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Vamos às notícias, a seguir. Jornal do Meio-Dia, uma edição do Vasco Maldonado Correia. O secretário-geral do PS acusa o Governo de estar a lucrar com a subida do preço dos combustíveis.

A partir de amanhã, o preço da gasolina e do gasóleo vai voltar a subir, ultrapassa os €2 por litro. Em declarações esta manhã em Vila Nova de Gaia, o secretário-geral do PS não quis voltar a comentar o caso do Ministro da Administração Interna. Quis antes, isso sim, criticar o Governo por causa desta subida. O José Luís Carneiro entende que têm faltado medidas para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis.

Nós avançámos com propostas que o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República, reduzir o IVA, temporariamente, sobre os impostos relativos aos combustíveis. E é isso que o Governo deve fazer, porque o Governo, volto a repetir, já ganhou em 2024 e 2025, mais de 1.048 milhões de euros só de carga de impostos sobre os combustíveis. Ou seja, o Governo está a lucrar com o sacrifício de todas vós e todos nós, quando vamos colocar combustível. Têm de ser medidas temporárias e adequadas às necessidades da economia das famílias e da economia das empresas.

O líder do Partido Socialista, esta manhã, a criticar o Governo pelo aumento do preço dos combustíveis. O gasóleo e a gasolina amanhã vão ultrapassar os €2 por litro.

Os técnicos de emergência pré-hospitalar fizeram mais de 360 mil horas extra no ano passado. O sindicato que representa a classe alerta para a falta de profissionais.

O Jornal Público escreve esta manhã que mais de um quarto do trabalho dos técnicos do INEM foi feito em horas extra só no ano passado. À Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, mostra-se pouco surpreendido com os números.

Tendo em conta a défice de recursos humanos, sobretudo destes técnicos, não há outra forma de garantir a missão do INEM sem ser através do recurso ao trabalho extraordinário. Seria necessário e será necessário contratar cerca de mais 500 técnicos de emergência pré-hospitalar para que os recursos humanos estejam sem défice e aí, sim, podemos esperar que o trabalho extraordinário seja residual.

Rui Lázaro alerta que ter profissionais a fazer tantas horas extra pode tornar-se um risco para os cidadãos.

Desde logo para os próprios profissionais, que com menos tempo de descanso estarão sempre mais suscetíveis a terem lesões de trabalho ou como alguns colegas já estão a entrar em estado de burnout, tendo em conta a pressão da missão em si associada ao número de trabalho extraordinário que fazem. E naturalmente que este risco pode também dispersar-se pelos cidadãos à medida que os trabalhadores vão ficando cada vez mais cansados e mais desastrosos com o trabalho.

E perante este cenário, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar diz que é urgente começar a olhar para o país como um todo.

Garantir mais resposta, mais eficiente, com mais educação e mais competências e a todo o país. Não podemos tomar medidas com base no que acontece no Porto, em Lisboa e em Coimbra. Temos de olhar para o país como um todo, garantir uma equidade nos serviços. Para isso precisamos de mais técnicos, precisamos que as competências destes técnicos sejam alargadas a todas as ambulâncias do sistema, incluído bombeiros e Cruz Vermelha, pois são estes, sobretudo em todo o país, sempre os primeiros a chegar às ocorrências mais graves e é aqui que tem que estar uma resposta rápida, segura e eficaz.

Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, entrevistado esta manhã pelo jornalista da Rádio Observador, António José Soares.

Atenções viradas também para o grande incêndio em Espanha. Pedro Sánchez agradece o apoio de Portugal no combate às chamas na província de Ávila.

A Proteção Civil portuguesa anunciou ontem o envio de ajuda operacional, uma força conjunta de mais de 120 operacionais que vão ajudar no combate às chamas. O presidente do governo espanhol agradece o apoio de Portugal. Pedro Sánchez fala numa relação de irmandade entre os dois países.

Tenho a oportunidade agora de cumprimentar os militares que chegaram do nosso país irmão, Portugal. Queremos agradecer-lhes porque houve outros momentos em que Portugal também sofreu incêndios graves e Portugal e Espanha têm mantido esta relação de irmandade e solidariedade.

Pedro Sánchez esta manhã aos jornalistas fez também um ponto de situação em relação ao incêndio que está entre Ávila e Madrid. O presidente do governo espanhol admite que a situação está a melhorar aos poucos. Diz, no entanto, que ainda há muito trabalho a fazer.

Vêm aí horas complexas, mas a informação que nos chegou hoje é de que esta noite foi muito positiva no que diz respeito à evolução do incêndio. Vamos ver como se vai desenrolar o dia de hoje. Mas volto a insistir que é importante que a população redobre as medidas de prevenção.

Avisos e conselhos de Pedro Sánchez esta manhã em conferência de imprensa na província de Ávila. O número de pessoas deslocadas em Espanha já ultrapassa as 100 mil. Só ontem uma pessoa morreu por causa de um fogo que deflagrou na região de Valência.

Em França, está a ser colocada a hipótese de evacuar a cidade de Bordéus por causa do incêndio que está a acontecer no sudoeste do país.

O fogo vai se aproximando da cidade, por isso a hipótese está agora a ser posta em cima da mesa pela Câmara de Bordéus. Estão a ser preparados todos os cenários. Em França, os fogos estão a obrigar a uma deslocação de pessoas sem precedentes. As autoridades falam na maior operação de evacuação civil desde a Segunda Guerra Mundial. No sudoeste de França, são mais de 200 mil as pessoas que já tiveram de abandonar as casas e procurar abrigo

Por causa dos incêndios. O novo primeiro-ministro do Reino Unido afasta a hipótese de eleições antecipadas no país.

Andy Burnham assumiu o poder na última semana, sem passar pelas urnas. Substituiu Keir Starmer depois do antecessor ter perdido a confiança do grupo parlamentar do Partido Trabalhista. Em entrevista à BBC, o novo líder britânico lembra que o Reino Unido vive num sistema parlamentar e que o foco agora é outro.

Vou descartar essa possibilidade. Não haverá eleições antecipadas. Não creio que as pessoas queiram isso. As sondagens de opinião podem indicar que algumas pessoas querem, outras não. Acho simplesmente que o que é mais necessário fazer é concentrar o Reino Unido em colocar o país de volta onde deve estar, em fazê-lo funcionar.

É o que diz Andy Burnham, o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Esta recusa em convocar eleições antecipadas, apesar das pressões da oposição, que o acusa de não ter o mandato do eleitorado, significa que Andy Burnham tenciona cumprir o mandato até ao fim, ou seja, ir até ao fim com a legislatura, que termina em 2029.

No Médio Oriente, pela segunda noite consecutiva, não houve ataques entre os Estados Unidos e Irão.

Depois de três noites seguidas de bombardeamentos norte-americanos a infraestruturas militares iranianas e de retaliações por parte de Teerão, este foi um fim de semana mais calmo, sem registro de ataques, o que não quer dizer que estejamos mais perto de um cessar-fogo. É a análise da especialista em relações internacionais, Liliana Reis.

Não me parece que esta ausência de ataques deva ser confundida com uma desescalada, mas apenas que todos os atores estão a recalibrar a sua estratégia. Repare que nós já não estamos perante uma pequena crise. Estamos perante uma nova arquitetura de conflito regional que está a transformar numa competição de resistência estratégica e, naturalmente, também numa estratégia regional de multidomínio. Ora, o conflito, neste momento, já não é apenas entre o Irão e os Estados Unidos. Passou a envolver diretamente toda a Península Arábica.

Análise de Liliana Reis, especialista em relações internacionais no Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Donald Trump tinha prometido uma nova escalada da guerra no Médio Oriente. Para já, este fim de semana não trouxe novos ataques. O presidente dos Estados Unidos vai receber na próxima terça-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

Agora 12h08, já seguirá em 40 minutos. Para já, Vasco, vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora.

Não houve ataques no Médio Oriente, mas houve na Ucrânia. As autoridades ucranianas reportam um ataque aéreo russo com oito mísseis, mais de 130 drones esta madrugada. Entretanto, o presidente ucraniano denuncia que a Rússia pediu novamente ajuda à Coreia do Norte para combater a Ucrânia. Volodymyr Zelensky escreve na rede social X esta manhã que Moscovo pediu 30 mil soldados suplementares a Pyongyang e também vários mísseis balísticos. A polícia alemã emitiu esta manhã um mandado de captura contra o suspeito do ataque que aconteceu ontem à noite no evento LGBT em Berlim. O homem de 21 anos continua em fuga, conduziu um carro contra uma multidão. As autoridades acreditam que terá ligações a grupos islâmicos na capital alemã. Uma pessoa morreu, 16 ficaram feridas, 11 estão em estado grave. O chanceler alemão Frederick Merz já veio caracterizar o ataque como um ato horrível.