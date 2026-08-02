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Rafael Lopes. Nesta edição das 10, começamos com a crise migratória em Ceuta. Luís Montenegro apoia a realização de um Conselho da União Europeia de Ministros do Interior. Esta reunião, Zé, vai acontecer na terça-feira.

O pedido inicial partiu de Espanha, depois de um grupo de 22 Estados-membros ter reforçado a necessidade deste conselho. Portugal não estava entre esse grupo de países, mas vai apoiar e participar no debate. É o que dá conta Luís Montenegro numa publicação na rede social X. O primeiro-ministro tem rejeitado respostas mais restritas, defendidas por alguns governos, e insiste numa política de regulação e humanismo. A reunião de emergência vai servir para discutir a resposta da União Europeia a esta situação em Ceuta e as fronteiras dos 27 países-membros.

Entretanto, a cidade de Ceuta tenta retomar a normalidade depois da entrada irregular de mais de 60 mil pessoas vindas de Marrocos.

As autoridades espanholas garantem que a maioria dessas pessoas já voltou ao país de origem, mas as forças de segurança e o exército continuam nas ruas para garantir que todos os que entraram deixem o território espanhol. Há relatos, ainda assim, de centros de acolhimento sobrelotados e imagens que mostram migrantes ainda a chegar a nado a Ceuta. Pelo menos 67 pessoas já morreram a tentar chegar a Ceuta através de Marrocos, sendo que vêm a nado.

Este é também um assunto em destaque a esta hora em observador.pt. E Zé, no Médio Oriente não se confirmou o ataque dos Estados Unidos contra o Irão, prometido por Donald Trump. O presidente norte-americano anuncia que há a perspectiva de um novo acordo e decidiu assim suspender a ofensiva.

Donald Trump avisa que estava pronto para atacar o Irão com um terror e uma força militar que não eram vistos desde a Segunda Guerra Mundial, mas o presidente dos Estados Unidos explica que aceitou travar a ofensiva a pedido do Irão e também de outros países do Médio Oriente, após terem sido alcançadas bases para um novo acordo. É o que escreve o presidente dos Estados Unidos numa publicação na rede social Truth Social. Donald Trump garante ter o apoio de Israel neste processo. Diz também que o entendimento prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, bem como o fim da ameaça nuclear iraniana. Este cancelamento de um ataque norte-americano surge numa altura em que o Médio Oriente estava em alerta máximo para uma eventual ofensiva dos Estados Unidos.

Vai ser um tema para analisar já a seguir no Gabinete de Guerra das manhãs 360 de fim de semana, logo depois deste jornal das 10. Por agora, é tempo de irmos ao desporto, até porque o Futebol Clube do Porto venceu o Torreense por 1 x 0 e conquistou assim, Zé, a Supertaça número 25 da história do clube.

O Futebol Clube do Porto começa assim a nova temporada com mais um troféu. Valeu o gol de Viktor Forsholm, que marcou aos 38 minutos em Coimbra frente ao Torreense. Após a partida, que significou a conquista da Supertaça Cândido Oliveira, Francesco Farioli admite que a vitória não foi simples frente ao Torreense. O técnico portista diz também que depois de começar a época da melhor forma, já está atento ao regresso do campeonato.

"Foi uma partida muito difícil. Mérito total ao Torreense pela organização e pela qualidade de muitos jogadores. É uma equipa muito física, que complicou bastante a nossa vida, mas era importante vencer e conseguimos. Agora temos algumas horas para comemorar e depois foco total na próxima semana e no início do campeonato".

As palavras do treinador do Futebol Clube do Porto, declarações à Sport TV depois do final da Supertaça, que terminou com triunfo portista por 1 x 0. Já o técnico do Torreense, Luís Tralhão, considera que a equipa podia ter ido mais longe, mas ainda assim, diz o técnico da equipa de Torres Vedras, que sai orgulhoso da final da Supertaça.

Fazer o jogo que fizemos aqui hoje enche-me de orgulho. Fico muito entusiasmado também para o que aí vem. Por outro lado, já estou começado a habituar a ganhar taças. E sentir que ficamos perto, ficamos tão perto. Não existem vitórias morais, mas há aqui um sentimento agridoce. Muito orgulhoso pelo que fizemos em campo. Acho que o Futebol Clube do Porto e nós tivemos quase o mesmo número de oportunidades. Não tenho a estatística, mas sentimos que estivemos muito próximos de marcar. Obviamente, estamos hoje aqui com uma equipa de um poderio fantástico, uma intensidade brutal, mas honestamente, hoje, acho que pelo menos era justo irmos para o prolongamento.

As palavras de Luís Tralhão, também à Sport TV, depois da derrota na Supertaça Cândido de Oliveira, 1 x 0 venceu o Futebol Clube do Porto, no jogo que marca o arranque oficial da temporada 2026-2027. Aconteceu em Coimbra.

Vai ser um tema também em destaque no "E o Campeão É" desta manhã, para ouvir depois da síntese de notícias das 11h30. Já a seguir, Gabinete de Guerra aqui na Rádio Observador. Primeiro, Zé, tempo para outras notícias que estão a marcar a atualidade nesta manhã de domingo. Assim é que é.

O incêndio de Vale de Passos está dominado, mas mais de 700 operacionais, apoiados por 240 viaturas e três meios aéreos, continuam no terreno para evitar que as chamas voltem a sair de controle. A Proteção Civil explica que o incêndio está controlado, mas não extinto e, por isso, mantém-se esse trabalho no terreno por parte dos operacionais. Este fogo começou em Vale de Passos, no distrito de Vila Real, na terça-feira, atingiu outros três conselhos, já no distrito de Bragança. O autarca de Vale de Passos diz que o fogo destruiu 16 mil hectares de terreno durante a semana. O distrito de Faro está hoje ainda sob aviso amarelo por causa do calor, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por causa do calor que se faz sentir. Este aviso vai prolongar-se até às 21h de hoje. Também o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo, também por parte do IPMA, devido às condições do tempo. E João, para terminarmos este jornal das 10, que marca o arranque também das manhãs 360, és fã de "Sopranos"?

Conheço a série, mas não sou o maior fã, é certo. Mas tenho amigos que adoram.

Este é o genérico de uma série muito aclamada, para muitos também uma série de culto. E há uma notícia triste para os fãs desta série. O ator Vincent Pastore, que interpretava a personagem Salvatore Bonspecino, morreu. Tinha 80 anos, foi encontrado sem vida em casa. A causa da morte ainda não foi revelada.

E Zé, além deste papel na série Sopranos, há outros papéis que interpretou ao longo da sua vida, não é?

Muitos outros, é certo, ao longo da carreira, mas embora quase sempre secundários. Ele fez parte do elenco do filme "Tudo Bons Rapazes", de Martin Scorsese, outro filme de culto, do "Misterioso Assassinato em Manhattan", de Woody Allen, e até de "Perseguido pelo Passado", de Brian De Palma. Papéis secundários, é certo, mas Vincent Pastore fez parte, tem um longo currículo, morreu aos 80 anos e tem também aqui uma curiosidade: é que ao longo da carreira, grande parte das personagens que interpretou tinham algo em comum, eram quase sempre ligados ao mundo do crime ou à máfia.

Muito bem. Fechamos assim este jornal das 10, a morte de Vincent Pastore, aos 80 anos.