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Carla Jorge de Garbato. E Carla, começamos este jornal com a notícia de duas pessoas feridas num incêndio num prédio de habitação em Lisboa, um alerta que foi dado durante a madrugada.

Aconteceu na Rua Posidónio da Silva, por volta das quatro da manhã. Esta rua fica próxima do Cemitério dos Prazeres, em Campo de Ourique. As vítimas, um homem e uma mulher, foram transportadas para o Hospital de São José. A informação é confirmada à Rádio Observador por fonte oficial dos Bombeiros Sapadores. O fogo começou numa garagem, alastrou-se aos outros andares do edifício e também a prédios à volta. Os vizinhos do prédio dizem ter ouvido várias explosões por volta das quatro horas. As imagens do local mostram precisamente as marcas do fumo e das chamas em pelo menos três andares do edifício.

O secretário-geral do Partido Socialista vai pedir uma reunião com o primeiro-ministro devido ao caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

O PS mantém a pressão, sublinha que o ministro deve dar explicações claras e fundamentadas. Se isso não acontecer, José Luís Carneiro vai pedir uma reunião com Luís Montenegro para discutir o assunto. A informação é avançada pelo jornal Público, que cita uma fonte do PS. Os socialistas têm pedido explicações e não alinham no pedido de uma comissão parlamentar de inquérito. Sublinham também o princípio da presunção de inocência. Luís Neves voltou a garantir este fim de semana que vai esclarecer ponto por ponto todas as questões, no tempo oportuno. No centro da polêmica está, sobretudo, o caso do atrelado de droga apreendido, que estava com um empreiteiro e amigo, que fez as obras para a judiciária, e também nos montes do ministro no Alentejo.

Há um outro ministro debaixo de fogo, o ministro da Educação. Um barômetro do DN/AXIMAG mostra que mais de metade dos portugueses não confia em Fernando Alexandre para liderar a segunda fase dos exames.

A inscrição para a época especial dos exames nacionais do secundário começa precisamente hoje, dura até sexta-feira e serve para compensar os atrasos na correção digital dos exames nacionais. Foi uma medida anunciada pelo governo face à polêmica em torno das falhas no sistema digital e dos atrasos. O barômetro do DN/AXIMAG mostra hoje que a maioria dos inquiridos não confia no ministro da Educação para conduzir esta próxima fase de exames. Mais de metade dos inquiridos diz que a capacidade da atual equipa do ministério é má ou muito má. Só 12% reconheceram a Fernando Alexandre boa capacidade para liderar o processo.

Ora confrontado com estas polêmicas, o líder parlamentar do PSD afasta uma remodelação no governo. Hugo Soares acredita que os ministros da Educação e Administração Interna vão continuar e fala em pequenos casos.

Pequenos casos que vão ser ultrapassados, é o que diz Hugo Soares, em entrevista à CNN Portugal. O líder parlamentar do PSD sai em defesa dos ministros e afasta mudanças por causa das polêmicas que afetam os dois.

Eu julgo que quando chegarmos a setembro, teremos provavelmente o mesmo elenco governativo e eu assim espero. Espero por um conjunto de razões que creio que são importantes, não para o governo ou para o PSD, mas sobretudo para o país. A primeira das quais é que a estabilidade governativa, também no que diz respeito ao exercício da função de membro do governo, de ministro, no caso, é essencial para que as políticas possam prosseguir e algumas delas possam até ter continuidade no terreno e para poderem ser implementadas. E, por outro lado, porque é também sinal de que os pequenos casos que atingiram, designadamente dois ministros, o ministro da Educação e o ministro da Administração Interna, estão ultrapassados. E julgo que isso significa estabilidade política e significa sucesso nas políticas.

No caso da Educação, Hugo Soares reconhece que a correção digital dos exames não correu bem, mas elogia o trabalho feito até aqui por Fernando Alexandre. Elogios que se estendem também a Luís Neves.

Destaque agora para os incêndios em Espanha e França. Os incêndios em Madrid, por exemplo, estão agora já numa fase de estabilização.

Só que as previsões para o vento, com rajadas que podem alcançar os 30 km/h, podem complicar os trabalhos de extinção do fogo durante o dia de hoje. Ainda assim, Carlos Pedro, está prevista a retoma de alguns serviços públicos na região de Madrid, o que denota uma ligeira melhoria do cenário.

Sim, é o caso dos autocarros, que já vão começar a circular pelas zonas afetadas, indica a imprensa espanhola. Também as pessoas que tiveram de abandonar as próprias casas na região de Madrid começam hoje a regressar às habitações e aos lares, no caso dos idosos. Será também reaberto um parque de campismo. Ainda assim, para que o incêndio seja totalmente extinto, vai ser preciso que o vento colabore. As previsões apontam para rajadas na casa dos 30 km/h. Espanha, recorde-se, declarou situação de emergência nacional nas províncias de Madrid, mas também em Ávila e Toledo. Mais de 90 mil pessoas foram retiradas de casa. Há quase 80 mil hectares de área ardida, 50 mil só na região de Ávila, que vai sofrendo com o maior incêndio da história recente de Espanha. São cinco dias de chamas intensas e os espanhóis contam, é importante dizer, com o apoio de mais de uma centena de operacionais que partiram de Portugal. De resto, Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, está de manhã de visita a Castellón, cidade da comunidade valenciana, onde morreu uma pessoa vítima do fogo.

Também em França, o presidente Emmanuel Macron reúne hoje a equipa do governo de Sébastien Lecornu para analisar os próximos passos no combate aos incêndios. As chamas, Carlos, ameaçam uma zona onde vivem mais de 3 mil portugueses ou lusodescendentes.

Certo. No sudoeste de França, na região de Gironda, este incêndio já consumiu mais de 42 mil hectares, 240 habitações sofreram danos e mais de 200 mil pessoas foram retiradas de casa de 23 municípios. Em Bordéus, a principal cidade desta região de Gironda, há menos focos de incêndio ativos, mas a situação não está controlada. Ainda assim, o porta-voz do governo gaulês confirma que não está em cima da mesa a possibilidade de uma evacuação geral. Macron, de resto, está reunido por esta altura com o governo, na véspera de novo agravamento das temperaturas altas no país.

Carlos Pedro, que tem estado a olhar para os incêndios em Espanha e França, porque as temperaturas sobem a partir de hoje e colocam quase todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo até amanhã. A única exceção é Faro.

Depois de uma pausa imposta pela pandemia, o transporte fluvial de passageiros entre o Porto e Gaia regressou ao rio Douro. A Rádio Observador está a fazer este trajeto ao longo desta manhã para tentar fazer aqui um balanço de adesão.

É isso mesmo. O percurso tem sido acompanhado pelo jornalista Miguel Pinheiro Correia, que está desde muito cedo a fazer este trajeto. Miguel, tens dado conta de poucas pessoas neste trajeto. É um cenário que ainda se mantém, agora que a manhã já está mais alta?

Sim, mesmo. A travessia é calma, tanto no barco como fora dele. Desde as 7h30, quando começaram estas viagens entre o Cais de Gaia e o Cais da Ribeira, só foram transportadas duas pessoas num percurso que é rápido, com menos de 10 minutos e com pouca turbulência. Isto porque também nestas primeiras horas da manhã, se por um lado, há menos passageiros, também há menos barcos, neste caso barcos rabelos, muito típicos na paisagem do Douro e que ainda, na maioria, estão atracados. Por isso, quando estes barcos e também quando os cruzeiros que sobem o rio começarem a navegar, é esperado que as águas fiquem mais agitadas. Para já, a interação entre estas embarcações maiores e a embarcação São João, onde me encontro, tem sido tranquila, até porque os barcos, pelo menos nesta fase inicial, neste regresso da travessia fluvial de passageiros ao Douro, partilham os mesmos cais e, por isso, tem de haver aqui uma interação, uma coordenação entre todos para partilhar os horários e para saberem também quando podem atracar ou não. Estes trajetos foram retomados na passada quarta-feira. Não é o único. Há este trajeto que estou a fazer entre o Cais de Gaia e o Cais da Ribeira, e há outro ainda entre a Alfourada e o Cais do Louro. Os dois percursos demoram menos de 10 minutos nestas pequenas embarcações com apenas um motor e que deverão a perspectiva, tanto dos autarcas do Porto e Gaia, e também dos responsáveis pelos transportes metropolitanos do Porto. A perspectiva é que haja uma adaptação destas embarcações para a altura do inverno, isto porque, para já, estando sol, não há esse problema, mas com chuva e vento, o transporte não será tão simples destes passageiros e, por isso, haverá aqui alguma adaptação. Hoje, neste início de semana, nesta semana que também marca o regresso em pleno do funcionamento destas travessias, para já, não há grande movimento. É esperado que, entretanto, com maior fluxo também de turistas, que aumentem os passageiros. Nestas embarcações têm espaço para 12 passageiros, mais uma tripulação com um marinheiro e um navegador aqui para ajudar no que for preciso. Estas viagens começam às 7h30, ao fim de semana começam um pouco mais tarde e terminam às 20h00 ou às 22h00, à sexta-feira e ao sábado, e que, lá está, é esperado que em dias com mais movimento durante a tarde, estejam cheios, ao contrário do que acontece agora.

Quase passageiro único esta manhã. O Miguel Pinheiro Correia a dar conta deste regresso do transporte fluvial de passageiros entre Porto e Gaia, no rio Douro.

Voltamos agora à notícia de abertura deste jornal. Duas pessoas ficaram feridas num incêndio num prédio de habitação em Lisboa, um alerta dado durante esta madrugada.

Por volta das 4h00, foi na Rua Posidónio da Silva, perto do Cemitério dos Prazeres, Campo de Ourique. As vítimas, um homem e uma mulher, foram transportadas para o Hospital de São José. Marta Caramelo Nobre está agora em direto e, Marta, as marcas do fumo e das chamas são bem visíveis.

Precisamente, Carla, o incêndio já entrou em fase de resolução, mas uma nota de reportagem é que nesta altura é possível ver a fachada do prédio completamente revestida de fumo, a preto, basicamente. Nesta altura, os moradores já começam a entrar nos seus apartamentos para fazer aqui uma avaliação daquilo que podem ser os estragos no interior dos seus apartamentos. Dizer também que o incêndio já está em fase de resolução. São poucos os operacionais que estão nesta altura no local. A zona onde começou este incêndio continua isolada pelos bombeiros sapadores. E, Carla, nesta altura é esperada a chegada da Polícia Judiciária, para investigar as causas do começo deste incêndio, porque há aqui a hipótese de fogo posto.

E por isso vamos ter que aguardar, de facto, pelo inquérito para perceber com os agentes da Polícia Judiciária. Fica aqui o registo em direto da Marta Caramelo Nobre, depois da notícia de um incêndio num prédio de habitação no centro de Lisboa, por volta das 4h00. Os vizinhos ouviram explosões.

À contracorrente sobre a guerra no Médio Oriente, para ouvir já daqui a pouco, mas ainda neste jornal das 10, outras notícias que estão a marcar a atualidade.

A Câmara de Sintra alerta para a presença de matéria inorgânica em várias praias do concelho, mas também em praias de Torres Vedras, Mafra e Cascais. A autarquia revela que foram avistadas estas partículas de cor escura, pede aos banhistas que evitem o contacto direto e que avisem os nadadores-salvadores para que a situação possa ser comunicada às entidades competentes. A origem das partículas não é conhecida. Pode tratar-se de restos da lavagem de tanques de petroleiros ou um derrame não identificado. Os preços do petróleo estão a cair mais de 5% nos mercados internacionais, isto depois de Donald Trump ter anunciado uma pausa nos ataques contra o Irão. Ainda assim, os preços da gasolina e do gasóleo voltam a subir hoje em Portugal, o gasóleo €0,09 por litro, a gasolina €0,03. Entretanto, o Irão nega ter pedido o regresso das negociações com os Estados Unidos. A garantia é deixada pelo porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros.