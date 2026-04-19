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Com Luís Soares. São 11 horas. António José Seguro chega esta tarde a Espanha para a primeira visita oficial ao estrangeiro como presidente da República. Luís, o chefe de Estado escolheu Madri para reforçar os laços de amizade entre os dois países.

António José Seguro vai estar em Madri hoje e amanhã. Chega mais logo, ao meio da tarde, mas quem já lá está é a equipa de enviados especiais do Observador. Vamos desde já ao encontro da Carla Jorge de Carvalho. Carla, vão ser dois dias de visita oficial com três momentos na agenda.

Sim, dois amanhã e apenas um hoje. O novo presidente da República está a estrear-se nas viagens de Estado com um programa, de facto, muito curto, muito dirigido ao essencial, se podemos dizer. Amanhã, a visita vai ser, sobretudo, institucional. Vai começar por reunir-se ao final da manhã com o rei Felipe VI. É uma espécie de retribuição pelo facto de o monarca ter sido uma das pessoas presentes na tomada de posse de António José Seguro há cerca de mês e meio. Aqui vamos ter esse primeiro encontro, agora em Madri, de António José Seguro com o rei. O encontro que alarga toda a família real e também à mulher do presidente, que também vai estar presente, não só no encontro, como depois no almoço que é oferecido no Palácio da Zarzuela. Vai seguir-se, depois, o encontro com o presidente do governo espanhol. Aqui a agenda do presidente português já envolve o chefe de Estado espanhol, que como sabemos, estão ambos com preocupações muito diferentes. Sánchez acabou de vir de Barcelona, de um encontro designado do Movimento dos Progressistas, onde apelou à luta contra o fascismo. O encontro será seguramente num tom diferente amanhã com António José Seguro. Espera-se, depois, a única declaração conjunta, a declaração formal que o presidente português terá com os jornalistas. Mas o programa oficial do presidente, como dizíamos, começa hoje, arranca hoje da parte da tarde, logo a seguir ao almoço. Seguro vai receber na Embaixada Portuguesa jovens portugueses que estudam e vivem aqui em Espanha. Não sabemos ainda quem são esses jovens, que experiências é que eles poderão relatar ao chefe de Estado português, mas aqui num exercício de tentar perceber o que é a comunidade portuguesa em Espanha ou em Madri, em concreto, estivemos a olhar para os resultados das últimas eleições presidenciais, que nos dá um bocadinho o retrato daquilo que são as escolhas e a forma como os portugueses olham para a vida política portuguesa. Na primeira volta das presidenciais, Seguro não foi o mais votado, foi sim, com uma distância bastante larga, João Cotrim Figueiredo. Seguro ficou em segundo e André Ventura em terceiro. As coisas mudaram completamente na segunda volta e esmagadoramente Seguro foi o candidato mais votado por entre os eleitores portugueses que vivem na área de Madri. Mas conta hoje, como dizíamos, temos este encontro com os jovens portugueses que estudam e que vivem. Isto fazendo contas com a diferença horária entre Portugal e Espanha, que é mais uma hora aqui em Espanha, quer dizer que o encontro há de começar mais ou menos quando a bola começar a rolar em Alvalade.

E vai ser certamente também um momento que será de acompanhar, até porque é um dérbi importante e certamente esses jovens também quererão dar uma olhadela a esse jogo, eventualmente, Carla.

É possível. Seguro é do Benfica, não sabemos bem como é que o presidente vai viver esse jogo.

Esse momento. Mas Carla Jorge de Carvalho vai estar em Madri com a equipa do Observador a acompanhar esta primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro. De resto, a esta hora, antes de partir para Espanha, António José Seguro está ainda em Lisboa a participar na cerimónia do render solene da guarda no Palácio de Belém. Quando voltar depois de Espanha, António José Seguro vai ainda receber os parceiros sociais para promover um acordo ou tentar promover um acordo sobre a reforma laboral. São audiências que acontecem na quarta-feira, um dia antes da UGT, a decidir também se aprova ou não a mais recente proposta do governo.

O secretário-geral do PS escolheu Teresa Almeida para encabeçar a lista da Comissão Política. Já Duarte Cordeiro fica de fora do órgão.

Teresa Almeida é a socialista que preside atualmente ao Conselho Diretivo da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. José Luís Carneiro convidou-a para ocupar este lugar simbólico no topo da lista à Comissão Política, que é votada esta manhã. O Observador apurou que na lista vão estar vários ex-ministros e governantes do PS. Por exemplo, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva, António Mendonça Mendes. A ideia de José Luís Carneiro é articular elementos das várias frentes do partido, de forma a envolver todos na vida diária do PS. Já Duarte Cordeiro fica de fora, acabou por desistir de integrar a Comissão Política nos últimos dias. O ex-ministro do Ambiente é um dos nomes do PS há muito apontados para uma possível futura liderança, mas está afastado da política ativa desde que o governo do que fazia parte se demitiu. A lista da Comissão Política é esta manhã votada de forma eletrónica. Os socialistas estão reunidos num hotel em Lisboa, em dia de aniversário do partido.

No Médio Oriente, o Irão admite que as negociações com os Estados Unidos avançaram, mas avisa que um acordo final de paz ainda está longe.

É o que afirma o presidente do Parlamento e também principal negociador do Irão, em entrevista à televisão estatal do país. Ele explica que, em alguns pontos, as duas partes já chegaram a conclusões, mas há outros em que ainda estão longe de um acordo. Isto depois do Irão ter voltado a fechar o Estreito de Ormuz porque os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. Na análise, o coronel José do Carmo explica que o contexto atual não é favorável a nenhuma das partes, o que torna o desenrolar do conflito ainda mais imprevisível.

Trump, o que é que fará? Vai ceder? Eu não creio que o faça assim. Por outro lado, mantém aberta a porta das negociações no sentido em que: "Ok, fizeram isto, nós vamos manter o bloqueio, façam como quiserem, mas vamos negociar". Por outro lado, o Irão já vem dizendo que isto vai demorar tempo, que o que querem agora é estabelecer um quadro de negociação e não um acordo já feito assim acelerado. Portanto, está-se aqui a jogar duro, mas o tempoNão corre politicamente a favor de Trump, nem corre militarmente economicamente a favor do Irão.

Análise do coronel José do Carmo esta manhã no Gabinete de Guerra. Entretanto, Donald Trump elogia Israel, classifica-o como um grande aliado dos Estados Unidos, isto numa publicação na rede Truth Social. A declaração surge pouco depois de críticas da ex-vice-presidente Kamala Harris ao primeiro-ministro israelita. Kamala Harris acusou Benjamin Netanyahu de arrastar os Estados Unidos para uma guerra indesejada com o Irão.

E hoje é dia de derby em Alvalade. O Sporting recebe o Benfica, jogo a contar para a jornada 30 do campeonato.

E uma jornada que pode ser decisiva para as contas. O Sporting tenta chegar ao título. O jovem fica ainda luta pelo segundo lugar para o acesso à Champions. Esta manhã fizemos uma antevisão aqui na Rádio Observador com quem jogou dos dois lados. Fernando Mendes, antigo defesa esquerdo do Sporting na década de 80, dá o favoritismo precisamente ao clube de Alvalade, apesar de apontar algum possível cansaço da equipa.

Quando as equipas já vêm casa, há algum favoritismo, mas o Sporting também sabe, o treinador do Sporting sabe também como é que normalmente José Mourinho monta as suas equipas para este tipo de jogos e não é fácil de vencer as equipas do José Mourinho nesses grandes clássicos ou nesses derbies. Portanto, jogo competitivo. Receio mais o cansaço que os jogadores do Sporting podem vir a ter. Tiveram um jogo intenso na quarta-feira para a Liga dos Campeões, portanto prevê-se um bom jogo, esperamos.

A expectativa de Fernando Mendes. Já Álvaro Magalhães, antigo defesa do Benfica, acredita que o clube ainda tem esperança de se manter na luta pelo segundo lugar.

Posso dizer que o Sporting está a fazer uma grande época. E esta semana o Sporting preocupou-se em falar só do jogo e não de outras coisas. Em relação ao Benfica, que se preocupou mais com a posição do Mourinho do que se preocupar com o jogo. Eu penso que se o Sporting ganhar, é um dos candidatos ao título e o Benfica, se perder, fica muito longe do título. Isto é ponto assente. Portanto, se o Benfica ganhar, tem uma eterna esperança de conseguir pelo menos o segundo lugar. Penso que o Porto dificilmente vai perder o primeiro lugar.

Álvaro Magalhães e também Fernando Mendes na antevisão ao derby marcado para mais logo, às 18h, no Estádio de Alvalade. O dia também de Porto e Tondela, mais à noite, a contar também para esta jornada 30 do campeonato.

Tarde e noite com muito futebol aqui na Rádio Observador. A emissão especial de desporto arranca logo depois das 16h30. Já a seguir há o "Português Suave", Luís, mas antes ainda outras notícias em destaque.

O Tribunal de Contas já está em contacto com o Banco de Portugal para propor ao governo o próximo presidente do Conselho de Finanças Públicas, isto porque já passaram os sete anos limite de mandato do atual líder, Nazaré da Costa Cabral. Fonte oficial do Tribunal de Contas confirma à Agência Lusa que a instituição já iniciou esses contactos. Nazaré da Costa Cabral vai continuar em funções até ser nomeado o sucessor. O jovem de 19 anos que terá esfaqueado um agente da PSP no interior de uma esquadra em Leiria ficou em prisão preventiva até ir a julgamento. É o que adianta o Comando Distrital da PSP de Leiria. Um agente de 57 anos foi esfaqueado na sexta-feira no interior da esquadra. Ele está ainda em observação no Hospital de Leiria. Dar conta também de que já foi retomada a circulação do trânsito na Avenida Marginal, em Lisboa. Estava cortada devido a um acidente na zona da Cruz Quebrada. É uma informação adiantada há instantes pela Polícia de Segurança Pública.