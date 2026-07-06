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Faração 10 da manhã. As notícias na Rádio Observador com Luís Soares. Está dominado o incêndio que começou esta madrugada numa loja na zona industrial de Carnaxide, em Oeiras.

Uma informação confirmada na última hora pela Proteção Civil. O incêndio começou durante a madrugada numa loja de roupa e de produtos chineses. Mobilizou meia centena de operacionais, também 20 viaturas. A repórter Teresa Freire tem estado a acompanhar este incêndio, está agora novamente em direto conosco. Teresa, apesar de o incêndio estar dominado, os meios vão continuando aí no local para as operações de rescaldo.

Os meios vão continuar no local. O comandante dos Bombeiros de Carnaxide, Reinaldo Muralha, adiantou que estiveram envolvidas 11 corporações diferentes desta zona para combater este incêndio. Avançou exatamente há pouco que o incêndio já está em fase de rescaldo.

Neste momento encontra-se em rescaldo. Ou seja, estamos a manter as posições, estamos a arrefecer alguns pontos que ainda estão quentes, mas neste momento estamos já numa fase de rescaldo.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, que explicou ainda como começou o combate a este incêndio.

O alerta foi dado por volta das 5h15 da manhã. Nós chegamos 5h23 e demos com este armazém, com este pavilhão, já com muito fumo e já a começar a ficar todo tomado. Tinha os proprietários fora já do armazém, encontrava-se também uma patrulha da PSP e começamos em trabalhos.

Reinaldo Muralha, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, que explicou ainda que não há vítimas nem feridos registrados neste incêndio. Adianta ainda que deram prioridade à proteção desta bomba de gasolina da BP, que fica ao lado deste armazém, e explica que em breve poderá reabrir.

Neste momento, por uma questão de segurança, pedimos para manter fechado, mas dentro de meia hora, aproximadamente, podemos fazer novo ponto de situação e também, em princípio, a essa hora vai ser dada autorização para abrir o posto de combustível.

O comandante Reinaldo Muralha, portanto, a adiantar que dentro de poucos minutos os bombeiros farão um novo ponto de situação e vão então decidir se esta bomba de gasolina já está em condições para reabrir. De resto, estão agora menos meios no terreno, mas continuam aqui. O incêndio já está em fase de rescaldo neste armazém, nesta loja de roupa, a loja Maria. A investigação vai então caber à PSP e depois também à Polícia Judiciária. Foi o que adiantou também o comandante dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide. Este incêndio, que começou por volta das cinco da manhã, está agora em fase de rescaldo.

Jornalista Teresa Freira, aqui em direto com as atualizações deste incêndio na zona industrial de Carnaxide, no Conselho de Oeiras, está já em fase de rescaldo.

Estão também dominados os incêndios de Vouzela e Vila Verde. Centenas de operacionais continuam no terreno para garantir que não há reacendimentos.

No caso do incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu, continuam no terreno mais de 700 operacionais, também 250 viaturas e agora ainda três meios aéreos, que estão no terreno para tentar evitar novas reativações. Já em Vila Verde, no distrito de Braga, há 80 operacionais, 30 viaturas a fazer igualmente o mesmo trabalho. A descida de temperaturas nas últimas horas ajudou no combate. As previsões apontam para uma descida gradual das temperaturas ao longo da semana. Hoje há quatro distritos em aviso vermelho. Esses avisos que ficam em vigor até o fim do dia, mas que se vão reduzindo, que vão baixando ao longo da semana.

E arranca amanhã a cimeira da NATO na Turquia e tanto o PS como o PSD antecipam uma reunião diferente, mas muito importante, sobretudo pela presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A reunião número 39 da NATO realiza-se em Ancara, na Turquia, reúne os chefes de governo dos estados-membros que pertencem à Aliança Atlântica. Donald Trump confirma que vai viajar até à Turquia. É um dado relevante, tendo em conta as dúvidas que o presidente norte-americano tem levantado relativamente à Aliança Atlântica, como sublinha o eurodeputado do PSD, Sebastião Bugalho.

Nós dizemos que todas as cimeiras da NATO são essenciais, especialmente desde que o senhor Trump voltou à Casa Branca, porque, particularmente para nós europeus, nunca temos a certeza, um, se vai haver cimeira, dois, se a cimeira contará com a presença do presidente dos Estados Unidos da América, o que obviamente dá outro corpo à importância da reunião. Esta não só ocorrerá, como contará com a presença dele.

Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD. Donald Trump deverá ter um encontro à margem desta cimeira da NATO com o presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky vai também viajar até à Turquia. A guerra na Ucrânia é um dos apontes que devem ser discutidos nesta reunião e Francisco Assis, eurodeputado do PS, entende que podem existir avanços e que as tensões entre os dois países europeus e a Casa Branca podem diminuir com esta cimeira.

Creio que a expectativa que podemos ter neste momento é de uma redução das tensões no interior da própria NATO e que se avance alguma coisa em alguns domínios que são absolutamente vitais. A questão ucraniana é, para nós, europeus, uma questão central. O apoio à Ucrânia, o reforço do apoio à Ucrânia, e tem sido um tema também de alguma divergência com a atual administração americana, que tem dado sinais contraditórios em relação a esse assunto. Esperemos que possa haver aqui uma aproximação de posições no sentido do reforço Do apoio à Ucrânia.

O deputado Francisco Assis, um dos convidados do "Explicador" desta manhã, que esteve em debate com Sebastião Bugalho do PSD. A Cimeira da NATO começa amanhã e termina na quarta-feira.

Hoje é dia de Portugal-Espanha. A Rádio Observador fez uma antevisão do duelo ibérico com jornalistas espanhóis que dão favoritismo à seleção do seu país.

Consideram que Espanha está em melhor forma do que Portugal. O enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, falou com jornalistas que estão em Dallas, no Texas, e todos parecem ser unânimes.

Eu acho que a Espanha vai passar.

Acho que ganha a Espanha.

Espero que a Espanha. Vai ser muito igualado, difícil.

Vejo um pouco melhor a Espanha agora, mais seguros.

A Espanha tem, neste momento, mais argumentos que Portugal.

Aos olhos de quem tem, em Espanha, a missão de ver a realidade de forma imparcial, as respostas sobre quem é o favorito no duelo ibérico são quase todas semelhantes. David Álvarez, do "El País", explica.

Jogou muito bem a última eliminatória, enquanto que a Portugal custou bastante contra a Croácia, que é uma equipe que já está cansada. Acho que agora mesmo tem um ponto de mais fluidez no jogo da Espanha.

Eugénia Carol, da Telemundo, vê várias vantagens na seleção espanhola, incluindo o sentimento de vingança.

Tem uma equipe muito sólida, com muita fome, muito jovem e que vem crescendo junto há muito tempo. Além de que acho que estão prontos para a revanche depois da final da Nations League há um ano.

Luís Castro, da Rádio Nacional de Espanha, espera muito equilíbrio neste jogo, mas também encontra favoritismo nos espanhóis.

Fora de cores, acho que a Espanha é a melhor equipe, mas está muito igualado. Portugal tem grandes jogadores, sobretudo no centro do campo.

Juan Giménez, do diário desportivo "As", também prefere falar de equilíbrio, mas aponta para números que dão uma pequena vantagem à Espanha.

A seleção espanhola era a número um do ranking há apenas dois meses. Portugal acaba de ganhar a Nations. Eu acho que é uma coleção de talento brutal. Segundo a Transfermarkt, são a terceira e a quarta seleção mais valorizadas, somam 2 bilhões de taxação. Espero equilíbrio.

Apesar das previsões de equilíbrio, há muita confiança entre a imprensa espanhola. Cristiano Ronaldo também dá o favoritismo à Espanha, mas não esconde que tem um feeling. Acredita que Portugal vai passar. Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador em Dallas, no Texas. O Portugal-Espanha, oitavas de final do Mundial de Futebol, é hoje, às 20h.

Tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. 10:08, já se virou o contra corrente. Primeiro, Luís, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

A GNR já deteve este ano 134 pessoas pelo crime de incêndio. A maioria das detenções está associada a comportamentos desadequados no uso do fogo. Informação avançada em comunicado, a GNR anuncia também o reforço do patrulhamento em todo o país face ao agravamento do perigo de incêndio rural. Começam hoje as jornadas parlamentares da AD. Vão decorrer entre hoje e amanhã em Cascais, com Durão Barroso como orador convidado. Luís Montenegro não vai participar. O líder social-democrata e primeiro-ministro está nos Estados Unidos para assistir ao jogo Portugal-Espanha de mais logo. A abertura das jornadas parlamentares vai caber, em exclusivo, a Nuno Melo, líder do CDS. No Irão, está a decorrer uma procissão em homenagem ao ex-líder supremo Ali Khamenei. É mais um momento integrado nas cerimónias fúnebres do aiatola, que morreu no primeiro dia de ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão. O caixão de Ali Khamenei, coberto com a bandeira nacional, está a passar pelas ruas de Teerão numa cerimónia que junta milhões de pessoas, de acordo com as autoridades do país.