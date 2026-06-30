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Na Rádio Observador. Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, o Estado foi condenado a pagar uma indemnização de €15 mil a José Sócrates por violação do segredo de justiça.

O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa concluiu que o ex-primeiro-ministro foi lesado durante a investigação. Segundo o acórdão a que o Observador teve acesso, o montante pretende compensar o antigo chefe de Governo pelos danos sofridos em virtude da divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça por órgãos do Estado durante o inquérito. Em causa está o conhecimento por órgãos de comunicação social de que José Sócrates seria detido em novembro de 2014 no Aeroporto de Lisboa e também dos atos de que era suspeito, noticiados numa altura em que só tinham acesso ao processo o juiz de instrução criminal, a Autoridade Tributária e o Ministério Público. José Sócrates, que intentou a ação em 2017, exigia ser indemnizado em €205 mil. Acrescentava também queixas sobre a duração excessiva do inquérito. Ora a indemnização é agora atribuída parcialmente, uma vez que o tribunal concluiu que não houve qualquer atuação ilícita do Estado, aponta para o elevado grau de complexidade associado a esta investigação.

Laura, vamos ao mais recente balanço das vítimas mortais portuguesas na Venezuela. São agora 60.

Destas 60 vítimas mortais fazem parte 10 crianças. Já quanto ao número de portugueses e lusodescendentes desaparecidos, vai já em 87. Também o número total de vítimas dos sismos na Venezuela subiu. São já contabilizados 1719 mortos, número revelado ao final da tarde pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana. Jorge Rodríguez dá também conta de uma subida do número de feridos. Passam já os cinco mil.

Laura, o ministro dos Negócios Estrangeiros reitera que Portugal vai ajudar financeiramente a reconstrução da Venezuela.

Em entrevista à Sic Notícias, Paulo Rangel anunciou a abertura de uma conta para as pessoas que possam contribuir.

Donativos que as pessoas possam vir a fazer, e por isso eu pedia que não fizessem nenhum enquanto não forem divulgadas contas oficiais, que é para não haver aqui enganos nem-

Nem burlas.

Nem burlas. O ministério já pôs €400 mil para isto. Já temos também para as associações portuguesas no terreno. Portanto, as associações da comunidade portuguesa. Temos já €257 mil e vamos reforçar isso.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, expressou também a especial preocupação com quem sobreviveu, mas perdeu tudo.

Sabemos que nos desalojados também há, especialmente em La Guaira, muitos portugueses. Isso mesmo, as nossas missões de salvamento que estiveram no terreno e o embaixador em Caracas também esteve, já se aperceberam. Imensas famílias que perderam absolutamente tudo. Portanto, estamos a falar de famílias, muitas delas, obviamente, que havia nesta fase, na Venezuela, algumas famílias portuguesas que viviam relativamente mal, mas também havia algumas que eram classes médias, médias-altas.

Paulo Rangel, em entrevista à Sic Notícias.

Maria Corina Machado diz ter sido bloqueada de voltar à Venezuela, mas admite estar pronta a ajudar.

Num vídeo publicado na rede social X, a líder da oposição venezuelana, exilada desde o final do ano passado, diz estar na Cidade do Panamá à espera que o espaço aéreo venezuelano volte a abrir para poder ajudar a coordenar e estimular os esforços de emergência e reconstrução. Corina Machado considera que fechar o espaço aéreo a todas as companhias comerciais é algo absolutamente inconcebível e admite estar disposta a fazer o que for preciso para conseguir coordenar e servir os venezuelanos. Corina Machado acusa ainda o regime controlado por Delcy Rodríguez de estar a barrar a entrada de apoio humanitário e recursos internacionais para ajudar nas operações de recuperação depois da catástrofe, bem como de jornalistas para cobrir o estado do país.

E na política nacional, André Ventura acusa o PSD e PS de irresponsabilidade na imigração.

Uma posição defendida pelo presidente do Chega numa conferência de imprensa na sede do partido, onde André Ventura pegou nos dados do Instituto Nacional de Estatística, que apontam para um elevado crescimento da imigração entre 2021 e 2025. Ora o líder do Chega diz que tanto PS como PSD são responsáveis e dá um exemplo.

Recordo, a título de exemplo, o Pacto de Migrações e Asilo, aprovado na União Europeia, com os votos contra do Chega e dos partidos associados ao Chega, mas com o voto favorável dos partidos associados ao PS e ao PSD. Foi este pacto de migrações e asilo na Europa, sublinho, apoiado pelo PSD e pelo PS, que levou a que pudessem vir de todas as partes do mundo imigrantes para a União Europeia, que não se travasse o asilo, que já passa o número de 1 milhão de pessoas por ano só em pedidos de asilo, e mais, que Estados da União Europeia tenham que pagar €20 mil por cada imigrante que recusam receber.

O presidente do partido considera ainda que a prova dos nove vai acontecer sexta-feira, na votação da confirmação do decreto sobre perda de nacionalidade, um decreto que o tribunal considerou inconstitucional por violação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade.

E o líder parlamentar do PS defende que a direita, sempre que chegou ao poder, governou mal.

Eurico Brilhante Dias considera que em muitos temas a AD pensa como o Chega no discurso do jantar das jornadas parlamentares do PS, que decorrem até terça-feira na área metropolitana de Lisboa. O líder parlamentar socialista considerou que a coligação com o Chega foi o elemento mais estrutural desta sessão legislativa. Diz que foi com o Chega que a AD quis resolver todos os problemas. Já sobre o acordo que entretanto o PS alcançou para a prestação social única, Eurico Brilhante Dias diz que este honrou os valores do partido.

E o LIVRE admite escolher Rui Tavares como candidato a primeiro-ministro, mesmo fora da liderança.

O partido não exclui que o ainda co-porta-voz seja candidato a chefe do Governo nas próximas legislativas, apesar do historiador estar prestes a deixar o cargo no congresso que acontece já em meados de julho. A concretizar-se, esta seria uma reedição do que aconteceu em 2022. Nas eleições desse ano, Rui Tavares foi o candidato a primeiro-ministro do LIVRE, sem que fosse membro da direção ou porta-voz do partido. Fontes da ala majoritária de LIVRE ouvidas pelo Observador separam de forma clara a liderança da candidatura à chefia do Executivo.

E olhamos ainda rapidamente para o Mundial. Laura, o Brasil conseguiu a qualificação para as oitavas de final.

Venceu o Japão por 2x1. O gol da vitória surgiu apenas aos 90 mais seis minutos, feito por Martinelli. A esta hora, Alemanha e Paraguai defrontam-se já em tempo de prolongamento, o primeiro prolongamento deste mundial e aos 116 minutos continuam empatados por uma bola. É o jogo que vai ser analisado já a seguir no Minuto 90 com o Diogo Varela, Rita Camardeiro e também com o João Lourenço.

E é assim que fechamos o Jornal da Meia-Noite. É isso mesmo, já a seguir temos o minuto quase 120, Laura, para acompanhares os últimos minutos deste jogo que não tem forma de acabar com a Alemanha e Paraguai. Já vai nos 117, faltam três minutos.