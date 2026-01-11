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Edição do meio-dia com Miguel Videira. Marcelo Rebelo de Sousa já votou nesta que foi a última vez que exerceu o direito de voto enquanto presidente da República.

Sim, votou de forma antecipada o presidente da República, neste dia reservado para o voto em mobilidade. Há 218 mil eleitores inscritos para votar de forma antecipada, um deles, Marcelo Rebelo de Sousa, votou há pouco na Cidade Universitária, em Lisboa. Momento acompanhado pela repórter do Observador, Laura Figueiredo. Laura, boa tarde. O que disse Marcelo Rebelo de Sousa nesta reta final e neste último voto, ainda com as vestes de presidente da República?

Boa tarde, Miguel. Um voto como todos os outros, foi precisamente isto que disse Marcelo Rebelo de Sousa. Isto depois de os jornalistas terem questionado se era um dia mais emotivo, por ser a última vez que votou enquanto presidente da República. O chefe de Estado desvalorizou a situação.

É um voto como todos os outros. É bom para a democracia os portugueses votarem, porque cada vez que se vota está a mudar e a democracia é isso. A diferença entre a democracia e a ditadura. Na ditadura, não se pode mudar os responsáveis. Em democracia, pode-se. Quando se gosta, muda-se. Encontra-se novas gerações, novas pessoas. E aqui, ainda por cima, coincide com o fim de um ciclo. São 50 anos sobre o 25 de Abril.

O presidente da República deixou o apelo a todos os portugueses. Diz que é uma pena deitar o direito ao voto pela janela.

Todos os que estão hoje a votar mostram como vale a pena votar. Antigamente, dizia-se uma arma da democracia. Não digo uma coisa assim tão violenta, mas é, de facto, um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela. Pode-se votar como se quiser. Vota-se em A, B, C, D, E, F. Vota-se branco. Nulo é um desperdício. Agora, o não votar, depois é a pessoa dizer: "Que diabo, eu gosto ou não gosto daquilo que aconteceu, por que eu não usei o meu direito de voto, que pode fazer a diferença, às vezes, pode ser por um?"

Marcelo Rebelo de Sousa, que votou por volta das 11h20 na Faculdade de Letras, aqui na Cidade Universitária, em Lisboa, e veio votar antecipadamente, porque no final da próxima semana vai receber a visita do presidente da Estónia e, como Marcelo Rebelo de Sousa vota em Celorico de Basto, não teria tempo para ir até lá. Ainda assim, o chefe de Estado diz que, no caso de haver uma segunda volta, vai mesmo votar em Celorico de Basto. Por agora, estamos aqui na Reitoria, onde chegou também Mariana Leitão, a presidente da Iniciativa Liberal, que veio votar antecipadamente. Iniciativa Liberal, o partido que apoia a candidatura de Cotrim Figueiredo.

Voto em mobilidade na Cidade Universitária, em Lisboa, momento que está a ser acompanhado ao longo desta manhã pela jornalista do Observador, Laura Figueiredo, que aqui nos trouxe as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que votou de forma antecipada e elogiou esta modalidade de voto, pontua a evidência e o contributo que dá para a democracia.

Em campanha, António José Seguro diz que o ministro dos Negócios Estrangeiros devia estar mais preocupado com a situação dos portugueses na Venezuela do que em participar na campanha de Luís Marques Mendes.

A resposta do candidato apoiado pelo PS, que surge depois de ontem Paulo Rangel ter dito que Seguro esteve 10 anos fora da política e que, por isso, não se conhece bem o pensamento político do candidato. Ora, António José Seguro respondeu e com uma sugestão ao ministro-chefe da diplomacia portuguesa.

E diga-me uma coisa, e sobre a situação dos portugueses na Venezuela, o ministro disse alguma coisa? Como é que estão a acompanhar a situação? O que é que o Estado português está a fazer? O que é que o Governo português está a fazer? Isso é que me preocupa. Devia preocupar o ministro dos Negócios Estrangeiros.

António José Seguro, aos jornalistas, esta manhã, no Mercado Municipal de Angeiras, em Matosinhos.

João Cotrim Figueiredo acusa o PSD de pressionar os militantes para votarem em Luís Marques Mendes e afirma ter conhecimento de vários casos.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal considera grave que alguém ache possível condicionar a escolha, que deve ser livre, dos eleitores, mesmo que tenham filiações partidárias. Cotrim Figueiredo diz que é sinal de fraqueza da campanha de Luís Marques Mendes.

Eu espero que isto sejam apenas casos isolados e que não haja nenhuma manobra, mais ou menos orquestrada, para pressionar pessoas que sejam militantes notórios do partido em várias regiões para não votarem noutros candidatos, em mim ou noutro qualquer. Deixem as pessoas escolher livremente. Se as pessoas não estão a escolher Marques Mendes, faça uma campanha melhor. Estão a escolher outros, vejam o que é que os outros estão a fazer. Não critiquem o TikTok, ou isto, ou aquilo outro, façam melhor, façam por si. Por que não estar a criticar ou pressionar? É o chamado momentum da campanha, esse está do meu lado e não o vou perder.

Declaração de João Cotrim Figueiredo, esta manhã de visita ao mercado de Setúbal, pede ao PSD que deixe os eleitores escolherem quem querem para a Presidência da República.

Já António Filipe realiza hoje um novo comício em Lisboa, depois da forte adesão ontem no Porto. O comunista vê entusiasmo a crescer à volta da sua candidatura.

E tal como ontem, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, também vai marcar presença neste comício. António Filipe fala em sinais de crescimento, considera que são um bom sinal para a eleição do próximo dia 18.

O comício de ontem foi muito impressionante. Aliás, hoje o comício de Lisboa também tem uma grande expectativa relativamente ao comício hoje na cidade de Lisboa. E creio que, de facto, isto revela que há uma significativa adesão a esta candidatura, que me dá uma grande confiança para o próximo dia 18.

A confiança de António Filipe neste dia de ida antecipada às urnas. O candidato saúda a modalidade de voto que permite aos eleitores votarem mais cedo e em mobilidade.

Tendo a possibilidade de votar antecipadamente, isso é bom que aconteça. E aliás, verificou-se, eu creio que há um número de inscrições Creio que são 280 mil pessoas que se inscreveram para votar, o que revela o interesse em participar nesta votação. Ainda que essas pessoas, por qualquer razão, não possam votar hoje, ficam com a possibilidade em aberto votar no dia 18. Portanto, acho que isso é importante. Acho que aquilo que possa contribuir para facilitar a vida das pessoas no exercício do direito de voto é positivo.

Um pouco ao encontro daquilo que também ouvimos aqui Marcelo Rebelo de Sousa dizer. António Filipe, o candidato apoiado pela CDU, esta manhã, em mais uma ação de campanha na Voz do Operário, em Lisboa. Mais logo, a partir das 15h30, arranca o segundo grande comício da candidatura, também aqui em Lisboa.

E Miguel, está agendada para esta hora uma manifestação de cidadãos iranianos em Portugal.

Concentram-se junto à Embaixada do Irão, em Lisboa, em protesto contra a repressão do regime iraniano, das manifestações que já duram há cerca de duas semanas e que, segundo uma organização não governamental com sede nos Estados Unidos, já fez 116 mortos. A comunidade iraniana em Portugal fala num massacre. Entretanto, o presidente do Parlamento do Irão ameaça retaliar em caso de ataque dos Estados Unidos ou Israel. Ameaça feita depois do New York Times noticiar que Donald Trump foi informado sobre os detalhes de uma eventual intervenção militar em território iraniano. O presidente dos Estados Unidos, de resto, já tinha admitido esta possibilidade.

12h07. Já a seguir, em 40 minutos, esta semana com o ator Jorge Corrula, vai estar conosco. Mas pra já, Miguel Videra, que outras notícias estão em destaque?

Mais de 400 doentes aguardam a esta hora. A primeira observação: nas urgências hospitalares do SNS, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, a região de Lisboa e Vale do Tejo concentrava o maior número de doentes em espera. Entre os hospitais com tempos de espera mais elevados estão, sem surpresa, o Amadora-Sintra. Os doentes com pulseira amarela esperam mais de 10 horas. No Santa Maria, a espera é superior às seis horas. Agricultores franceses e espanhóis mantêm os protestos contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. Os ativistas agrícolas franceses pretendem bloquear a passagem de alimentos que não cumpram as normas sanitárias e ambientais impostas aos produtores franceses e europeus. Também agricultores e criadores de gado catalães vão realizar uma ação semelhante. O presidente deposto da Venezuela diz que está bem, pede para ninguém ficar triste. Foi numa declaração feita na prisão e transmitida através dos advogados. "Estamos bem, somos lutadores", declara Nicolás Maduro.

Foi o Jornal do Meio-Dia, com edição do Miguel Videra.