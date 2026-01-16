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Jornal das duas com Miguel Videira. E Miguel, a Rádio Observador está na estrada para escutar os derradeiros argumentos dos candidatos à Presidência da República. Henrique Gouveia e Melo alerta que há um grande bloco de direita que deve votar André Ventura numa eventual segunda volta.

Isto caso a segunda volta seja decidida entre André Ventura e António José Seguro. Diz o almirante que o risco de André Ventura chegar à presidência é menor se for o próprio Henrique Gouveia e Melo a passar à próxima fase da corrida a Belém.

Se a esquerda ganhar e passar à segunda volta, o doutor André Ventura, face às situações que nós trazemos mais uma vez da Assembleia da República e da necessidade de apoios da Assembleia da República, pode ter um voto não dirigido e pode captar muitos votos. Se o PSD dá liberdade de voto, por exemplo, a IL já disse que apoia o Chega. Nós estamos numa situação verdadeiramente perigosa para o sistema democrático.

Neste cenário, a previsível vitória de André Ventura sugere a Henrique Gouveia e Melo que as possibilidades de Ventura chegar a Belém diminuem se for o almirante a chegar à segunda volta, tendo em conta que antecipa que vai conseguir ir buscar muitos votos ao bloco de eleitores de direita.

E António José Seguro comentou há pouco a declaração. Marcelo Rebelo de Sousa diz o atual presidente da República que o sucessor vai ter uma missão mais difícil do que teve o atual inquilino de Belém.

Afirma Seguro que a vida não é difícil para o presidente da República, mas sim para os portugueses e, à boleia do tema, procura desmontar um dos argumentos de campanha de Henrique Gouveia e Melo.

A vida não é difícil para o presidente, a vida é difícil para as pessoas. Naturalmente, a situação internacional exige firmeza nos princípios, exige que Portugal tenha posição no quadro das alianças a que pertence, quer a NATO, quer a União Europeia. E eu, como presidente da República, serei leal aos princípios civilizacionais que estão na nossa Constituição e firme na defesa do direito internacional e na Carta das Nações Unidas.

Há um candidato que diz que está mais bem posicionado para enfrentar esses problemas por ter sido militar. Concorda? Acha que não?

Não, absolutamente nada, porque não tem nenhuma experiência internacional. Eu tenho experiência internacional, fui deputado europeu e aquilo que nós precisamos é de resolver os conflitos pela via pacífica, não é pela via militar.

António José Seguro a invocar o argumento da experiência internacional, uma mais-valia face à candidatura de Henrique Gouveia e Melo.

E Luís Marques Mendes queixa-se de ter sido alvo de um dos maiores ataques em democracia.

Numa manhã passada em Sintra, entre a degustação de um travesseiro, o candidato apoiado pela AD não identificou quem foi o autor do ataque a que se refere, sendo que por altura dos debates televisivos foi Gouveia e Melo quem mais questionou o passado profissional de Luís Marques Mendes.

Acho que fui alvo de um dos ataques mais injustos que é possível na democracia portuguesa. Um ataque brutalmente injusto. Mas no momento em que alguns queriam atirar lama para o debate, eu quis colocar em primeiro lugar a decência política. Agora, não tenho uma dúvida que fui alvo de um dos ataques mais injustos na democracia portuguesa.

Luís Marques Mendes, em jeito de balanço desta primeira volta das presidenciais, o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS almoça a esta hora com mulheres. Conta, por exemplo, com a presença da antiga presidente do PSD, Manuela Ferreira Leite.

E João Cotrim Figueiredo reforça o apelo ao voto útil no último dia de campanha eleitoral e confirma que a queixa por difamação contra a antiga assessora da Iniciativa Liberal já foi enviada à Justiça.

O candidato apoiado pela IL disse também que não está arrependido pela forma como se dirigiu e criticou ontem a comunicação social. Esta manhã, de visita ao mercado municipal de Guimarães, João Cotrim Figueiredo, Miguel Gato, fez um renovado apelo ao voto útil.

O dia de Cotrim de Figueiredo começou no mercado de Guimarães com meia casa, à conta da chuva, onde o candidato foi bem acolhido.

Posso pedir o voto sem prometer as suas, certo? Exatamente. O meu já sabe que tem. Muito obrigado. Eu quero mudar uma coisa.

Cotrim tem apelado ao voto dos eleitores do PSD e conseguiu mais um de um apoiante que viajou de Barcelos só para o ver.

Tu viste que eu nunca tive cargo do PSD?

Não.

Venho de Barcelos de propósito.

Também não é do outro lado do hemisfério.

Não, não é muito longe não.

Com parte do eleitorado dada e aparentemente no bolso, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal faz um novo apelo ao voto útil.

Votar em Gouveia e Melo, votar em André Ventura ou votar em Marques Mendes é eleger António José Seguro. Estou muito satisfeito com o último dia de campanha, notar que continuamos nas semanas de campanha oficial a fazer aquele crescimento que tínhamos feito até aqui.

Cotrim, que entende que esta campanha eleitoral veio mudar a política em Portugal.

Houve uma nova forma de fazer política e de fazer campanha, que não dependeu de grandes orçamentos, não dependeu de máquinas partidárias, não dependeu de uma base partidária forte.

E sobre a forma como se dirigiu ontem à comunicação social, com duras críticas à cobertura sobre o caso de alegado assédio sexual, Cotrim não mostra arrependimentos.

Não. Quem não se sente não é filho de boa gente.

E apesar de ontem ter acusado os jornalistas de contribuírem para o seu assassinato político, garante que não vai apresentar nenhuma ação contra a imprensa. Quanto à antiga assessora da Iniciativa Liberal, Cotrim confirma que a queixa por difamação já deu entrada na Justiça.

Foi isso que escutou o jornalista Miguel Gato, que acompanhou esta iniciativa de campanha de João Cotrim de Figueiredo esta manhã no mercado de Guimarães.

E Jorge Pinto recusa que tenha feito um apelo ao voto em António José Seguro.

O candidato apoiado pelo Livre procurou esta manhã explicar a declaração ontem feita.

Eu percebo que há muita gente assustada. A essas pessoas, eu explico qual é a validade do projeto que estou a representar nesta eleição. Elas reconhecem e há muitas que me dizem que estão com medo e que poderão votar numa outra candidatura, precisamente movidas pelo medo. A essas pessoas, o que eu lhes digo é, desde que votem em consciência, desde que votem de maneira informada, o voto é legítimo.

A explicação de Jorge Pinto para a declaração ontem feita, interpretada como um apelo ao voto do candidato António José Seguro.

Em jeito de balanço da campanha, Catarina Martins acusa os adversários de terem estado mais preocupados com o tacticismo político e insultos do que discutir ideias.

Facto que a segunda candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda acabou por marcar a diferença para a campanha que Catarina Martins procurou fazer.

Eu vi muitos ziguezagues, vi muitos tacticismos, fiz muitas contas ao longo desta campanha. Tudo somado, não há uma ideia para o país. Eu não fiz a campanha assim. Eu fiz a campanha a defender salários, a defender contratos de trabalho para os jovens poderem ficar em Portugal, a defender pensões que respeitem quem trabalhou toda uma vida. Esses sabem que é comigo que contam, porque é a eles que respondo.

A candidata presidencial Catarina Martins destaca ainda que é necessário quebrar o tabu de que uma mulher não pode ser presidente da República.

E Miguel, as sondagens têm sido um elemento importante nesta campanha eleitoral e até que ponto podem ou não contribuir para a decisão dos eleitores votarem neste ou naquele candidato?

Foi essa a pergunta que fizemos a António Costa Pinto, politólogo e professor universitário.

Alguns eleitores menos preocupados com clivagens ideológicas, cuja motivação de voto muitas vezes é de caráter conjuntural, têm tendência a votar no vencedor. É um efeito conhecido, estudado e trabalhado.

António Costa Pinto sublinha ainda a este propósito que há uma evidente falta de literacia. À pergunta sobre se o povo português sabe interpretar sondagens, o politólogo é taxativo.

Não, não sabe. E não sabe também, por exemplo, a diferença entre sondagens e tracking poll.

Explica que as tracking poll servem apenas para mostrar tendências, responsabiliza os candidatos, mas também a comunicação social pela leitura pouco precisa dos estudos de opinião. Dá como exemplo as sondagens em que os candidatos estão separados por uma margem pequena.

E houve títulos de jornais que diziam: "Em primeiro". Bem, a diferença não estava sequer no intervalo, não estava sequer na margem de erro. Era 0,1, que é uma coisa estatisticamente nula.

Sobre o desfecho das eleições do próximo domingo, António Costa Pinto salienta que a taxa de indecisos é elevada e pode ajudar a definir o resultado eleitoral.

Oito minutos para as duas da tarde, Miguel, que outros temas estão em destaque?

A produção automóvel em Portugal cresceu 2,7% no ano passado, isto face a 2024. Foram produzidos mais de 340 mil veículos. São dados da Associação Automóvel de Portugal. O aumento verificou-se em todas as categorias, com destaque para os pesados, que registaram crescimento de 5,2%, e os ligeiros de passageiros, que subiram 3,3%. Já a produção de ligeiros de mercadorias aumentou 0,2%. A ACAP destaca ainda que 97,8% dos automóveis tiveram como destino mercados externos, sobretudo europeus.

Notícia de fecho do Jornal das Duas.