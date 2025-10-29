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Porção 10 da manhã. As notícias com Carla Jorge Carvalho. PS e Chega insistem que o orçamento de Estado apresentado pelo governo é um mau orçamento. O PSD pede responsabilidades à oposição na especialidade.

O documento foi aprovado ontem, na generalidade, com a abstenção do Partido Socialista, o Chega votou contra. No explicador desta manhã, o deputado do partido, Rodrigo Tacha, aponta a carga fiscal, a continuidade das subvenções vitalícias e o aumento da despesa com ministérios, como algumas das razões da tomada de posição do Chega e reforça as críticas com a questão do ISP.

Continua por explicar como é que o governo prevê uma maior arrecadação de verbas inerentes aos impostos sobre os combustíveis, dizendo que não aumenta os combustíveis. Eu já disse isto várias vezes e volto a alertar. Das duas, uma: ou continua a haver aqui algo escondido, e nós estamos em crer que há aqui algo escondido, ou o governo assenta esta sua medida apenas e tão-somente numa explosão do consumo. É uma previsão que não um vidente consegue fazer.

Questionado sobre a discussão na especialidade, o Chega admite aproximações, diz que depende da vontade do governo.

Já Miguel Costa Matos admite que o PS apenas viabilizou o orçamento para 2026 por este ser o último ano do PRR.

O deputado socialista critica a AD por rejeitar a subida extraordinária das pensões.

O ministro e o primeiro-ministro vieram dizer que não há dinheiro para aumentar de forma permanente as pensões. Isto é um pouco estranho, porque o valor, o custo que é o aumento das pensões, é o mesmo que custa a descida do IRC. Portanto, isto não é uma questão de não haver dinheiro, é uma questão de opções.

"É uma questão de opções", diz o deputado socialista, em resposta a PS e Chega. Alberto Fonseca, do PSD, pede responsabilidade aos partidos da oposição na próxima fase que se segue, a da especialidade.

Eu gostaria que a responsabilidade que o Partido Socialista demonstrou ao anunciar a abstenção e a viabilização do orçamento se mantivesse ao longo das próximas semanas. E gostaria também que a responsabilidade que o líder da oposição, André Ventura, anunciou no dia das eleições, também se cumprisse nas próximas semanas. Se ambos cumprirem as suas quotas partes de responsabilidade, eu creio que não temos motivos para ter esse receio.

O orçamento foi ontem aprovado na generalidade com a abstenção do PS, JPP e PAN. Chega, Iniciativa Liberal, Bloco, Livre e PCP votaram contra. O documento segue agora para a apreciação na especialidade.

Dois anos depois da criação da AIMA, os principais partidos consideram que a agência está a falhar nos objetivos que tinha. A esquerda culpa o governo e a direita responsabiliza a política do PS.

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo nasceu a 30 de outubro de 2023 para substituir o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Foi uma medida tomada pelo governo do PS, sendo que o PSD sempre se mostrou contra. Dois anos depois, os partidos entendem que os problemas ao nível da imigração continuam e dividem-se na atribuição de responsabilidades. Rui Casanova.

O deputado do PSD, António Rodrigues, insiste que o SEF terminou de uma forma terrível e culminou naquilo que descreve como agonia administrativa e com uma incapacidade de tomar decisões efetivas. O social-democrata afirma que o governo da AD está agora a resolver os problemas que ficaram pendentes e a correr atrás do prejuízo, culpando assim a política do Partido Socialista. O Chega também alerta para os processos pendentes e pede uma revisão dos critérios de reagrupamento familiar e uma melhor articulação institucional e dotação de meios. Em comunicado, o partido liderado por André Ventura sublinha que é preciso assegurar que a AIMA dispõe de recursos humanos, tecnológicos e logísticos adequados às necessidades das pessoas. Do lado do Partido Socialista, o deputado Pedro Delgado Alves considera que o governo da AD não está a conseguir resolver os problemas. Admite que a situação não era fácil, a AIMA foi criada ainda no rescaldo da pandemia, mas acusa o executivo da AD de ter tomado medidas que tornaram a situação ainda menos gerível. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, fala numa bancarrota migratória e numa falência do modelo de controle administrativo dos imigrantes. Paulo Muacho, deputado do Livro, lembra que a criação da AIMA tinha um objetivo positivo, separar as questões administrativas das criminais, mas lamenta que a agência não esteja a ter sucesso nesse mesmo objetivo. E em comunicado, o PCP recorda que foi contra a extinção do SEF e considera a criação da AIMA um processo atabalhoado.

Rui Casanova, com a análise dos principais partidos aos dois anos da AIMA, em declarações que foram recolhidas pela Agência Lusa. As funções do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Alto Comissariado das Migrações foram fundidas na AIMA, que herdou cerca de 400 mil processos pendentes de regularização. Ontem foi também aprovada a Lei da Nacionalidade, depois de um acordo entre PSD e Chega.

Ao fim de quase oito anos, a Operação Lex chega hoje a julgamento.

O antigo juiz Rui Rangel começa a ser julgado por corrupção no Supremo Tribunal. Luís Filipe Vieira e o empresário José Veiga também vão a julgamento. São os principais arguidos de uma lista de 16 neste processo que foi conhecido em 2018. No Supremo Tribunal de Justiça está agora o jornalista João Costa Campos. João, bom dia. Os arguidos já entraram para o tribunal?

Sim, Carla, bom dia. Disseram-nos muito pouco à entrada, apenas que vão falar quando lhes for pedido pelo juiz. De recordar que o Ministério Público diz que entre 2007 e 2018, Rui Rangel terá recebido cerca de 1 milhão de euros. O antigo juiz é acusado de ter manipulado a distribuição de processos com o apoio do então presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Luís Vaz das Neves, também arguido neste processo. O poder de influência do juiz terá atraído arguidos como o empresário José Veiga, empresário do desporto, mas também Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, que esperavam, na altura, ver os seus processos, que decorriam em tribunal, atrasados ou redistribuídos. Com José Veiga, Rui Rangel terá recebido milhares de euros em troca de uma intervenção nos processos judiciais que tinha na altura na Justiça. A acusação fala de uma troca de favores que rendeu ao ex-juiz Rui Rangel três casas, um carro de mais de €131 mil e um jantar no valor superior a €19 mil. Com Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, também aqui presente, também arguido neste processo, terá dado a Rui Rangel bilhetes e lugares em jogos do Benfica para que o juiz interferisse num processo fiscal em Sintra ligado ao filho de Luís Filipe Vieira. Rui Rangel é um dos 16 arguidos da Operação Lex, está acusado de vários crimes, entre os quais 21 crimes de corrupção. E Carla, começa a esta hora o julgamento.

Vamos aguardar então pelas declarações dos arguidos, João Costa Campos, uma vez que à entrada para o Supremo Tribunal de Justiça pouco disseram. A Operação Lex começa hoje a ser julgada.

A Proteção Civil registou mais de mil ocorrências relacionadas com o mau tempo nas últimas horas. Faro está agora sob aviso vermelho por causa das previsões de chuva.

Em Faro que há registo de estragos e de cheias urbanas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou o aviso de amarelo para vermelho, é o mais grave. Já os distritos de Setúbal, Évora e Beja continuam sob aviso laranja, por causa das previsões de chuva, vento e trovoada. O comandante da Proteção Civil, Paulo Santos, adianta à Rádio Observador que nas últimas horas registou cerca de mil ocorrências, mas nenhuma significativa.

Desde as 12h de ontem até às 7h de hoje, registámos no território continental 162 ocorrências, às quais acrescem as da cidade de Lisboa, das quais ainda não temos o valor exato, mas que permitirá que estas ocorrências cheguem às mil, seguramente. Estamos a falar de ocorrências de inundação urbana, quedas de árvores e quedas de estruturas, mas com especial impacto aqui na região da Grande Lisboa, península de Setúbal e toda a região do Médio Tejo. No Comando Nacional não temos conhecimento de infraestruturas que tenham sido afetadas ou destruídas por esta precipitação.

Balanço feito pelo comandante da Proteção Civil, Paulo Santos, apela à população para que adote agora uma condução defensiva.

São 10:09. Já a seguir o Contracorrente sobre as eleições na Argentina, mas primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que marcam a atualidade.

Subiu para 104 o número de mortos no mais recente ataque do exército de Israel à Faixa de Gaza. Entre os mortos estão 46 crianças. Há ainda, pelo menos, 253 feridos. Surgem assim novas denúncias de violação do acordo de cessar-fogo. A Associated Press adianta que Israel notificou os Estados Unidos sobre estes bombardeamentos em Gaza. Donald Trump garante que o acordo de cessar-fogo se mantém em vigor, mas frisa também que o governo de Benjamin Netanyahu tem o direito de retaliar. Foram libertados os dois homens espanhóis suspeitos de terem estado envolvidos no acidente que matou um militar da GNR no rio Guadiana. Eles tinham sido localizados, têm antecedentes criminais, foram interrogados pela Polícia Judiciária, mas entretanto foram libertados. É o que avança a CNN Portugal. O Santander Portugal teve lucros de mais de €728 milhões nos primeiros nove meses do ano. Este valor representa uma queda de 6,4% face ao mesmo período do ano passado. É o que indica a instituição liderada por Pedro Castro Almeida. E esta agora é sobretudo para ti, Paulo.

Então.

Já viste o que a Ferrari fez com inteligência artificial?

Não, mas quero muito saber.

Desenhou o exterior do novo F-76.

Que é o carro da próxima época.

Tu tens o F-75, não é?

E o 74.

Não, é um modelo histórico que venceu as 24 Horas de Le Mans em 1949.

Estás a ver, Paulo?

Pouco lembradiço.

Ele também está. Está armado em esquecido.

Sabem que a minha memória já não é para essas coisas.

E pronto, e o resultado foi divulgado em fotos, está a dividir opiniões, porque parece um carro futurista, é uma homenagem a um carro clássico da Ferrari, cinzento, rebaixado, com linhas muito definidas.

Rebaixado é bom.

Rebaixado ajuda?

Não gosto, não, Paulo.

A conversa começa mal logo com o cinzento. Carrões são vermelhos.

Rebaixado depois custa muito sair do carro.

É só ir ao site do Observador, não é?

Sim.

Há imagens.

Há imagens.

Um artigo a contar tudo. O Paulo já está a ver, já está a encomendar.

E o Paulo depois vai fazer um comentário.

O F-76?

Sim, 76.

É muito feio isto. Desculpa.

A Ferrari já não te vai oferecer um F-76.

Estamos é de outros tempos.