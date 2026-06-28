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Vamos às notícias. Jornal das 11 com Luís Soares. Começamos com um sismo sentido no Algarve, com uma magnitude de 4.1 na escala de Richter.

São informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Um sismo foi registrado nas estações da rede sísmica do continente, por volta das 8h, hora de Lisboa. O sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter, teve epicentro localizado a cerca de 70 km a oeste sudoeste do Cabo de São Vicente. Foi registrado a uma profundidade de 22 km. Este sismo, de acordo com a informação do IPMA, não causou danos pessoais ou materiais. Foi sentido com intensidade máxima de 2,3 na escala de Mercalli. A Rádio Observador falou com os Bombeiros de Portimão, que dizem que o sismo não foi sentido. Não houve registro de chamadas da população a pedir ajuda, nem a dar conta do abalo. Também os Bombeiros de Portimão dizem que não registraram ocorrências relacionadas com este sismo registrado na rede sísmica do continente e sentido no Algarve.

O antigo deputado social-democrata Miguel Morgado acusa Rui Rio de ter aberto a porta ao Chega na política nacional.

Foi entrevistado no programa "Em 40 Minutos", o colunista do Observador diz que foi a estratégia de Rui Rio, enquanto líder do PSD, que abriu espaço aos partidos à direita da AD, ao contrário da estratégia seguida por Pedro Passos Coelho e por Paulo Portas.

Foi sempre uma estratégia do Pedro Passos Coelho e do Paulo Portas lá com o CDS, quando o CDS ainda existia, garantir que à direita dos respectivos partidos, não se daria pretexto nenhum para se criarem monstruosidades. A partir do momento em que o Rio diz que quer ser como a PS, foi o que ele quis fazer.

Então foi Rui Rio que abriu essa porta, essa monstruosidade.

Claro que foi, mas para mim era óbvio. A única coisa que me espanta é como é que a malta do PSD, com quem eu tive conversas infinitas sobre isto, na altura. Mas vocês podem ver como os partidos são. Ganha um líder, a malta quer ir toda lá atrás do líder.

Nesta entrevista ao programa "Em 40 Minutos", da Rádio Observador, Miguel Morgado critica também a escolha de Sebastião Bugalho para porta-voz do PSD. O antigo deputado social-democrata diz que Luís Montenegro devia fazer o deputado optar.

Se ele está em Estrasburgo e é porta-voz, isso eu não compreendo. Tinha que sair lá do Parlamento Europeu e ser porta-voz. Agora, ser porta-voz e ser do Parlamento Europeu, eu acho que revela o pior que há na política. Então se quer ser porta-voz, quer estar presente aqui, tem que sair de Estrasburgo. Não percebo como é que Luís Montenegro não impõe isso. Isso eu não percebo.

E muito se fala que Sebastião Bugalho tem essa ambição de um dia ser primeiro-ministro.

Claro que tem essa ambição, ele não esconde a ninguém. É ele e muitos outros que têm. Isso não faz mal nenhum ele ter essa ambição. Outra coisa é quando as pessoas têm uma ambição maior do que os passos que deram para lá chegar. Isso é um problema do Sebastião Bugalho e de muitos outros, não é o único.

Isso é um problema, neste caso?

Dele é, claro que é.

As críticas de Miguel Morgado, entrevistado por João Costa e Silva e João Miguel Santos no "Em 40 Minutos".

Para ouvir depois do meio-dia ou a esta hora também já disponível em podcast. No Campeonato do Mundo, Portugal empatou com a Colômbia a zero esta madrugada, vai agora jogar com a Croácia nos dezesseis avos de final.

Portugal fechou o grupo K do Mundial de Futebol no segundo lugar, depois do empate sem gols a frente à Colômbia. Diogo Costa, o guarda-redes, foi mesmo o homem do jogo. No final da partida, o selecionador nacional Roberto Martínez considerou este um teste valioso para a equipa e sublinha que Portugal demonstrou caráter dentro do campo.

Acho que para nós foi um teste muito valioso. Forçamos os nossos ataques muito, precisamos de controle de bola, jogadores como Vitinha, precisamos de utilizar mais o seu talento na nossa fase construção e nos nossos padrões ofensivos, mas um teste muito valioso, porque quando está num jogo assim, mostramos muito caráter, para manter a baliza a zero. É fantástico ver o Diogo Costa ao nível, a intensidade defensiva que tivemos, bloqueios. Então um jogo que ajuda muito para poder ajustar, alinhar e crescer para o que precisamos fazer agora no mundial a seguir, que é um mundial totalmente diferente.

Um mundial totalmente diferente, Roberto Martínez, em declarações à Sport TV após o empate a zero com a Colômbia.

E Luís, por ter ficado em segundo lugar no grupo K, Portugal vai jogar agora frente à Croácia na madrugada de quinta para sexta-feira.

Um jogo em Toronto, marcado para a meia-noite de dia 2 para 3 de julho, em hora portuguesa. Nesta altura, a seleção nacional já sabe todo o percurso que tem pela frente até a final do Mundial de Futebol. O jornalista Miguel Cordeiro explica o caminho que Portugal vai percorrer.

Toronto, Dallas, Los Angeles, Dallas novamente e Nova Jersey. É este o percurso que Portugal tem pela frente até a final do Campeonato do Mundo. Por agora, a seleção vai ficar em Palm Beach até o próximo dia 1 de julho. Vai fazer treino de recuperação e preparar o duelo frente à Croácia. Só na véspera dos dezesseis avos de final é que Portugal viaja para Toronto. Voo às 10h35 do dia 1 de julho, a partir de Miami. Em Toronto, a equipa portuguesa vai ficar hospedada no Hotel Delta, a cerca de 4 km do estádio. No dia antes do duelo com a Croácia, a seleção portuguesa vai também fazer um treino no Centennial Park, já em Toronto. Neste mesmo dia, Roberto Martínez vai falar aos jornalistas no estádio de Toronto. O plano da seleção nacional passa por fazer a despedida de Palm Beach na quarta-feira de manhã e depois, se tudo correr bem, ficar em Toronto até aos oitavos de final. Ou seja, se Portugal conseguir ultrapassar a Croácia, o objetivo é continuar no Canadá até o dia 5 de julho, a véspera do jogo em Dallas, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Nesse caso, será frente ao vencedor do duelo entre Espanha e

Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador ao Mundial de Futebol, com o possível percurso de Portugal a partir de agora. Na fase a eliminar, há vários jogos em destaque, como Cabo Verde e Argentina. Há também um Brasil e Japão e o Países Baixos e Marrocos. Os jogos a eliminar começam hoje com o Canadá e África do Sul, jogo marcado para às 20h.

Na atualidade internacional, a chefe da diplomacia europeia confirma que os países da União Europeia já mobilizaram € 5 milhões para as zonas mais afetadas pelos sismos na Venezuela.

Kai Kallas esteve ao telefone com a presidente interina do país, a quem prestou solidariedade para com o povo da Venezuela. Confirma que foi acionado o mecanismo europeu de proteção civil, com vários Estados-membros a enviar equipes de busca e salvamento e pessoal médico. O sistema europeu Copernicus vai apoiar as equipes no terreno, identificar as zonas com maiores danos e onde a ajuda é mais necessária. Portugal também tem equipes que chegaram ontem à Venezuela para ajudar nas buscas a sobreviventes. No que diz respeito às vítimas portuguesas, nesta altura, 48 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais.

11h07. Tempo ainda para outras notícias em destaque a esta hora, Luís.

O PS reúne hoje a Comissão Nacional para votar quase 20 moções setoriais. Entre as propostas à votação, está uma moção crítica da atual direção socialista, subscrita pelo deputado Miguel Costa Matos, que defende uma afirmação mais clara do PS como alternativa ao governo. A FENPROF considera inaceitável a desresponsabilização do Ministério da Educação perante o que considera ser o caos instalado na preparação dos exames nacionais. Em comunicado, a FENPROF diz que continua a receber testemunhos de professores classificadores que estão preocupados com a avaliação das provas. As críticas surgem numa altura em que têm vindo a ser registrados atrasos na distribuição das credenciais de acesso aos professores. Ainda assim, o Instituto Nacional de Exames mantém o dia 10 de julho como prazo final das classificações.