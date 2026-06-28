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Observador. Edição da Uma, com o Luís Soares. Começamos com uma atualização: o número de vítimas mortais entre portugueses e lusodescendentes na Venezuela são agora, Luís, 51.

São dados atualizados há instantes pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. Mais três vítimas mortais entre portugueses e lusodescendentes do que no balanço anterior. De acordo com os dados divulgados pelo ministério, entre as vítimas mortais, há 44 lusodescendentes, seis portugueses e um português por casamento. São sete crianças e 44 adultos. Ainda nesta altura, 84 pessoas desaparecidas na sequência dos dois sismos que assolaram esta semana a Venezuela.

E o Papa Leão XIV agradece a todos os que têm ajudado a Venezuela depois dos sismos desta semana.

Foi na habitual oração do Angelus, na Praça de São Pedro, em Roma. Numa mensagem em espanhol, o Papa deixou o agradecimento e também uma palavra de alento a todos os que estão no terreno.

Desejo expressar o meu apoio aos irmãos e irmãs venezuelanos afetados pelos recentes terremotos que causaram inúmeras vítimas e feridos, bem como extensos danos materiais. Ofereço a minha gratidão e o meu alento a todos aqueles que trabalham generosamente nos esforços de busca e socorro.

Mensagem do Papa Leão XIV na oração do Angelus, na Praça de São Pedro. A chefe da diplomacia europeia confirma que os 27 já mobilizaram € 5 milhões para as zonas mais afetadas pelos sismos na Venezuela. Kaja Kallas esteve ao telefone com a presidente interina do país, a quem prestou solidariedade para com o povo venezuelano. Confirma que foi acionado o mecanismo europeu de proteção civil, com vários Estados-membros a enviar equipes de busca e salvamento e também pessoal médico. O sistema europeu Copernicus vai apoiar as equipes no terreno a identificar as zonas com maiores danos e onde a ajuda é mais necessária.

Em Portugal, a terra tremeu esta manhã no Algarve. Não há registro de vítimas nem de danos.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo foi registrado pelas 08h, teve magnitude 4,1 na escala de Richter, com epicentro localizado a cerca de 70 km a oeste sudoeste do Cabo de São Vicente. Foi registrada a uma profundidade de 22 km. Este sismo não causou danos pessoais ou materiais. Foi sentido com intensidade máxima 2,3 na escala de Mercalli modificada. A Rádio Observador falou com os bombeiros de Portimão, que dizem que o sismo não foi sentido. Não houve sequer as chamadas da população a dar conta do abalo ou pedir ajuda. Igualmente, os bombeiros de Lagos dizem não ter registro de ocorrências relacionadas com este sismo em Portugal continental, mais na zona do Algarve.

Na política nacional, o antigo deputado do PSD, Miguel Morgado, acusa Rui Rio de ter aberto a porta ao Chega na política nacional.

Foi na entrevista que acabamos de ouvir no programa "Em 40 Minutos", o colunista do Observador diz que foi a estratégia de Rui Rio, enquanto líder do PSD, que abriu espaço aos partidos à direita da AD, ao contrário da estratégia seguida antes por Pedro Passos Coelho e por Paulo Portas.

Foi sempre uma estratégia do Pedro Passos Coelho e do Paulo Portas lá com o CDS, quando o CDS ainda existia, garantir que à direita dos respectivos partidos, não se daria pretexto nenhum para se criarem monstruosidades. A partir do momento em que o Rio diz que quer ser como o PS, foi o que ele quis fazer.

Então foi Rui Rio que abriu essa porta dessa monstruosidade.

Claro que foi, mas para mim era óbvio. A única coisa que me espanta é como é que a malta do PSD, com quem eu tive conversas infinitas sobre isto, na altura: "Mas vocês podem ver como os partidos são. Ganha um líder, a malta quer ir toda lá atrás do líder".

Nesta entrevista ao programa "Em 40 Minutos", da Rádio Observador, Miguel Morgado critica a escolha de Sebastião Bugalho para porta-voz do PSD. O antigo deputado social-democrata diz que o Luís Montenegro devia fazer o eurodeputado optar entre Bruxelas ou Lisboa. Miguel Morgado, que foi entrevistado por João Costa e Silva e João Miguel Santos no programa "Em 40 Minutos".

Que já está disponível a esta hora também em podcast. No Campeonato Mundo de Futebol, Portugal empatou com a Colômbia a zero e vai agora jogar com a Croácia nos 16 avos de final.

Portugal fechou o grupo K no segundo lugar, depois do empate sem gols frente à Colômbia esta madrugada. O jogo frente à Croácia é o que segue, vai ser em Toronto, está marcado para a meia-noite de quinta para sexta-feira. Nesta altura, a seleção portuguesa já sabe todo o percurso que tem pela frente para conseguir chegar à final do Mundial. O jornalista Miguel Cordeiro dá-nos conta desse caminho.

Toronto, Dallas, Los Angeles, Dallas novamente e Nova Jersey. É este o percurso que Portugal tem pela frente até a final do Campeonato do Mundo. Por agora, a seleção vai ficar em Palm Beach até o próximo dia 1 de julho. Vai fazer treino de recuperação e preparar o duelo frente à Croácia. Só na véspera dos 16 avos de final é que Portugal viaja para Toronto. Voo às 10h35 do dia 1 de julho, a partir de Miami. Em Toronto, a equipe portuguesa vai ficar hospedada no Hotel Delta, a cerca de 4 km do estádio. No dia antes do duelo com a Croácia, a seleção portuguesa vai também fazer um treino no Centennial Park, já em Toronto. Neste mesmo dia, Roberto Martinez vai falar aos jornalistas no estádio de Toronto. O plano da seleção nacional passa por fazer a despedida de Palm Beach na quarta-feira de manhã e depois, se tudo correr bem, ficar em Toronto até aos oitavos de final. Ou seja, se Portugal conseguir ultrapassar a Croácia, o objetivo é continuar no Canadá até o dia 5 de julho, à véspera do jogo em Dallas, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Nesse caso, será frente ao vencedor do duelo entre Espanha

E Áustria. Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador ao Mundial de Futebol, com o possível percurso de Portugal até à final da prova, um percurso que vai começar frente à Croácia.

O comentador de desporto do Observador, Luís Pinto Coelho, diz que a Croácia é um adversário que vai trazer dificuldades a Portugal.

Ainda assim, assegura que a seleção portuguesa tem argumentos mais do que suficientes para seguir em frente, embora defenda que Roberto Martínez vai precisar de ajustar a forma de jogar de Portugal. Luís Pinto Coelho destaca a experiência e a maturidade do grupo croata neste mundial, o que aumenta as dificuldades de Portugal para seguir em frente na prova.

É um jogo dificílimo, porque é uma equipa experiente, madura, com qualidade individual e parece-me uma equipa coletivamente mais bem posicionada em campo. E Portugal, se não fizer esses ajustes, acho que vai ter dificuldades, obviamente, mas acho que ainda assim temos condições para seguir em frente.

Análise de Luís Pinto Coelho no "E o Campeão É" desta manhã. Acredita também que a questão física não deverá ser problema para qualquer uma das seleções, uma vez que quer Portugal quer a Croácia vão ter exatamente o mesmo tempo de descanso.

Teerão acusa Washington de violar novamente o memorando de entendimento para acabar com a guerra.

Acusação que surge depois de serem registados novos bombardeamentos norte-americanos contra as instalações na costa sul do Irão. Num comunicado, o Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros classifica os ataques como uma ofensa à Carta das Nações Unidas e do acordo assinado entre os dois países. A especialista em relações internacionais, Liliana Reis, diz que a troca de acusações entre os dois países é mais um sinal de que o memorando de entendimento está mais vulnerável, o que pode levar a mais quebras do acordo e também a uma deterioração militar entre as duas partes.

Apesar deste memorando de entendimento ser naturalmente mais flexível, por acomodar esta dimensão mais técnica e menos política, também é muito mais vulnerável a violações localizadas, como nós temos vindo a observar. Só que estas violações do memorando de entendimento podem efetivamente provocar efeitos sistêmicos e por isso é que neste momento começa também a ser analisado que esta deterioração militar, porque, na verdade, aquilo que nós assistimos é efetivamente a uma deterioração militar, porque nenhum dos intervenientes abandonou oficialmente as negociações.

A análise da Liliana Reis no Gabinete de Guerra desta manhã considera também que estes ataques são uma forma de marcar território e de reivindicar os pontos pretendidos em ambos os lados.

Luís, e antes de fecharmos este jornal da uma, temos ainda outras notícias em destaque a esta hora, 13h08.

Onze pessoas morreram no nordeste de França em consequência da queda de um pequeno avião em Nancy. De acordo com a imprensa francesa, não há sobreviventes. O avião tinha descolado do aeródromo de Nancy-Essey, transportava um grupo de pessoas que ia experimentar paraquedismo. O Sindicato Nacional Ferroviário Espanhol realiza amanhã o primeiro de dois dias de greve de 24 horas, uma paralisação que deve obrigar ao cancelamento de 320 comboios de alta velocidade, longa e média distância. O sindicato denuncia o não cumprimento dos acordos alcançados em novembro de 2023 entre o Ministério dos Transportes e os trabalhadores. Além da greve de amanhã, há uma nova paralisação convocada para dia 15 de julho.