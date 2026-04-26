Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Laura Figueiredo.

Boa noite. Para assinalar o 25 de Abril, vários líderes partidários saíram à rua e aproveitaram para criticar o pacote laboral do governo. No desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa, o secretário-geral do Partido Socialista acusou o executivo de criar a ideia de que negoceia a lei laboral, mas sem nunca abdicar dos pilares fundamentais. José Luís Carneiro relembrou as linhas vermelhas dos socialistas.

Nós não aceitamos, nomeadamente, o despedimento sem justa causa. Não aceitamos também trabalho precário, porque isso significa maior precariedade para os mais jovens e precariedade para os mais vulneráveis. Nós temos de garantir que a nossa economia é competitiva, mas bem sabemos que para uma economia ser competitiva, é muito importante termos trabalhadores mobilizados e motivados para o trabalho.

E pelo Livre, Rui Tavares diz que o pacote laboral vem agravar a precariedade já existente.

Na verdade, Portugal já tem demasiada precariedade, um diferencial demasiado grande, que hoje em dia o Presidente da República lembrou, e muito bem, salarial entre mulheres e homens, e uma questão de precariedade dos jovens, em particular, que é muito má. O pacote laboral vem resolver algum desses problemas? Não vem. Ele é não só desnecessário, como provavelmente vai contribuir para agravar todos esses problemas. Ainda por cima, feito em cima de uma total falta de diálogo.

E quanto a Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, considera que o pacote laboral representa o contrário de Abril.

O que está mal não é nem a Revolução de Abril, nem a Constituição. O que está mal é um caminho que não cumpre a Constituição. Então é que nós dizemos: é preciso cumprir. Cumprir Abril e cumprir a Constituição todos os dias. Isso não vai lá com esta política, e se me permitem, a talho de foice, não vai lá de certeza absoluta com este pacote laboral, que quer fazer exatamente o contrário. Mais precariedade, mais regulação da vida, mais instabilidade, despedimento sem justa causa. Isso é tudo ao contrário de Abril.

Já o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, diz que para ser coerente, o Presidente da República tem agora de vetar o pacote laboral.

António José Seguro fez uma declaração no seu discurso que é muito relevante, quando disse que liberdade sem condições económicas não é liberdade. E para ser coerente com essa afirmação, a António José Seguro só resta uma alternativa, que é vetar o pacote laboral, na exata medida em que o pacote laboral é um contributo muito relevante para empobrecer a população trabalhadora, quer em termos de direitos, quer mesmo em termos materiais.

E pelo PAN, Inês de Sousa Real considera que falar no pacote laboral é falar em retrocessos. À direita, a presidente da Iniciativa Liberal insiste na necessidade de o governo levar a discussão sobre a lei laboral ao Parlamento. Mariana Leitão diz que é preciso uma mudança de mentalidade.

O problema é nós termos um mercado de trabalho extremamente rígido, que não dá resposta às pessoas, que mantém um sistema de salários muito baixos. A maior parte da população portuguesa recebe € 1.000 por mês, e é muito difícil viver com € 1.000 por mês. Acho que todos nós reconhecemos isso. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, de capacidade, de percebermos que temos que fazer alterações que permitam essa flexibilidade, que permitam subir salários, que permitam que haja mais crescimento económico, que as nossas empresas sejam mais competitivas.

A líder da Iniciativa Liberal, que participou esta tarde no desfile na Avenida da Liberdade. O Presidente da Assembleia da República garante que não se dirigiu a nenhum partido ou bancada parlamentar quando criticou, esta manhã, a legislação sobre incompatibilidades. Reação de José Pedro Aguiar-Branco, depois de ter sido confrontado pelos jornalistas com as críticas feitas pelo PS ao discurso na sessão solene do 25 de Abril.

A minha intervenção, como pode imaginar, não foi dirigida, e acho que isso ficou claro, nem a nenhum grupo parlamentar, nem a nenhum político ou deputado em particular. Foi dirigido a toda a classe política e também àqueles que fazem discursos fáceis contra a política e contra o sistema. Todos somos para a transparência. Eu sou para a transparência e acho que até deixei muito claro aquilo que é a diferença entre aquilo que é necessário para que haja transparência e aquilo que são os reality shows em relação à forma como muitas vezes ela é tratada.

Declarações de Aguiar Branco aos jornalistas esta tarde, já depois de ter aberto a porta principal do Parlamento para visitas dos cidadãos. Esta manhã, durante a sessão solene do 25 de Abril, o deputado socialista Pedro Delgado Alves levantou-se em protesto contra o discurso de Aguiar-Branco e virou costas à mesa da Assembleia da República. Já António Mendonça Mendes aplaudiu de pé. E como é habitual nas celebrações do 25 de Abril, as portas dos Jardins do Palácio de Belém estiveram abertas e o Presidente da República recebeu um grupo de jovens. Este é já o terceiro encontro com jovens que António José Seguro promove. O primeiro aconteceu no dia da tomada de posse e o segundo em Madrid, durante a primeira visita oficial de Seguro ao estrangeiro. Hoje, em discussão, estiveram diferentes temas, Miguel Pina-Andrade.

Desconfiança em relação às instituições, a desinformação e as desigualdades territoriais em Portugal foram alguns dos temas lançados para cima da mesa pelos 25 jovens que vieram de norte a sul do país para apresentar propostas, mas também perguntas ao presidente da República. Na intervenção inicial, antes da conversa, António José Seguro deixa um apelo, quer que os jovens continuem a ter uma participação ativa na vida política.

António José Seguro, que no final não quis responder às propostas e perguntas dos jovens, diz que vai guardar as notas que tirou, tal como fez no encontro a 9 de março. O Presidente da República promete ainda dar voz e pôr em prática as ideias das gerações mais novas. Os jovens vão ser ouvidos, a garantia deixada por António José Seguro, que afirma que o próximo encontro tem de acontecer o quanto antes. António José Seguro fecha assim as celebrações do Dia da Liberdade no Palácio de Belém, que durante a tarde abriu as portas dos jardins ao público.

A reportagem do jornalista Miguel Pina Andrade sobre o encontro Liberdade, Democracia e Futuro, que reuniu 25 jovens e o presidente António José Seguro nas comemorações do 25 de abril. Morreu o antigo presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Carlos Salema. Tinha 84 anos. Morreu esta manhã vítima de doença prolongada. A informação foi avançada pelo Instituto Superior Técnico. Carlos Salema começou o percurso profissional como assistente do curso de Engenharia Eletrotécnica no IST. Ao longo da vida, desenvolveu investigação em telecomunicações, desde o estudo de antenas de micro-ondas a computadores ou a processos industriais. O Presidente da República lamenta a morte do cientista Carlos Salema, destaca uma vida dedicada ao conhecimento, ao serviço público e ao progresso da sociedade, que, diz António José Seguro, marcou o ensino e o desenvolvimento tecnológico do país. Na atualidade internacional, Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão. Estava previsto que Jared Kushner e Steve Witkoff viajassem hoje para Islamabade para as discussões de paz com o Irão. Ora, o presidente norte-americano mudou de ideias, considera que seria demasiado tempo perdido em viagens.

Eles estão a lutar uns contra os outros. Há uma enorme luta interna, provavelmente estão a lutar pela liderança. Em muitos casos, acho que estão a lutar para não serem líderes, porque já eliminámos dois níveis de liderança. Mas eu tratarei com quem for preciso. Não há motivo para esperar dois dias, fazer as pessoas viajarem 17 horas. Não vamos fazer isso. Quando quiserem, podem ligar-me. Temos todas as cartas na mão, ganhámos tudo.

Em resposta ao cancelamento da viagem, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que ainda está para ver se os Estados Unidos estão realmente comprometidos com a democracia. Entretanto, já depois disto, Donald Trump revelou que o Irão enviou uma nova oferta muito melhor para negociar a paz. No desporto, o Benfica venceu o Moreirense por quatro bolas a uma, com um golo de Leandro Barreiro, outro de Richard Rios e dois de Ivanovic. No final da partida, o treinador dos Encarnados, José Mourinho, fez um balanço da época.

O campeonato que o Benfica está a fazer também tem debilidades nossas, porque empatámos jogos que não podíamos e não devíamos ter empatado, mas é um campeonato digno. Obviamente que o benfiquista não quer campeonatos dignos, o benfiquista quer ganhar. Até podia acontecer que o Benfica este ano com 80 pontos fosse campeão. Não sei, em Portugal já se foi campeão com 80 pontos? Não sei, se calhar sim, não chega.

Balanço da época feito pelo treinador do Benfica, José Mourinho, depois da vitória no Estádio da Luz frente ao Moreirense. Os Encarnados ficam assim à condição com mais quatro pontos do que o Sporting. E amanhã é a vez do Futebol Clube do Porto e Sporting entrarem em campo. Joga primeiro a equipa portista. O Estrela da Amadora Futebol Clube do Porto arranca quando forem 18h. A equipa portista segue isolada na frente do campeonato. Pode dar um passo importante para a conquista do título. Na conferência de imprensa antes do jogo, Francisco Farioli diz que é preciso ir passo a passo.

É um jogo importante, mas vamos passo a passo. Estamos ligados à nossa bolha, a bolha azul, onde a única parte que gostamos de ouvir da parte de fora é a voz da família portista. A nossa atenção, a nossa motivação, está tudo lá. Sem cálculos, passo a passo, a começar, claro, pelo jogo de amanhã.

Antevisão de Francisco Farioli antes do jogo com o Estrela da Amadora. Já João Nuno, treinador do Estrela, fala num jogo que é uma final para a equipa da Amadora. Depois do Futebol Clube do Porto, é a vez do Sporting entrar em campo, joga com o AVS às 20h30. A equipa leonina entra em campo depois de saber o resultado de Benfica. Sporting está a discutir o segundo lugar do campeonato. Ainda assim, em conferência de imprensa, o treinador Rui Borges faz as contas, assegura que ninguém no clube desistiu de lutar pelo campeonato.

A equipa, os jogadores, todo o grupo, todo o plantel tem dado essa resposta, tem dado essa confiança para aquilo que é a equipa técnica, que todos contam, todos estão disponíveis, todos querem uma oportunidade para jogar. Vamos jogar com 11, de certeza absoluta. Já vos disse, nunca fui me lamentar, nem me vou lamentar. É o que é. Já ganhámos sem o Morton, sem outros jogadores também. Por isso amanhã entrará um 11 cheio de vontade de continuar a lutar por aquilo que estamos inseridos, que matematicamente não é possível o campeonato, por isso é por aí que estamos focados.

Rui Borges, treinador do Sporting. Já do lado do AVS, o treinador João Henrique sabe que a equipa já está despromovida à Segunda Liga. Ainda assim, diz que o Aves tem mais a ganhar do que a perder. Estrela da Amadora Futebol Clube do Porto arranca às 18h, Sporting AVS às 20h30. Dois jogos com relato aqui na Rádio Observador. E é notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação está de regresso à 00h30.