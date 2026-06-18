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Começa agora o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, já entrou em vigor o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão para pôr fim à guerra. Teerão avisa que se Israel continuar os ataques contra o Líbano, será considerado uma violação do documento.

A assinatura do memorando foi feita digitalmente, tal como já tinha acontecido no domingo. Segundo adianta o jornal Axios, Donald Trump assinou o memorando de entendimento durante o jantar no Palácio de Versalhes, a convite do presidente francês Emmanuel Macron, na sequência do G7, que terminou hoje em França. Às agências internacionais, a Casa Branca também confirma a assinatura do memorando de entendimento e também a agência de notícias iraniana Tasnim confirma a assinatura digital e a entrada em vigor do documento. Entretanto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão não confirma o encontro com a delegação norte-americana, que está agendado para sexta-feira na Suíça, e deixou também já vários avisos. Entre eles, após o período de 60 dias, em que o memorando prevê que não haja impostos na circulação no Estreito de Ormuz, o Irão deseja cobrar taxas pela passagem no canal. O porta-voz iraniano diz também que o país está a contar com o levantamento de sanções ao petróleo iraniano já hoje e avisa que se Israel continuar os ataques contra o Líbano, será considerada uma violação do memorando de entendimento. Para o porta-voz, é da responsabilidade dos Estados Unidos que o regime de Israel respeite os compromissos da América em relação a este memorando.

Também esta tarde foram oficialmente conhecidos os 14 pontos que constam no memorando entre os Estados Unidos e o Irão.

O entendimento prevê um cessar-fogo e a abertura de negociações sobre questões estratégicas, incluindo o programa nuclear iraniano. O documento foi divulgado aos jornalistas presentes na conferência de imprensa dada pelo presidente norte-americano esta tarde, depois da Cimeira do G7, em França. António José Soares.

Os Estados Unidos, Irão e seus aliados na guerra atual declaram a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. Washington e Teerão comprometem-se ainda a respeitar a soberania e integridade territorial de ambas as partes. Após a assinatura, os Estados Unidos da América vão dar início ao levantamento do bloqueio naval, que deve estar concluído no prazo de 30 dias, e comprometem-se também a retirar as suas forças das proximidades da República Islâmica no prazo de 30 dias após o acordo final. Já o Irão deverá garantir a passagem segura de navios comerciais sem quaisquer custos, desde o Golfo Pérsico até ao mar de Omã, e vice-versa. Washington, juntamente com parceiros regionais, vai também desenvolver um plano de pelo menos 300 mil milhões de dólares para a reconstrução e desenvolvimento econômico do Irão e compromete-se a terminar todos os tipos de sanções contra Teerão. Quanto à questão nuclear, a República Islâmica afirma que não vai adquirir nem desenvolver armas nucleares. Já sobre o material enriquecido existente, vai ser acordado um mecanismo que terá como metodologia mínima a sua diluição nas próprias instalações, sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Os Estados Unidos da América comprometem-se a emitir isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano e produtos derivados, bem como para todos os serviços associados, e a descongelar totalmente para utilização os fundos e ativos do Irão. Ambas as partes acordam ainda iniciar negociações após a assinatura do entendimento. Vai ser também estabelecido um mecanismo para monitorizar e implementar de forma bem-sucedida o memorando e o cumprimento futuro do acordo final, acordo esse que vai ser endossado por uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Jornalista António José Soares, com resumo dos 14 pontos do memorando de entendimento já assinado entre os Estados Unidos e o Irão.

E agora vamos ao desporto. Na estreia no Mundial, Portugal empatou a uma bola com a República Democrática do Congo.

A seleção das Quinas começou o jogo a ganhar, com gol de cabeça de João Neves, logo aos cinco minutos, mas a equipe da África Central acabou por empatar o jogo já nos descontos da primeira parte, com gol de Wissa, que apareceu sozinho na área portuguesa e teve apenas de cabecear para o fundo das redes. No final da partida, o selecionador nacional, Roberto Martínez, diz que, apesar do empate, Portugal entrou muito bem no jogo.

É importante perceber que entramos no jogo muito bem. Até o primeiro gol tivemos uma profundidade e chegamos ao último terço muito bem. O gol do Congo chega só no momento mais difícil para nós, mas acho que reagimos bem. A atitude dos jogadores foi extraordinária. Nós precisamos avaliar muito bem e crescer. Não perdemos um jogo, temos um ponto, temos mais dois jogos e a ideia é: se nós queremos chegar longe na competição, jogos como hoje que possa ser o momento para chegar ao nível que precisamos dentro do mundial.

Roberto Martínez, em declarações à Sport TV. Já João Neves, marcador do único gol português, diz que o Congo veio fazer o jogo que já era esperado.

Acho que o Congo demonstrou um jogo muito típico do Congo, desde o início até o fim, não mudaram as suas ideias de jogo. Infelizmente pra nós, o gol que eles fizeram foi fruto de um esquema tático. Nós trabalhamos diariamente sobre isso e por isso ainda é mais difícil pra nós digerir esse tipo de gols. Mas sabemos que contra estas equipes que vão ter, se calhar, uma, duas, no máximo três oportunidades por jogo, eles vão aproveitar estes esquemas táticos para nos criar dano e fizeram. Não é que a gente esteve mal, mas há sempre coisas a melhorar. Acho que o próximo jogo será um jogo mais bem conseguido.

Juntei-vos em declarações à Sport TV depois do final do jogo entre Portugal e Congo. Também Cristiano Ronaldo reagiu nas redes sociais a este primeiro jogo da seleção portuguesa. No Instagram, o capitão da equipe admitiu que, e estou a citar: "Não era este o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo". Com este empate, Portugal fica com um ponto no grupo K. Falta ainda saber o resultado do Colômbia-U즈bequistão, que é jogado esta madrugada às 3 da manhã. Seleção portuguesa volta a entrar em campo dia 23 de junho, às 18h, frente ao U즈bequistão.

E Laura, noutros jogos desta noite, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 x 2.

A equipe dos Três Leões conquista assim a primeira vitória neste campeonato do mundo. Por agora, é líder do grupo L. Falta o jogo entre Gana e Panamá, que começou há minutos. A acompanhar esta partida está o jornalista João Lourenço conosco em estúdio. João, boa noite. Neste momento, quem é que está melhor na partida?

Está melhor o Panamá, apesar deste último ataque da formação do Gana, liderada pelo selecionador português Carlos Queiroz. A equipe do Panamá, que já teve uma grande oportunidade pelos pés de Cecilia Waterman, o avançado de 35 anos teve um remate à entrada da área. O guarda-redes da equipe do Gana, Ziggy, conseguiu parar o remate. Neste momento, a partida já leva sete minutos, é o segundo encontro deste grupo, tanto de Inglaterra como de Croácia, do grupo E, neste caso, que leva este empate ainda de 0 x 0, minuto sete, Gana zero, Panamá zero.

João Lourenço está a acompanhar os primeiros minutos deste jogo entre Gana e Panamá.

E na atualidade nacional, no Parlamento, o debate quinzenal desta tarde acabou por ser uma antecâmara da discussão da reforma laboral marcada para amanhã.

As mudanças à lei do trabalho vão ser discutidas esta quinta-feira no Parlamento, sem o primeiro-ministro e, por isso, a oposição aproveitou esta quarta-feira para colocar em cima da mesa as críticas e as condições para negociar. A poucas horas da estreia da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo, foram muitas as metáforas sobre o futebol. Numa discussão, Miguel Vitor Dias, em que apesar de ainda haver caminho para fazer, tardam em surgir aproximações.

Só faltaram os calções e as chuteiras.

Tive a ocasião de me despedir dos nossos heróis do mar, transmitindo o apoio de todos. Para ganhar, é preciso ousar e fazer. Esta é também a mentalidade que vos proponho.

Debate marcado por alegorias futebolísticas, com André Ventura a repetir, agora em público, as exigências que fez em privado a Luís Montenegro.

Se o governo está ou não disponível para corrigir coisas em áreas fundamentais. Cito a amamentação. Nós não podemos tirar direitos a quem amamenta. Se está disponível para valorizar quem trabalha por turnos.

O primeiro-ministro está disponível para negociar, mas avisa que primeiro é preciso viabilizar a proposta.

Só teremos oportunidade de fazer essa aproximação, esse diálogo e de sermos consequentes com ele se este instrumento for viabilizado na Assembleia da República.

O PS colocou três deputados a falar antes de José Luís Carneiro rematar assim.

Para quem prometia jogar a Ronaldo, senhor primeiro-ministro, eu espero que Ronaldo jogue melhor no Mundial, porque senão será mesmo uma desgraça.

O líder do PS está desiludido com o governo na resposta ao aumento do custo de vida, na saúde e na habitação, mas perante intervenções de Mendonça Mendes, Vieira da Silva e Luís Testa, Montenegro respondeu.

A equipe continua a rodar e os gols na própria baliza, também.

Já Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, também pediu uma garantia ao primeiro-ministro.

Vai ou não vai ceder ao Chega na baixa da idade da reforma?

Sabe que nós não defendemos essa proposta.

A dúvida sobre a proposta do Chega. À esquerda, Rui Tavares respondeu ao desafio de Montenegro para negociar a reforma laboral pedindo propostas concretas. E Paulo Raimundo ouviu o chefe do governo colar André Ventura a iniciativas do PCP.

É o mais socialista dos deputados do Chega, mas ele às vezes até tem um travo comunista. O que é que junta o senhor deputado André Ventura ao senhor deputado Paulo Raimundo? Acharem que é possível fazer tudo e dar tudo a todos ao mesmo tempo.

Um debate quinzenal apressado pela estreia da seleção portuguesa.

Miguel Vitor Dias, resumo do debate quinzenal desta quarta-feira. O debate sobre a reforma laboral arranca esta quinta-feira, às 14h, no Parlamento.

E Laura, agora que outras notícias marcam a atualidade?

Dezenas de sírios voltaram hoje a manifestar-se à noite em Damasco para exigir a responsabilização dos apoiantes do presidente deposto, Bashar al-Assad, num país que está ainda a recuperar de anos de guerra civil. As novas autoridades sírias que iniciaram o processo de justiça de transição têm vindo a emitir repetidos alertas contra quaisquer atos de vingança sob o pretexto da justiça. Vídeos nas redes sociais mostram dezenas de manifestantes em Mazzeh 86, um bairro predominantemente aluíta em Damasco, a comunidade a que pertence o clã Assad. Alguns manifestantes atacaram lojas e veículos. E o Benfica venceu o Sporting e amplia assim a vantagem na final do Nacional de Hóquei em Patins. O Benfica está assim a uma vitória de assegurar o título nacional, ao vencer em casa do Sporting por 5 x 2, aumentando para 2 x 0 a vantagem na final dos playoffs. O terceiro jogo da final está agendado para às 15h de sábado, no Pavilhão da Luz.

E termina por aqui o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo, que está de saída. Muito boa noite, Laura. Boa viagem até casa. A informação regressa atualizada à meia-noite e meia, já com Miguel Pina-Andrade. Deixe ficar conosco já a seguir, porque sim, não é resposta.