estratégia da estabilidade para convencer o eleitorado da AD.

Em Torres Novas, o candidato contou com o apoio de Leonor Beleza, numa noite em que carregou no discurso da estabilidade, mas garantindo que isso não o torna o candidato do governo Miguel Vitor Dias.

Marques Mendes insiste na estratégia.

Não, eu não sou o candidato do governo. Eu sou o candidato do país.

Ou seja...

Eu vou fazer tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas.

Mas volta a insistir que esta postura não significa assinar de cruz tudo o que o governo faz, mas sim respeitar a normalidade.

Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição, é ser o presidente da normalidade constitucional.

Luís Marques Mendes aplaudiu a promulgação da reforma para a saúde, procurando puxar dos galões do aviso que fez sobre o assunto e atirou a Cotrim Figueiredo, aproveitando o slogan do adversário.

Imaginem Portugal ter um presidente inexperiente, ter um presidente, por exemplo, que nunca na vida passou por um governo.

Antes de Marques Mendes, Leonor Beleza subiu ao palco para lembrar o motivo de alguns apoios.

Lutou e luta por regras decentes, como fez quando era líder. Em virtude disso que nessa altura aconteceu, é possível explicar hoje atitudes de algumas pessoas.

E sobre Sá Carneiro.

Votava no Chega? É preciso ou ser muito ignorante sobre quem era o doutor Francisco Sá Carneiro, ou apostar na ignorância de todos os outros.

Lembrando também o pedido do fundador do PSD, que agora anda na boca de outros.

Defendeu um governo, um presidente em sintonia.

A vice-presidente do partido, numa noite em que se procura responder aos maus indicadores das sondagens, com uma garantia.

Se alguns pensavam que nos desanimavam, enganem-se. E já se enganaram. Nós estamos aqui para vencer.

Miguel Vitor Bodias, no jantar comício de Luís Marques Mendes, em Torres Novas. Amanhã, antes de participar no Conselho de Estado, Marques Mendes almoça com Carlos Moedas, Nuno Pereira Lopes e Marco Almeida.

Henrique Gouveia Melo volta a puxar da memória de Sá Carneiro para acusar Marques Mendes de ter as prioridades invertidas.

Num jantar em Fafe, a terra natal do adversário apoiado pelo PSD, o almirante lembra as prioridades de Sá Carneiro. Gouveia e Melo diz que primeiro está o país e que essa não é a prioridade de Luís Marques Mendes.

É muito interessante, porque cá nesta terra, alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro, eventualmente tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Sá Carneiro não precisa de fiel depositário. O doutor Sá Carneiro disse ao longo da sua vida que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito Sá Carneiro, apoia, na minha muito modesta opinião, alguém que tem as prioridades invertidas.

O tema da saúde também foi abordado pelo candidato presidencial. O almirante defende que tem as competências necessárias para gerir crises e que por isso é o candidato mais bem preparado para a presidência da República.

E João Cotrim Figueiredo escreveu uma carta ao primeiro-ministro a comprometer-se a ajudar o governo a introduzir reformas.

Anúncio feito durante um jantar comício em Vila Nova de Gaia, o candidato apoiado pela IL sublinha que é preciso que o Presidente da República colabore com o governo e por isso João Cotrim Figueiredo enviou uma carta a Luís Montenegro.

Quero informar-vos que dirigi hoje uma carta ao senhor primeiro-ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo

A ser um aliado do governo e a fornecer o respectivo respaldo político, se o governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar assim.

Saúde, economia e segurança social. As três áreas em que João Cotrim Figueiredo se mostra aberto a uma aliança com o governo, no que toca a corrida à Belém. O candidato diz que, neste momento, há um combate a três entre António José Seguro, André Ventura e o próprio, e que António José Seguro está bem colocado para conseguir seguir para uma segunda volta.

António Filipe acusa o primeiro-ministro de ter falta de noção, por dizer que a capacidade de resposta na saúde é hoje melhor do que há um ano.

O candidato comunista não poupou críticas ao Ministério da Saúde, de Ana Paula Martins. À margem de um encontro com mulheres, António Filipe considera ser inquestionável que a saúde está degradada.

Essas declarações revelam falta de noção. Eu acho que é inquestionável que a situação se está a degradar. A situação que vemos nas urgências hospitalares não é culpa da gripe, é culpa da falta de profissionais, porque todos os anos temos surtos de gripe e eu não me recordo de uma situação tão grave como esta que estamos agora a atravessar nas urgências. Portanto, que há uma degradação que se acentuou nos últimos tempos, isso parece-me inquestionável.

António Filipe, no encontro com mulheres em Lisboa, a afirmar que a saúde está num estado lastimoso para os portugueses.

E o Presidente da República exige esclarecimentos sobre a morte de três pessoas que aguardavam o socorro do INEM.

Três casos que aconteceram esta semana, no Seixal, em Sesimbra e em Tavira. Marcelo Rebelo de Sousa pede mais explicações e deixa a decisão sobre a continuidade da ministra da Saúde para o próximo chefe de Estado.

Tem que se esclarecer o que se passou. E esse esclarecimento é muito importante. Num caso, o presidente do INEM fê-lo, nos outros, isso não foi feito imediatamente. Esclarecimento é importante. Segundo, esclarecer o que se passou tudo, porque o presidente do INEM explica como é que o INEM atuou. Mas depois, há problemas de coordenação. Nós estamos a 10 ou nove dias das eleições presidenciais. Há lugar para pôr de pé o que é preciso pôr de pé para que isso funcione de uma maneira diferente. Depois, o que se passa a seguir? Depois haverá um presidente da República diferente, haverá o primeiro-ministro que decidirá. É o primeiro-ministro que decide permanentemente sobre aquilo que é preciso fazer no Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa esta noite, em declarações na Sic Notícias, a exigir esclarecimentos sobre a morte de três pessoas que aguardavam socorro por parte do INEM.

José, vamos agora conhecer outros temas em destaque.

As cidades de Kiev e Lviv foram alvo de um ataque massivo por parte da Rússia, tal como Volodymyr Zelensky tinha antecipado hoje, durante a tarde. Segundo o jornal ucraniano Kyiv Independent, vários bairros da capital ucraniana foram bombardeados. Também a cidade de Lviv ficou maltratada. De acordo com o presidente da Câmara, várias infraestruturas críticas em Lviv foram destruídas. A marca Galp vai continuar em Portugal, mesmo se o negócio com a espanhola Mueve for avante. As negociações estão em curso e o governo já foi informado. É o que avançam os dois copresidentes executivos da Galp ao Observador, na primeira entrevista depois do anúncio de uma possível junção dos negócios na área de postos de combustível e refinação.